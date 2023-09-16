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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Сильвестшак Дамиан
Пяст
1:1
Конец матча
Легия
0'
33' Желтая карточка
Жозуэ Филипе
33' Желтая карточка
Дзичек Патрик
42' Вторая желтая карточка
Жозуэ Филипе
1:0
45' Гол
Serhij Krykun
51' Желтая карточка
Gabriel Kirejczyk
61' Желтая карточка
Томашевич Гжегож
66' Желтая карточка
Michael Ameyaw
1:1
69' Гол
Мучи Эрнест
86' Желтая карточка
Мучи Эрнест
86' Желтая карточка
Элитим Хуэрхен
89' Желтая карточка
Пырка Аркадиуш
90' Желтая карточка
Рибейру Юри
90'+4
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
20
Томашевич
Гжегож
16
Дзичек
Патрик
44
Serhij
Krykun
6
Храпек
Михал
19
Michael
Ameyaw
27
Gabriel
Kirejczyk
1
Тобиаш
Кацпер
12
Панков
Радован
55
Енджейчик
Артур
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
33
Кун
Патрик
99
Слиш
Бартош
22
Элитим
Хуэрхен
27
Жозуэ
Филипе
7
Пекхарт
Томаш
20
Мучи
Эрнест
Пяст
4-2-3-1
Легия
3-4-1-2

История личных встреч

Пяст
Легия

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
90%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

32 матча

25%
18.8%
56.2%
8 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

18.8%
46.9%
34.3%
6 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

12.5%
43.8%
43.7%
4 победы 14 ничьих 14 побед

История матчей

Э
0:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
4:1
Э
0:1
К
1:2
Э
2:2
ЭГА
1:1
Э
1:2
Э
2:0
ЭГА
0:1
Э
2:0
К
1:1
Э
1:3
Э
0:1
Э
3:1
Э
1:5
Э
0:0
ЭГА
4:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
3:1
Э
1:2
Э
4:1
Э
0:0
Э
3:2
КП
1:2
Э
3:0
Э
1:1
OE
0:1
OE
3:1

Голы

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.13
0.88

Среднее время на гол

79
102

Всего голов

32
21

Голов в среднем за матч

1.88
1.4

Среднее время на гол

47
64

Всего голов

49
36

Голов в среднем за матч

1.53
1.13

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

58
80

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 3 (3) 0.38
Serhij Krykun 1 0.13
Храпек Михал 1 (1) 0.13
Michael Ameyaw 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 4 0.67
Мучи Эрнест 3 0.5
Жозуэ Филипе 3 (1) 0.5
Гуаль Марк 1 0.17
Баку Макана 1 0.17
Вшолек Павел 0 0
Росолек Мацей 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 4 0
Храпек Михал 3 0
Томашевич Гжегож 3 0
Катранис Александрос 2 0
Пырка Аркадиуш 2 0
Мосур Ариэль 2 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Червински Якуб 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Michael Ameyaw 1 0
Gabriel Kirejczyk 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 3 1
Жозуэ Филипе 3 1
Рибейру Юри 2 0
Слиш Бартош 1 0
Элитим Хуэрхен 1 0
Росолек Мацей 1 0
Челхака Юрген 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Kosta Runjaic 1 0

Результаты матчей

Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Легия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Пяст
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Легия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
10
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Легия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
50%
3
30%
61-75
1
50%
1
10%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
40%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
40%
4
33%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Рух Хожув - Пяст 0:3 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Краковия - Пяст 1:1
Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Пяст - Лех 1:2 Пяст - Бельско-Бяла 3:0 Рух Хожув - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Пяст 2:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:1 Пяст - Радуния Стезика 3:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 2:1 Радомяк Радом - Пяст 0:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Пяст - Висла Плоцк 1:0 Шленск Вроцлав - Пяст 0:1
Легия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0
Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1

Результаты матчей

Пяст
Легия

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
3 раза 50%
3
3 раза 50%

Тоталы голов в матче

Пяст
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 1 2 15 - 9 16
2.
Легия
 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Ракув
 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Заглембе Любин
 7 4 1 2 8 - 7 13
5.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 12 - 8 12
6.
Краковия
 6 2 4 0 6 - 4 10
7.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 8 - 8 10
8.
Погонь Щецин
 7 3 0 4 6 - 8 9
9.
Варта Познань
 7 2 3 2 10 - 8 9
10.
Сталь Мелец
 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Гурник Забже
 8 2 3 3 5 - 10 9
12.
Пяст
 8 1 6 1 6 - 6 9
13.
Лех
 5 2 2 1 7 - 6 8
14.
Видзев Лодзь
 7 2 1 4 8 - 12 7
15.
Пуща Неполомице
 8 2 1 5 8 - 15 7
16.
ЛКС Лодзь
 8 2 0 6 4 - 12 6
17.
Рух Хожув
 8 1 3 4 6 - 10 6
18.
Корона Кельце
 7 1 2 4 5 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Легия
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
Заглембе Любин
 4 3 1 0 5 - 2 10
4.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 10 - 3 9
5.
Сталь Мелец
 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
Пуща Неполомице
 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Шленск Вроцлав
 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Видзев Лодзь
 3 2 0 1 4 - 4 6
9.
ЛКС Лодзь
 3 2 0 1 3 - 3 6
10.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 5 - 6 6
11.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
12.
Варта Познань
 4 1 2 1 4 - 3 5
13.
Пяст
 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Гурник Забже
 4 1 2 1 2 - 3 5
15.
Лех
 2 1 1 0 3 - 1 4
16.
Рух Хожув
 3 1 1 1 3 - 2 4
17.
Корона Кельце
 3 1 1 1 3 - 2 4
18.
Радомяк Радом
 3 1 1 1 4 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 4 - 4 6
3.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Варта Познань
 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Лех
 3 1 1 1 4 - 5 4
6.
Гурник Забже
 4 1 1 2 3 - 7 4
7.
Пяст
 4 0 4 0 2 - 2 4
8.
Погонь Щецин
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Заглембе Любин
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Ягеллония Белосток
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Легия
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Рух Хожув
 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
14.
Видзев Лодзь
 4 0 1 3 4 - 8 1
15.
Корона Кельце
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Пуща Неполомице
 4 0 0 4 3 - 10 0
18.
ЛКС Лодзь
 5 0 0 5 1 - 9 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (2)
Легия Пекхарт Томаш 4
Варта Познань Шмыт Каетан 4
Видзев Лодзь Санчез Джорди 3 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Легия Енджейчик Артур 1 3
Легия Жозуэ Филипе 1 3
Пуща Неполомице Konrad Stepien 1 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Michael Ameyaw сделал результативную передачу.
    • 50'
      Г О О О О Л - Serhij Krykun бьет в цель!
    • 42'
      Жозуэ Филипе получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 42'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Дзичек Патрик получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Жозуэ Филипе получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Пяст 1:1 Легия онлайн

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