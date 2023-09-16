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Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Тоттенхэм
0:0
Второй тайм: 73'
Шеффилд Юнайтед
0'
29' Желтая карточка
Башам Крис
41' Желтая карточка
Арчер Камерон
45' Желтая карточка
Фодеринхэм Уэсли
49' Желтая карточка
Ван де Вен Микки
56' Желтая карточка
Макбарни Оливер
63' Желтая карточка
Робинсон Джек
68' Желтая карточка
Мэддисон Джеймс
69' Желтая карточка
Манор Соломон

Ход матча

29'
 
Башам Крис
41'
 
Арчер Камерон
45'
 
Фодеринхэм Уэсли
49'
Ван де Вен Микки
 
56'
 
Макбарни Оливер
63'
 
Робинсон Джек
68'
Мэддисон Джеймс
 
69'
Манор Соломон
 
70'
 
Норвуд Оливер
Макати Джон

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 330 Количество передач 153
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 127
Тоттенхэм 97.6% (124)
X 1.6% (2)
Шеффилд Юнайтед 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Шеффилд Юнайтед
6.40
6.29
9.92
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
17
Ромеро
Кристиан
37
Ван
де
Вен
Микки
38
Удоги
Дестини
29
Сарр
Пап
Матар
8
Биссума
Ив
21
Кулушевски
Деян
10
Мэддисон
Джеймс
27
Манор
Соломон
7
Хын-Мин
Сон
18
Фодеринхэм
Уэсли
19
Робинсон
Джек
6
Башам
Крис
15
Ахмедходжич
Анел
20
Богл
Джейден
21
Винисиус
Соуза
28
Макати
Джон
8
Хамер
Густаво
14
Томас
Люк
9
Макбарни
Оливер
10
Арчер
Камерон
Тоттенхэм
4-2-3-1
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

История личных встреч

Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

К
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
КЛА
2:2
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
0.33

Среднее время на гол

51
270

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.86
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3

Среднее время на гол

48
90

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын-Мин Сон 3 0.6
Мэддисон Джеймс 2 0.4
Ромеро Кристиан 2 0.4
Сарр Пап Матар 1 0.2
Эмерсон Жуниор 1 0.2
Кулушевски Деян 1 0.2
Манор Соломон 0 0
Удоги Дестини 0 0
Порро Педро 0 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамер Густаво 1 0.2
Богл Джейден 1 0.2
Арчер Камерон 1 0.2
Макбарни Оливер 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перишич Иван 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Викарио Гульельмо 1 0
Мэддисон Джеймс 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Ришарлисон 1 0
Биссума Ив 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Скипп Оливер 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Удоги Дестини 1 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедходжич Анел 2 0
Осула Вильям 2 0
Хе­кинг­бот­том Пол 1 0
Башам Крис 1 0
Фодеринхэм Уэсли 1 0
Норвуд Оливер 1 0
Бэлдок Джордж 1 0
Иган Джон 1 0
Макбарни Оливер 1 0
Осборн Бен 1 0
Хамер Густаво 1 0
Винисиус Соуза 1 0
Слимане Анис 1 0
Арчер Камерон 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шеффилд Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Тоттенхэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

9
1
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Шеффилд Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

9
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0
Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1
Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 4:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 4:1 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Уиган 1:0

