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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Брайтон
Прогнозы 61
Манчестер Юнайтед 83.6% (51)
X 6.6% (4)
Брайтон 9.8% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Брайтон
3.95
4.00
3.15
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Брайтон

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Брайтон

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:0
К
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
КЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.86
1.38

Среднее время на гол

48
65

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
0.71

Среднее время на гол

65
126

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.6
1.07

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

56
84

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан 1 0.25
Рэшфорд Маркус 1 0.25
Фернандеш Бруну 1 (1) 0.25
Каземиро Карлос 1 0.25
Варан Рафаэль 1 0.25
Уан-Биссака Аарон 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Эван 4 1
Марч Соломон 3 0.75
Митома Каору 1 0.25
Эступиньян Первис 1 0.25
Гросс Паскаль 1 0.25
Саймон Адингра 1 0.25
Педро Жоао 1 (1) 0.25
Энсисо Хулио 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Гилмор Билли 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 2 0
Онана Андре 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Антони 1 0
Шоу Люк 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Митома Каору 2 0
Лаллана Адам 1 0
Гросс Паскаль 1 0
Педро Жоао 1 0
Дауд Махмуд 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Энсисо Хулио 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Брайтон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Манчестер Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Брайтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
7
Манчестер Юнайтед
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Брайтон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
50%
3
38%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
50%
3
25%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0
Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0
Брайтон
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1
Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2 Челси - Брайтон 4:3 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Брайтон - Саутгемптон 3:1 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Арсенал - Брайтон 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Брайтон

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
Ливерпуль
 Заявка 4 3 1 0 9 - 3 10
4.
Вест Хэм
 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
6.
Брайтон
 Заявка 4 3 0 1 12 - 6 9
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 0 2 8 - 9 6
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
11.
Брентфорд
 Заявка 4 1 3 0 8 - 5 6
12.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
13.
Фулхэм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
14.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
18.
Эвертон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
20.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
6.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Брентфорд
 Заявка 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 9 - 4 7
2.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Астон Вилла
 Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
13.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Эвертон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Ньюкасл
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Брайтон Фергюсон Эван 4
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ноттингем Форест Эйна Ола 3
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 3
Ньюкасл Гордон Энтони 3
Челси Джексон Николас 3
Фулхэм Рим Тим 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 сентября 2023, осталось 2 дня 8 часов 1 минуту.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

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    • Прогнозы 61
    Манчестер Юнайтед 83.6% (51)
    X 6.6% (4)
    Брайтон 9.8% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Брайтон
    3.95
    4.00
    3.15
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Брайтон

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    83.6% (51)
    Ничья
    6.6% (4)
    Брайтон
    9.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.02% (36)
    Меньше
    38.98% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    55.93% (33)
    Нет
    44.07% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    31.1% (19)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    24.6% (15)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    11.5% (7)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    4.9% (3)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    4.9% (3)
    2:2 Ничья
    4.9% (3)
    1:2 Брайтон
    4.9% (3)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    3.3% (2)
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