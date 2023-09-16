Тур: 22. Стадион: Haugesund Sparebank Arena. Главный судья: Эскас Эспен
0'
38' Желтая карточкаСольбаккен Маркус
0:1
41' ГолSondre Klingen Langaas
0:2
65' ГолТрипич Златко
90'+3
Ход матча
41'
62'
65'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
23
Уйсман
Дан
29
Sorry
Diarra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Уйсман ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
- Полузащитник
-
20 Нгалина МишиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
25 Mikkel Hope
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Jone Berg
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
История личных встреч
Хёугесунн
Викинг
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
5.6%
11.1%
15 побед 1 ничья 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 15 побед
38 матчей
34.2%
26.3%
39.5%
13 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
23.7%
39.5%
36.8%
9 побед 15 ничьих 14 побед
Второй тайм
39.5%
21.1%
39.4%
15 побед 8 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
16
Голов в среднем за матч
1.72
0.8
Среднее время на гол
52
112
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
1.5
1.22
Среднее время на гол
60
73
Всего голов
61
38
Голов в среднем за матч
1.61
1
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|6 (1)
|0.27
|Нжи Билал
|3
|0.14
|Лейте Бруно
|2
|0.09
|Теркильдсен Петер
|1
|0.05
|Санде Мадс
|1
|0.05
|Реесе Сёрен
|1
|0.05
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.05
|Oscar Krusnell
|1
|0.05
|Anders Baertelsen
|1
|0.05
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Содерлунд Александер
|0
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
|Эскесен Юлиус
|0
|0
|Паязити Адрион
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|11 (5)
|0.52
|Сальвесен Ларс-Йорген
|7
|0.33
|Свеннсен Сандер
|4
|0.19
|Бьёрсхоль Сондре
|4
|0.19
|Д'Агостино Николас
|3
|0.14
|Брекало Давид
|3
|0.14
|Танген Харальд
|2
|0.1
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.1
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.1
|Сольбаккен Маркус
|2
|0.1
|Язбек Патрик
|1
|0.05
|Паттинама Шейн
|1
|0.05
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.05
|Стенснесс Джанни
|1
|0.05
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0.05
|Де Ланлай Янн-Эрик
|0
|0
|Адегбенро Самуэль
|0
|0
|Edvin Austboe
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристенсен Магнус
|3
|1
|Oscar Krusnell
|3
|1
|Теркильдсен Петер
|3
|1
|Содерлунд Александер
|2
|1
|Крюгор Кевин Мартин
|2
|1
|Лейте Бруно
|2
|1
|Sorry Diarra
|1
|1
|Самуэльсен Мартин
|2
|0
|Фредриксен Ульрик
|2
|0
|Эскесен Юлиус
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Солхейм Вегард
|2
|0
|Паязити Адрион
|2
|0
|Санде Мадс
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Сельвик Эгиль
|1
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Claus Niyukuri
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Язбек Патрик
|5
|0
|Трипич Златко
|4
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Диоп Джибрил
|4
|0
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Д'Агостино Николас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Bjarte Lunde Aarsheim
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Викинг
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
5
2
Хёугесунн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Викинг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
3
25
Хёугесунн
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Викинг
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (7)
57% (12)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
8
27
Голы по времени матча
Забито
13
17
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
2
15%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
4
31%
7
41%
76-90
Пропущено
18
11
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
11%
1
9%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
6
33%
0
0%
61-75
4
22%
6
55%
76-90
Забито
5
28
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 11
2
40%
3
11%
1-15
2
40%
1
4%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
1
20%
10
36%
61-75
0
0%
9
32%
76-90
Пропущено
16
16
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
3
19%
4
25%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
5
31%
3
19%
61-75
2
13%
4
25%
76-90
Забито
18
45
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 35
10 Забивали первыми 11
9 Не забивали 2
4
22%
5
11%
1-15
3
17%
3
7%
16-30
3
17%
2
4%
31-45
2
11%
6
13%
46-60
2
11%
13
29%
61-75
4
22%
16
36%
76-90
Пропущено
34
27
9 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
2
6%
3
11%
1-15
3
9%
6
22%
16-30
4
12%
4
15%
31-45
8
24%
1
4%
46-60
11
32%
3
11%
61-75
6
18%
10
37%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хёугесунн - Молде 1:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Волеренга - Хёугесунн 1:1
Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0
Викинг
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Викинг - Волеренга 1:1 Викинг - Стабек 1:0 Лиллестрём - Викинг 1:3 Викинг - Будё-Глимт 3:2
Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1
Результаты матчей
Хёугесунн
Викинг
Точный счет
1:2
3 раза 27%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
7:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
7
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:2
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
7:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 41%
1
9 раз 41%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
3
7 раз 33%
2
6 раз 29%
1
6 раз 29%
0
1 раз 5%
7
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
38
83
29
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
91
110
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
201
418
147
220
813
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|18 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|12 (4)
|Викинг
|Трипич Златко
|11 (6)
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4