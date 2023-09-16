Угловой манкунианы разыграли не лучшим образом, передача Эриксена низом была легко прервана защитниками.

Жоао Педро и Ансу Фати появляются на поле у гостей, меняя Дэнни Уэлбека и Адама Лаллану. У хозяев Антони Марсьяль и Ханнибал Межбри в игре вместо Расмуа Хёйлунна и Каземиро.

Вельтман с нарушением правил останавливает Межбри в центральной зоне, штрафной в 30 метрах от ворот готовят хозяева.

Рэшфорд со штрафного перебросил "стенку", направив мяч в ближний угол, но Стил без проблем поймал игровой снаряд.

Рэшфорд входит в штрафную с левого края и оказывается на газоне в борьбе с Фати, но свисток арбитра молчит.

Угловой на левом фланге атаки заработали хозяева поля, однако с подачей Бруну Фернандеша оборона "Брайтона" легко справляется.

Рэшфорд после диагонали от партнера врывается в штрафную с левого края и пробивает в ближний угол - мяч попадает в сетку с внешней стороны!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ПАСКАЛЬ ГРОСС! Лемпти получил мяч у штрафной от Митомы и отдал в свободную зону, туда ворвался Гросс и с 14 метров отправил снаряд в ближний угол!

Отличный матч выдает сегодня "Брайтон", как и весь старт сезона. Проиграла команда Роберто Де Дзерби только "Вест Хэму", при этом имея огромное игровое преимущество.

В растерянности скамейка "МЮ", не совсем понимает Эрик Тен Хаг и компания, как переигрывать этого соперника.

Хёйлунн прошел по штрафной соперника и оставил мяч Рэшфорду, тот пробил неточно, но после касания защитника. Фернандеш с углового едва не попал в створ, в итоге мяч угодил в сетку с внешней стороны.

Вельтман подключился к атаке по правому флангу, однако проникающий пас в штрафную получился не самым точным.

Далот прорывается по правому флангу и исполняет подачу на дальнюю штангу - Вельтман на всякий случай выбивает мяч на угловой.

Уэлбек в одиночку приблизился к штраной соперника, однако обыграть Мартинеса не сумел.

Еще одна атака "Брайтона" завершается ударом Уэлбека из центральной зоны с отскоком от газона - Онана справился без видимых усилий.

Не удается "МЮ" сходу в начале второго тайма навалиться на ворота гостей, более того, "Брайтон" резво контратакует.

Да, после просмотра видео определено, что мяч полностью покинул пределы поля до того, как Рэшфорд отправил его партнеру, удар от ворот назначает рефери!

3 минуты добавляет Джаред Джиллетт к основному времени первого тайма.

Рэшфорд вновь входит в штрафную с левого края, только в этот раз выбирается к центру и бьет в направлении дальнего угла - мяч пролетает рядом с "девяткой"!

Хёйлунн оказывается на газоне после фола со стороны защитника в нескольких метрах от штрафной, но чуть раньше арбитры определяют у датчанина офсайд.

Бруну Фернандеш получает желтую карточку за жесткий фол в центре поля против Дауда.

41' Впрочем, ВАР предстоит серьезно рассмотреть этот эпизод, вероятно, мяч перед голевой передачей Рэшфорда полностью выкатился за лицевую линию.

40' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! РАСМУС ХЁЙЛУНН!

Рэшфорд вошел в штрафную гостей с левого края, добрался до лицевой и исполнил прострел во вратарскую, Хёйлунн на замахе убрал защитника и закатали мяч в дальний угол!

39' Со знанием дела "Брайтон" контролирует мяч, периодически выбираясь на чужую половину поля, несмотря на большие продажи в летнее трансферное окно, команда Роберто Де Дзерби остается грозной силой.

38' Вообще 3 предыдущих встречи между командами в АПЛ закончились победами "Брайтона", "МЮ" отпраздновал успех лишь в полуфинале Кубка Англии в апреле, да и то в серии пенальти.

