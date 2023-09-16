Тур: 5. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Солсбери Майкл
1:0
Второй тайм: 75'
0'
27' Желтая карточкаЧон Тахит
37' Желтая карточкаКамински Томас
40' Желтая карточкаКастань Тимоти
44' Желтая карточкаДиоп Исса
1:0
65' ГолВинисиус Карлос
Ход матча
27'
37'
40'
44'
65'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
392 Количество передач 116
-
78 Владение мячом, % 22
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Лено
Бернд
31
Диоп
Исса
13
Рим
Тим
16
Бурк
Рис
12
Каборе
Исса
29
Бэлл
Амари
14
Чон
Тахит
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
22 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бурк РисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Каборе ИссаЗащитник
-
29 Бэлл АмариЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Крул ТимВратарь
-
15 Менги ТеденЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Раддок ПеллиПолузащитник
-
26 Джайлз РайанПолузащитник
-
45 Доти АлфиПолузащитник
-
10 Вудроу КоулиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фулхэм
Лутон Таун
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
5
2
Среднее время на гол
18
45
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
3.5
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
25
60
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рим Тим
|1
|0.2
|Рид Бобби
|1
|0.2
|Перейра Андреас
|1
|0.2
|Пальинья Жоау
|1
|0.2
|Рид Харрисон
|0
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Карлтон
|1 (1)
|0.25
|Андерсен Мадс
|1
|0.25
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рим Тим
|1
|1
|Угелумба Кэлвин
|1
|1
|Тете Кенни
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Рид Бобби
|1
|0
|Хименес Рауль
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Рид Харрисон
|1
|0
|Перейра Андреас
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Пальинья Жоау
|1
|0
|Робинсон Энтони
|1
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Накамба Марвелус
|2
|0
|Камински Томас
|1
|0
|Локьер Том
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Чон Тахит
|1
|0
|Браун Джейкоб
|1
|0
|Каборе Исса
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лутон Таун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Фулхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Лутон Таун
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
0
Фулхэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Лутон Таун
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
3
33%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3
Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1
Лутон Таун
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1
Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Сандерленд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Халл Сити 0:0 Блэкберн - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Мидлсбро 2:1 Рединг - Лутон Таун 1:1 Ротерхэм - Лутон Таун 0:2 Лутон Таун - Блэкпул 3:1 Миллуолл - Лутон Таун 0:0 Лутон Таун - Уотфорд 2:0
Результаты матчей
Фулхэм
Лутон Таун
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Лутон Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|3:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 6
|12
|4.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|5.
|1:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|6.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|7.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 5
|6
|11.
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|0:3 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|20.
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|1:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|3:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|5.
|0:3 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|6.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|12.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|3:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|7.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|13.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|0:3 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|Кристал Пэлас
|Эдуар Одсонн
|4
|Брайтон
|Фергюсон Эван
|4
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|4
|Ноттингем Форест
|Авонийи Тайво
|3 (1)
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 2
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|Ноттингем Форест
|Эйна Ола
|3
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|3
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фулхэм 1:0 Лутон Таун
Исход игры
Фулхэм
96.6% (113)
Ничья
2.6% (3)
Лутон Таун
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.1% (60)
Меньше
46.9% (53)
Обе команды забьют
Да
51.33% (58)
Нет
48.67% (55)
Популярный счёт
2:1 Фулхэм
38.5% (45)
1:0 Фулхэм
29.1% (34)
2:0 Фулхэм
13.7% (16)
3:1 Фулхэм
7.7% (9)
3:0 Фулхэм
3.4% (4)
1:1 Ничья
2.6% (3)
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