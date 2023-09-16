  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Манчестер Юнайтед
0:2
Второй тайм: 72'
Брайтон
0'
4' Желтая карточка
Лемпти Тарик
0:1
20' Гол
Уэлбек Данни
24' Желтая карточка
Ван Хекке Ян-Поль
41' Undefined phrase: football_event_
Хёйлунн Расмус
45' Желтая карточка
Фернандеш Бруну
0:2
53' Гол
Гросс Паскаль

Ход матча

4'
 
Лемпти Тарик
20'
0:1
Уэлбек Данни
(Саймон Адингра)
24'
 
Ван Хекке Ян-Поль
41'
Хёйлунн Расмус
 
45'
Фернандеш Бруну
 
53'
0:2
Гросс Паскаль
(Лемпти Тарик)
64'
 
Педро Жоао
Лаллана Адам
64'
 
Фати Ансу
Уэлбек Данни
64'
Марсьяль Антони
Хёйлунн Расмус
 
64'
Межбри Ханнибал
Каземиро Карлос
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 242 Количество передач 338
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 133
Манчестер Юнайтед 79.7% (106)
X 12% (16)
Брайтон 8.3% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Брайтон
3.95
7.20
3.65
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
2
Линделоф
Виктор
6
Мартинес
Лисандро
15
Регилон
Серхио
39
Мактоминай
Скотт
18
Каземиро
Карлос
14
Эриксен
Кристиан
8
Фернандеш
Бруну
11
Хёйлунн
Расмус
10
Рэшфорд
Маркус
23
Стил
Джейсон
34
Вельтман
Йоел
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
2
Лемпти
Тарик
13
Гросс
Паскаль
8
Дауд
Махмуд
24
Саймон
Адингра
14
Лаллана
Адам
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
Манчестер Юнайтед
4-3-1-2
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Брайтон

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:0
К
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
КЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.86
1.38

Среднее время на гол

48
65

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
0.71

Среднее время на гол

65
126

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.6
1.07

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

56
84

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан 1 0.2
Рэшфорд Маркус 1 0.2
Фернандеш Бруну 1 (1) 0.2
Каземиро Карлос 1 0.2
Варан Рафаэль 1 0.2
Уан-Биссака Аарон 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Эван 4 0.8
Марч Соломон 3 0.6
Гросс Паскаль 2 0.4
Митома Каору 1 0.2
Эступиньян Первис 1 0.2
Саймон Адингра 1 0.2
Уэлбек Данни 1 0.2
Педро Жоао 1 (1) 0.2
Энсисо Хулио 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Гилмор Билли 0 0
Лемпти Тарик 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 3 0
Онана Андре 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Антони 1 0
Шоу Люк 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Митома Каору 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Лаллана Адам 1 0
Гросс Паскаль 1 0
Педро Жоао 1 0
Дауд Махмуд 1 0
Ван Хекке Ян-Поль 1 0
Энсисо Хулио 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Брайтон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Манчестер Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Брайтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
7
Манчестер Юнайтед
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Брайтон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
50%
3
38%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
50%
3
25%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0
Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0
Брайтон
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1
Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2 Челси - Брайтон 4:3 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Брайтон - Саутгемптон 3:1 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Арсенал - Брайтон 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Брайтон

