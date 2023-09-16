Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Игрок из команды Астон Вилла делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

49' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Дзаньоло Николо получает желтую карточку за неспортивное поведение

49' Соарес Дуглас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Динь Люка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Хьюз Уилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Эзе Эберечи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Дзаньоло Николо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Дзаньоло Николо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

35' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Астон Вилла отменен из-за положения "вне игры".

35' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Астон Вилла

34' Диаби Мусса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Матч возобновлен

24' Айю Джордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Хьюз Уилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Камара Бубакар I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Дзаньоло Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Матч возобновится спорным мячом

22' Ох, нехорошо это выглядит. Айю Джордан получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Айю Джордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Андерсен Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Оооо... вот это был удар! Уоткинс Олли должен был забить с этой позиции.

18' Хорошую попытку сделал Уоткинс Олли . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Уоткинс Олли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Рефери не любит споров - именно за это Эзе Эберечи сейчас получил желтую

17' Макгинн Джон получил желтую карточку от судьи

17' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Дукуре Шейк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Андерсен Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Диаби Мусса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Джонстон Сэм взял и забрал мяч на выходе

8' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Диаби Мусса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Дукуре Шейк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Камара Бубакар I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Хьюз Уилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Судья начинает матч