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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 23. Стадион: .
Дьерв
0:1
Конец матча
ИК Старт
0'
0:1
2' Гол
Сакор Важебах
26' Желтая карточка
Lucas Larade
53' Желтая карточка
Антонссон Бьярни
57' Желтая карточка
Jasper Silva Torkildsen
58' Желтая карточка
Torje Wichne
87' Желтая карточка
Педру Самуэл
90'+7
20
Oeystein
Oevretveit
4
Ange
Mutsinzi
5
Erik
Sandberg
3
Lucas
Larade
7
Хёуге
Рунар
15
Бренден
Эрик
6
Вихманн
Матиас
10
Фернандес
Леандро
II
2
Torje
Wichne
9
Хустад
Эрленд
11
Педру
Самуэл
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
2
Антонссон
Бьярни
21
Шеквист
Сандер
Хансен
16
Страннегорд
Том
7
Дервискадич
Эмир
4
Сакор
Важебах
30
Fabian
Oestigaard
Ness
8
Mathias
Grundetjern
10
Alagie
Sanyang
Дьерв
3-5-2
ИК Старт
3-5-2

История личных встреч

Дьерв
ИК Старт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

21.4%
14.3%
64.3%
3 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
2:4
ТМК
1:0
ПД
1:7
ПД
3:2
ТМК
0:1
ПД
1:3
ПД
3:2
ТМК
1:1
Т(
3:1
Т(
1:1
ТМК
0:1
КН
1:2

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

1.17
1.5

Среднее время на гол

77
60

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.88
2.67

Среднее время на гол

48
33

Всего голов

22
28

Голов в среднем за матч

1.57
2

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

57
45

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Самуэл 14 (3) 0.61
Erik Groenner 3 0.13
Угланн Микаэль 2 0.09
Бренден Эрик 2 0.09
Ange Mutsinzi 2 0.09
Вихманн Матиас 1 0.04
Вильсон Петер 1 0.04
Эукленн Сондре 1 0.04
Iman Mafi 1 0.04
Хустад Эрленд 1 0.04
Torje Wichne 1 0.04
Филиберт Энцо 1 0.04
Lucas Larade 1 0.04
Andre Rosmer Richstad 0 0
Фернандес Леандро II 0 0
Хёуге Рунар 0 0
ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 6 0.26
Марес Люк 6 (5) 0.26
Alagie Sanyang 6 0.26
Страннегорд Том 5 0.22
Zakaria Sawo 5 0.22
Mathias Grundetjern 4 0.17
Сакор Важебах 3 0.13
Дервискадич Эмир 3 0.13
Садику Агон 2 0.09
Salim Nkubiri 1 0.04
Вормгор Вито 1 0.04
Лане Джек 1 0.04
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0
Sindre Osestad 0 0
Робстад Хенрик 0 0

Карточки

Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вихманн Матиас 5 0
Бренден Эрик 4 0
Torje Wichne 4 0
Угланн Микаэль 4 0
Педру Самуэл 4 0
Филиберт Энцо 2 1
Lucas Larade 3 0
Erik Sandberg 2 0
Хёуге Рунар 2 0
Thomas Ness2 2 0
Деан ван дер Слёйс 1 0
Oeystein Oevretveit 1 0
Хустад Эрленд 1 0
Фернандес Леандро II 1 0
Сейнтье Джереми 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Haakon Krogelien 1 0
Andre Rosmer Richstad 1 0
Erik Groenner 1 0
ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 7 0
Робстад Хенрик 3 1
Сакор Важебах 4 0
Fabian Oestigaard Ness 4 0
Антонссон Бьярни 3 0
Дервискадич Эмир 3 0
Jasper Silva Torkildsen 3 0
Zakaria Sawo 1 1
Шеквист Сандер Хансен 1 1
Sindre Osestad 2 0
Страннегорд Том 2 0
Mathias Grundetjern 2 0
Mark Jensen 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Kalle Wallius 1 0
Deni Dashaev 1 0

Результаты матчей

Дьерв
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
ИК Старт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

6
11
Дьерв
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
ИК Старт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

10
26
Дьерв
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
ИК Старт
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
30% (7)
52% (12)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

25
4

Упущенные победы

16
37

Голы по времени матча

Забито

17
16
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
2
12%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
6
35%
4
25%
61-75
6
35%
3
19%
76-90

Пропущено

20
17
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
20%
1
6%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
20%
2
12%
31-45
6
30%
6
35%
46-60
2
10%
2
12%
61-75
3
15%
5
29%
29%
76-90

Забито

17
27
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
5
19%
16-30
2
12%
2
7%
31-45
4
24%
5
19%
46-60
4
24%
5
19%
61-75
2
12%
10
37%
76-90

Пропущено

27
12
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
7%
2
17%
1-15
4
15%
2
17%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
6
22%
2
17%
46-60
6
22%
0
0%
61-75
4
15%
5
42%
76-90

