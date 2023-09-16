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Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 8. Стадион: . Зрители: 12281 Главный судья: Рачковски Павел
Погонь Щецин
3:1
Конец матча
Корона Кельце
0'
0:1
36' Пенальти
Ноно Давид
43' Желтая карточка
Гросицки Камил
1:1
45' Гол
Бичахчян Ваан
61' Желтая карточка
Martin Remacle
2:1
66' Гол
Горгон Александр
73' Желтая карточка
73' Желтая карточка
Захович Лука
3:1
81' Гол
Лонкар Даниель
90'+6
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
8
Ульвестад
Фредрик
7
Кужава
Рафал
22
Бичахчян
Ваан
20
Горгон
Александр
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
55
Дзеконски
Ксавье
2
Затор
Доминик
66
Milos
Trojak
4
Малярчик
Петр
28
Годиньо
Маркус
18
Хофмейстер
Йоав
6
Jacek
Podgorski
88
Martin
Remacle
11
Ноно
Давид
98
Чижички
Матеуш
20
Далмау
Адриан
Погонь Щецин
4-2-3-1
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Корона Кельце

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

20 матчей

35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:0
Э
1:2
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:0
ЭГА
3:0
Э
4:1
Э
1:1
Э
3:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:2
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:1
Э
2:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Среднее время на гол

64
112

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

1.45
1

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

62
90

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 2 0.29
Бичахчян Ваан 1 0.14
Захович Лука 1 0.14
Горгон Александр 1 0.14
Лонкар Даниель 1 0.14
Кужава Рафал 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 3 (1) 0.43
Ноно Давид 2 (1) 0.29

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бичахчян Ваан 3 0
Гросицки Камил 2 0
Захович Лука 2 0
Гамбоа Жоау 2 0
Горгон Александр 1 0
Вальквист Линус 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Кужава Рафал 1 0
Кутрис Леонардо 1 0
Пшиборек Адриан 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ноно Давид 2 0
Годиньо Маркус 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Такач Далибор 2 0
Петров Кирилл 1 0
Квецень Бартош 1 0
Milos Trojak 1 0
Martin Remacle 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Jacek Podgorski 1 0
Затор Доминик 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Корона Кельце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Погонь Щецин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Корона Кельце
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
3
Погонь Щецин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Корона Кельце
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
38%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1
Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Краковия - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Легия - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1
ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Корона Кельце - Лех 0:3 Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь Легница 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомяк Радом 2:1

Результаты матчей

Погонь Щецин
Корона Кельце

Точный счет

0:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 1 2 15 - 9 16
2.
Легия
 5 4 1 0 11 - 2 13
3.
Заглембе Любин
 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 12 - 8 12
5.
Ракув
 5 3 1 1 10 - 4 10
6.
Краковия
 6 2 4 0 6 - 4 10
7.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 8 - 8 10
8.
Погонь Щецин
 7 3 0 4 6 - 8 9
9.
Варта Познань
 7 2 3 2 10 - 8 9
10.
Сталь Мелец
 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Гурник Забже
 8 2 3 3 5 - 10 9
12.
Лех
 5 2 2 1 7 - 6 8
13.
Пяст
 7 1 5 1 5 - 5 8
14.
Видзев Лодзь
 7 2 1 4 8 - 12 7
15.
Пуща Неполомице
 8 2 1 5 8 - 15 7
16.
ЛКС Лодзь
 7 2 0 5 4 - 11 6
17.
Рух Хожув
 8 1 3 4 6 - 10 6
18.
Корона Кельце
 7 1 2 4 5 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Ракув
 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Заглембе Любин
 4 3 1 0 5 - 2 10
4.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 10 - 3 9
5.
Сталь Мелец
 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
Пуща Неполомице
 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Шленск Вроцлав
 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Видзев Лодзь
 3 2 0 1 4 - 4 6
9.
ЛКС Лодзь
 3 2 0 1 3 - 3 6
10.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 5 - 6 6
11.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
12.
Варта Познань
 4 1 2 1 4 - 3 5
13.
Гурник Забже
 4 1 2 1 2 - 3 5
14.
Лех
 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Рух Хожув
 3 1 1 1 3 - 2 4
16.
Корона Кельце
 3 1 1 1 3 - 2 4
17.
Пяст
 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Радомяк Радом
 3 1 1 1 4 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 4 - 4 6
3.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Варта Познань
 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Лех
 3 1 1 1 4 - 5 4
6.
Гурник Забже
 4 1 1 2 3 - 7 4
7.
Пяст
 4 0 4 0 2 - 2 4
8.
Погонь Щецин
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Заглембе Любин
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Ягеллония Белосток
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Рух Хожув
 5 0 2 3 3 - 8 2
12.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
14.
Видзев Лодзь
 4 0 1 3 4 - 8 1
15.
Корона Кельце
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Пуща Неполомице
 4 0 0 4 3 - 10 0
18.
ЛКС Лодзь
 4 0 0 4 1 - 8 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (2)
Легия Пекхарт Томаш 4
Варта Познань Шмыт Каетан 4
Видзев Лодзь Санчез Джорди 3 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Легия Енджейчик Артур 1 3
Пуща Неполомице Konrad Stepien 1 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 3
Заглембе Любин Bartlomiej Kludka 1 3
Весь список
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