Тур: 22. Стадион: Jotun Arena. Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
2:0
Конец матча
0'
1:0
58' Гол в свои воротаСормо Бент
88' Желтая карточкаFredrik Kristensen Dahl
2:0
89' ГолОттоссон Филип
90'+5
Ход матча
58'
1:0
89'
2:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
15
Jesper
Taaje
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Кьяер ЙеппеПолузащитник
-
23 Айер КининПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Энерсен ОлеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
История личных встреч
Саннефьёрд
Стрёмсгодсет
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
24 матча
25%
20.8%
54.2%
6 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
20.8%
41.7%
37.5%
5 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
19
Голов в среднем за матч
1.13
1.19
Среднее время на гол
80
75
Всего голов
36
10
Голов в среднем за матч
2.25
1.25
Среднее время на гол
40
72
Всего голов
45
29
Голов в среднем за матч
1.88
1.21
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
48
74
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danilo Al-Saed
|7
|0.33
|Ньенету Франклин
|4
|0.19
|Нильссон Александер II
|4 (1)
|0.19
|Jesper Taaje
|3
|0.14
|Оттоссон Филип
|2
|0.1
|Тветер Александер Рууд
|2
|0.1
|Кумсан Джилберт
|1
|0.05
|Бикоро Федерико
|1
|0.05
|Эгели Ветле Валле
|1
|0.05
|Youseff Chaib
|1
|0.05
|Айер Кинин
|1
|0.05
|Смеулерс Ян
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|6
|0.29
|Валсвик Густав
|4
|0.19
|Стенгель Херман
|3 (3)
|0.14
|Менерт Маркус
|3
|0.14
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.05
|Стеневик Халлдор
|1
|0.05
|Ипалибо Джек
|1
|0.05
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.05
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.05
|Лейфссон Ари
|1
|0.05
|Ханссен Сондре
|1
|0.05
|Мелькерсен Элиас Хофф
|1
|0.05
|Энерсен Оле
|1
|0.05
|Jostein Ekeland
|0
|0
|Красники Крешник
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смеулерс Ян
|5
|1
|Оттоссон Филип
|4
|0
|Jesper Taaje
|2
|0
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0
|Айер Кинин
|2
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0
|Ньенету Франклин
|2
|0
|Эгели Ветле Валле
|2
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
|Рисан Сандер
|1
|0
|Нильссон Александер II
|1
|0
|Danilo Al-Saed
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|4
|0
|Стеневик Халлдор
|3
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Красники Крешник
|1
|1
|Валсвик Густав
|2
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Лейфссон Ари
|1
|0
|Дансо Эммануэл
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Стрёмсгодсет
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
5
8
Саннефьёрд
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
25
9
Упущенные победы
4
11
Саннефьёрд
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
48% (10)
43% (9)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Стрёмсгодсет
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
30
10
Упущенные победы
9
19
Голы по времени матча
Забито
17
12
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
24%
2
17%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
2
12%
5
42%
61-75
4
24%
3
25%
76-90
Пропущено
14
15
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
3
21%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
6
43%
7
47%
76-90
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
18%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
2
18%
4
29%
76-90
Пропущено
28
12
16 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
5
18%
2
17%
1-15
6
21%
3
25%
16-30
5
18%
2
17%
31-45
4
14%
2
17%
46-60
3
11%
2
17%
61-75
5
18%
1
8%
76-90
Забито
28
26
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
8 Не забивали 5
6
21%
3
12%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
7
25%
5
19%
31-45
3
11%
2
8%
46-60
5
18%
6
23%
61-75
6
21%
7
27%
76-90
Пропущено
42
27
21 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
8
19%
3
11%
1-15
6
14%
6
22%
16-30
7
17%
3
11%
31-45
7
17%
3
11%
46-60
3
7%
4
15%
61-75
11
26%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Одд - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Молде 2:2
Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3
Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1
Результаты матчей
Саннефьёрд
Стрёмсгодсет
Точный счет
0:0
3 раза 30%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
2
6 раз 29%
1
3 раза 14%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
64
37
37
19
37
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
47
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
156
1011
615
417
219
318
120
120
120
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|18 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|12 (4)
|Викинг
|Трипич Златко
|11 (6)
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4