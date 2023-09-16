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Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 24467 Главный судья: Солсбери Майкл
Фулхэм
1:0
Конец матча
Лутон Таун
0'
27' Желтая карточка
Чон Тахит
37' Желтая карточка
Камински Томас
40' Желтая карточка
Кастань Тимоти
44' Желтая карточка
Диоп Исса
1:0
65' Гол
Винисиус Карлос
90'+6

Ход матча

27'
 
Чон Тахит
37'
 
Камински Томас
40'
Кастань Тимоти
 
44'
Диоп Исса
 
62'
Айуоби Алекс
Рид Харрисон
 
62'
Винисиус Карлос
Хименес Рауль
 
65'
Винисиус Карлос
1:0
74'
 
Доти Алфи
Браун Джейкоб
74'
 
Огбене Чидози
Моррис Карлтон
75'
 
Адебайо Элайджа
Чон Тахит
75'
 
Раддок Пелли
Самби Локонга Альберт-Мбойо
81'
Кэрни Том
Уилсон Гарри
 
81'
Рид Бобби
Перейра Андреас
 
82'
 
Вудроу Коули
Бурк Рис
90'
Угелумба Кэлвин
Виллиан Боргес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 792 Количество передач 214
  • 77 Владение мячом, % 23

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Фулхэм 96.6% (113)
X 2.6% (3)
Лутон Таун 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
31
Диоп
Исса
13
Рим
Тим
21
Кастань
Тимоти
6
Рид
Харрисон
26
Пальинья
Жоау
18
Перейра
Андреас
8
Уилсон
Гарри
7
Хименес
Рауль
20
Виллиан
Боргес
24
Камински
Томас
16
Бурк
Рис
4
Локьер
Том
5
Андерсен
Мадс
12
Каборе
Исса
29
Бэлл
Амари
28
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
13
Накамба
Марвелус
14
Чон
Тахит
19
Браун
Джейкоб
9
Моррис
Карлтон
Фулхэм
4-3-3
Лутон Таун
5-3-2

История личных встреч

Фулхэм
Лутон Таун

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Ч
7:0
Ч
1:1
Ч
3:3
Ч
3:2

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

5
2

Среднее время на гол

18
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

3.5
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

25
60

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рим Тим 1 0.2
Рид Бобби 1 0.2
Перейра Андреас 1 0.2
Пальинья Жоау 1 0.2
Винисиус Карлос 1 0.2
Рид Харрисон 0 0
Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Карлтон 1 (1) 0.25
Андерсен Мадс 1 0.25

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рим Тим 1 1
Угелумба Кэлвин 1 1
Тете Кенни 2 0
Диоп Исса 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Рид Бобби 1 0
Хименес Рауль 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Родак Марек 1 0
Рид Харрисон 1 0
Перейра Андреас 1 0
Лукич Саша 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Робинсон Энтони 1 0
Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Накамба Марвелус 2 0
Камински Томас 1 0
Локьер Том 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Чон Тахит 1 0
Браун Джейкоб 1 0
Каборе Исса 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лутон Таун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Фулхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Лутон Таун
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
0
Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Лутон Таун
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
4
50%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
100%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
4
40%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3
Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1
Лутон Таун
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1
Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Сандерленд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Халл Сити 0:0 Блэкберн - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Мидлсбро 2:1 Рединг - Лутон Таун 1:1 Ротерхэм - Лутон Таун 0:2 Лутон Таун - Блэкпул 3:1 Миллуолл - Лутон Таун 0:0 Лутон Таун - Уотфорд 2:0

Результаты матчей

Фулхэм
Лутон Таун

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Лутон Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
3.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4.
Брайтон
 Заявка 5 4 0 1 15 - 7 12
5.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
6.
Вест Хэм
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9.
Фулхэм
 Заявка 5 2 1 2 5 - 10 7
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
11.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
13.
Брентфорд
 0:1 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
14.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
16.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17.
Эвертон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
19.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Тоттенхэм
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
9.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14.
Брентфорд
 0:1 Заявка 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
20.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 9 - 4 7
3.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
8.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Брентфорд
 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Астон Вилла
 Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
13.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Эвертон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
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  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 7 (1)
Кристал Пэлас Эдуар Одсонн 4
Брайтон Фергюсон Эван 4
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 2
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3
Ноттингем Форест Эйна Ола 3
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 3
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 3
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    Прогнозы 117
    Фулхэм 96.6% (113)
    X 2.6% (3)
    Лутон Таун 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фулхэм 1:0 Лутон Таун

    Исход игры
    Фулхэм
    96.6% (113)
    Ничья
    2.6% (3)
    Лутон Таун
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.1% (60)
    Меньше
    46.9% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    51.33% (58)
    Нет
    48.67% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Фулхэм
    38.5% (45)
    1:0 Фулхэм
    29.1% (34)
    2:0 Фулхэм
    13.7% (16)
    3:1 Фулхэм
    7.7% (9)
    3:0 Фулхэм
    3.4% (4)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
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