Забито

34
43
11 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 31
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
4
12%
2
5%
1-15
4
12%
6
14%
16-30
3
9%
4
9%
31-45
5
15%
9
21%
46-60
10
29%
29%
9
21%
61-75
8
24%
13
30%
76-90

Пропущено

47
29
20 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 15
6
13%
3
10%
1-15
5
11%
3
10%
16-30
9
19%
3
10%
31-45
12
26%
8
28%
46-60
8
17%
2
7%
61-75
7
15%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
КФУМ Осло - Дьерв 6:2 Дьерв - Брюне 1:3 Мьёндален - Дьерв 2:2 Дьерв - Санднес 0:2
ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Дьерв - Мосс 1:1 Согндаль - Дьерв 5:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 ИК Старт - Дьерв 2:1 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1 Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Конгсвингер - Дьерв 2:1
ИК Старт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ИК Старт - Фредрикстад 2:2 Ранхейм - ИК Старт 0:0 ИК Старт - Осане 1:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1
ИК Старт - Согндаль 2:0 ИК Старт - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Брюне - ИК Старт 5:1 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3 Скейд - ИК Старт 1:4

Результаты матчей

Дьерв
ИК Старт

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:3
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 22%
2:2
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 48%
2
5 раз 22%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Дьерв
ИК Старт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
4
8
1.5
9
2
2
10
2.5
5
6
1
11
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
2
5
6
1.5
4
8
2
9
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
21
2
9
14
1.5
13
10
4
19
2.5
6
17
1
22
3.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 22 12 9 1 32 - 15 45
2.
КФУМ Осло
 23 12 5 6 42 - 30 41
3.
Конгсвингер
 22 12 3 7 38 - 28 39
4.
ИК Старт
 23 10 8 5 43 - 29 38
5.
Согндаль
 21 10 4 7 32 - 28 34
6.
ФК Кристиансунн
 21 9 6 6 37 - 29 33
7.
Ранхейм
 23 10 3 10 28 - 41 33
8.
Рёуфосс
 23 9 5 9 32 - 29 32
9.
Брюне
 22 9 4 9 31 - 28 31
10.
Санднес
 22 8 5 9 34 - 29 29
11.
Мосс
 22 7 6 9 25 - 32 27
12.
Дьерв
 23 7 5 11 34 - 47 26
13.
Хёдд
 21 6 5 10 21 - 27 23
14.
Мьёндален
 22 6 5 11 28 - 35 23
15.
Осане
 22 5 8 9 31 - 34 23
16.
Скейд
 22 2 5 15 20 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 11 8 2 1 27 - 12 26
2.
Фредрикстад
 11 7 4 0 19 - 6 25
3.
ФК Кристиансунн
 12 7 3 2 24 - 11 24
4.
Брюне
 12 7 3 2 20 - 10 24
5.
КФУМ Осло
 11 7 2 2 24 - 12 23
6.
Конгсвингер
 11 7 1 3 21 - 12 22
7.
Согндаль
 10 6 2 2 19 - 11 20
8.
Мосс
 11 6 1 4 12 - 10 19
9.
Рёуфосс
 11 5 4 2 18 - 10 19
10.
Ранхейм
 11 5 1 5 17 - 25 16
11.
Санднес
 12 4 3 5 19 - 17 15
12.
Дьерв
 12 4 3 5 17 - 20 15
13.
Осане
 10 3 4 3 17 - 16 13
14.
Хёдд
 10 3 4 3 9 - 8 13
15.
Мьёндален
 11 2 4 5 14 - 15 10
16.
Скейд
 11 1 2 8 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 11 5 5 1 13 - 9 20
2.
КФУМ Осло
 12 5 3 4 18 - 18 18
3.
Конгсвингер
 11 5 2 4 17 - 16 17
4.
Ранхейм
 12 5 2 5 11 - 16 17
5.
Санднес
 10 4 2 4 15 - 12 14
6.
Согндаль
 11 4 2 5 13 - 17 14
7.
Мьёндален
 11 4 1 6 14 - 20 13
8.
Рёуфосс
 12 4 1 7 14 - 19 13
9.
ИК Старт
 12 2 6 4 16 - 17 12
10.
Дьерв
 11 3 2 6 17 - 27 11
11.
Хёдд
 11 3 1 7 12 - 19 10
12.
Осане
 12 2 4 6 14 - 18 10
13.
ФК Кристиансунн
 9 2 3 4 13 - 18 9
14.
Мосс
 11 1 5 5 13 - 22 8
15.
Брюне
 10 2 1 7 11 - 18 7
16.
Скейд
 11 1 3 7 9 - 22 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (4)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 6
Санднес Matias Belli Moldskred 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Lucas Larade получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Tom Strannegaard сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Сакор Важебах бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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