Тур: 8. Стадион: Пяст. Главный судья: Сильвестшак Дамиан
0'
33' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
33' Желтая карточкаДзичек Патрик
42' Вторая желтая карточкаЖозуэ Филипе
1:0
45' ГолSerhij Krykun
51' Желтая карточкаGabriel Kirejczyk
61' Желтая карточкаТомашевич Гжегож
66' Желтая карточкаMichael Ameyaw
1:1
69' ГолМучи Эрнест
86' Желтая карточкаМучи Эрнест
86' Желтая карточкаЭлитим Хуэрхен
89' Желтая карточкаПырка Аркадиуш
90' Желтая карточкаРибейру Юри
90'+4
Ход матча
33'
33'
42'
45'
1:0
58'
61'
66'
69'
1:1
86'
86'
89'
90'
13
Вшолек
Павел
33
Кун
Патрик
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Защитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
-
33 Кун ПатрикЗащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Баку МаканаЗащитник
- Полузащитник
-
17 Диаш ЖильНападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Пяст
Легия
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
90%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
32 матча
25%
18.8%
56.2%
8 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
18.8%
46.9%
34.3%
6 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
12.5%
43.8%
43.7%
4 победы 14 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.13
0.88
Среднее время на гол
79
102
Всего голов
32
21
Голов в среднем за матч
1.88
1.4
Среднее время на гол
47
64
Всего голов
49
36
Голов в среднем за матч
1.53
1.13
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
58
80
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|3 (3)
|0.38
|Serhij Krykun
|1
|0.13
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.13
|Michael Ameyaw
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|4
|0.67
|Мучи Эрнест
|3
|0.5
|Жозуэ Филипе
|3 (1)
|0.5
|Гуаль Марк
|1
|0.17
|Баку Макана
|1
|0.17
|Вшолек Павел
|0
|0
|Росолек Мацей
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|4
|0
|Храпек Михал
|3
|0
|Томашевич Гжегож
|3
|0
|Катранис Александрос
|2
|0
|Пырка Аркадиуш
|2
|0
|Мосур Ариэль
|2
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Червински Якуб
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Michael Ameyaw
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|3
|1
|Жозуэ Филипе
|3
|1
|Рибейру Юри
|2
|0
|Слиш Бартош
|1
|0
|Элитим Хуэрхен
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Челхака Юрген
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Легия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Пяст
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Легия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
10
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Легия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
50%
3
30%
61-75
1
50%
1
10%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
40%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
40%
4
33%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Рух Хожув - Пяст 0:3 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Краковия - Пяст 1:1
Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Пяст - Лех 1:2 Пяст - Бельско-Бяла 3:0 Рух Хожув - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Пяст 2:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:1 Пяст - Радуния Стезика 3:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 2:1 Радомяк Радом - Пяст 0:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Пяст - Висла Плоцк 1:0 Шленск Вроцлав - Пяст 0:1
Легия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0
Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1
Результаты матчей
Пяст
Легия
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
3 раза 50%
3
3 раза 50%
Тоталы голов в матче
Пяст
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
17
33
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (2)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|4
|Видзев Лодзь
|Санчез Джорди
|3 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 3
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|1 3
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 3