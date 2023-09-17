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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
ФК Монреаль
0:0
Второй тайм: 88'
Чикаго Файр
0'
13' Желтая карточка
Шуэньер Матьё
20' Желтая карточка
Пинеда Маурисио
76' Желтая карточка
Думбия Усман
80' Желтая карточка
Герберс Фабиан
86' Желтая карточка
Киото Ромель
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
16
Уотерман
Джоэл
25
Корбо
Габриэле
15
Бро-Гийяр
Закари
21
Лаппалайнен
Ласси
6
Пьетт
Самюэль
19
Салиба
Натан
29
Шуэньер
Матьё
90
Опоку
Квадво
28
Jules-Anthony
Vilsaint
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
22
Пинеда
Маурисио
5
Кцихос
Рафаэль
3
Daniel
Aceves
26
Думбия
Усман
30
Хименес
Гастон
21
Герберс
Фабиан
17
Гутьеррес
Брайан
7
Хайле-Селассие
Марен
23
Камара
Кей
ФК Монреаль
3-4-1-2
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

ФК Монреаль
Чикаго Файр

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

25 матчей

48%
20%
32%
12 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

М
3:0
М
3:2
М
0:2
М
2:0
М
0:1
М
2:2
М
3:2
М
1:0
М
2:1
М
1:0
М
0:1
М
3:0
М
2:2
М
0:3
М
1:2
М
2:1
М
4:3
М
3:0
М
0:0
М
1:0
М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
3:1

Голы

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.77
1.08

Среднее время на гол

50
83

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.08

Среднее время на гол

54
83

Всего голов

43
27

Голов в среднем за матч

1.72
1.08

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

52
83

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуэньер Матьё 4 (1) 0.14
Оффор Чинонсо 4 0.14
Киото Ромель 3 (1) 0.11
Дюк Брайс 2 0.07
Тойе Мейсон 2 0.07
Опоку Квадво 2 0.07
Ласситер Ариэль 1 0.04
Ibrahim Sunusi 1 0.04
Кэмпбелл Джордж 1 0.04
Лаппалайнен Ласси 1 0.04
Уотерман Джоэл 1 0.04
Jules-Anthony Vilsaint 1 0.04
Камашо Руди 1 0.04
Бро-Гийяр Закари 1 0.04
Эррера Аарон 0 0
Корбо Габриэле 0 0
Matko Miljevic 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Кей 5 0.18
Хайле-Селассие Марен 4 0.14
Пржибылко Каспер 4 0.14
Герберс Фабиан 4 0.14
Шакири Джердан 3 (1) 0.11
Куциас Георгиос 2 0.07
Мюллер Крис 2 0.07
Кцихос Рафаэль 2 (1) 0.07
Гутьеррес Брайан 1 0.04
Теран Карлос 1 0.04
Пинеда Маурисио 1 0.04
Наварро Мигель 0 0
Суке Арно 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэл 7 0
Камашо Руди 5 1
Ваньяма Виктор 5 0
Корбо Габриэле 4 0
Кэмпбелл Джордж 4 0
Ilias Iliadis 2 1
Ласситер Ариэль 3 0
Эррера Аарон 3 0
Шуэньер Матьё 3 0
Matko Miljevic 2 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Оффор Чинонсо 2 0
Дюк Брайс 2 0
Салиба Натан 2 0
Ри Шон 2 0
Киото Ромель 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0
Ousman Jabang 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Гастон 7 1
Герберс Фабиан 6 1
Пинеда Маурисио 7 0
Наварро Мигель 6 0
Суке Арно 4 1
Кцихос Рафаэль 5 0
Теран Карлос 4 0
Камара Кей 2 1
Federico Navarro 2 1
Jonathan Dean 3 0
Шакири Джердан 2 0
Думбия Усман 2 0
Jairo Torres 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Куциас Георгиос 2 0
Гутьеррес Брайан 2 0
Пржибылко Каспер 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Мюллер Крис 1 0
Daniel Aceves 1 0
Брэди Крис 1 0
Kendall Burks 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Чикаго Файр
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
7
ФК Монреаль
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Чикаго Файр
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

26
6

Упущенные победы

6
16
ФК Монреаль
76%
24%
19 побед 6 поражений
Первый тайм
56% (15)
30% (8)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (15)
33% (9)
11% (3)
Чикаго Файр
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
41% (11)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)

Сухие победы

17
2

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

30
9

Упущенные победы

9
23

Голы по времени матча

Забито

19
13
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
4
21%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
5
26%
5
38%
76-90

Пропущено

10
24
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
2
20%
4
17%
16-30
2
20%
5
21%
31-45
4
40%
1
4%
46-60
2
20%
4
17%
61-75
0
0%
8
33%
76-90

Забито

8
18
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
22 Не забивали 15
1
13%
2
11%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
2
25%
7
39%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
38%
3
17%
76-90