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
3.
Брайтон
 2:0 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5.
Вест Хэм
 1:1 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
6.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
7.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Фулхэм
 1:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 10 7
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Брентфорд
 Заявка 4 1 3 0 8 - 5 6
11.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
Манчестер Юнайтед
 0:2 Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
13.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
16.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
18.
Эвертон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
20.
Лутон Таун
 0:1 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Брайтон
 2:0 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
5.
Манчестер Юнайтед
 0:2 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
6.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Вест Хэм
 1:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
11.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
12.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Фулхэм
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14.
Брентфорд
 Заявка 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Лутон Таун
 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
20.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 3 2 1 0 9 - 4 7
2.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Вест Хэм
 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Брайтон
 2:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Фулхэм
 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
8.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
13.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
15.
Эвертон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Ньюкасл
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Манчестер Юнайтед
 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Лутон Таун
 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Кристал Пэлас Эдуар Одсонн 4
Брайтон Фергюсон Эван 4
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 2
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3
Ноттингем Форест Эйна Ола 3
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 3
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    71'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3! ЖОАО ПЕДРО!
  • Угловой
    70'
    Угловой на левом фланге атаки заработали хозяева поля, однако с подачей Бруну Фернандеша оборона "Брайтона" легко справляется.
  • Судья
    68'
    Рэшфорд входит в штрафную с левого края и оказывается на газоне в борьбе с Фати, но свисток арбитра молчит.
  • 66'
    Рэшфорд со штрафного перебросил "стенку", направив мяч в ближний угол, но Стил без проблем поймал игровой снаряд.
  • Фол, нарушение
    65'
    Вельтман с нарушением правил останавливает Межбри в центральной зоне, штрафной в 30 метрах от ворот готовят хозяева.
  • Замена
    64'
    Жоао Педро и Ансу Фати появляются на поле у гостей, меняя Дэнни Уэлбека и Адама Лаллану. У хозяев Антони Марсьяль и Ханнибал Межбри в игре вместо Расмуа Хёйлунна и Каземиро.
  • Угловой
    62'
    Угловой манкунианы разыграли не лучшим образом, передача Эриксена низом была легко прервана защитниками.
  • 61'
    Далот прорывается по правому флангу и исполняет подачу на дальнюю штангу - Вельтман на всякий случай выбивает мяч на угловой.
  • 59'
    Вельтман подключился к атаке по правому флангу, однако проникающий пас в штрафную получился не самым точным.
  • Угловой
    58'
    Хёйлунн прошел по штрафной соперника и оставил мяч Рэшфорду, тот пробил неточно, но после касания защитника. Фернандеш с углового едва не попал в створ, в итоге мяч угодил в сетку с внешней стороны.
  • 57'
    Позиционная атака хозяев завершается дальним ударом низом в исполнении Бруну Фернандеша - Стил уверенно фиксирует мяч.
  • 56'
    В растерянности скамейка "МЮ", не совсем понимает Эрик Тен Хаг и компания, как переигрывать этого соперника.
  • 55'
    Отличный матч выдает сегодня "Брайтон", как и весь старт сезона. Проиграла команда Роберто Де Дзерби только "Вест Хэму", при этом имея огромное игровое преимущество.
  • Описание гола
    53'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ПАСКАЛЬ ГРОСС!
    Лемпти получил мяч у штрафной от Митомы и отдал в свободную зону, туда ворвался Гросс и с 14 метров отправил снаряд в ближний угол!
  • Опасный момент
    51'
    Рэшфорд после диагонали от партнера врывается в штрафную с левого края и пробивает в ближний угол - мяч попадает в сетку с внешней стороны!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Не удается "МЮ" сходу в начале второго тайма навалиться на ворота гостей, более того, "Брайтон" резво контратакует.
    • 48'
      Еще одна атака "Брайтона" завершается ударом Уэлбека из центральной зоны с отскоком от газона - Онана справился без видимых усилий.
    • 47'
      Уэлбек в одиночку приблизился к штраной соперника, однако обыграть Мартинеса не сумел.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Желтая карточка
      45'
      Бруну Фернандеш получает желтую карточку за жесткий фол в центре поля против Дауда.
    • Офсайд
      45'
      Хёйлунн оказывается на газоне после фола со стороны защитника в нескольких метрах от штрафной, но чуть раньше арбитры определяют у датчанина офсайд.
    • Опасный момент
      45'
      Рэшфорд вновь входит в штрафную с левого края, только в этот раз выбирается к центру и бьет в направлении дальнего угла - мяч пролетает рядом с "девяткой"!
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавляет Джаред Джиллетт к основному времени первого тайма.
    • Судья
      43'
      Да, после просмотра видео определено, что мяч полностью покинул пределы поля до того, как Рэшфорд отправил его партнеру, удар от ворот назначает рефери!
