Тур: 1. Стадион: Янки.
0:0
Второй тайм: 53'
Ход матча
48'
Прогноз на матч от Liveresult
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
55
Паркс
Китон
15
Перея
Андрес
98
Ндам
Хассан
47
Толкин
Джон
74
Барлоу
Том
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Перея АндресПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles Magno
-
-
Главный тренер: Nick Cushing
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
98 Ндам ХассанЗащитник
- Защитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
12 Нилис ДиланЗащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Zach Prince
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед
26 матчей
30.8%
11.5%
57.7%
8 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
8 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.7
0.5
Среднее время на гол
52
180
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.75
1.7
Среднее время на гол
51
52
Всего голов
45
25
Голов в среднем за матч
1.73
0.96
Тотал матчей
2.5
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
52
93
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Габриэл
|6
|0.21
|Родригес Сантьяго
|4 (1)
|0.14
|Talles Magno
|3
|0.1
|Куфре Бриан
|2
|0.07
|Паркс Китон
|2
|0.07
|Жассон Андрес
|2
|0.07
|Monsef Bakrar
|2
|0.07
|Gabriel Segal
|2
|0.07
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.03
|Хавьер Тиаго
|1
|0.03
|Шано Максим
|1
|0.03
|Хаак Джастин
|1
|0.03
|Ледесма Ричард
|0
|0
|Иленчич Митя
|0
|0
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Риса Бирк
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандес Омир
|4 (1)
|0.14
|Амайя Фрэнки
|4
|0.14
|Ванзейр Данте
|2
|0.07
|Барлоу Том
|2
|0.07
|Маноэль Элиас
|2
|0.07
|Рейес Андрес
|2
|0.07
|Бёрк Кори
|2
|0.07
|Толкин Джон
|1
|0.04
|Харпер Кэмерон
|1
|0.04
|Кассерес Кристиан
|1
|0.04
|Лима Лукас II
|1
|0.04
|Эдельман Даниэль
|1
|0.04
|Кармона Викельман
|1
|0.04
|Данкан Кайл
|0
|0
|Нилис Шон
|0
|0
|Донкор Рональд
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Сантьяго
|8
|0
|Пеллегрини Матиас
|8
|0
|Куфре Бриан
|6
|1
|Шано Максим
|5
|0
|Паркс Китон
|5
|0
|Иленчич Митя
|5
|0
|Грей Тэйвон
|4
|0
|Сэндс Джеймс
|3
|0
|Перея Андрес
|3
|0
|Барраса Луис
|3
|0
|Хаак Джастин
|3
|0
|Перейра Габриэл
|2
|0
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Альфаро Тони
|2
|0
|Жассон Андрес
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Stephen Turnbull
|1
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Kevin O`Toole
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Ледесма Ричард
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
|Nick Cushing
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейес Андрес
|10
|1
|Нилис Шон
|7
|1
|Данкан Кайл
|8
|0
|Кассерес Кристиан
|7
|0
|Харпер Кэмерон
|5
|1
|Барлоу Том
|4
|0
|Толкин Джон
|4
|0
|Эдельман Даниэль
|4
|0
|Карлос Мигел Коронел
|3
|0
|Бёрк Кори
|3
|0
|Йервуд Дрю
|3
|0
|Амайя Фрэнки
|3
|0
|Ванзейр Данте
|2
|0
|Ндам Хассан
|2
|0
|Фернандес Омир
|2
|0
|Маноэль Элиас
|2
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Нью-Йорк Ред Буллз
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
6
8
Нью-Йорк Сити
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Нью-Йорк Ред Буллз
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
8
16
Нью-Йорк Сити
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (11)
43% (12)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Нью-Йорк Ред Буллз
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
14
24
Голы по времени матча
Забито
16
9
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
1
6%
1
11%
1-15
4
25%
1
11%
16-30
3
19%
2
22%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
3
19%
2
22%
76-90
Пропущено
17
16
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
6%
5
31%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
6
35%
4
25%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
4
24%
3
19%
76-90
Забито
12
17
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
25%
3
18%
31-45
3
25%
4
24%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
8
47%
76-90
Пропущено
19
15
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
21%
1
7%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
26%
5
33%
76-90
Забито
28
26
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
9 Не забивали 9
2
7%
1
4%
1-15
4
14%
3
12%
16-30
6
21%
5
19%
31-45
6
21%
6
23%
46-60
4
14%
1
4%
61-75
6
21%
10
38%
76-90
Пропущено
36
31
13 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 20
4
11%
3
10%
1-15
2
6%
8
26%
16-30
7
19%
4
13%
31-45
10
28%
5
16%
46-60
4
11%
3
10%
61-75
9
25%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Нью-Йорк Сити - Атлас 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
1:1
4 раза 31%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
1
7 раз 54%
0
6 раз 46%
Точный счет
1:1
9 раз 32%
1:0
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 50%
0
8 раз 29%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
1
12 раз 44%
0
10 раз 37%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
104
49
59
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
76
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
1710
622
522
226
126
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|15
|3
|10
|55 - 37
|48
|2.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|34 - 29
|41
|3.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|40 - 32
|40
|4.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|38 - 39
|40
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|36 - 31
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|43 - 36
|38
|7.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|34 - 33
|37
|8.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|32 - 36
|37
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|29 - 30
|34
|10.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 43
|33
|11.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 44
|33
|12.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|38 - 40
|32
|13.
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|33 - 41
|30
|14.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|16 - 39
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|44 - 30
|57
|2.
|Заявка
|27
|13
|9
|5
|46 - 32
|48
|3.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|41 - 31
|47
|4.
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|47 - 31
|46
|5.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|54 - 37
|45
|6.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|51 - 43
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|Заявка
|27
|11
|2
|14
|28 - 40
|35
|9.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|37 - 38
|34
|10.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|32 - 42
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|34 - 43
|31
|12.
|0:0 Заявка
|29
|6
|13
|10
|28 - 36
|31
|13.
|0:0 Заявка
|28
|7
|9
|12
|24 - 33
|30
|14.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|30 - 39
|28
|15.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|23 - 39
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|26 - 8
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 13
|27
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 16
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|13.
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|17 - 14
|17
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|27 - 8
|29
|5.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|20 - 9
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|0:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|17 - 16
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 17
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 19
|21
|2.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|4.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|6.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 30
|12
|8.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|9.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|10.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|11.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|12.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
|13.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|13 - 24
|9
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 28
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|2.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 21
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 26
|15
|5.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|6.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|7.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|19 - 25
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 25
|11
|11.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 22
|10
|12.
|0:0 Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 18
|8
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Спортинг Канзас-Сити
|Пулидо Алан
|13 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|13
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8