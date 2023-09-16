Тур: 23. Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr.
0'
0:1
2' ГолСакор Важебах
26' Желтая карточкаLucas Larade
53' Желтая карточкаАнтонссон Бьярни
57' Желтая карточкаJasper Silva Torkildsen
58' Желтая карточкаTorje Wichne
87' Желтая карточкаПедру Самуэл
90'+7
Ход матча
2'
0:1
26'
53'
58'
87'
15
Бренден
Эрик
11
Педру
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Педру СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
29 Коли АлиуЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Thomas Ness2
-
-
-
26 Georg Dirdal
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Садику АгонНападающий
-
-
-
-
-
31 Deni Dashaev
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
История личных встреч
Дьерв
ИК Старт
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
14 матчей
21.4%
14.3%
64.3%
3 победы 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
1.17
1.5
Среднее время на гол
77
60
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.88
2.67
Среднее время на гол
48
33
Всего голов
22
28
Голов в среднем за матч
1.57
2
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
57
45
Бомбардиры внутри турнира
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Самуэл
|14 (3)
|0.61
|Erik Groenner
|3
|0.13
|Угланн Микаэль
|2
|0.09
|Бренден Эрик
|2
|0.09
|Ange Mutsinzi
|2
|0.09
|Вихманн Матиас
|1
|0.04
|Вильсон Петер
|1
|0.04
|Эукленн Сондре
|1
|0.04
|Iman Mafi
|1
|0.04
|Хустад Эрленд
|1
|0.04
|Torje Wichne
|1
|0.04
|Филиберт Энцо
|1
|0.04
|Lucas Larade
|1
|0.04
|Andre Rosmer Richstad
|0
|0
|Фернандес Леандро II
|0
|0
|Хёуге Рунар
|0
|0
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скогволд Хенрик
|6
|0.26
|Марес Люк
|6 (5)
|0.26
|Alagie Sanyang
|6
|0.26
|Страннегорд Том
|5
|0.22
|Zakaria Sawo
|5
|0.22
|Mathias Grundetjern
|4
|0.17
|Сакор Важебах
|3
|0.13
|Дервискадич Эмир
|3
|0.13
|Садику Агон
|2
|0.09
|Salim Nkubiri
|1
|0.04
|Вормгор Вито
|1
|0.04
|Лане Джек
|1
|0.04
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
|Sindre Osestad
|0
|0
|Робстад Хенрик
|0
|0
Карточки
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вихманн Матиас
|5
|0
|Бренден Эрик
|4
|0
|Torje Wichne
|4
|0
|Угланн Микаэль
|4
|0
|Педру Самуэл
|4
|0
|Филиберт Энцо
|2
|1
|Lucas Larade
|3
|0
|Erik Sandberg
|2
|0
|Хёуге Рунар
|2
|0
|Thomas Ness2
|2
|0
|Деан ван дер Слёйс
|1
|0
|Oeystein Oevretveit
|1
|0
|Хустад Эрленд
|1
|0
|Фернандес Леандро II
|1
|0
|Сейнтье Джереми
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
|Haakon Krogelien
|1
|0
|Andre Rosmer Richstad
|1
|0
|Erik Groenner
|1
|0
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|7
|0
|Робстад Хенрик
|3
|1
|Сакор Важебах
|4
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|4
|0
|Антонссон Бьярни
|3
|0
|Дервискадич Эмир
|3
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|1
|Sindre Osestad
|2
|0
|Страннегорд Том
|2
|0
|Mathias Grundetjern
|2
|0
|Mark Jensen
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
|Kalle Wallius
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
Результаты матчей
Дьерв
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
ИК Старт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
6
11
Дьерв
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
ИК Старт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
10
26
Дьерв
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
ИК Старт
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
30% (7)
52% (12)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
25
4
Упущенные победы
16
37
Голы по времени матча
Забито
17
16
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
2
12%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
6
35%
4
25%
61-75
6
35%
3
19%
76-90
Пропущено
20
17
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
20%
1
6%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
20%
2
12%
31-45
6
30%
6
35%
46-60
2
10%
2
12%
61-75
3
15%
5
29%
29%
76-90
Забито
17
27
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
5
19%
16-30
2
12%
2
7%
31-45
4
24%
5
19%
46-60
4
24%
5
19%
61-75
2
12%
10
37%
76-90
Пропущено
27
12
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
7%
2
17%
1-15
4
15%
2
17%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
6
22%
2
17%
46-60
6
22%
0
0%
61-75
4
15%
5
42%
76-90
Забито
34
43
11 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 31
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
4
12%
2
5%
1-15
4
12%
6
14%
16-30
3
9%
4
9%
31-45
5
15%
9
21%
46-60
10
29%
29%
9
21%
61-75
8
24%
13
30%
76-90
Пропущено
47
29
20 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 15
6
13%
3
10%
1-15
5
11%
3
10%
16-30
9
19%
3
10%
31-45
12
26%
8
28%
46-60
8
17%
2
7%
61-75
7
15%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Дьерв
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
КФУМ Осло - Дьерв 6:2 Дьерв - Брюне 1:3 Мьёндален - Дьерв 2:2 Дьерв - Санднес 0:2
ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Дьерв - Мосс 1:1 Согндаль - Дьерв 5:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 ИК Старт - Дьерв 2:1 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1 Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Конгсвингер - Дьерв 2:1
ИК Старт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ИК Старт - Фредрикстад 2:2 Ранхейм - ИК Старт 0:0 ИК Старт - Осане 1:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1
ИК Старт - Согндаль 2:0 ИК Старт - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Брюне - ИК Старт 5:1 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3 Скейд - ИК Старт 1:4
Результаты матчей
Дьерв
ИК Старт
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:3
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 22%
2:2
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
2
5 раз 22%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Дьерв
ИК Старт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
48
92
210
56
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
102
56
48
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
212
914
1310
419
617
122
320
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (4)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|6
|Санднес
|Matias Belli Moldskred
|6