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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
0:0
Второй тайм: 85'
Ди Си Юнайтед
0'
34' Желтая карточка
Каноуз Расселл
70' Желтая карточка
Тейшейра Руан
75' Желтая карточка
Хайнс-Айк Брендан
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
3
Уронен
Йере
13
Бронико
Брандт
8
Вествуд
Эшли
15
Бендер
Бен
11
Свидерски
Кароль
10
Деягере
Брехт
9
Копетти
Энцо
24
Боно
Александер
2
Тейшейра
Руан
4
Хайнс-Айк
Брендан
23
Пинс
Донован
31
Дэвис
Эрик
6
Каноуз
Расселл
8
Дуркин
Кристофер
43
Клих
Матеуш
10
Gabriel
Pirani
84
Фахардо
Хосе
20
Бентеке
Кристиан
Шарлотт
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
4-1-2-1-2

История личных встреч

Шарлотт
Ди Си Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

М
3:0
ТМК
2:3
М
3:0
М
3:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2.67
0

Среднее время на гол

33
0

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.75
0.75

Тотал матчей

3.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

32
120

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 7 (1) 0.26
Копетти Энцо 5 (1) 0.19
Мерам Джастин 3 0.11
Бендер Бен 3 0.11
Юзвяк Камиль 2 0.07
Вествуд Эшли 2 0.07
Варгас Кервин Кальдерон 2 0.07
Арфилд Скотт 2 0.07
Кембридж Брэндон 2 0.07
Линдси Джейлин 1 0.04
Гейнс Маккинзи 1 0.04
Агьеманг Патрик 1 0.04
Бронико Брандт 1 0.04
Кахлина Кристиян 0 0
Аффул Харрисон 0 0
Бёрн Натан 0 0
Маланда Адилсон 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 10 0.34
Фунтас Таксиархис 6 (1) 0.21
Ку-Дипьетро Теодор 5 0.17
Пинс Донован 3 0.1
Клих Матеуш 2 0.07
Дуркин Кристофер 2 0.07
Дахоме Кристиан 2 0.07
Сантуш Педру 1 0.03
О'Брайен Льюис 1 0.03
Уильямс Дэррик 1 0.03
Бирнбом Стив 1 0.03
Роберта Найджел 1 0.03
Грин Джейкоб 1 0.03
Тейшейра Руан 0 0
Палссон Виктор 0 0
Каноуз Расселл 0 0
Джазе Моханад 0 0
Флетчер Кристиан 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонс Деррик 10 0
Бёрн Натан 7 0
Копетти Энцо 7 0
Свидерски Кароль 6 0
Бронико Брандт 4 0
Собоциньский Ян 4 0
Маланда Адилсон 4 0
Аффул Харрисон 3 0
Юзвяк Камиль 3 0
Линдси Джейлин 3 0
Гейнс Маккинзи 3 0
Варгас Кервин Кальдерон 3 0
Агьеманг Патрик 2 0
Вествуд Эшли 2 0
Мерам Джастин 2 0
Туилома Билл 2 0
Коруджо Гусман 2 0
Арфилд Скотт 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Хегардт Кристофер 1 0
Бендер Бен 1 0
Маркс Джордж 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 7 1
Бентеке Кристиан 6 0
Каноуз Расселл 6 0
О'Брайен Льюис 5 0
Пинс Донован 5 0
Уильямс Дэррик 4 0
Сантуш Педру 3 0
Найяр Энди 3 0
Фунтас Таксиархис 3 0
Тейшейра Руан 3 0
Бирнбом Стив 1 1
Палссон Виктор 2 0
Асад Ямиль 2 0
Дахоме Кристиан 2 0
Дуркин Кристофер 2 0
Миллер Тайлер 1 0
Хайнс-Айк Брендан 1 0
Джазе Моханад 1 0
Грин Джейкоб 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Ди Си Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

9
6
Шарлотт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Ди Си Юнайтед
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (9)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

12
21
Шарлотт
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Ди Си Юнайтед
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
11% (3)
50% (14)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

21
27

Голы по времени матча

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
3
19%
1
8%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
3
19%
3
23%
61-75
4
25%
5
38%
76-90

Пропущено

21
20
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
14%
3
15%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
5
24%
5
25%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
5
24%
3
15%
61-75
4
19%
3
15%
76-90

Забито

18
24
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
1
6%
3
13%
1-15
6
33%
2
8%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
5
28%
2
8%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
1
6%
9
38%
76-90

Пропущено

22
18
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
9%
2
11%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
23%
4
22%
31-45
6
27%
4
22%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
4
18%
4
22%
76-90

