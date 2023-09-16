Тур: 22. Стадион: Акер. Главный судья: Хансен Торе
0'
1:0
31' ГолХестад Эйрик
1:1
38' ГолСвендсен Тобиас
2:1
43' ГолХестад Эйрик
3:1
70' ГолГульбрандсен Фредрик
4:1
79' ГолЭйкрем Магнус
83' Желтая карточкаСвендсен Тобиас
90'+3
Ход матча
31'
1:0
38'
43'
2:1
70'
79'
4:1
83'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Молде
Одд
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
19 матчей
52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.4%
15.8%
36.8%
9 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
2.5
1.78
Среднее время на гол
36
50
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.33
1.4
Среднее время на гол
67
64
Всего голов
37
30
Голов в среднем за матч
1.95
1.58
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
46
57
Бомбардиры внутри турнира
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюнхильдсен Ола
|7
|0.33
|Брейвик Эмиль
|6 (1)
|0.29
|Грёдем Магнус
|5
|0.24
|Линнес Мартин
|5
|0.24
|Китолано Эрик
|4
|0.19
|Эриксен Кристиан I
|3
|0.14
|Эйкрем Магнус
|3
|0.14
|Бериша Ветон
|3 (1)
|0.14
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.14
|Хестад Эйрик
|2
|0.1
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.05
|Хансен Беньямин
|1
|0.05
|Ловик Матиас
|1
|0.05
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0.05
|Эдегор Никлас
|1
|0.05
|Хауган Эйрик
|0
|0
|Коса Маркус Андреас
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рууд Эспен
|3 (1)
|0.14
|Йоргенсен Филип
|3
|0.14
|Мидтскуген Оле-Эрик
|3
|0.14
|Faniel Temesgen Tewelde
|3
|0.14
|Ингебритсен Микаэль
|2
|0.09
|Dennis Gjengaar
|2
|0.09
|Юхансен Сондре
|2
|0.09
|Овусу Соломон
|1
|0.05
|Валлем Конрад
|1
|0.05
|Томас Диого
|1
|0.05
|Евтович Милан
|1
|0.05
|Свендсен Тобиас
|1
|0.05
|Thomas Rekdal
|1
|0.05
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0.05
|Leon Hien
|1
|0.05
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
|Овусу Леонард
|0
|0
Карточки
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хауган Эйрик
|3
|1
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|Маннсверк Сиверт
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Хагельскьер Андерс
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|1
|Карлстрём Якоб
|1
|1
|Хансен Беньямин
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Бериша Ветон
|1
|0
|Эриксен Кристиан I
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Петерсен Оливер
|1
|0
|Ловик Матиас
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валлем Конрад
|6
|0
|Томас Диого
|5
|0
|Овусу Соломон
|3
|1
|Рууд Эспен
|4
|0
|Овусу Леонард
|4
|0
|Юхансен Сондре
|2
|1
|Хаген Стеффен
|3
|0
|Leon Hien
|3
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|2
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|2
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Свендсен Тобиас
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Магиес Закария
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Результаты матчей
Молде
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Одд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
11
Молде
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Одд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
18
13
Молде
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Одд
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
23
24
Голы по времени матча
Забито
28
16
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
3
11%
4
25%
1-15
5
18%
2
13%
16-30
5
18%
2
13%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
5
18%
3
19%
61-75
6
21%
3
19%
76-90
Пропущено
6
18
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 13
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
17%
5
28%
61-75
2
33%
5
28%
76-90
Забито
20
13
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
4
20%
4
31%
31-45
4
20%
3
23%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
4
20%
4
31%
76-90
Пропущено
16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
3
19%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
19%
3
30%
31-45
5
31%
2
20%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
4
25%
2
20%
76-90
Забито
48
29
22 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 11
3 Не забивали 7
6
13%
4
14%
1-15
7
15%
3
10%
16-30
9
19%
6
21%
31-45
8
17%
5
17%
46-60
8
17%
4
14%
61-75
10
21%
7
24%
76-90
Пропущено
22
28
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
14%
2
7%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
5
23%
7
25%
31-45
5
23%
5
18%
46-60
2
9%
6
21%
61-75
6
27%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Молде
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0
Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4
Одд
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Одд - Саннефьёрд 3:2 Волеренга - Одд 2:2 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Одд - Стабек 4:0
Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0
Результаты матчей
Молде
Одд
Точный счет
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:4
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
2:2
2 раза 10%
0:4
2 раза 10%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
3:2
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 24%
2
5 раз 24%
4
4 раза 19%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
0
7 раз 32%
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Молде
Одд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
73
46
55
28
37
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
93
65
48
38
111
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
157
138
814
813
319
615
121
219
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|18 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|12 (4)
|Викинг
|Трипич Златко
|11 (6)
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4