Результаты матчей

Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5
1
3
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
3.
Брайтон
 2:0 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5.
Вест Хэм
 1:1 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
6.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
7.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Фулхэм
 1:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 10 7
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Брентфорд
 Заявка 4 1 3 0 8 - 5 6
11.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
Манчестер Юнайтед
 0:2 Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
13.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
16.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
18.
Эвертон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
20.
Лутон Таун
 0:1 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Брайтон
 2:0 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
5.
Манчестер Юнайтед
 0:2 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
6.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Вест Хэм
 1:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
11.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
12.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Фулхэм
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14.
Брентфорд
 Заявка 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Лутон Таун
 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
20.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 3 2 1 0 9 - 4 7
2.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Вест Хэм
 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Брайтон
 2:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Фулхэм
 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
8.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
13.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
15.
Эвертон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Ньюкасл
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Манчестер Юнайтед
 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Лутон Таун
 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
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Кристал Пэлас Эдуар Одсонн 4
Брайтон Фергюсон Эван 4
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 2
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3
Ноттингем Форест Эйна Ола 3
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 3
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    70'
    Первая замена в нашем матче. Произошла она в составе гостей. Джон Макати покинул пределы поля, вместо него будет играть Оливер Норвуд.
  • Желтая карточка
    69'
    Соломон поскользнулся, потерял мяч, в итоге Макбарни его подхватил, и игрок "Тоттенхэма" в попытке исправить свою ошибку правила нарушил, схватив оппонента за футболку.
  • Желтая карточка
    68'
    Мэддисон слишком много претензий к арбитру предъявлял, за что получил карточку.
  • 67'
    Соломон Манор слева с края штрафной площади мощный удар нанёс, но намного выше перекладины у него получилось.
  • 66'
    А теперь Сон оказался в лежачем положении в штрафной площади "Шеффилда", но арбитр и тут показывает, что надо подниматься. Зрители негодуют! Показалось, что Башам реально цеплял корейца.
  • 65'
    Биссума по центру ворвался в штрафную площадь, после толчка соперника оказался на газоне. Арбитр уверенно показал, что надо подниматься, фола не было.
  • Желтая карточка
    63'
    Робинсон получил карточку. Не оттуда он исполнял штрафной, Сон бросился в борьбу. Пришлось наказывать защитника гостей!
  • 60'
    Продолжает давить "Тоттенхэм", но во втором тайме опасных моментов толком и нет.
  • Угловой
    58'
    Угловой у ворот гостей. Порро навесил с правого фланга, отбились игроки "Шеффилда". Подбор за хозяевами, атака продолжается.
  • Желтая карточка
    56'
    Многовато остановок у нас, довольно рваная игра. Не забывают футболисты ещё и спорить с арбитром. Оливер Макбарни сейчас схватил "горчичник".
  • 54'
    Разыграли штрафной игроки "Тоттенхэма", неплохая передача низом прошла в штрафную площадь гостей, Сон пробивал сходу, но его накрыл защитник!
  • 53'
    Неплохая атака "Тоттенхэма", врывался справа в штрафную площадь Кулушевски, его накрыл Робинсон, не дав прострелить. Угловой.
  • 51'
    Привели в порядок голкипера "Шеффилда", готов он продолжать встречу.
  • Желтая карточка
    49'
    Фодеринхэму вновь досталось, голкипер "Шеффилда" уже поймал мяч в руки, и тут в него влетел Ван де Вен. Жёлтая защитнику "Тоттенхэма", а к голкиперу гостей выбежали врачи.
  • 47'
    В атаке "Тоттенхэм", Сарр пробивал с подступов к штрафной площади, случился рикошет от защитника, угловой заработали хозяева поля.
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    • Второй тайм начался
      46'
      Начался второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Закончен первый тайм! Очень большое преимущество у футболистов "Тоттенхэма", много атакуют хозяева, ряд опасных моментов создали, но забить пока никак не получается. После перерыва будет не менее интересно! Скоро встретимся!
    • Угловой
      45'
      Игроки "Шеффилда" напоследок смогли заработать угловой на правом фланге. Первый, кстати говоря, в матче для гостей. Навесил Хамер в центр штрафной, и смог пробить головой Макбарни! Викарио поймал!
    • 45'
      Длинный заброс в штрафную площадь "Шеффилда" от Мэддисона, но не добрался там до мяча Порро.
    • 45'
      Не очень удачно разыграли угловой игроки "Тоттенхэма", но атака вторым темпом получилась у хозяев. Порро навесил с левого фланга, но и тут отбились игроки "Шеффилда".
    • 45'
      Неплохо разыграли штрафной хозяева. Мэддисон отыграл на Кулушевски, который с правого края штрафной сильно пробил, мяч после рикошета от защитника улетел на угловой.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавлены к основному времени первого тайма.
