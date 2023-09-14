Тур: 5. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Джиллетт Джаред
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Брайтон
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.86
1.38
Среднее время на гол
48
65
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.38
0.71
Среднее время на гол
65
126
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.6
1.07
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
56
84
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эриксен Кристиан
|1
|0.25
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.25
|Фернандеш Бруну
|1 (1)
|0.25
|Каземиро Карлос
|1
|0.25
|Варан Рафаэль
|1
|0.25
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фергюсон Эван
|4
|1
|Марч Соломон
|3
|0.75
|Митома Каору
|1
|0.25
|Эступиньян Первис
|1
|0.25
|Гросс Паскаль
|1
|0.25
|Саймон Адингра
|1
|0.25
|Педро Жоао
|1 (1)
|0.25
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|Онана Андре
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Митома Каору
|2
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Дауд Махмуд
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Брайтон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Манчестер Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Брайтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
0
7
Манчестер Юнайтед
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Брайтон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
0
7
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
50%
3
38%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
50%
3
25%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0
Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0
Брайтон
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1
Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2 Челси - Брайтон 4:3 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Брайтон - Саутгемптон 3:1 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Арсенал - Брайтон 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Брайтон
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
13
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 6
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 5
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|Брайтон
|Фергюсон Эван
|4
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|4
|Ноттингем Форест
|Авонийи Тайво
|3 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|3 (1)
|Ноттингем Форест
|Эйна Ола
|3
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|3
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|3
|Челси
|Джексон Николас
|3
|Фулхэм
|Рим Тим
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Брайтон
Исход игры
Манчестер Юнайтед
83.6% (51)
Ничья
6.6% (4)
Брайтон
9.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
61.02% (36)
Меньше
38.98% (23)
Обе команды забьют
Да
55.93% (33)
Нет
44.07% (26)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
31.1% (19)
2:0 Манчестер Юнайтед
24.6% (15)
1:0 Манчестер Юнайтед
11.5% (7)
3:2 Манчестер Юнайтед
4.9% (3)
3:0 Манчестер Юнайтед
4.9% (3)
2:2 Ничья
4.9% (3)
1:2 Брайтон
4.9% (3)
3:1 Манчестер Юнайтед
3.3% (2)
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