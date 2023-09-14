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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Вест Хэм
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 61
Вест Хэм 0% (0)
X 4.9% (3)
Манчестер Сити 95.1% (58)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Манчестер Сити
6.60
4.90
6.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Вест Хэм
Манчестер Сити

История личных встреч

Вест Хэм
Манчестер Сити

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 0 побед

27 матчей

3.7%
96.3%
0 побед 1 ничья 26 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Второй тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 23 победы

37 матчей

10.8%
18.9%
70.3%
4 победы 7 ничьих 26 побед

Первый тайм

13.5%
32.4%
54.1%
5 побед 12 ничьих 20 побед

Второй тайм

2.7%
35.1%
62.2%
1 победа 13 ничьих 23 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
0:4
К
0:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
КЛ
0:3
КЛ
6:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
К
1:0
К
0:0

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

0.63
0.61

Среднее время на гол

142
147

Всего голов

42
43

Голов в среднем за матч

2.33
2.26

Среднее время на гол

38
39

Всего голов

54
54

Голов в среднем за матч

1.46
1.46

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

61
61

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 3 0.75
Антонио Майкл 2 0.5
Уорд-Праус Джеймс 1 0.25
Пакета Лукас 1 (1) 0.25
Зума Курт 1 0.25
Агер Наиф 1 0.25
Бенрахма Саид 0 0
Соучек Томаш 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 6 (1) 1.5
Родри Эрнандес 2 0.5
Альварес Хулиан 2 0.5
Аке Натан 1 0.25
Фоден Фил 0 0
Грилиш Джек 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 3 0
Агер Наиф 1 1
Пакета Лукас 2 0
Антонио Майкл 1 0
Уорд-Праус Джеймс 1 0
Керер Тило 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Альварес Эдсон 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 1 0
Силва Бернарду 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Вест Хэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Манчестер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
6
Вест Хэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Манчестер Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1
Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:4 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Лестер - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Лидс 3:1 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1
Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2

Результаты матчей

Вест Хэм
Манчестер Сити

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
2
2.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
Ливерпуль
 Заявка 4 3 1 0 9 - 3 10
4.
Вест Хэм
 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
6.
Брайтон
 Заявка 4 3 0 1 12 - 6 9
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 0 2 8 - 9 6
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
11.
Брентфорд
 Заявка 4 1 3 0 8 - 5 6
12.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
13.
Фулхэм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
14.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
18.
Эвертон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
20.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
6.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Брентфорд
 Заявка 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 9 - 4 7
2.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Астон Вилла
 Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
13.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Эвертон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Ньюкасл
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Брайтон Фергюсон Эван 4
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ноттингем Форест Эйна Ола 3
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 3
Ньюкасл Гордон Энтони 3
Челси Джексон Николас 3
Фулхэм Рим Тим 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 сентября 2023, осталось 2 дня 8 часов 1 минуту.

    Главный судья: Мэдли Анди

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    • Прогнозы 61
    Вест Хэм 0% (0)
    X 4.9% (3)
    Манчестер Сити 95.1% (58)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Манчестер Сити
    6.60
    4.90
    6.40
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Манчестер Сити

    Исход игры
    Вест Хэм
    0% (0)
    Ничья
    4.9% (3)
    Манчестер Сити
    95.1% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (48)
    Меньше
    20% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    78.33% (47)
    Нет
    21.67% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    39.3% (24)
    1:3 Манчестер Сити
    23% (14)
    0:2 Манчестер Сити
    13.1% (8)
    2:3 Манчестер Сити
    6.6% (4)
    0:1 Манчестер Сити
    4.9% (3)
    0:3 Манчестер Сити
    3.3% (2)
    2:2 Ничья
    3.3% (2)
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