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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Lukasz Kuzma
Ракув
1:0
Конец матча
ЛКС Лодзь
0'
1:0
8' Гол
Папаниколау Яннис
28' Желтая карточка
Монсальве Начо
47' Желтая карточка
Цебуля Марчин
73' Желтая карточка
Ковачевич Аднан
83' Желтая карточка
Рамирес Даниэль
90' Красная карточка
Stipe Juric
90'+12
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
15
Ковачевич
Аднан
3
Рундич
Милан
21
Драчал
Давид
66
Папаниколау
Яннис
30
Кочергин
Владислав
14
Плавшич
Срджан
27
Новак
Бартош
99
Пясецки
Фабиан
77
Цебуля
Марчин
1
Alexander
Bobek
8
Данковски
Камиль
4
Монсальве
Начо
5
Флис
Марцин
37
Piotr
Glowacki
27
Jakub
Letniowski
11
Engjell
Hoti
14
Michal
Mokrzycki
20
Piotr
Janczukowicz
9
Техан
Кай
26
Шелига
Бартош
Ракув
3-4-3
ЛКС Лодзь
4-3-3

История личных встреч

Ракув
ЛКС Лодзь

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЭГБ
3:2
Э
1:1
Э
2:0
ПД
2:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Тотал матчей

2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
112

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 3 0.5
Зволински Лукаш 3 (2) 0.5
Папаниколау Яннис 2 0.33
Салес Жеан Карлос 1 0.17
Киттель Сонни 1 0.17
Кочергин Владислав 1 0.17
Цебуля Марчин 0 0
Тудор Фран 0 0
Берггрен Густав 0 0
Плавшич Срджан 0 0
Сореску Деян 0 0
Замора Джон 0 0
Лидерман Бен 0 0
Драчал Давид 0 0
ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Engjell Hoti 1 0.13
Техан Кай 1 0.13
Тутышкинас Артемиюс 1 0.13
Рамирес Даниэль 1 (1) 0.13
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лидерман Бен 2 0
Зволински Лукаш 1 0
Цебуля Марчин 1 0
Ковачевич Аднан 1 0
Тудор Фран 1 0
Берггрен Густав 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Кочергин Владислав 1 0
Папаниколау Яннис 1 0
Замора Джон 1 0
Ковачевич Владан 1 0
ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jakub Letniowski 4 0
Michal Mokrzycki 2 1
Рамирес Даниэль 3 0
Stipe Juric 1 1
Данковски Камиль 2 0
Монсальве Начо 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Марциняк Адам 1 0
Флис Марцин 1 0
Пируло 1 0
Engjell Hoti 1 0
Арндт Давид 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Alexander Bobek 1 0
Лувеу Адриен 1 0
Тутышкинас Артемиюс 1 0

Результаты матчей

Ракув
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
ЛКС Лодзь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
3
Ракув
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
ЛКС Лодзь
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

10
1
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
100%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
67%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
2
50%
76-90

Пропущено

3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 7
1
33%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
1
33%
4
33%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ракув - ГКС Катовице 3:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1
Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимассол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1 Ракув - Варта Познань 2:2 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0 Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Висла Плоцк - Ракув 1:2
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0
ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1 ЛКС Лодзь - Прушков 1:1 ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - ЦВКС Ресовия 2:1 Сандецья - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Висла Краков 3:2 Заглембе Сосновец - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Подбескидзе 2:1 Брук-Бет Термалица - ЛКС Лодзь 2:2

Результаты матчей

Ракув
ЛКС Лодзь

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ракув
ЛКС Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
7
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 1 2 15 - 9 16
2.
Легия
 0:0 6 4 2 0 11 - 2 14
3.
Ракув
 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Заглембе Любин
 7 4 1 2 8 - 7 13
5.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 12 - 8 12
6.
Краковия
 6 2 4 0 6 - 4 10
7.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 8 - 8 10
8.
Погонь Щецин
 7 3 0 4 6 - 8 9
9.
Варта Познань
 7 2 3 2 10 - 8 9
10.
Сталь Мелец
 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Гурник Забже
 8 2 3 3 5 - 10 9
12.
Пяст
 0:0 8 1 6 1 5 - 5 9
13.
Лех
 5 2 2 1 7 - 6 8
14.
Видзев Лодзь
 7 2 1 4 8 - 12 7
15.
Пуща Неполомице
 8 2 1 5 8 - 15 7
16.
ЛКС Лодзь
 8 2 0 6 4 - 12 6
17.
Рух Хожув
 8 1 3 4 6 - 10 6
18.
Корона Кельце
 7 1 2 4 5 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Легия
 0:0 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
Заглембе Любин
 4 3 1 0 5 - 2 10
4.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 10 - 3 9
5.
Сталь Мелец
 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
Пуща Неполомице
 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Шленск Вроцлав
 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Видзев Лодзь
 3 2 0 1 4 - 4 6
9.
ЛКС Лодзь
 3 2 0 1 3 - 3 6
10.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 5 - 6 6
11.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
12.
Варта Познань
 4 1 2 1 4 - 3 5
13.
Пяст
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Гурник Забже
 4 1 2 1 2 - 3 5
15.
Лех
 2 1 1 0 3 - 1 4
16.
Рух Хожув
 3 1 1 1 3 - 2 4
17.
Корона Кельце
 3 1 1 1 3 - 2 4
18.
Радомяк Радом
 3 1 1 1 4 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 4 - 4 6
3.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Варта Познань
 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Лех
 3 1 1 1 4 - 5 4
6.
Гурник Забже
 4 1 1 2 3 - 7 4
7.
Пяст
 0:0 4 0 4 0 2 - 2 4
8.
Погонь Щецин
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Заглембе Любин
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Ягеллония Белосток
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Легия
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Рух Хожув
 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
14.
Видзев Лодзь
 4 0 1 3 4 - 8 1
15.
Корона Кельце
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Пуща Неполомице
 4 0 0 4 3 - 10 0
18.
ЛКС Лодзь
 5 0 0 5 1 - 9 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (2)
Легия Пекхарт Томаш 4
Варта Познань Шмыт Каетан 4
Видзев Лодзь Санчез Джорди 3 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Легия Енджейчик Артур 1 3
Пуща Неполомице Konrad Stepien 1 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 3
Заглембе Любин Bartlomiej Kludka 1 3
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    • 47'
      Цебуля Марчин получил желтую карточку от судьи
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Монсальве Начо получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Цебуля Марчин сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Папаниколау Яннис бьет в цель!
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