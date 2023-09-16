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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Хёугесунн
0:2
Конец матча
Викинг
0'
38' Желтая карточка
Сольбаккен Маркус
0:1
41' Гол
Sondre Klingen Langaas
0:2
65' Гол
Трипич Златко
90'+3

Ход матча

38'
 
Сольбаккен Маркус
41'
0:1
Sondre Klingen Langaas
(Трипич Златко)
46'
Нгалина Миши
Самуэльсен Мартин
 
62'
 
Язбек Патрик
Белл Джо
63'
 
Адегбенро Самуэль
Свеннсен Сандер
63'
 
Бьёрсхоль Сондре
Де Ланлай Янн-Эрик
63'
Содерлунд Александер
Уйсман Дан
 
65'
0:2
Трипич Златко
(Адегбенро Самуэль)
72'
 
Д'Агостино Николас
Сальвесен Ларс-Йорген
72'
Солхейм Вегард
Claus Niyukuri
 
83'
 
Эукленн Сондре
Танген Харальд
83'
Sander Innvaer
Oscar Krusnell
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
1
Сельвик
Эгиль
2
Claus
Niyukuri
4
Anders
Baertelsen
15
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
23
Уйсман
Дан
6
Кристенсен
Магнус
14
Самуэльсен
Мартин
8
Крюгор
Кевин
Мартин
21
Эскесен
Юлиус
29
Sorry
Diarra
30
Гуннарссон
Патрик
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
5
Диоп
Джибрил
22
Sondre
Klingen
Langaas
20
Паттинама
Шейн
25
Белл
Джо
8
Сольбаккен
Маркус
21
Танген
Харальд
29
Свеннсен
Сандер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
Хёугесунн
4-2-3-1
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Хёугесунн
Викинг

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
5.6%
11.1%
15 побед 1 ничья 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 15 побед

38 матчей

34.2%
26.3%
39.5%
13 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

23.7%
39.5%
36.8%
9 побед 15 ничьих 14 побед

Второй тайм

39.5%
21.1%
39.4%
15 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

Э
2:0
ТМК
1:1
Э
4:2
Э
5:1
ТМК
1:0
Э
1:1
Э
4:2
ТМК
4:0
Э
0:1
Э
0:2
ТМС
1:1
К
0:1
Э
1:0
Э
0:0
ТМК
4:0
ТМК
1:2
Э
2:1
Э
1:1
ТМК
2:2
Э
4:1
Э
3:2
ТМК
1:4
Э
0:1
Э
0:2
ТМК
2:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:2
ТМС
0:2
Э
1:1
КН
2:3
Э
2:0
Э
4:0
Э
1:0
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

31
16

Голов в среднем за матч

1.72
0.8

Среднее время на гол

52
112

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

1.5
1.22

Среднее время на гол

60
73

Всего голов

61
38

Голов в среднем за матч

1.61
1

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 6 (1) 0.27
Нжи Билал 3 0.14
Лейте Бруно 2 0.09
Теркильдсен Петер 1 0.05
Санде Мадс 1 0.05
Реесе Сёрен 1 0.05
Самуэльсен Мартин 1 0.05
Oscar Krusnell 1 0.05
Anders Baertelsen 1 0.05
Кристенсен Магнус 0 0
Содерлунд Александер 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Эскесен Юлиус 0 0
Паязити Адрион 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 11 (5) 0.52
Сальвесен Ларс-Йорген 7 0.33
Свеннсен Сандер 4 0.19
Бьёрсхоль Сондре 4 0.19
Д'Агостино Николас 3 0.14
Брекало Давид 3 0.14
Танген Харальд 2 0.1
Сандберг Никлас 2 (1) 0.1
Бьярнасон Биркир 2 0.1
Сольбаккен Маркус 2 0.1
Язбек Патрик 1 0.05
Паттинама Шейн 1 0.05
Лёкберг Кристоффер 1 0.05
Стенснесс Джанни 1 0.05
Sondre Klingen Langaas 1 0.05
Де Ланлай Янн-Эрик 0 0
Адегбенро Самуэль 0 0
Edvin Austboe 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Магнус 3 1
Oscar Krusnell 3 1
Теркильдсен Петер 3 1
Содерлунд Александер 2 1
Крюгор Кевин Мартин 2 1
Лейте Бруно 2 1
Sorry Diarra 1 1
Самуэльсен Мартин 2 0
Фредриксен Ульрик 2 0
Эскесен Юлиус 2 0
Нжи Билал 2 0
Солхейм Вегард 2 0
Паязити Адрион 2 0
Санде Мадс 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Claus Niyukuri 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Язбек Патрик 5 0
Трипич Златко 4 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Диоп Джибрил 4 0
Паттинама Шейн 2 1
Д'Агостино Николас 3 0
Брекало Давид 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Бьёрсхоль Сондре 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Лёкберг Кристоффер 1 0
Хауген Херман 1 0
Танген Харальд 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Bjarte Lunde Aarsheim 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Викинг
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

