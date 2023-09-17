Тур: 1. Стадион: Банк оф Америка стадиум.
0:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаКаноуз Расселл
70' Желтая карточкаТейшейра Руан
75' Желтая карточкаХайнс-Айк Брендан
90'+5
Ход матча
33'
70'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Бёрн
Натан
15
Бендер
Бен
23
Пинс
Донован
31
Дэвис
Эрик
43
Клих
Матеуш
84
Фахардо
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бендер БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Маркс ДжорджВратарь
- Защитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Латтанцио Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
84 Фахардо ХосеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Самудио ЛуисВратарь
- Защитник
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
- Полузащитник
-
22 Асад ЯмильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Руни Уэйн
История личных встреч
Шарлотт
Ди Си Юнайтед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
2.67
0
Среднее время на гол
33
0
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
2.75
0.75
Тотал матчей
3.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
32
120
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|7 (1)
|0.26
|Копетти Энцо
|5 (1)
|0.19
|Мерам Джастин
|3
|0.11
|Бендер Бен
|3
|0.11
|Юзвяк Камиль
|2
|0.07
|Вествуд Эшли
|2
|0.07
|Варгас Кервин Кальдерон
|2
|0.07
|Арфилд Скотт
|2
|0.07
|Кембридж Брэндон
|2
|0.07
|Линдси Джейлин
|1
|0.04
|Гейнс Маккинзи
|1
|0.04
|Агьеманг Патрик
|1
|0.04
|Бронико Брандт
|1
|0.04
|Кахлина Кристиян
|0
|0
|Аффул Харрисон
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Маланда Адилсон
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|10
|0.34
|Фунтас Таксиархис
|6 (1)
|0.21
|Ку-Дипьетро Теодор
|5
|0.17
|Пинс Донован
|3
|0.1
|Клих Матеуш
|2
|0.07
|Дуркин Кристофер
|2
|0.07
|Дахоме Кристиан
|2
|0.07
|Сантуш Педру
|1
|0.03
|О'Брайен Льюис
|1
|0.03
|Уильямс Дэррик
|1
|0.03
|Бирнбом Стив
|1
|0.03
|Роберта Найджел
|1
|0.03
|Грин Джейкоб
|1
|0.03
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Палссон Виктор
|0
|0
|Каноуз Расселл
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
|Флетчер Кристиан
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонс Деррик
|10
|0
|Бёрн Натан
|7
|0
|Копетти Энцо
|7
|0
|Свидерски Кароль
|6
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Собоциньский Ян
|4
|0
|Маланда Адилсон
|4
|0
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Юзвяк Камиль
|3
|0
|Линдси Джейлин
|3
|0
|Гейнс Маккинзи
|3
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|3
|0
|Агьеманг Патрик
|2
|0
|Вествуд Эшли
|2
|0
|Мерам Джастин
|2
|0
|Туилома Билл
|2
|0
|Коруджо Гусман
|2
|0
|Арфилд Скотт
|1
|0
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Бендер Бен
|1
|0
|Маркс Джордж
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клих Матеуш
|7
|1
|Бентеке Кристиан
|6
|0
|Каноуз Расселл
|6
|0
|О'Брайен Льюис
|5
|0
|Пинс Донован
|5
|0
|Уильямс Дэррик
|4
|0
|Сантуш Педру
|3
|0
|Найяр Энди
|3
|0
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|Тейшейра Руан
|3
|0
|Бирнбом Стив
|1
|1
|Палссон Виктор
|2
|0
|Асад Ямиль
|2
|0
|Дахоме Кристиан
|2
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|2
|0
|Дуркин Кристофер
|2
|0
|Миллер Тайлер
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
|Грин Джейкоб
|1
|0
Результаты матчей
Шарлотт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Ди Си Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
9
6
Шарлотт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Ди Си Юнайтед
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (10)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
12
21
Шарлотт
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Ди Си Юнайтед
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
10% (3)
52% (15)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
21
27
Голы по времени матча
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
3
19%
1
8%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
3
19%
3
23%
61-75
4
25%
5
38%
76-90
Пропущено
21
20
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
14%
3
15%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
5
24%
5
25%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
5
24%
3
15%
61-75
4
19%
3
15%
76-90
Забито
18
24
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
1
6%
3
13%
1-15
6
33%
2
8%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
5
28%
2
8%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
1
6%
9
38%
76-90
Пропущено
22
18
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
9%
2
11%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
23%
4
22%
31-45
6
27%
4
22%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
4
18%
4
22%
76-90
Забито
34
37
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 11
7 Не забивали 8
4
12%
4
11%
1-15
9
26%
3
8%
16-30
4
12%
4
11%
31-45
6
18%
5
14%
46-60
6
18%
7
19%
61-75
5
15%
14
38%
76-90
Пропущено
43
38
18 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 20
5
12%
5
13%
1-15
3
7%
3
8%
16-30
10
23%
9
24%
31-45
9
21%
7
18%
46-60
8
19%
7
18%
61-75
8
19%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Интер Майами - Шарлотт 4:0
Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Шарлотт - Некакса 4:1 Даллас - Шарлотт 2:3 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Пумас-УНАМ - Ди Си Юнайтед 3:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0
Результаты матчей
Шарлотт
Ди Си Юнайтед
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
2
8 раз 30%
0
7 раз 26%
3
3 раза 11%
1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
3
5 раз 17%
2
4 раза 14%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шарлотт
Ди Си Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
68
77
212
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
87
58
312
112
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
209
1116
1019
324
623
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|56 - 38
|49
|2.
|2:1 Заявка
|28
|12
|7
|9
|42 - 33
|43
|3.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|35 - 30
|42
|4.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|45 - 37
|41
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|37 - 32
|40
|6.
|1:2 Заявка
|28
|11
|7
|10
|39 - 41
|40
|7.
|2:1 Заявка
|29
|10
|10
|9
|34 - 37
|40
|8.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|34 - 34
|37
|9.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|30 - 31
|35
|10.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|39 - 40
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 43
|33
|12.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 44
|33
|13.
|1:2 Заявка
|27
|7
|9
|11
|34 - 43
|30
|14.
|2:0 Заявка
|27
|4
|10
|13
|18 - 39
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|17
|7
|4
|46 - 32
|58
|2.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|45 - 34
|50
|3.
|0:2 Заявка
|28
|13
|9
|6
|46 - 34
|48
|4.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|49 - 33
|47
|5.
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|57 - 41
|45
|6.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|56 - 45
|45
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|Заявка
|28
|11
|3
|14
|28 - 40
|36
|9.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|37 - 38
|35
|10.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|32 - 42
|33
|11.
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|34 - 43
|32
|12.
|Заявка
|29
|6
|13
|10
|28 - 36
|31
|13.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|24 - 33
|30
|14.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|32 - 44
|28
|15.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|24 - 41
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|27 - 9
|30
|3.
|2:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 14
|30
|4.
|2:1 Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 16
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|11.
|1:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|12.
|1:2 Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|13.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|17 - 15
|17
|14.
|2:0 Заявка
|13
|2
|7
|4
|9 - 10
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|0:2 Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|37 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|17 - 16
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 17
|20
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|14.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|2.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 20
|19
|4.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|5.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 21
|16
|6.
|2:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 30
|12
|8.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|9.
|2:1 Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|10.
|1:2 Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 26
|11
|11.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|12.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|13.
|2:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 28
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|2.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 23
|21
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 26
|15
|5.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|6.
|0:2 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 22
|14
|7.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 25
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|12.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 18
|8
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|14
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Пулидо Алан
|13 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8