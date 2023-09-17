Тур: 1. Стадион: Сапуто.
0:0
Второй тайм: 88'
0'
13' Желтая карточкаШуэньер Матьё
20' Желтая карточкаПинеда Маурисио
76' Желтая карточкаДумбия Усман
80' Желтая карточкаГерберс Фабиан
86' Желтая карточкаКиото Ромель
Ход матча
13'
20'
76'
80'
86'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Салиба
Натан
90
Опоку
Квадво
34
Брэди
Крис
26
Думбия
Усман
23
Камара
Кей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Опоку КвадвоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Киото РомельНападающий
-
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Jairo TorresПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Frank Klopas
История личных встреч
ФК Монреаль
Чикаго Файр
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
25 матчей
48%
20%
32%
12 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
1.77
1.08
Среднее время на гол
50
83
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.08
Среднее время на гол
54
83
Всего голов
43
27
Голов в среднем за матч
1.72
1.08
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
52
83
Бомбардиры внутри турнира
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуэньер Матьё
|4 (1)
|0.14
|Оффор Чинонсо
|4
|0.14
|Киото Ромель
|3 (1)
|0.11
|Дюк Брайс
|2
|0.07
|Тойе Мейсон
|2
|0.07
|Опоку Квадво
|2
|0.07
|Ласситер Ариэль
|1
|0.04
|Ibrahim Sunusi
|1
|0.04
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0.04
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.04
|Уотерман Джоэл
|1
|0.04
|Jules-Anthony Vilsaint
|1
|0.04
|Камашо Руди
|1
|0.04
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0.04
|Эррера Аарон
|0
|0
|Корбо Габриэле
|0
|0
|Matko Miljevic
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Кей
|5
|0.18
|Хайле-Селассие Марен
|4
|0.14
|Пржибылко Каспер
|4
|0.14
|Герберс Фабиан
|4
|0.14
|Шакири Джердан
|3 (1)
|0.11
|Куциас Георгиос
|2
|0.07
|Мюллер Крис
|2
|0.07
|Кцихос Рафаэль
|2 (1)
|0.07
|Гутьеррес Брайан
|1
|0.04
|Теран Карлос
|1
|0.04
|Пинеда Маурисио
|1
|0.04
|Наварро Мигель
|0
|0
|Суке Арно
|0
|0
Карточки
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэл
|7
|0
|Камашо Руди
|5
|1
|Ваньяма Виктор
|5
|0
|Корбо Габриэле
|4
|0
|Кэмпбелл Джордж
|4
|0
|Ilias Iliadis
|2
|1
|Ласситер Ариэль
|3
|0
|Эррера Аарон
|3
|0
|Шуэньер Матьё
|3
|0
|Matko Miljevic
|2
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Оффор Чинонсо
|2
|0
|Дюк Брайс
|2
|0
|Салиба Натан
|2
|0
|Ри Шон
|2
|0
|Киото Ромель
|1
|0
|Пьетт Самюэль
|1
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Jojea Kwizera
|1
|0
|Ousman Jabang
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Гастон
|7
|1
|Герберс Фабиан
|6
|1
|Пинеда Маурисио
|7
|0
|Наварро Мигель
|6
|0
|Суке Арно
|4
|1
|Кцихос Рафаэль
|5
|0
|Теран Карлос
|4
|0
|Камара Кей
|2
|1
|Federico Navarro
|2
|1
|Jonathan Dean
|3
|0
|Шакири Джердан
|2
|0
|Думбия Усман
|2
|0
|Jairo Torres
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Куциас Георгиос
|2
|0
|Гутьеррес Брайан
|2
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Daniel Aceves
|1
|0
|Брэди Крис
|1
|0
|Kendall Burks
|1
|0
Результаты матчей
ФК Монреаль
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Чикаго Файр
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
7
ФК Монреаль
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Чикаго Файр
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
26
6
Упущенные победы
6
16
ФК Монреаль
76%
24%
19 побед 6 поражений
Первый тайм
56% (15)
30% (8)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (15)
33% (9)
11% (3)
Чикаго Файр
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
41% (11)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Сухие победы
17
2
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
30
9
Упущенные победы
9
23
Голы по времени матча
Забито
19
13
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
4
21%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
5
26%
5
38%
76-90
Пропущено
10
24
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
2
20%
4
17%
16-30
2
20%
5
21%
31-45
4
40%
1
4%
46-60
2
20%
4
17%
61-75
0
0%
8
33%
76-90
Забито
8
18
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
22 Не забивали 15
1
13%
2
11%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
2
25%
7
39%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
38%
3
17%
76-90
Пропущено
31
19
19 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
3
10%
1
5%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
11
35%
2
11%
31-45
4
13%
6
32%
46-60
3
10%
4
21%
61-75
5
16%
4
21%
76-90
Забито
27
31
12 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 13
12 Не забивали 7
5
19%
4
13%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
3
11%
9
29%
29%
31-45
4
15%
4
13%
46-60
3
11%
2
6%
61-75
8
30%
30%
8
26%
76-90
Пропущено
41
43
23 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 20
3
7%
3
7%
1-15
7
17%
6
14%
16-30
13
32%
7
16%
31-45
8
20%
7
16%
46-60
5
12%
8
19%
61-75
5
12%
12
28%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Монреаль
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3
ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Пумас-УНАМ 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3
