Тур: 5. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Питер Банкс
0:0
Второй тайм: 73'
0'
29' Желтая карточкаБашам Крис
41' Желтая карточкаАрчер Камерон
45' Желтая карточкаФодеринхэм Уэсли
49' Желтая карточкаВан де Вен Микки
56' Желтая карточкаМакбарни Оливер
63' Желтая карточкаРобинсон Джек
68' Желтая карточкаМэддисон Джеймс
69' Желтая карточкаМанор Соломон
Ход матча
29'
41'
45'
49'
56'
63'
68'
69'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 2
-
10 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
330 Количество передач 153
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Порро
Педро
20
Богл
Джейден
28
Макати
Джон
14
Томас
Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Макати ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Томас ЛюкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Серики ФемиЗащитник
-
27 Ларуси ЯссерПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дэвис ТомПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
11 Траоре БениНападающий
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.75
0.33
Среднее время на гол
51
270
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.86
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
Среднее время на гол
48
90
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын-Мин Сон
|3
|0.6
|Мэддисон Джеймс
|2
|0.4
|Ромеро Кристиан
|2
|0.4
|Сарр Пап Матар
|1
|0.2
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.2
|Кулушевски Деян
|1
|0.2
|Манор Соломон
|0
|0
|Удоги Дестини
|0
|0
|Порро Педро
|0
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамер Густаво
|1
|0.2
|Богл Джейден
|1
|0.2
|Арчер Камерон
|1
|0.2
|Макбарни Оливер
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перишич Иван
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Викарио Гульельмо
|1
|0
|Мэддисон Джеймс
|1
|0
|Сарр Пап Матар
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Биссума Ив
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Скипп Оливер
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
|Удоги Дестини
|1
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедходжич Анел
|2
|0
|Осула Вильям
|2
|0
|Хекингботтом Пол
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|1
|0
|Норвуд Оливер
|1
|0
|Бэлдок Джордж
|1
|0
|Иган Джон
|1
|0
|Макбарни Оливер
|1
|0
|Осборн Бен
|1
|0
|Хамер Густаво
|1
|0
|Винисиус Соуза
|1
|0
|Слимане Анис
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шеффилд Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Тоттенхэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
9
1
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Шеффилд Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
9
2
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0
Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1
Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 4:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 4:1 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Уиган 1:0
Результаты матчей
Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|2:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|4.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|5.
|1:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|6.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|7.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 5
|6
|11.
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|0:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|20.
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|1:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|5.
|0:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|12.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|13.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|Кристал Пэлас
|Эдуар Одсонн
|4
|Брайтон
|Фергюсон Эван
|4
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|4
|Ноттингем Форест
|Авонийи Тайво
|3 (1)
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 2
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|Ноттингем Форест
|Эйна Ола
|3
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|3
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Тоттенхэм
97.6% (124)
Ничья
1.6% (2)
Шеффилд Юнайтед
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.59% (51)
Меньше
56.41% (66)
Обе команды забьют
Да
38.46% (45)
Нет
61.54% (72)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
49.6% (63)
2:1 Тоттенхэм
22% (28)
3:1 Тоттенхэм
11.8% (15)
3:0 Тоттенхэм
2.4% (3)
1:0 Тоттенхэм
2.4% (3)
4:0 Тоттенхэм
2.4% (3)
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