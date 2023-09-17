Тур: 1. Стадион: Exploria Stadium.
4:3
Конец матча
0'
0:1
16' ГолГрессель Юлиан
1:1
48' ГолОхеда Мартин
1:2
56' ГолРосси Диего
1:3
68' ГолЭрнандес Хуан
2:3
73' ГолТоррес Факундо
82' Желтая карточкаМоррис Эйдан
3:3
86' ГолЭнрике Рамиро
4:3
90' ГолЭнрике Рамиро
90' Желтая карточкаЭнрике Рамиро
90'+9
Ход матча
16'
0:1
48'
1:1
56'
1:2
57'
68'
70'
73'
2:3
82'
86'
3:3
90'
4:3
90'
Прогноз на матч от Liveresult
8
Фелипе
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
14
Йебоа
Яв
10
Росси
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеПолузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Салим АбдиЗащитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Линн ДжекНападающий
-
-
Главный тренер: Пареха Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
-
25 Завадски ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
История личных встреч
Орландо Сити
Коламбус Крю
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
36.4%
10 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
19 матчей
47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.91
1.5
Среднее время на гол
47
60
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.88
1.36
Среднее время на гол
48
66
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
1.89
1.42
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
47
63
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|12 (5)
|0.43
|Макгуайр Дункан
|8
|0.29
|Охеда Мартин
|6
|0.21
|Кара Эркан
|5
|0.18
|Ангуло Иван
|4
|0.14
|Энрике Рамиро
|4
|0.14
|Араухо Сесар
|1
|0.04
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0.04
|Вильдер Картахена
|1
|0.04
|Смит Кайл
|1
|0.04
|Rafael Santos2
|1
|0.04
|Карлос Антонио
|1
|0.04
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Холлидей Майкл
|0
|0
|Gaston Gonzalez2
|0
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|10 (2)
|0.36
|Селараян Лукас
|10 (2)
|0.36
|Кристиан Рамирез
|8
|0.29
|Рассел-Роу Джейсен
|4
|0.14
|Моррис Эйдан
|4
|0.14
|Йебоа Яв
|3
|0.11
|Завадски Шон
|3
|0.11
|Арфстен Макс
|2
|0.07
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0.07
|Росси Диего
|2
|0.07
|Амундсен Мальте
|2
|0.07
|Мэцан Александру
|1
|0.04
|Грессель Юлиан
|1
|0.04
|Медранда Джимми
|1
|0.04
|Кинтон Филип
|1
|0.04
|Фарси Мохамед
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Сандс Уилл
|0
|0
|Шульте Патрик
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильдер Картахена
|6
|1
|Араухо Сесар
|7
|0
|Карлос Антонио
|6
|0
|Смит Кайл
|5
|0
|Ангуло Иван
|5
|0
|Янссон Робин
|4
|0
|Фелипе
|4
|0
|Гальесе Педро
|3
|0
|Энрике Рамиро
|3
|0
|Холлидей Майкл
|2
|0
|Перейра Маурисио
|2
|0
|Торрес Факундо
|2
|0
|Шлегель Родриго
|2
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0
|Rafael Santos2
|2
|0
|Макгуайр Дункан
|2
|0
|Урсо Жуниор
|1
|0
|Стедждухар Мейсон
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|5
|0
|Моррис Эйдан
|5
|0
|Эрнандес Хуан
|3
|1
|Нэйджби Дарлингтон
|4
|0
|Селараян Лукас
|4
|0
|Завадски Шон
|4
|0
|Морейра Стивен
|3
|0
|Йебоа Яв
|3
|0
|Дегенек Милош
|3
|0
|Вальесилья Эксон
|3
|0
|Шульте Патрик
|3
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0
|Кинтон Филип
|2
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Кристиан Рамирез
|1
|0
|Чеберко Евгений
|1
|0
|Сандс Уилл
|1
|0
|Фарси Мохамед
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Коламбус Крю
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
6
13
Орландо Сити
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Коламбус Крю
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
20
34
Орландо Сити
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)
Коламбус Крю
18.2%
81.8%
4 победы 18 поражений
Первый тайм
25% (7)
25% (7)
50% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
32% (9)
50% (14)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
26
47
Голы по времени матча
Забито
24
20
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
2
8%
1
5%
1-15
4
17%
3
15%
16-30
2
8%
5
25%
31-45
8
33%
5
25%
46-60
2
8%
5
25%
61-75
6
25%
1
5%
76-90
Пропущено
16
31
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
1
6%
2
6%
1-15
3
19%
6
19%
16-30
1
6%
2
6%
31-45
3
19%
6
19%
46-60
4
25%
4
13%
61-75
4
25%
11
35%
76-90
Забито
22
35
6 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 11
16 Не забивали 14
2
9%
6
17%
1-15
3
14%
6
17%
16-30
1
5%
7
20%
31-45
6
27%
5
14%
46-60
5
23%
5
14%
61-75
5
23%
6
17%
76-90
Пропущено
17
12
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
4
24%
3
25%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90
Забито
46
55
14 В 1-м тайме 28
32 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 18
4 Не забивали 3
4
9%
7
13%
1-15
7
15%
9
16%
16-30
3
7%
12
22%
31-45
14
30%
10
18%
46-60
7
15%
10
18%
61-75
11
24%
7
13%
76-90
Пропущено
33
43
11 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 21