Забито

34
37
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
4
12%
4
11%
1-15
9
26%
3
8%
16-30
4
12%
4
11%
31-45
6
18%
5
14%
46-60
6
18%
7
19%
61-75
5
15%
14
38%
76-90

Пропущено

43
38
18 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 20
5
12%
5
13%
1-15
3
7%
3
8%
16-30
10
23%
9
24%
31-45
9
21%
7
18%
46-60
8
19%
7
18%
61-75
8
19%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Интер Майами - Шарлотт 4:0
Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Шарлотт - Некакса 4:1 Даллас - Шарлотт 2:3 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Пумас-УНАМ - Ди Си Юнайтед 3:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0

Результаты матчей

Шарлотт
Ди Си Юнайтед

Точный счет

2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
2
8 раз 31%
0
6 раз 23%
3
3 раза 12%
1
10 раз 36%
0
8 раз 29%
3
5 раз 18%
2
4 раза 14%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
2
6
7
1.5
7
7
2
11
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
6
5
8
1.5
3
11
1
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
20
8
11
15
1.5
10
18
3
23
2.5
6
22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 29 15 3 11 55 - 38 48
2.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 28 12 6 10 37 - 31 42
3.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 27 11 8 8 45 - 37 41
4.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 29 11 8 10 34 - 30 41
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 27 11 7 9 40 - 32 40
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 27 11 7 9 38 - 39 40
7.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 28 9 11 8 34 - 33 38
8.
Даллас
 1:0 Заявка 27 10 7 10 30 - 30 37
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 28 9 10 9 32 - 36 37
10.
Остин
 Заявка 27 9 6 12 38 - 43 33
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 28 8 9 11 34 - 44 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 29 8 9 12 38 - 40 33
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 26 7 9 10 33 - 41 30
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 3 10 13 16 - 39 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 28 17 7 4 46 - 32 58
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 27 13 9 5 46 - 32 48
3.
Коламбус Крю
 3:2 Заявка 28 14 6 8 57 - 39 48
4.
Филадельфия Юнион
 2:2 Заявка 27 14 5 8 49 - 33 47
5.
Орландо Сити
 2:3 Заявка 28 13 8 7 43 - 34 47
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 29 12 9 8 56 - 45 45
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 28 11 3 14 28 - 40 36
9.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 29 9 8 12 37 - 38 35
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 28 8 9 11 32 - 42 33
11.
Шарлотт
 0:0 Заявка 27 7 11 9 34 - 43 32
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 29 6 13 10 28 - 36 31
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 28 7 9 12 24 - 33 30
14.
Интер Майами
 Заявка 27 8 4 15 32 - 44 28
15.
Торонто
 1:2 Заявка 28 4 10 14 24 - 41 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 14 10 2 2 27 - 8 32
2.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 8 3 3 27 - 13 27
4.
Даллас
 1:0 Заявка 14 8 3 3 20 - 12 27
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 7 5 2 21 - 13 26
6.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 7 3 4 23 - 16 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
9.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 21 - 17 19
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
13.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 14 3 9 2 17 - 14 18
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
3.
Коламбус Крю
 3:2 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
Филадельфия Юнион
 2:2 Заявка 13 9 3 1 29 - 10 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 9 3 3 37 - 19 30
6.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 2:3 Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 5 6 3 17 - 16 21
12.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 14 5 5 4 25 - 17 20
13.
Шарлотт
 0:0 Заявка 14 4 7 3 18 - 19 19
14.
Интер Майами
 Заявка 13 5 3 5 18 - 17 18
15.
Торонто
 1:2 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 6 3 4 18 - 19 21
2.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 14 5 3 6 17 - 20 18
4.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 15 5 2 8 18 - 24 17
5.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 13 4 4 5 16 - 21 16
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
7.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 19 - 30 12
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
10.
Даллас
 1:0 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
11.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 15 1 7 7 13 - 24 10
13.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 1 6 7 11 - 28 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 2:3 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 2:2 Заявка 14 5 6 3 19 - 23 21
3.
Филадельфия Юнион
 2:2 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Коламбус Крю
 3:2 Заявка 14 4 3 7 22 - 27 15
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 6 5 19 - 26 15
6.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
8.
Шарлотт
 0:0 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
9.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 14 3 3 8 12 - 25 12
11.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 1 5 8 7 - 18 8
15.
Торонто
 1:2 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 14
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Спортинг Канзас-Сити Пулидо Алан 13 (1)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Каноуз Расселл получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шарлотт
Ничья
Ди Си Юнайтед
4.27
3.85
6.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шарлотт 0:0 Ди Си Юнайтед онлайн

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Ди Си Юнайтед
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