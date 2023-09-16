Тур: 5. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Инглэнд Даррен
0:1
Второй тайм: 71'
0'
17' Желтая карточкаМакгинн Джон
17' Желтая карточкаЭзе Эберечи
34' Undefined phrase: football_event_Диаби Мусса
45' Желтая карточкаДзаньоло Николо
0:1
47' ГолЭдуар Одсонн
53' Желтая карточкаХьюз Уилл
Ход матча
17'
17'
34'
45'
47'
53'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
306 Количество передач 158
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Динь
Люка
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
26
Ричардс
Крис
28
Дукуре
Шейк
19
Хьюз
Уилл
10
Эзе
Эберечи
22
Эдуар
Одсонн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Ольсен РобинВратарь
-
15 Морено АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Дуран ДжонНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Защитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Мэттьюз РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маккарти Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Астон Вилла
Кристал Пэлас
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1.13
Среднее время на гол
65
80
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
1.63
0.38
Среднее время на гол
55
240
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаби Мусса
|2
|0.4
|Кэш Мэтти
|2
|0.4
|Бэйли Леон
|1
|0.2
|Макгинн Джон
|1
|0.2
|Дуран Джон
|1
|0.2
|Соарес Дуглас
|1 (1)
|0.2
|Уоткинс Олли
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдуар Одсонн
|4
|0.8
|Андерсен Йоаким
|1
|0.2
|Эзе Эберечи
|1
|0.2
|Матета Жан-Филипп
|0
|0
|Айю Джордан
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динь Люка
|2
|0
|Соарес Дуглас
|2
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Макгинн Джон
|1
|0
|Кэш Мэтти
|1
|0
|Камара Бубакар I
|1
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорд Джоэл
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Хьюз Уилл
|1
|0
|Эзе Эберечи
|1
|0
|Дукуре Шейк
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Астон Вилла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кристал Пэлас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
3
3
Астон Вилла
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5
Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Уолсолл - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1
Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Барнет - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:5
Результаты матчей
Астон Вилла
Кристал Пэлас
Точный счет
4:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
22
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|2:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|4.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|5.
|1:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|6.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|7.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 5
|6
|11.
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|0:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|20.
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|1:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|5.
|0:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|12.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|13.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|Кристал Пэлас
|Эдуар Одсонн
|4
|Брайтон
|Фергюсон Эван
|4
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|4
|Ноттингем Форест
|Авонийи Тайво
|3 (1)
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 2
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|Ноттингем Форест
|Эйна Ола
|3
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|3
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла 0:1 Кристал Пэлас
Исход игры
Астон Вилла
81.5% (97)
Ничья
17.6% (21)
Кристал Пэлас
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.14% (64)
Меньше
43.86% (50)
Обе команды забьют
Да
69.3% (79)
Нет
30.7% (35)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
43.7% (52)
1:0 Астон Вилла
18.5% (22)
1:1 Ничья
12.6% (15)
2:0 Астон Вилла
10.1% (12)
3:1 Астон Вилла
4.2% (5)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:2 Астон Вилла
1.7% (2)
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