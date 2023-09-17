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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Торонто
1:2
Второй тайм: 88'
Ванкувер Уайткэпс
0'
32' Желтая карточка
Берхальтер Себастьян
1:0
50' Гол
Deandre Kerr
1:1
56' Гол
Блэкмон Тристан
60' Желтая карточка
Pedro Vite
1:2
66' Гол
Уайт Брайан
76' Желтая карточка
Петретта Рауль
87' Желтая карточка
30
Ромеро
Томас
19
Kobe
Franklin
17
Рустед
Сигурд
4
Брэдли
Майкл
28
Петретта
Рауль
5
Ибарра
Франко
52
Alonso
Coello
Camarero
21
Осорио
Джонатан
10
Бернардески
Федерико
29
Deandre
Kerr
24
Инсинье
Лоренцо
18
Такаока
Ёхеи
2
Mathias
Laborda
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
16
Берхальтер
Себастьян
7
Ларьи
Ричи
22
Али
Ахмед
8
Шёпф
Алессандро
27
Рапосо
Райан
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
Торонто
4-3-3
Ванкувер Уайткэпс
3-1-4-2

История личных встреч

Торонто
Ванкувер Уайткэпс

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

17 матчей

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
0:3
М
1:0
М
2:2
М
3:2
М
1:0
М
3:0
М
1:1
М
1:2
М
0:2
М
3:4
М
1:3
М
1:1
М
1:0
М
3:2
ТМС
1:0
М
1:0
М
4:2

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.25

Среднее время на гол

54
72

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.56

Среднее время на гол

60
57

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.59
1.41

Тотал матчей

2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
63

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 5 (1) 0.18
Deandre Kerr 5 0.18
Инсинье Лоренцо 4 0.14
Осорио Джонатан 2 0.07
Ларьи Ричи 2 0.07
Кэй Марк-Энтони 2 0.07
Брэдли Майкл 1 0.04
Сервания Брандон 1 0.04
Сапонг Чарльз 1 0.04
Kosi Thompson 1 0.04
Гутьеррес Кристиан 0 0
Петретта Рауль 0 0
Kobe Franklin 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 11 0.41
Голд Райан 10 (5) 0.37
Simon Becher 4 0.15
Pedro Vite 4 0.15
Грессель Юлиан 3 0.11
Веселинович Ранко 2 0.07
Кордова Серхио 2 0.07
Блэкмон Тристан 2 0.07
Али Ахмед 1 0.04
Браун Джавейн 1 0.04
Берхальтер Себастьян 1 0.04
Шёпф Алессандро 1 0.04
Кубас Андрес 0 0
Рапосо Райан 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 6 1
Петретта Рауль 5 1
Ларьи Ричи 5 0
Кэй Марк-Энтони 4 0
Маршалл-Ратти Джакил 2 1
Хеджес Мэтт 3 0
Сервания Брандон 3 0
Инсинье Лоренцо 2 0
Kobe Franklin 2 0
Мабика Айме 2 0
Alonso Coello Camarero 2 0
Брэдли Майкл 1 0
О'Нил Шейн 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Джонсон Шон 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Ромеро Томас 1 0
Themi Antonoglou 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mathias Laborda 6 1
Кубас Андрес 6 0
Блэкмон Тристан 5 0
Берхальтер Себастьян 5 0
Голд Райан 4 0
Уайт Брайан 4 0
Pedro Vite 4 0
Шёпф Алессандро 3 0
Браун Джавейн 3 0
Рапосо Райан 3 0
Али Ахмед 2 0
Мартинш Луиш 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Кордова Серхио 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Vanni Sartini 1 0

Результаты матчей

Торонто
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Ванкувер Уайткэпс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

9
7
Торонто
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Ванкувер Уайткэпс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

2
24
Торонто
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (9)
59% (16)
7% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
Ванкувер Уайткэпс
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

11
31

Голы по времени матча

Забито

17
14
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
2
12%
3
21%
1-15
3
18%
4
29%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
2
12%
2
14%
76-90

Пропущено

14
20
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
7%
2
10%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
1
7%
6
30%
31-45
2
14%
5
25%
46-60
4
29%
2
10%
61-75
4
29%
3
15%
76-90

Забито

8
27
2 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
22 Не забивали 15
1
13%
4
15%
1-15
1
13%
5
19%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
2
25%
6
22%
46-60
2
25%
3
11%
61-75
2
25%
5
19%
76-90

Пропущено

23
18
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
1
4%
2
11%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
5
22%
3
17%
46-60
2
9%
5
28%
61-75
8
35%
3
17%
76-90

Забито

25
41
10 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 15
13 Не забивали 6
3
12%
7
17%
1-15
4
16%
9
22%
16-30
3
12%
6
15%
31-45
5
20%
8
20%
46-60
6
24%
4
10%
61-75
4
16%
7
17%
76-90