5
2
Хёугесунн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Викинг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

3
25
Хёугесунн
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Викинг
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (7)
57% (12)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

8
27

Голы по времени матча

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
2
15%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
4
31%
7
41%
76-90

Пропущено

18
11
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
11%
1
9%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
6
33%
0
0%
61-75
4
22%
6
55%
76-90

Забито

5
28
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 11
2
40%
3
11%
1-15
2
40%
1
4%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
1
20%
10
36%
61-75
0
0%
9
32%
76-90

Пропущено

16
16
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
3
19%
4
25%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
5
31%
3
19%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Забито

18
45
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 35
10 Забивали первыми 11
9 Не забивали 2
4
22%
5
11%
1-15
3
17%
3
7%
16-30
3
17%
2
4%
31-45
2
11%
6
13%
46-60
2
11%
13
29%
61-75
4
22%
16
36%
76-90

Пропущено

34
27
9 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
2
6%
3
11%
1-15
3
9%
6
22%
16-30
4
12%
4
15%
31-45
8
24%
1
4%
46-60
11
32%
3
11%
61-75
6
18%
10
37%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хёугесунн - Молде 1:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Волеренга - Хёугесунн 1:1
Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0
Викинг
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Викинг - Волеренга 1:1 Викинг - Стабек 1:0 Лиллестрём - Викинг 1:3 Викинг - Будё-Глимт 3:2
Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1

Результаты матчей

Хёугесунн
Викинг

Точный счет

1:2
3 раза 27%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
7:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
7
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:2
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
7:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 41%
1
9 раз 41%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
3
7 раз 33%
2
6 раз 29%
1
6 раз 29%
0
1 раз 5%
7
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
8
3
2
9
2.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
9
1
1
10
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
9
0.5
Больше Меньше
20
1
4
18
1.5
14
7
2
20
2.5
8
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 21 15 3 3 46 - 26 48
2.
Будё-Глимт
 20 14 3 3 52 - 26 45
3.
Тромсё
 20 13 3 4 30 - 20 42
4.
Молде
 21 12 4 5 47 - 23 40
5.
Бранн
 20 11 3 6 36 - 24 36
6.
Лиллестрём
 20 10 3 7 37 - 31 33
7.
Сарпсборг-08
 21 9 3 9 37 - 34 30
8.
Одд
 22 8 5 9 27 - 30 29
9.
Русенборг
 21 8 4 9 28 - 31 28
10.
Стрёмсгодсет
 21 8 2 11 25 - 28 26
11.
Хам-Кам
 20 7 2 11 29 - 43 23
12.
Саннефьёрд
 21 5 6 10 31 - 39 21
13.
Хёугесунн
 22 5 5 12 19 - 33 20
14.
Волеренга
 20 4 6 10 25 - 33 18
15.
Стабек
 19 4 4 11 18 - 32 16
16.
Олесунн
 21 3 2 16 14 - 48 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 11 8 2 1 24 - 9 26
2.
Викинг
 11 8 2 1 29 - 15 26
3.
Молде
 10 7 2 1 26 - 8 23
4.
Тромсё
 11 7 2 2 18 - 10 23
5.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
6.
Русенборг
 11 6 1 4 18 - 14 19
7.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
8.
Одд
 10 5 2 3 13 - 10 17
9.
Хам-Кам
 11 5 2 4 17 - 16 17
10.
Сарпсборг-08
 10 5 1 4 21 - 14 16
11.
Саннефьёрд
 10 4 4 2 20 - 11 16
12.
Стрёмсгодсет
 10 5 0 5 14 - 12 15
13.
Хёугесунн
 11 4 2 5 14 - 17 14
14.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 11 3 2 6 9 - 17 11
16.
Волеренга
 10 1 2 7 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 8 1 2 29 - 16 25
2.
Викинг
 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Тромсё
 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Молде
 11 5 2 4 21 - 15 17
5.
Лиллестрём
 10 4 3 3 13 - 14 15
6.
Сарпсборг-08
 11 4 2 5 16 - 20 14
7.
Волеренга
 10 3 4 3 12 - 11 13
8.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
9.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 11 - 16 11
10.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 10 2 3 5 10 - 17 9
12.
Хам-Кам
 9 2 0 7 12 - 27 6
13.
Хёугесунн
 11 1 3 7 5 - 16 6
14.
Саннефьёрд
 11 1 2 8 11 - 28 5
15.
Стабек
 10 1 1 8 9 - 25 4
16.
Олесунн
 10 0 0 10 5 - 31 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 18 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Бранн Финне Бор 12 (4)
Викинг Трипич Златко 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Трипич Златко сделал результативную передачу.
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