    • Желтая карточка
      45'
      Фодеринхэм не очень аккуратно вышел за пределы штрафной площади, рукой там умудрился мяч остановить. Потерял чувство площади вратарь гостей. У самой лицевой справа дело было.
    • Фол, нарушение
      44'
      В контратаку убежали игроки "Шеффилда", Макбарни по правому флангу мяч тащил, Соломон Манор правила на нём нарушил. Без карточки тут обошлось.
    • Угловой
      43'
      Угловой на правом фланге заработали игроки хозяев. Кулушевски навесил на ближнюю штангу, но получилось точно на голову футболисту "Шеффилда". Мяч выбит.
    • 42'
      Продолжает "Тоттенхэм" атаковать, очередной навес с фланга в штрафную площадь гостей, выносит Ахмедходжич мяч.
    • Желтая карточка
      41'
      Камерон Арчер получил карточку, но особо и не спорит тут форвард "Шеффилда". Надо играть аккуратнее!
    • Опасный момент
      41'
      Мэддисон имел отличную возможность! Очень активен левый фланг у "Тоттенхэма", Манор отыграл в штрафную на Джеймса, который мяч принял, вторым касанием в дальний угол пробивал, но в створ не попал!
    • 40'
      Манор с левого фланга отыграл в штрафную на Сона, кореец развернулся и попытался ответную передачу выполнить, но там на опережение сыграл защитник "Шеффилда". Мяч отобран.
    • 39'
      Манор с левого фланга неплохой навес выполнил в штрафную площадь "Шеффилда, смог там выиграть верх Сон, но удар в дальний угол у корейца не получился.
    • 37'
      Долго оказывали помощь голкиперу "Шеффилда", и даже Адам Дэвис отправился разминаться, но всё в порядке с Фодеринхэмом. Пока продолжает он встречу.
    • Травма, повреждение
      36'
      Пауза у нас в игре. Получил повреждение голкипер "Шеффилда", появились врачи гостей на поле.
    • 34'
      Сарр получил мяч на левом фланге, попытался прострелить в штрафную, но его накрыл защитник. Атака "Тоттенхэма" продолжилась, и Мэддисон пробивал с линии штрафной площади, поймал мяч Фодеринхэм.
    • 33'
      Прессингует "Шеффилд", и вынуждены игроки в белом отыгрывать назад на своего голкипера. Викарио новое наступление "Тоттенхэма" организовывает!
    • 30'
      Переводят игроки "Тоттенхэма" мяч с фланга на фланг, а вот моментов давненько не было.
    • Желтая карточка
      29'
      А вот и первая карточка в нашем матче. Мэддисон убегал к воротам гостей, и Башам его руками хватал.
    • 27'
      Давненько игроки "Шеффилда" в атаку не выбирались, вся игра сейчас проходит на половине поля "Тоттенхэма".
    • 25'
      Середина первого тайма у нас идёт. "Тоттенхэм" продолжает владеть преимуществом, но при этом никак не получается забить первый мяч.
    • Опасный момент
      23'
      Довольно опасная контратака получилась у "Шеффилда"! Прошёл заброс направо, затем последовал прострел от лицевой в центр штрафной площади, пробил сильно в касание Томас, ногами отбил Викарио!
    • 22'
      66% на 34% по владению мячом. Серьёзное преимущество хозяев по этому показателю.
    • 21'
      И ещё один опасный момент! Сон с подступов к штрафной площади обводящим ударом отправлял мяч в дальний угол, в прыжке выручил голкипер гостей!
    • Опасный момент
      19'
      Опасный момент! Биссума классный прорыв совершил, в штрафную забрался, сместившись чуть левее, а вот удар получился не таким хитрым, справился Фодеринхэм!
    • Угловой
      18'
      Довели дело хозяева до удара после подачи с угла поля, мяч выше ворот пролетел.
    • 17'
      И ещё один удар по воротам "Шеффилда". Это Сарр пробил головой после подачи с правого фланга, получилось не очень сильно, голкипер гостей поймал мяч в руки.
    • 15'
      Неплохая атака правым флангом развивалась у "Тоттенхэма", последовал прострел с правого фланга, но получилось прямо на игрока "Шеффилда". Мяч вынесен.
    • 14'
      Не всегда получается у "Тоттенхэма" перебраться на половину поля "Шеффилда", много в центре поля владеют мячом хозяева.
    • 12'
      Активно действует "Тоттенхэм", и начинает что-то получаться впереди у хозяев. Надо сказать, что при этом и "Шеффилд" не собирается к своим воротам прижиматься.
    • 11'
      Хорошая передача налево на Манора, который в касание подключал Мэддисона, но вовремя из рамки выскользнул голкипер "Шеффилда", в итоге успел первым мяч забрать.
    • 9'
      А вот и момент неплохой! Сарр из-за пределов штрафной площади по воротам зарядил, но получилось прямо по голкиперу. Поймал Фодеринхэм мяч.
    • 8'
      Продолжают игроки "Тоттенхэма" накручивать статистику по владению мячом. Темп игры в принципе неплохой!
    • 7'
      Комбинируют игроки "Тоттенхэма", Манор сейчас получил мяч на левом фланге, но сходу прорваться в штрафную площадь гостей не получилось.
    • 5'
      Очень активно прессингуют соперника игроки "Шеффилда", пока до ворот Фодеринхэма дойти не получается.
    • 4'
      Больше владеют мячом игроки "Тоттенхэма", но пока никак не получается перебраться на половину поля соперника.
    • Угловой
      2'
      Угловой заработали на левом фланге футболисты "Шеффилда", последовал неплохой навес в штрафную площадь, но Викарио сыграл уверенно. Мяч в руках голкипера.
    • Первый тайм начался
      1'
      Поехали! Первый тайм начался! В жёлтой форме сегодня сыграют гости, а "Тоттенхэм" будет действовать в белой форме.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Тоттенхэм
    97.6% (124)
    Ничья
    1.6% (2)
    Шеффилд Юнайтед
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.59% (51)
    Меньше
    56.41% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    38.46% (45)
    Нет
    61.54% (72)
    Популярный счёт
    2:0 Тоттенхэм
    49.6% (63)
    2:1 Тоттенхэм
    22% (28)
    3:1 Тоттенхэм
    11.8% (15)
    3:0 Тоттенхэм
    2.4% (3)
    1:0 Тоттенхэм
    2.4% (3)
    4:0 Тоттенхэм
    2.4% (3)
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