Пропущено

37
38
12 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 21
2
5%
4
11%
1-15
6
16%
4
11%
16-30
4
11%
9
24%
31-45
7
19%
8
21%
46-60
6
16%
7
18%
61-75
12
32%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 Атлас - Торонто 1:0
Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Цинциннати - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1
Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Леон 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2

Результаты матчей

Торонто
Ванкувер Уайткэпс

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
2:1
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 48%
2
7 раз 26%
1
6 раз 22%
3
1 раз 4%
1
13 раз 50%
0
4 раза 15%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Торонто
Ванкувер Уайткэпс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
7
7
1
13
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
10
2
2
11
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
13
0.5
Больше Меньше
22
4
8
19
1.5
9
17
1
26
2.5
6
20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 29 15 3 11 55 - 38 48
2.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 28 12 6 10 37 - 31 42
3.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 27 11 8 8 45 - 37 41
4.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 29 11 8 10 34 - 30 41
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 27 11 7 9 40 - 32 40
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 27 11 7 9 38 - 39 40
7.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 28 9 11 8 34 - 33 38
8.
Даллас
 1:0 Заявка 27 10 7 10 30 - 30 37
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 28 9 10 9 32 - 36 37
10.
Остин
 Заявка 27 9 6 12 38 - 43 33
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 28 8 9 11 34 - 44 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 29 8 9 12 38 - 40 33
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 26 7 9 10 33 - 41 30
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 3 10 13 16 - 39 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 28 17 7 4 46 - 32 58
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 27 13 9 5 46 - 32 48
3.
Коламбус Крю
 3:2 Заявка 28 14 6 8 57 - 39 48
4.
Филадельфия Юнион
 2:2 Заявка 27 14 5 8 49 - 33 47
5.
Орландо Сити
 2:3 Заявка 28 13 8 7 43 - 34 47
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 29 12 9 8 56 - 45 45
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 28 11 3 14 28 - 40 36
9.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 29 9 8 12 37 - 38 35
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 28 8 9 11 32 - 42 33
11.
Шарлотт
 0:0 Заявка 27 7 11 9 34 - 43 32
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 29 6 13 10 28 - 36 31
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 28 7 9 12 24 - 33 30
14.
Интер Майами
 Заявка 27 8 4 15 32 - 44 28
15.
Торонто
 1:2 Заявка 28 4 10 14 24 - 41 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 14 10 2 2 27 - 8 32
2.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 8 3 3 27 - 13 27
4.
Даллас
 1:0 Заявка 14 8 3 3 20 - 12 27
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 7 5 2 21 - 13 26
6.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 7 3 4 23 - 16 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
9.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 21 - 17 19
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
13.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 14 3 9 2 17 - 14 18
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
3.
Коламбус Крю
 3:2 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
Филадельфия Юнион
 2:2 Заявка 13 9 3 1 29 - 10 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 9 3 3 37 - 19 30
6.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 2:3 Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 5 6 3 17 - 16 21
12.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 14 5 5 4 25 - 17 20
13.
Шарлотт
 0:0 Заявка 14 4 7 3 18 - 19 19
14.
Интер Майами
 Заявка 13 5 3 5 18 - 17 18
15.
Торонто
 1:2 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 6 3 4 18 - 19 21
2.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 14 5 3 6 17 - 20 18
4.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 15 5 2 8 18 - 24 17
5.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 13 4 4 5 16 - 21 16
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
7.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 19 - 30 12
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
10.
Даллас
 1:0 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
11.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 15 1 7 7 13 - 24 10
13.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 1 6 7 11 - 28 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 2:3 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 2:2 Заявка 14 5 6 3 19 - 23 21
3.
Филадельфия Юнион
 2:2 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Коламбус Крю
 3:2 Заявка 14 4 3 7 22 - 27 15
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 6 5 19 - 26 15
6.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
8.
Шарлотт
 0:0 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
9.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 14 3 3 8 12 - 25 12
11.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 1 5 8 7 - 18 8
15.
Торонто
 1:2 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 14
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Спортинг Канзас-Сити Пулидо Алан 13 (1)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
  • 67'
    Франко Ибарра уходит с поля. Блессинг Латиф выходит вместо него
  • 66'
    Г О О О О Л - Уайт Брайан бьет в цель!
  • 60'
    Pedro Vite получил желтую карточку от судьи
  • 58'
    Берхальтер Себастьян уходит с поля. Pedro Vite выходит вместо него
  • 56'
    Г О О О О Л - Тристан Блэкмон бьет в цель!
  • 50'
    Инсинье Лоренцо сделал результативную передачу.
  • 50'
    Г О О О О Л - Deandre Kerr бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Берхальтер Себастьян получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торонто
    Ничья
    Ванкувер Уайткэпс
    81.34
    6.10
    3.10
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    Где смотреть матч Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс онлайн

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