1
3%
4
9%
1-15
6
18%
6
14%
16-30
4
12%
4
9%
31-45
7
21%
9
21%
46-60
6
18%
6
14%
61-75
9
27%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3
Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Сантос Лагуна - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Орландо Сити 2:2
Коламбус Крю
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0
Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Крю 1:0 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0
Результаты матчей
Орландо Сити
Коламбус Крю
Точный счет
2:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
3:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
2
11 раз 39%
1
8 раз 29%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
0
2 раза 7%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
Коламбус Крю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
77
113
311
59
212
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
77
77
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
262
1414
1810
622
721
226
424
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|56 - 38
|49
|2.
|2:1 Заявка
|28
|12
|7
|9
|42 - 33
|43
|3.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|35 - 30
|42
|4.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|45 - 37
|41
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|37 - 32
|40
|6.
|1:2 Заявка
|28
|11
|7
|10
|39 - 41
|40
|7.
|2:1 Заявка
|29
|10
|10
|9
|34 - 37
|40
|8.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|34 - 34
|37
|9.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|30 - 31
|35
|10.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|39 - 40
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 43
|33
|12.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 44
|33
|13.
|1:2 Заявка
|27
|7
|9
|11
|34 - 43
|30
|14.
|2:0 Заявка
|27
|4
|10
|13
|18 - 39
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|17
|7
|4
|46 - 32
|58
|2.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|45 - 34
|50
|3.
|0:2 Заявка
|28
|13
|9
|6
|46 - 34
|48
|4.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|49 - 33
|47
|5.
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|57 - 41
|45
|6.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|56 - 45
|45
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|Заявка
|28
|11
|3
|14
|28 - 40
|36
|9.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|37 - 38
|35
|10.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|32 - 42
|33
|11.
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|34 - 43
|32
|12.
|Заявка
|29
|6
|13
|10
|28 - 36
|31
|13.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|24 - 33
|30
|14.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|32 - 44
|28
|15.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|24 - 41
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|27 - 9
|30
|3.
|2:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 14
|30
|4.
|2:1 Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 16
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|11.
|1:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|12.
|1:2 Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|13.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|17 - 15
|17
|14.
|2:0 Заявка
|13
|2
|7
|4
|9 - 10
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|0:2 Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|37 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|17 - 16
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 17
|20
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|14.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|2.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 20
|19
|4.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|5.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 21
|16
|6.
|2:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 30
|12
|8.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|9.
|2:1 Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|10.
|1:2 Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 26
|11
|11.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|12.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|13.
|2:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 28
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|2.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 23
|21
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 26
|15
|5.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|6.
|0:2 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 22
|14
|7.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 25
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|12.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 18
|8
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|14
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Пулидо Алан
|13 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8