Робинсон получил карточку. Не оттуда он исполнял штрафной, Сон бросился в борьбу. Пришлось наказывать защитника гостей!

Биссума по центру ворвался в штрафную площадь, после толчка соперника оказался на газоне. Арбитр уверенно показал, что надо подниматься, фола не было.

А теперь Сон оказался в лежачем положении в штрафной площади "Шеффилда", но арбитр и тут показывает, что надо подниматься. Зрители негодуют! Показалось, что Башам реально цеплял корейца.

Соломон Манор слева с края штрафной площади мощный удар нанёс, но намного выше перекладины у него получилось.

Мэддисон слишком много претензий к арбитру предъявлял, за что получил карточку.

Соломон поскользнулся, потерял мяч, в итоге Макбарни его подхватил, и игрок "Тоттенхэма" в попытке исправить свою ошибку правила нарушил, схватив оппонента за футболку.

Первая замена в нашем матче. Произошла она в составе гостей. Джон Макати покинул пределы поля, вместо него будет играть Оливер Норвуд.

В атаке "Тоттенхэм", Сарр пробивал с подступов к штрафной площади, случился рикошет от защитника, угловой заработали хозяева поля.

Фодеринхэму вновь досталось, голкипер "Шеффилда" уже поймал мяч в руки, и тут в него влетел Ван де Вен. Жёлтая защитнику "Тоттенхэма", а к голкиперу гостей выбежали врачи.

Привели в порядок голкипера "Шеффилда", готов он продолжать встречу.

Неплохая атака "Тоттенхэма", врывался справа в штрафную площадь Кулушевски, его накрыл Робинсон, не дав прострелить. Угловой.

Разыграли штрафной игроки "Тоттенхэма", неплохая передача низом прошла в штрафную площадь гостей, Сон пробивал сходу, но его накрыл защитник!

Многовато остановок у нас, довольно рваная игра. Не забывают футболисты ещё и спорить с арбитром. Оливер Макбарни сейчас схватил "горчичник".

Угловой у ворот гостей. Порро навесил с правого фланга, отбились игроки "Шеффилда". Подбор за хозяевами, атака продолжается.

Продолжает давить "Тоттенхэм", но во втором тайме опасных моментов толком и нет.

Угловой на правом фланге заработали игроки хозяев. Кулушевски навесил на ближнюю штангу, но получилось точно на голову футболисту "Шеффилда". Мяч выбит.

В контратаку убежали игроки "Шеффилда", Макбарни по правому флангу мяч тащил, Соломон Манор правила на нём нарушил. Без карточки тут обошлось.

Фодеринхэм не очень аккуратно вышел за пределы штрафной площади, рукой там умудрился мяч остановить. Потерял чувство площади вратарь гостей. У самой лицевой справа дело было.

3 минуты добавлены к основному времени первого тайма.

Неплохо разыграли штрафной хозяева. Мэддисон отыграл на Кулушевски, который с правого края штрафной сильно пробил, мяч после рикошета от защитника улетел на угловой.

Не очень удачно разыграли угловой игроки "Тоттенхэма", но атака вторым темпом получилась у хозяев. Порро навесил с левого фланга, но и тут отбились игроки "Шеффилда".

Длинный заброс в штрафную площадь "Шеффилда" от Мэддисона, но не добрался там до мяча Порро.

Игроки "Шеффилда" напоследок смогли заработать угловой на правом фланге. Первый, кстати говоря, в матче для гостей. Навесил Хамер в центр штрафной, и смог пробить головой Макбарни! Викарио поймал!

Закончен первый тайм! Очень большое преимущество у футболистов "Тоттенхэма", много атакуют хозяева, ряд опасных моментов создали, но забить пока никак не получается. После перерыва будет не менее интересно! Скоро встретимся!

42' Продолжает "Тоттенхэм" атаковать, очередной навес с фланга в штрафную площадь гостей, выносит Ахмедходжич мяч.

41' Камерон Арчер получил карточку, но особо и не спорит тут форвард "Шеффилда". Надо играть аккуратнее!

41' Мэддисон имел отличную возможность! Очень активен левый фланг у "Тоттенхэма", Манор отыграл в штрафную на Джеймса, который мяч принял, вторым касанием в дальний угол пробивал, но в створ не попал!

