Тур: 8. Стадион: Ракув. Главный судья: Lukasz Kuzma
0'
1:0
8' ГолПапаниколау Яннис
28' Желтая карточкаМонсальве Начо
47' Желтая карточкаЦебуля Марчин
73' Желтая карточкаКовачевич Аднан
83' Желтая карточкаРамирес Даниэль
90' Красная карточкаStipe Juric
90'+12
Ход матча
8'
28'
47'
62'
73'
80'
83'
90'
21
Драчал
Давид
27
Новак
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Драчал ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
- Нападающий
-
11 Замора ДжонНападающий
- Нападающий
-
19 Ante Crnac
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 ПирулоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Слива МацейПолузащитник
-
28 Лоренц МешкоПолузащитник
-
21 Stipe Juric
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ракув
ЛКС Лодзь
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
0.8
Тотал матчей
2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
112
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|3
|0.5
|Зволински Лукаш
|3 (2)
|0.5
|Папаниколау Яннис
|2
|0.33
|Салес Жеан Карлос
|1
|0.17
|Киттель Сонни
|1
|0.17
|Кочергин Владислав
|1
|0.17
|Цебуля Марчин
|0
|0
|Тудор Фран
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
|Плавшич Срджан
|0
|0
|Сореску Деян
|0
|0
|Замора Джон
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Драчал Давид
|0
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Engjell Hoti
|1
|0.13
|Техан Кай
|1
|0.13
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.13
|Рамирес Даниэль
|1 (1)
|0.13
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лидерман Бен
|2
|0
|Зволински Лукаш
|1
|0
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Ковачевич Аднан
|1
|0
|Тудор Фран
|1
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Кочергин Владислав
|1
|0
|Папаниколау Яннис
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jakub Letniowski
|4
|0
|Michal Mokrzycki
|2
|1
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Данковски Камиль
|2
|0
|Монсальве Начо
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Марциняк Адам
|1
|0
|Флис Марцин
|1
|0
|Пируло
|1
|0
|Engjell Hoti
|1
|0
|Арндт Давид
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Alexander Bobek
|1
|0
|Лувеу Адриен
|1
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
ЛКС Лодзь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
3
Ракув
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
ЛКС Лодзь
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
10
1
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
100%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
67%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
2
50%
76-90
Пропущено
3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 7
1
33%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
1
33%
4
33%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ракув - ГКС Катовице 3:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1
Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимассол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1 Ракув - Варта Познань 2:2 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0 Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Висла Плоцк - Ракув 1:2
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0
ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1 ЛКС Лодзь - Прушков 1:1 ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - ЦВКС Ресовия 2:1 Сандецья - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Висла Краков 3:2 Заглембе Сосновец - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Подбескидзе 2:1 Брук-Бет Термалица - ЛКС Лодзь 2:2
Результаты матчей
Ракув
ЛКС Лодзь
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ракув
ЛКС Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
12
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
17
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|2.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|11 - 2
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|5.
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|6.
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|8.
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|5 - 10
|9
|12.
|0:0
|8
|1
|6
|1
|5 - 5
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|16.
|8
|2
|0
|6
|4 - 12
|6
|17.
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|18.
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|0:0
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|4.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|11.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|13.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|15.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|18.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|2.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|7.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (2)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|4
|Видзев Лодзь
|Санчез Джорди
|3 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|1 3
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 3
|Заглембе Любин
|Bartlomiej Kludka
|1 3