    • Видеоповтор
      41'
      Впрочем, ВАР предстоит серьезно рассмотреть этот эпизод, вероятно, мяч перед голевой передачей Рэшфорда полностью выкатился за лицевую линию.
    • Опасный момент
      40'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! РАСМУС ХЁЙЛУНН!
      Рэшфорд вошел в штрафную гостей с левого края, добрался до лицевой и исполнил прострел во вратарскую, Хёйлунн на замахе убрал защитника и закатали мяч в дальний угол!
    • 39'
      Со знанием дела "Брайтон" контролирует мяч, периодически выбираясь на чужую половину поля, несмотря на большие продажи в летнее трансферное окно, команда Роберто Де Дзерби остается грозной силой.
    • 38'
      Вообще 3 предыдущих встречи между командами в АПЛ закончились победами "Брайтона", "МЮ" отпраздновал успех лишь в полуфинале Кубка Англии в апреле, да и то в серии пенальти.
    • 37'
      Отметим, что сегодня "Ливерпуль" успел одержать волевую победу, победив на выезде "Вулверхэмптон". У "МЮ" также были случаи волевых побед - команда Эрика Тен Хага победила "Ноттингем Форест", уступая 0:2 к 4-й минуте.
    • Угловой
      35'
      Фернандеш с углового закрутил мяч во вратарскую, однако оборона "Брайтона" сыграла в этом моменте внимательно.
    • Травма, повреждение
      34'
      Рэшфорд в предыдущем моменте по инерции въехал в лежавшего соперника, некоторое время потребовалось голландцу, чтобы подняться на ноги.
    • Опасный момент
      33'
      Рэшфорд приближается к штрафной гостей со смещением в центр и пробивает с линии штрафной, однако Вельтман успевает броситься под мяч!
    • 32'
      Уэлбек приближается к штрафной соперника по центру и пробивает метров с 23 - мяч пролетает в некотором отдалении от створа.
    • 30'
      Полчаса отыграли команды, пока по ударам солидное преимущество хозяев - 6:2, а вот в створ команды попали по разу.
    • 28'
      "Брайтон" снова слегка успокаивает игру при помощи контроля в центре поля, но в любой момент гости готовы взорваться, что мы уже видели.
    • 26'
      Снова Рэшфорд выбрался на ударную позицию, в этот раз самостоятельно и за пределами штрафной, но удар Маркуса снова накрыли гости.
    • 25'
      Далот на правом фланге атаки накручивает защитника и низом простреливает в штрафную, Рэшфорд пробивает первым касанием, однако один из защитников оказывается на пути мяча.
    • Желтая карточка
      24'
      Ван Хекке долго не мог найти адресата для ввода мяча в игру из-за боковой, за что и получил желтую карточку.
    • Угловой
      23'
      Угловой на левом фланге заработали хозяева поля, однако ничего интересного подача Бруну Фернандеша не принесла.
    • 21'
      Да, не зря на поле у нас ничего не происходило, усыпили гости бдительность соперника и провели великолепную контратаку.
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ДЭННИ УЭЛБЕК!
      Адингра с правого фланга исполняет прострел в штрафную, Лаллана хитро мяч пропускает, а Уэлбек отправляет снаряд в сетку ворот Онана!
    • 19'
      Подозрительно долгой получается пауза в этой игре, неужели это затишье перед предстоящей бурей?
    • 17'
      Про ворота команды в последние минуты совсем позабыли, не удается ни одному из соперников придумать что-то острое.
    • 15'
      Онана и Линделоф придумали непонятную перепасовку в своей штрафной площади, едва-едва не потеряв мяч.
    • 14'
      Хотя "Брайтон" и сам не прочь поработать первым номером, что в эти минуты и пытается продемонстрировать команда Роберто Де Дзерби.
    • 13'
      Пока без особой паники работает в обороне "Брайтон", терпеливо дожидаясь шансов на контратаки, которые сегодня наверняка будут.
    • Офсайд
      11'
      Снова прострел Рэшфорда с левого фланга не достигает цели, к тому же у Маркуса зафиксировано положение "вне игры".
    • 10'
      Митома получает мяч в штрафной, дожидается подключения Лемпти и отдает тому передачу, а удар защитника гостей получается неточным.
    • 9'
      Рэшфорд проходит по левому флангу и исполняет прострел в штрафную, однако Хёйлунну не хватает сантиметров, чтобы дотянуться до мяча.
    • 8'
      Снова Бруну Фернандеш исполняет заброс в чужую штрафную площадь, однако мяч становится легкой добычей Стила. Никуда голкипер "Брайтона" не спешит.
    • 7'
      Разыграли хозяева штрафной на левом фланге, Фернандеш исполнил диагональ в гущу игроков, а Хёйлунн головой пробил над перекладиной.
    • Опасный момент
      6'
      Рэшфорд входит в штрафную с левого края, накручивает защитника и с достаточно острого угла бьет низом - Стил ногой отводит угрозу!
    • Желтая карточка
      4'
      Лемтпи на фланге жестковато воткнулся в Далота, первая желтая карточка у нас.
    • Угловой
      3'
      Угловой хозяева предпочли разыграть, ничего интересного у чужих ворот не создав, пока нет у нас голевых моментов.
    • 2'
      Включается новобранец "МЮ" Регилон по левому флангу и зарабатывает для своей команды первый угловой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 32.3% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    79.7% (106)
    Ничья
    12% (16)
    Брайтон
    8.3% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.38% (77)
    Меньше
    33.62% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    68.97% (80)
    Нет
    31.03% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    32.3% (43)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    15% (20)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    8.3% (11)
    1:1 Ничья
    6% (8)
    2:2 Ничья
    5.3% (7)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    5.3% (7)
    1:2 Брайтон
    5.3% (7)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    4.5% (6)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Манчестер Юнайтед
    Брайтон
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     