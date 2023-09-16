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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Саннефьёрд
2:0
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
1:0
58' Гол в свои ворота
Сормо Бент
88' Желтая карточка
Fredrik Kristensen Dahl
2:0
89' Гол
Оттоссон Филип
90'+5

Ход матча

58'
Сормо Бент
1:0
61'
 
Менерт Маркус
Стеневик Халлдор
64'
 
Томассон Логи
Грогард Томас
74'
Тветер Александер Рууд
Ньенету Франклин
 
74'
Кьяер Йеппе
Рисан Сандер
 
78'
 
Энерсен Оле
Мелькерсен Элиас Хофф
78'
 
Красники Крешник
Дансо Эммануэл
88'
 
Fredrik Kristensen Dahl
89'
Оттоссон Филип
2:0
90'
Danilo Al-Saed
Нильссон Александер II
 
90'
Айер Кинин
Youseff Chaib
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
1
Кето
Хуго
2
Fredrik
Mani
Paalerud
15
Jesper
Taaje
17
Фосс
Сандер
Моэн
3
Эгели
Ветле
Валле
6
Рисан
Сандер
18
Оттоссон
Филип
8
Нильссон
Александер
II
7
Кумсан
Джилберт
20
Ньенету
Франклин
14
Danilo
Al-Saed
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
5
Сормо
Бент
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
71
Валсвик
Густав
4
Грогард
Томас
20
Дансо
Эммануэл
10
Стенгель
Херман
7
Стеневик
Халлдор
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
Саннефьёрд
4-3-3
Стрёмсгодсет
3-4-2-1

История личных встреч

Саннефьёрд
Стрёмсгодсет

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

24 матча

25%
20.8%
54.2%
6 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

20.8%
41.7%
37.5%
5 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

Э
1:0
ТМК
2:2
Э
2:2
Э
0:5
Э
2:0
Э
4:0
ТМК
1:0
Э
0:0
Э
3:4
Э
2:1
Э
2:0
ТМК
6:0
Э
1:2
Э
1:0
ТМК
2:2
Э
1:2
Э
3:2
ТМК
3:0
ТМС
3:0
Э
0:3
Э
4:2
Э
1:1
Э
1:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

9
19

Голов в среднем за матч

1.13
1.19

Среднее время на гол

80
75

Всего голов

36
10

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

45
29

Голов в среднем за матч

1.88
1.21

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

48
74

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Al-Saed 7 0.33
Ньенету Франклин 4 0.19
Нильссон Александер II 4 (1) 0.19
Jesper Taaje 3 0.14
Оттоссон Филип 2 0.1
Тветер Александер Рууд 2 0.1
Кумсан Джилберт 1 0.05
Бикоро Федерико 1 0.05
Эгели Ветле Валле 1 0.05
Youseff Chaib 1 0.05
Айер Кинин 1 0.05
Смеулерс Ян 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 6 0.29
Валсвик Густав 4 0.19
Стенгель Херман 3 (3) 0.14
Менерт Маркус 3 0.14
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.05
Стеневик Халлдор 1 0.05
Ипалибо Джек 1 0.05
Гулликсен Тобиас 1 0.05
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.05
Лейфссон Ари 1 0.05
Ханссен Сондре 1 0.05
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0.05
Энерсен Оле 1 0.05
Jostein Ekeland 0 0
Красники Крешник 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смеулерс Ян 5 1
Оттоссон Филип 4 0
Jesper Taaje 2 0
Фосс Сандер Моэн 2 0
Айер Кинин 2 0
Jakob Masloe Dunsby 2 0
Ньенету Франклин 2 0
Эгели Ветле Валле 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Бикоро Федерико 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Рисан Сандер 1 0
Нильссон Александер II 1 0
Danilo Al-Saed 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Fredrik Kristensen Dahl 4 0
Стеневик Халлдор 3 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Красники Крешник 1 1
Валсвик Густав 2 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 2 0
Менерт Маркус 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Грогард Томас 1 0
Стенгель Херман 1 0
Лейфссон Ари 1 0
Дансо Эммануэл 1 0
Joergen Isnes 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Стрёмсгодсет
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
8
Саннефьёрд
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