37' Отметим, что сегодня "Ливерпуль" успел одержать волевую победу, победив на выезде "Вулверхэмптон". У "МЮ" также были случаи волевых побед - команда Эрика Тен Хага победила "Ноттингем Форест", уступая 0:2 к 4-й минуте.

35' Фернандеш с углового закрутил мяч во вратарскую, однако оборона "Брайтона" сыграла в этом моменте внимательно.

34' Рэшфорд в предыдущем моменте по инерции въехал в лежавшего соперника, некоторое время потребовалось голландцу, чтобы подняться на ноги.

33' Рэшфорд приближается к штрафной гостей со смещением в центр и пробивает с линии штрафной, однако Вельтман успевает броситься под мяч!

32' Уэлбек приближается к штрафной соперника по центру и пробивает метров с 23 - мяч пролетает в некотором отдалении от створа.

30' Полчаса отыграли команды, пока по ударам солидное преимущество хозяев - 6:2, а вот в створ команды попали по разу.

28' "Брайтон" снова слегка успокаивает игру при помощи контроля в центре поля, но в любой момент гости готовы взорваться, что мы уже видели.

26' Снова Рэшфорд выбрался на ударную позицию, в этот раз самостоятельно и за пределами штрафной, но удар Маркуса снова накрыли гости.

25' Далот на правом фланге атаки накручивает защитника и низом простреливает в штрафную, Рэшфорд пробивает первым касанием, однако один из защитников оказывается на пути мяча.

24' Ван Хекке долго не мог найти адресата для ввода мяча в игру из-за боковой, за что и получил желтую карточку.

23' Угловой на левом фланге заработали хозяева поля, однако ничего интересного подача Бруну Фернандеша не принесла.

21' Да, не зря на поле у нас ничего не происходило, усыпили гости бдительность соперника и провели великолепную контратаку.

20' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ДЭННИ УЭЛБЕК!

Адингра с правого фланга исполняет прострел в штрафную, Лаллана хитро мяч пропускает, а Уэлбек отправляет снаряд в сетку ворот Онана!

19' Подозрительно долгой получается пауза в этой игре, неужели это затишье перед предстоящей бурей?

17' Про ворота команды в последние минуты совсем позабыли, не удается ни одному из соперников придумать что-то острое.

15' Онана и Линделоф придумали непонятную перепасовку в своей штрафной площади, едва-едва не потеряв мяч.

14' Хотя "Брайтон" и сам не прочь поработать первым номером, что в эти минуты и пытается продемонстрировать команда Роберто Де Дзерби.

13' Пока без особой паники работает в обороне "Брайтон", терпеливо дожидаясь шансов на контратаки, которые сегодня наверняка будут.

11' Снова прострел Рэшфорда с левого фланга не достигает цели, к тому же у Маркуса зафиксировано положение "вне игры".

10' Митома получает мяч в штрафной, дожидается подключения Лемпти и отдает тому передачу, а удар защитника гостей получается неточным.

9' Рэшфорд проходит по левому флангу и исполняет прострел в штрафную, однако Хёйлунну не хватает сантиметров, чтобы дотянуться до мяча.

8' Снова Бруну Фернандеш исполняет заброс в чужую штрафную площадь, однако мяч становится легкой добычей Стила. Никуда голкипер "Брайтона" не спешит.

7' Разыграли хозяева штрафной на левом фланге, Фернандеш исполнил диагональ в гущу игроков, а Хёйлунн головой пробил над перекладиной.

6' Рэшфорд входит в штрафную с левого края, накручивает защитника и с достаточно острого угла бьет низом - Стил ногой отводит угрозу!

4' Лемтпи на фланге жестковато воткнулся в Далота, первая желтая карточка у нас.

3' Угловой хозяева предпочли разыграть, ничего интересного у чужих ворот не создав, пока нет у нас голевых моментов.

2' Включается новобранец "МЮ" Регилон по левому флангу и зарабатывает для своей команды первый угловой.