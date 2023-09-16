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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Хансен Торе
Молде
4:1
Конец матча
Одд
0'
1:0
31' Гол
Хестад Эйрик
1:1
38' Гол
Свендсен Тобиас
2:1
43' Гол
Хестад Эйрик
3:1
70' Гол
Гульбрандсен Фредрик
4:1
79' Гол
Эйкрем Магнус
83' Желтая карточка
Свендсен Тобиас
90'+3
1
Карлстрём
Якоб
3
Эйванн
Каспер
2
Бьорнбак
Мартин
25
Хагельскьер
Андерс
31
Ловик
Матиас
5
Хестад
Эйрик
16
Брейвик
Эмиль
15
Коса
Маркус
Андреас
28
Хёуген
Кристоффер
10
Китолано
Эрик
9
Бериша
Ветон
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
15
Юхансен
Сондре
21
Хаген
Стеффен
17
Овусу
Соломон
2
Рууд
Эспен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
14
Свендсен
Тобиас
24
Dennis
Gjengaar
22
Магиес
Закария
11
Мидтскуген
Оле-Эрик
Молде
3-5-2
Одд
3-4-2-1

История личных встреч

Молде
Одд

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

19 матчей

52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.4%
15.8%
36.8%
9 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

Э
1:0
ТМК
3:4
Э
1:2
Э
3:0
К
3:2
Э
1:3
Э
5:0
Э
1:4
Э
2:0
Э
2:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
4:2
Э
2:0
Э
2:2
Э
1:2

Голы

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

2.5
1.78

Среднее время на гол

36
50

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.33
1.4

Среднее время на гол

67
64

Всего голов

37
30

Голов в среднем за матч

1.95
1.58

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

46
57

Бомбардиры внутри турнира

Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюнхильдсен Ола 7 0.33
Брейвик Эмиль 6 (1) 0.29
Грёдем Магнус 5 0.24
Линнес Мартин 5 0.24
Китолано Эрик 4 0.19
Эриксен Кристиан I 3 0.14
Эйкрем Магнус 3 0.14
Бериша Ветон 3 (1) 0.14
Маннсверк Сиверт 3 (2) 0.14
Хестад Эйрик 2 0.1
Хёуген Кристоффер 1 0.05
Хансен Беньямин 1 0.05
Ловик Матиас 1 0.05
Гульбрандсен Фредрик 1 0.05
Эдегор Никлас 1 0.05
Хауган Эйрик 0 0
Коса Маркус Андреас 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рууд Эспен 3 (1) 0.14
Йоргенсен Филип 3 0.14
Мидтскуген Оле-Эрик 3 0.14
Faniel Temesgen Tewelde 3 0.14
Ингебритсен Микаэль 2 0.09
Dennis Gjengaar 2 0.09
Юхансен Сондре 2 0.09
Овусу Соломон 1 0.05
Валлем Конрад 1 0.05
Томас Диого 1 0.05
Евтович Милан 1 0.05
Свендсен Тобиас 1 0.05
Thomas Rekdal 1 0.05
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.05
Leon Hien 1 0.05
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Овусу Леонард 0 0

Карточки

Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 3 1
Брюнхильдсен Ола 4 0
Бьорнбак Мартин 3 0
Маннсверк Сиверт 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Хагельскьер Андерс 3 0
Эйкрем Магнус 1 1
Карлстрём Якоб 1 1
Хансен Беньямин 2 0
Риса Бирк 2 0
Линнес Мартин 1 0
Бериша Ветон 1 0
Эриксен Кристиан I 1 0
Китолано Эрик 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Петерсен Оливер 1 0
Ловик Матиас 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валлем Конрад 6 0
Томас Диого 5 0
Овусу Соломон 3 1
Рууд Эспен 4 0
Овусу Леонард 4 0
Юхансен Сондре 2 1
Хаген Стеффен 3 0
Leon Hien 3 0
Мидтскуген Оле-Эрик 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Свендсен Тобиас 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Магиес Закария 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0

Результаты матчей

Молде
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Одд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
11
Молде
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Одд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

18
13
Молде
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Одд
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

23
24

Голы по времени матча

Забито

28
16
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
3
11%
4
25%
1-15
5
18%
2
13%
16-30
5
18%
2
13%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
5
18%
3
19%
61-75
6
21%
3
19%
76-90

