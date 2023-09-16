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Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 40809 Главный судья: Инглэнд Даррен
Астон Вилла
3:1
Конец матча
Кристал Пэлас
0'
17' Желтая карточка
Макгинн Джон
17' Желтая карточка
Эзе Эберечи
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Диаби Мусса
45' Желтая карточка
Дзаньоло Николо
0:1
47' Гол
Эдуар Одсонн
53' Желтая карточка
Хьюз Уилл
86' Желтая карточка
Кэш Мэтти
1:1
87' Гол
Дуран Джон
2:1
90' Пенальти
Соарес Дуглас
3:1
90' Гол
Бэйли Леон
90' Желтая карточка
Уорд Джоэл
91' Желтая карточка
Бэйли Леон
91' Желтая карточка
Дуран Джон
90'+17

Ход матча

17'
Макгинн Джон
 
17'
 
Эзе Эберечи
25'
 
Матета Жан-Филипп
Айю Джордан
34'
Диаби Мусса
 
45'
Дзаньоло Николо
 
47'
0:1
Эдуар Одсонн
(Матета Жан-Филипп)
53'
 
Хьюз Уилл
57'
Бэйли Леон
Дзаньоло Николо
 
58'
Тилеманс Юри
Камара Бубакар
 
71'
Дуран Джон
Макгинн Джон
 
86'
Кэш Мэтти
 
87'
Дуран Джон
(Динь Люка)
1:1
90'
 
Ахамада Науиру
Эдуар Одсонн
90'
Соарес Дуглас
2:1
90'
Дендонкер Леандер
Уоткинс Олли
 
90'
 
Рак-Сакьи Джесуран
Дукуре Шейк
90'
Бэйли Леон
(Диаби Мусса)
3:1
90'
 
Уорд Джоэл
91'
Бэйли Леон
 
91'
Дуран Джон
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 9
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 580 Количество передач 292
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Астон Вилла 81.5% (97)
X 17.6% (21)
Кристал Пэлас 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
14
Торрес
Пау
II
12
Динь
Люка
7
Макгинн
Джон
44
Камара
Бубакар
I
6
Соарес
Дуглас
22
Дзаньоло
Николо
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
1
Джонстон
Сэм
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
26
Ричардс
Крис
3
Митчелл
Тайрик
28
Дукуре
Шейк
19
Хьюз
Уилл
9
Айю
Джордан
10
Эзе
Эберечи
15
Шлупп
Джеффри
22
Эдуар
Одсонн
Астон Вилла
4-4-2
Кристал Пэлас
4-2-3-1

История личных встреч

Астон Вилла
Кристал Пэлас

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
3:1
К
2:2

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Среднее время на гол

65
80

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

1.63
0.38

Среднее время на гол

55
240

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Мусса 2 0.4
Бэйли Леон 2 0.4
Кэш Мэтти 2 0.4
Дуран Джон 2 0.4
Соарес Дуглас 2 (2) 0.4
Макгинн Джон 1 0.2
Динь Люка 0 0
Уоткинс Олли 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 4 0.8
Андерсен Йоаким 1 0.2
Эзе Эберечи 1 0.2
Матета Жан-Филипп 0 0
Айю Джордан 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динь Люка 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Соарес Дуглас 2 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Макгинн Джон 1 0
Бэйли Леон 1 0
Камара Бубакар I 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Дуран Джон 1 0
Арчер Камерон 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 2 0
Айю Джордан 1 0
Хьюз Уилл 1 0
Эзе Эберечи 1 0
Дукуре Шейк 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Астон Вилла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

3
3
Астон Вилла
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Кристал Пэлас
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
3
50%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
50%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5
Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Уолсолл - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1
Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Барнет - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:5

Результаты матчей

Астон Вилла
Кристал Пэлас

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
1
4
3
2
2.5
1
4
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
3.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4.
Брайтон
 Заявка 5 4 0 1 15 - 7 12
5.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
6.
Вест Хэм
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9.
Фулхэм
 Заявка 5 2 1 2 5 - 10 7
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
11.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
13.
Брентфорд
 0:1 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
14.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
16.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17.
Эвертон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
19.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Тоттенхэм
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
9.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14.
Брентфорд
 0:1 Заявка 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
20.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 9 - 4 7
3.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
8.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Брентфорд
 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Астон Вилла
 Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
13.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Эвертон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 7 (1)
Кристал Пэлас Эдуар Одсонн 4
Брайтон Фергюсон Эван 4
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 2
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3
Ноттингем Форест Эйна Ола 3
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 3
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 3
Весь список
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    Прогнозы 119
    Астон Вилла 81.5% (97)
    X 17.6% (21)
    Кристал Пэлас 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла 3:1 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Астон Вилла
    81.5% (97)
    Ничья
    17.6% (21)
    Кристал Пэлас
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.14% (64)
    Меньше
    43.86% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    69.3% (79)
    Нет
    30.7% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    43.7% (52)
    1:0 Астон Вилла
    18.5% (22)
    1:1 Ничья
    12.6% (15)
    2:0 Астон Вилла
    10.1% (12)
    3:1 Астон Вилла
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:2 Астон Вилла
    1.7% (2)
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