Тур: 1. Стадион: БМО Филд.
1:2
Второй тайм: 88'
0'
32' Желтая карточкаБерхальтер Себастьян
1:0
50' ГолDeandre Kerr
1:1
56' ГолБлэкмон Тристан
60' Желтая карточкаPedro Vite
1:2
66' ГолУайт Брайан
76' Желтая карточкаПетретта Рауль
Ход матча
50'
1:0
56'
1:1
60'
66'
1:2
76'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Ромеро
Томас
29
Deandre
Kerr
18
Такаока
Ёхеи
22
Али
Ахмед
27
Рапосо
Райан
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
- Основной состав
-
30 Ромеро ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Deandre KerrНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
90 Luka Gavran
-
Главный тренер: Терри Данфилд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
18 Такаока ЁхеиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Али АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
-
25 Голд РайанНападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
-
12 Яо КарифаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 J.C. Ngando
-
-
29 Simon Becher
-
45 Pedro Vite
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Торонто
Ванкувер Уайткэпс
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
17 матчей
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.25
Среднее время на гол
54
72
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.56
Среднее время на гол
60
57
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.59
1.41
Тотал матчей
2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
56
63
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|5 (1)
|0.18
|Deandre Kerr
|5
|0.18
|Инсинье Лоренцо
|4
|0.14
|Осорио Джонатан
|2
|0.07
|Ларьи Ричи
|2
|0.07
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0.07
|Брэдли Майкл
|1
|0.04
|Сервания Брандон
|1
|0.04
|Сапонг Чарльз
|1
|0.04
|Kosi Thompson
|1
|0.04
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Петретта Рауль
|0
|0
|Kobe Franklin
|0
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|11
|0.41
|Голд Райан
|10 (5)
|0.37
|Simon Becher
|4
|0.15
|Pedro Vite
|4
|0.15
|Грессель Юлиан
|3
|0.11
|Веселинович Ранко
|2
|0.07
|Кордова Серхио
|2
|0.07
|Блэкмон Тристан
|2
|0.07
|Али Ахмед
|1
|0.04
|Браун Джавейн
|1
|0.04
|Берхальтер Себастьян
|1
|0.04
|Шёпф Алессандро
|1
|0.04
|Кубас Андрес
|0
|0
|Рапосо Райан
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|6
|1
|Петретта Рауль
|5
|1
|Ларьи Ричи
|5
|0
|Кэй Марк-Энтони
|4
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|2
|1
|Хеджес Мэтт
|3
|0
|Сервания Брандон
|3
|0
|Инсинье Лоренцо
|2
|0
|Kobe Franklin
|2
|0
|Мабика Айме
|2
|0
|Alonso Coello Camarero
|2
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|О'Нил Шейн
|1
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Ромеро Томас
|1
|0
|Themi Antonoglou
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mathias Laborda
|6
|1
|Кубас Андрес
|6
|0
|Блэкмон Тристан
|5
|0
|Берхальтер Себастьян
|5
|0
|Голд Райан
|4
|0
|Уайт Брайан
|4
|0
|Pedro Vite
|4
|0
|Шёпф Алессандро
|3
|0
|Браун Джавейн
|3
|0
|Рапосо Райан
|3
|0
|Али Ахмед
|2
|0
|Мартинш Луиш
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Vanni Sartini
|1
|0
Результаты матчей
Торонто
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Ванкувер Уайткэпс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
9
7
Торонто
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Ванкувер Уайткэпс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
21
6
Упущенные победы
2
24
Торонто
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (9)
59% (16)
7% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
Ванкувер Уайткэпс
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
11
31
Голы по времени матча
Забито
17
14
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
2
12%
3
21%
1-15
3
18%
4
29%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
2
12%
2
14%
76-90
Пропущено
14
20
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
7%
2
10%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
1
7%
6
30%
31-45
2
14%
5
25%
46-60
4
29%
2
10%
61-75
4
29%
3
15%
76-90
Забито
8
27
2 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
22 Не забивали 15
1
13%
4
15%
1-15
1
13%
5
19%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
2
25%
6
22%
46-60
2
25%
3
11%
61-75
2
25%
5
19%
76-90
Пропущено
23
18
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
1
4%
2
11%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
5
22%
3
17%
46-60
2
9%
5
28%
61-75
8
35%
3
17%
76-90
Забито
25
41
10 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 15
13 Не забивали 6
3
12%
7
17%
1-15
4
16%
9
22%
16-30
3
12%
6
15%
31-45
5
20%
8
20%
46-60
6
24%
4
10%
61-75
4
16%
7
17%
76-90
Пропущено
37
38
12 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 21
2
5%
4
11%
1-15
6
16%
4
11%
16-30
4
11%
9
24%
31-45
7
19%
8
21%
46-60
6
16%
7
18%
61-75
12
32%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 Атлас - Торонто 1:0
Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Цинциннати - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1
Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Леон 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2
Результаты матчей
Торонто
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
2:1
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 48%
2
7 раз 26%
1
6 раз 22%
3
1 раз 4%
1
13 раз 50%
0
4 раза 15%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Торонто
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
68
77
113
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
102
211
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1413
Больше Меньше
224
819
917
126
620
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|29
|15
|3
|11
|55 - 38
|48
|2.