Пропущено

6
18
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 13
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
17%
5
28%
61-75
2
33%
5
28%
76-90

Забито

20
13
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
4
20%
4
31%
31-45
4
20%
3
23%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
4
20%
4
31%
76-90

Пропущено

16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
3
19%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
19%
3
30%
31-45
5
31%
2
20%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
4
25%
2
20%
76-90

Забито

48
29
22 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 11
3 Не забивали 7
6
13%
4
14%
1-15
7
15%
3
10%
16-30
9
19%
6
21%
31-45
8
17%
5
17%
46-60
8
17%
4
14%
61-75
10
21%
7
24%
76-90

Пропущено

22
28
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
14%
2
7%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
5
23%
7
25%
31-45
5
23%
5
18%
46-60
2
9%
6
21%
61-75
6
27%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Молде
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0
Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4
Одд
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Одд - Саннефьёрд 3:2 Волеренга - Одд 2:2 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Одд - Стабек 4:0
Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0

Результаты матчей

Молде
Одд

Точный счет

0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:4
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
2:2
2 раза 10%
0:4
2 раза 10%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
3:2
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 24%
2
5 раз 24%
4
4 раза 19%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
0
7 раз 32%
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Молде
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
7
3
1.5
4
6
5
5
2.5
2
8
3
7
3.5
1
9
2
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
3
6
5
1.5
4
8
3
8
2.5
1
11
3
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
15
7
13
8
1.5
8
14
8
13
2.5
3
19
6
15
3.5
1
21
2
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 21 15 3 3 46 - 26 48
2.
Будё-Глимт
 20 14 3 3 52 - 26 45
3.
Тромсё
 20 13 3 4 30 - 20 42
4.
Молде
 21 12 4 5 47 - 23 40
5.
Бранн
 20 11 3 6 36 - 24 36
6.
Лиллестрём
 20 10 3 7 37 - 31 33
7.
Сарпсборг-08
 21 9 3 9 37 - 34 30
8.
Одд
 22 8 5 9 27 - 30 29
9.
Русенборг
 21 8 4 9 28 - 31 28
10.
Стрёмсгодсет
 21 8 2 11 25 - 28 26
11.
Хам-Кам
 20 7 2 11 29 - 43 23
12.
Саннефьёрд
 21 5 6 10 31 - 39 21
13.
Хёугесунн
 22 5 5 12 19 - 33 20
14.
Волеренга
 20 4 6 10 25 - 33 18
15.
Стабек
 19 4 4 11 18 - 32 16
16.
Олесунн
 21 3 2 16 14 - 48 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 11 8 2 1 24 - 9 26
2.
Викинг
 11 8 2 1 29 - 15 26
3.
Молде
 10 7 2 1 26 - 8 23
4.
Тромсё
 11 7 2 2 18 - 10 23
5.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
6.
Русенборг
 11 6 1 4 18 - 14 19
7.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
8.
Одд
 10 5 2 3 13 - 10 17
9.
Хам-Кам
 11 5 2 4 17 - 16 17
10.
Сарпсборг-08
 10 5 1 4 21 - 14 16
11.
Саннефьёрд
 10 4 4 2 20 - 11 16
12.
Стрёмсгодсет
 10 5 0 5 14 - 12 15
13.
Хёугесунн
 11 4 2 5 14 - 17 14
14.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 11 3 2 6 9 - 17 11
16.
Волеренга
 10 1 2 7 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 8 1 2 29 - 16 25
2.
Викинг
 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Тромсё
 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Молде
 11 5 2 4 21 - 15 17
5.
Лиллестрём
 10 4 3 3 13 - 14 15
6.
Сарпсборг-08
 11 4 2 5 16 - 20 14
7.
Волеренга
 10 3 4 3 12 - 11 13
8.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
9.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 11 - 16 11
10.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 10 2 3 5 10 - 17 9
12.
Хам-Кам
 9 2 0 7 12 - 27 6
13.
Хёугесунн
 11 1 3 7 5 - 16 6
14.
Саннефьёрд
 11 1 2 8 11 - 28 5
15.
Стабек
 10 1 1 8 9 - 25 4
16.
Олесунн
 10 0 0 10 5 - 31 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 18 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Бранн Финне Бор 12 (4)
Викинг Трипич Златко 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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