Тур: 8. Стадион: Stadion Florian Krygier. Зрители: 12281 Главный судья: Рачковски Павел
3:1
Конец матча
0'
0:1
36' ПенальтиНоно Давид
43' Желтая карточкаГросицки Камил
1:1
45' ГолБичахчян Ваан
61' Желтая карточкаMartin Remacle
2:1
66' ГолГоргон Александр
73' Желтая карточкаЗахович Лука
3:1
81' ГолЛонкар Даниель
90'+6
Ход матча
36'
0:1
43'
45'
1:1
61'
66'
73'
73'
81'
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
66
Milos
Trojak
11
Ноно
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
История личных встреч
Погонь Щецин
Корона Кельце
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
20 матчей
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Среднее время на гол
64
112
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
1.45
1
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
62
90
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|2
|0.29
|Бичахчян Ваан
|1
|0.14
|Захович Лука
|1
|0.14
|Горгон Александр
|1
|0.14
|Лонкар Даниель
|1
|0.14
|Кужава Рафал
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далмау Адриан
|3 (1)
|0.43
|Ноно Давид
|2 (1)
|0.29
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бичахчян Ваан
|3
|0
|Гросицки Камил
|2
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Гамбоа Жоау
|2
|0
|Горгон Александр
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Кужава Рафал
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ноно Давид
|2
|0
|Годиньо Маркус
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Такач Далибор
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Квецень Бартош
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Martin Remacle
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Jacek Podgorski
|1
|0
|Затор Доминик
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Корона Кельце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Погонь Щецин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Корона Кельце
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
3
Погонь Щецин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Корона Кельце
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
6
6
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
38%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1
Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Краковия - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Легия - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1
ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Корона Кельце - Лех 0:3 Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь Легница 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомяк Радом 2:1
Результаты матчей
Погонь Щецин
Корона Кельце
Точный счет
0:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
25
16
16
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (2)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|4
|Видзев Лодзь
|Санчез Джорди
|3 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|1 3
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 3
|Заглембе Любин
|Bartlomiej Kludka
|1 3