|1:0 Заявка
|28
|12
|6
|10
|37 - 31
|42
|3.
|2:1 Заявка
|27
|11
|8
|8
|45 - 37
|41
|4.
|0:1 Заявка
|29
|11
|8
|10
|34 - 30
|41
|5.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|40 - 32
|40
|6.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|38 - 39
|40
|7.
|0:0 Заявка
|28
|9
|11
|8
|34 - 33
|38
|8.
|1:0 Заявка
|27
|10
|7
|10
|30 - 30
|37
|9.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|32 - 36
|37
|10.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 43
|33
|11.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 44
|33
|12.
|0:0 Заявка
|29
|8
|9
|12
|38 - 40
|33
|13.
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|33 - 41
|30
|14.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|16 - 39
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|28
|17
|7
|4
|46 - 32
|58
|2.
|Заявка
|27
|13
|9
|5
|46 - 32
|48
|3.
|3:2 Заявка
|28
|14
|6
|8
|57 - 39
|48
|4.
|2:2 Заявка
|27
|14
|5
|8
|49 - 33
|47
|5.
|2:3 Заявка
|28
|13
|8
|7
|43 - 34
|47
|6.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|56 - 45
|45
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|0:0 Заявка
|28
|11
|3
|14
|28 - 40
|36
|9.
|0:0 Заявка
|29
|9
|8
|12
|37 - 38
|35
|10.
|0:0 Заявка
|28
|8
|9
|11
|32 - 42
|33
|11.
|0:0 Заявка
|27
|7
|11
|9
|34 - 43
|32
|12.
|Заявка
|29
|6
|13
|10
|28 - 36
|31
|13.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|24 - 33
|30
|14.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|32 - 44
|28
|15.
|1:2 Заявка
|28
|4
|10
|14
|24 - 41
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|10
|2
|2
|27 - 8
|32
|2.
|0:1 Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 13
|27
|4.
|1:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 12
|27
|5.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|6.
|2:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 16
|24
|8.
|0:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|9.
|0:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|13.
|0:0 Заявка
|14
|3
|9
|2
|17 - 14
|18
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|3.
|3:2 Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|2:2 Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|37 - 19
|30
|6.
|0:0 Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|2:3 Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|0:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|17 - 16
|21
|12.
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 17
|20
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|14.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|15.
|1:2 Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 19
|21
|2.
|0:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|0:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 20
|18
|4.
|0:1 Заявка
|15
|5
|2
|8
|18 - 24
|17
|5.
|2:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 21
|16
|6.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 30
|12
|8.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|9.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|10.
|1:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|11.
|1:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|12.
|0:0 Заявка
|15
|1
|7
|7
|13 - 24
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 28
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:3 Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|2.
|2:2 Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 23
|21
|3.
|2:2 Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|3:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 27
|15
|5.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 26
|15
|6.
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|7.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|8.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|10.
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 25
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|12.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|0:0 Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 18
|8
|15.
|1:2 Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|14
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Спортинг Канзас-Сити
|Пулидо Алан
|13 (1)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8