25
9

Упущенные победы

4
11
Саннефьёрд
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
48% (10)
43% (9)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Стрёмсгодсет
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

30
10

Упущенные победы

9
19

Голы по времени матча

Забито

17
12
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
24%
2
17%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
2
12%
5
42%
61-75
4
24%
3
25%
76-90

Пропущено

14
15
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
3
21%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
6
43%
7
47%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
18%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
2
18%
4
29%
76-90

Пропущено

28
12
16 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
5
18%
2
17%
1-15
6
21%
3
25%
16-30
5
18%
2
17%
31-45
4
14%
2
17%
46-60
3
11%
2
17%
61-75
5
18%
1
8%
76-90

Забито

28
26
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
8 Не забивали 5
6
21%
3
12%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
7
25%
5
19%
31-45
3
11%
2
8%
46-60
5
18%
6
23%
61-75
6
21%
7
27%
76-90

Пропущено

42
27
21 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
8
19%
3
11%
1-15
6
14%
6
22%
16-30
7
17%
3
11%
31-45
7
17%
3
11%
46-60
3
7%
4
15%
61-75
11
26%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Одд - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Молде 2:2
Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3
Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1

Результаты матчей

Саннефьёрд
Стрёмсгодсет

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
2
6 раз 29%
1
3 раза 14%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
3
7
3
7
2.5
1
9
3
7
3.5
1
9
1
9
4.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
15
6
10
11
1.5
6
15
4
17
2.5
2
19
3
18
3.5
1
20
1
20
4.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 21 15 3 3 46 - 26 48
2.
Будё-Глимт
 20 14 3 3 52 - 26 45
3.
Тромсё
 20 13 3 4 30 - 20 42
4.
Молде
 21 12 4 5 47 - 23 40
5.
Бранн
 20 11 3 6 36 - 24 36
6.
Лиллестрём
 20 10 3 7 37 - 31 33
7.
Сарпсборг-08
 21 9 3 9 37 - 34 30
8.
Одд
 22 8 5 9 27 - 30 29
9.
Русенборг
 21 8 4 9 28 - 31 28
10.
Стрёмсгодсет
 21 8 2 11 25 - 28 26
11.
Хам-Кам
 20 7 2 11 29 - 43 23
12.
Саннефьёрд
 21 5 6 10 31 - 39 21
13.
Хёугесунн
 22 5 5 12 19 - 33 20
14.
Волеренга
 20 4 6 10 25 - 33 18
15.
Стабек
 19 4 4 11 18 - 32 16
16.
Олесунн
 21 3 2 16 14 - 48 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 11 8 2 1 24 - 9 26
2.
Викинг
 11 8 2 1 29 - 15 26
3.
Молде
 10 7 2 1 26 - 8 23
4.
Тромсё
 11 7 2 2 18 - 10 23
5.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
6.
Русенборг
 11 6 1 4 18 - 14 19
7.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
8.
Одд
 10 5 2 3 13 - 10 17
9.
Хам-Кам
 11 5 2 4 17 - 16 17
10.
Сарпсборг-08
 10 5 1 4 21 - 14 16
11.
Саннефьёрд
 10 4 4 2 20 - 11 16
12.
Стрёмсгодсет
 10 5 0 5 14 - 12 15
13.
Хёугесунн
 11 4 2 5 14 - 17 14
14.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 11 3 2 6 9 - 17 11
16.
Волеренга
 10 1 2 7 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 8 1 2 29 - 16 25
2.
Викинг
 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Тромсё
 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Молде
 11 5 2 4 21 - 15 17
5.
Лиллестрём
 10 4 3 3 13 - 14 15
6.
Сарпсборг-08
 11 4 2 5 16 - 20 14
7.
Волеренга
 10 3 4 3 12 - 11 13
8.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
9.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 11 - 16 11
10.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 10 2 3 5 10 - 17 9
12.
Хам-Кам
 9 2 0 7 12 - 27 6
13.
Хёугесунн
 11 1 3 7 5 - 16 6
14.
Саннефьёрд
 11 1 2 8 11 - 28 5
15.
Стабек
 10 1 1 8 9 - 25 4
16.
Олесунн
 10 0 0 10 5 - 31 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 18 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Бранн Финне Бор 12 (4)
Викинг Трипич Златко 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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