Пропущено

31
19
19 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
3
10%
1
5%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
11
35%
2
11%
31-45
4
13%
6
32%
46-60
3
10%
4
21%
61-75
5
16%
4
21%
76-90

Забито

27
31
12 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 13
12 Не забивали 7
5
19%
4
13%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
3
11%
9
29%
29%
31-45
4
15%
4
13%
46-60
3
11%
2
6%
61-75
8
30%
30%
8
26%
76-90

Пропущено

41
43
23 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 20
3
7%
3
7%
1-15
7
17%
6
14%
16-30
13
32%
7
16%
31-45
8
20%
7
16%
46-60
5
12%
8
19%
61-75
5
12%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3
ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Пумас-УНАМ 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3
Чикаго Файр - Америка Мехико 0:1 Пуэбла - Чикаго Файр 1:1 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Остин - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3

Результаты матчей

ФК Монреаль
Чикаго Файр

Точный счет

2:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
10 раз 71%
2
2 раза 14%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:0
7 раз 26%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
3:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 48%
2
7 раз 26%
1
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
8 раз 30%
3
5 раз 19%
2
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Чикаго Файр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
2
7
6
1.5
5
9
2
11
2.5
3
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
10
0.5
Больше Меньше
7
6
3
11
1.5
3
10
1
13
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
13
0.5
Больше Меньше
19
8
10
17
1.5
8
19
3
24
2.5
5
22
1
26
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 29 15 3 11 55 - 38 48
2.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 28 12 6 10 37 - 31 42
3.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 27 11 8 8 45 - 37 41
4.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 29 11 8 10 34 - 30 41
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 27 11 7 9 40 - 32 40
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 27 11 7 9 38 - 39 40
7.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 28 9 11 8 34 - 33 38
8.
Даллас
 1:0 Заявка 27 10 7 10 30 - 30 37
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 28 9 10 9 32 - 36 37
10.
Остин
 Заявка 27 9 6 12 38 - 43 33
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 28 8 9 11 34 - 44 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 29 8 9 12 38 - 40 33
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 26 7 9 10 33 - 41 30
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 3 10 13 16 - 39 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 28 17 7 4 46 - 32 58
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 27 13 9 5 46 - 32 48
3.
Коламбус Крю
 3:2 Заявка 28 14 6 8 57 - 39 48
4.
Филадельфия Юнион
 2:2 Заявка 27 14 5 8 49 - 33 47
5.
Орландо Сити
 2:3 Заявка 28 13 8 7 43 - 34 47
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 29 12 9 8 56 - 45 45
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 28 11 3 14 28 - 40 36
9.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 29 9 8 12 37 - 38 35
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 28 8 9 11 32 - 42 33
11.
Шарлотт
 0:0 Заявка 27 7 11 9 34 - 43 32
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 29 6 13 10 28 - 36 31
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 28 7 9 12 24 - 33 30
14.
Интер Майами
 Заявка 27 8 4 15 32 - 44 28
15.
Торонто
 1:2 Заявка 28 4 10 14 24 - 41 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 14 10 2 2 27 - 8 32
2.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 8 3 3 27 - 13 27
4.
Даллас
 1:0 Заявка 14 8 3 3 20 - 12 27
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 7 5 2 21 - 13 26
6.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 7 3 4 23 - 16 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
9.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 21 - 17 19
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
13.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 14 3 9 2 17 - 14 18
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
3.
Коламбус Крю
 3:2 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
Филадельфия Юнион
 2:2 Заявка 13 9 3 1 29 - 10 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 9 3 3 37 - 19 30
6.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 2:3 Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 5 6 3 17 - 16 21
12.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 14 5 5 4 25 - 17 20
13.
Шарлотт
 0:0 Заявка 14 4 7 3 18 - 19 19
14.
Интер Майами
 Заявка 13 5 3 5 18 - 17 18
15.
Торонто
 1:2 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 6 3 4 18 - 19 21
2.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 14 5 3 6 17 - 20 18
4.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 15 5 2 8 18 - 24 17
5.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 13 4 4 5 16 - 21 16
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
7.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 19 - 30 12
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
10.
Даллас
 1:0 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
11.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 15 1 7 7 13 - 24 10
13.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 1 6 7 11 - 28 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 2:3 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 2:2 Заявка 14 5 6 3 19 - 23 21
3.
Филадельфия Юнион
 2:2 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Коламбус Крю
 3:2 Заявка 14 4 3 7 22 - 27 15
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 6 5 19 - 26 15
6.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
8.
Шарлотт
 0:0 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
9.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 14 3 3 8 12 - 25 12
11.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 1 5 8 7 - 18 8
15.
Торонто
 1:2 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 14
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Спортинг Канзас-Сити Пулидо Алан 13 (1)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 20'
    Пинеда Маурисио получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Матье Чойниер получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Монреаль
Ничья
Чикаго Файр
5.06
4.02
8.43
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ФК Монреаль 0:0 Чикаго Файр онлайн

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ФК Монреаль
Чикаго Файр
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