40' Манор с левого фланга отыграл в штрафную на Сона, кореец развернулся и попытался ответную передачу выполнить, но там на опережение сыграл защитник "Шеффилда". Мяч отобран.

39' Манор с левого фланга неплохой навес выполнил в штрафную площадь "Шеффилда, смог там выиграть верх Сон, но удар в дальний угол у корейца не получился.

37' Долго оказывали помощь голкиперу "Шеффилда", и даже Адам Дэвис отправился разминаться, но всё в порядке с Фодеринхэмом. Пока продолжает он встречу.

36' Пауза у нас в игре. Получил повреждение голкипер "Шеффилда", появились врачи гостей на поле.

34' Сарр получил мяч на левом фланге, попытался прострелить в штрафную, но его накрыл защитник. Атака "Тоттенхэма" продолжилась, и Мэддисон пробивал с линии штрафной площади, поймал мяч Фодеринхэм.

33' Прессингует "Шеффилд", и вынуждены игроки в белом отыгрывать назад на своего голкипера. Викарио новое наступление "Тоттенхэма" организовывает!

30' Переводят игроки "Тоттенхэма" мяч с фланга на фланг, а вот моментов давненько не было.

29' А вот и первая карточка в нашем матче. Мэддисон убегал к воротам гостей, и Башам его руками хватал.

27' Давненько игроки "Шеффилда" в атаку не выбирались, вся игра сейчас проходит на половине поля "Тоттенхэма".

25' Середина первого тайма у нас идёт. "Тоттенхэм" продолжает владеть преимуществом, но при этом никак не получается забить первый мяч.

23' Довольно опасная контратака получилась у "Шеффилда"! Прошёл заброс направо, затем последовал прострел от лицевой в центр штрафной площади, пробил сильно в касание Томас, ногами отбил Викарио!

22' 66% на 34% по владению мячом. Серьёзное преимущество хозяев по этому показателю.

21' И ещё один опасный момент! Сон с подступов к штрафной площади обводящим ударом отправлял мяч в дальний угол, в прыжке выручил голкипер гостей!

19' Опасный момент! Биссума классный прорыв совершил, в штрафную забрался, сместившись чуть левее, а вот удар получился не таким хитрым, справился Фодеринхэм!

18' Довели дело хозяева до удара после подачи с угла поля, мяч выше ворот пролетел.

17' И ещё один удар по воротам "Шеффилда". Это Сарр пробил головой после подачи с правого фланга, получилось не очень сильно, голкипер гостей поймал мяч в руки.

15' Неплохая атака правым флангом развивалась у "Тоттенхэма", последовал прострел с правого фланга, но получилось прямо на игрока "Шеффилда". Мяч вынесен.

14' Не всегда получается у "Тоттенхэма" перебраться на половину поля "Шеффилда", много в центре поля владеют мячом хозяева.

12' Активно действует "Тоттенхэм", и начинает что-то получаться впереди у хозяев. Надо сказать, что при этом и "Шеффилд" не собирается к своим воротам прижиматься.

11' Хорошая передача налево на Манора, который в касание подключал Мэддисона, но вовремя из рамки выскользнул голкипер "Шеффилда", в итоге успел первым мяч забрать.

9' А вот и момент неплохой! Сарр из-за пределов штрафной площади по воротам зарядил, но получилось прямо по голкиперу. Поймал Фодеринхэм мяч.

8' Продолжают игроки "Тоттенхэма" накручивать статистику по владению мячом. Темп игры в принципе неплохой!

7' Комбинируют игроки "Тоттенхэма", Манор сейчас получил мяч на левом фланге, но сходу прорваться в штрафную площадь гостей не получилось.

5' Очень активно прессингуют соперника игроки "Шеффилда", пока до ворот Фодеринхэма дойти не получается.

4' Больше владеют мячом игроки "Тоттенхэма", но пока никак не получается перебраться на половину поля соперника.

2' Угловой заработали на левом фланге футболисты "Шеффилда", последовал неплохой навес в штрафную площадь, но Викарио сыграл уверенно. Мяч в руках голкипера.