Чикаго Файр - Америка Мехико 0:1 Пуэбла - Чикаго Файр 1:1 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Остин - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3
Результаты матчей
ФК Монреаль
Чикаго Файр
Точный счет
2:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
10 раз 71%
2
2 раза 14%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:0
7 раз 26%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
3:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 48%
2
7 раз 26%
1
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
8 раз 30%
3
5 раз 19%
2
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
ФК Монреаль
Чикаго Файр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
122
76
59
211
311
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
410
Больше Меньше
76
311
310
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1413
Больше Меньше
198
1017
819
324
522
126
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|29
|15
|3
|11
|55 - 38
|48
|2.
|1:0 Заявка
|28
|12
|6
|10
|37 - 31
|42
|3.
|2:1 Заявка
|27
|11
|8
|8
|45 - 37
|41
|4.
|0:1 Заявка
|29
|11
|8
|10
|34 - 30
|41
|5.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|40 - 32
|40
|6.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|38 - 39
|40
|7.
|0:0 Заявка
|28
|9
|11
|8
|34 - 33
|38
|8.
|1:0 Заявка
|27
|10
|7
|10
|30 - 30
|37
|9.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|32 - 36
|37
|10.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 43
|33
|11.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 44
|33
|12.
|0:0 Заявка
|29
|8
|9
|12
|38 - 40
|33
|13.
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|33 - 41
|30
|14.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|16 - 39
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|28
|17
|7
|4
|46 - 32
|58
|2.
|Заявка
|27
|13
|9
|5
|46 - 32
|48
|3.
|3:2 Заявка
|28
|14
|6
|8
|57 - 39
|48
|4.
|2:2 Заявка
|27
|14
|5
|8
|49 - 33
|47
|5.
|2:3 Заявка
|28
|13
|8
|7
|43 - 34
|47
|6.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|56 - 45
|45
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|0:0 Заявка
|28
|11
|3
|14
|28 - 40
|36
|9.
|0:0 Заявка
|29
|9
|8
|12
|37 - 38
|35
|10.
|0:0 Заявка
|28
|8
|9
|11
|32 - 42
|33
|11.
|0:0 Заявка
|27
|7
|11
|9
|34 - 43
|32
|12.
|Заявка
|29
|6
|13
|10
|28 - 36
|31
|13.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|24 - 33
|30
|14.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|32 - 44
|28
|15.
|1:2 Заявка
|28
|4
|10
|14
|24 - 41
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|10
|2
|2
|27 - 8
|32
|2.
|0:1 Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 13
|27
|4.
|1:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 12
|27
|5.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|6.
|2:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 16
|24
|8.
|0:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|9.
|0:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|13.
|0:0 Заявка
|14
|3
|9
|2
|17 - 14
|18
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|3.
|3:2 Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|2:2 Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|37 - 19
|30
|6.
|0:0 Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|2:3 Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|0:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|17 - 16
|21
|12.
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 17
|20
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|14.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|15.
|1:2 Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 19
|21
|2.
|0:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|0:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 20
|18
|4.
|0:1 Заявка
|15
|5
|2
|8
|18 - 24
|17
|5.
|2:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 21
|16
|6.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 30
|12
|8.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|9.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|10.
|1:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|11.
|1:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|12.
|0:0 Заявка
|15
|1
|7
|7
|13 - 24
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 28
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:3 Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|2.
|2:2 Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 23
|21
|3.
|2:2 Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|3:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 27
|15
|5.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 26
|15
|6.
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|7.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|8.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|10.
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 25
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|12.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|0:0 Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 18
|8
|15.
|1:2 Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|14
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Спортинг Канзас-Сити
|Пулидо Алан
|13 (1)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8