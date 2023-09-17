Тур: 1. Стадион: Субару Парк.
2:2
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаМиазга Мэтт
19' Желтая карточкаЭллиотт Джек
21' Желтая карточкаГаздаг Даниэль
1:0
23' ГолМартинес Хосе Андрес
35' Желтая карточкаЧелентано Роман
36' Желтая карточкаМоскера Йерсон
2:0
37' ПенальтиГаздаг Даниэль
42' Желтая карточкаЛоу Дэмион
45' Желтая карточкаХагглунд Ник
2:1
49' ГолБупендза Аарон
63' Желтая карточкаКарранса Хулиан
74' Желтая карточкаВагнер Кай
2:2
76' ГолВаскес Брэндон
83' Вторая желтая карточкаМоскера Йерсон
85' Желтая карточкаБарибо Тай
90' Вторая желтая карточкаЭллиотт Джек
90'+9
Ход матча
19'
19'
21'
23'
35'
36'
37'
2:0
42'
45'
46'
49'
2:1
63'
71'
74'
76'
2:2
83'
85'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Блэйк
Андре
17
Лоу
Дэмион
27
Вагнер
Кай
21
Миазга
Мэтт
7
Кубо
Юя
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
-
28 Барибо ТайНападающий
- Нападающий
-
25 Донован КрисНападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
42 Хэлси БреттЗащитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pat Noonan
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Цинциннати
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
18.2%
81.8%
2 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.55
0.64
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
58
141
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|12 (10)
|0.44
|Карранса Хулиан
|12
|0.44
|Уре Микаэль
|8
|0.3
|Мартинес Хосе Андрес
|3
|0.11
|МакГлинн Джек
|2
|0.07
|Глеснес Якоб
|2
|0.07
|Лоу Дэмион
|2
|0.07
|Вагнер Кай
|1
|0.04
|Торрес Хоакин
|1
|0.04
|Флэк Леон
|1
|0.04
|Донован Крис
|1
|0.04
|Перея Андрес
|1
|0.04
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Реал Мэттью
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Салливан Куинн
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|13 (5)
|0.46
|Васкес Брэндон
|6 (1)
|0.21
|Баджи Доминик
|4
|0.14
|Морено Хуниор
|4
|0.14
|Сантос Сержио II
|4
|0.14
|Барреаль Альваро
|3
|0.11
|Бупендза Аарон
|3
|0.11
|Нвободо Обинна
|2
|0.07
|Ариас Сантьяго
|2
|0.07
|Москера Йерсон
|2
|0.07
|Хагглунд Ник
|1
|0.04
|Бреннер
|1
|0.04
|Кубо Юя
|0
|0
|Миазга Мэтт
|0
|0
|Ангуло Марко
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|6
|2
|Мартинес Хосе Андрес
|8
|0
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|Эллиотт Джек
|4
|1
|Глеснес Якоб
|5
|0
|Газдаг Даниэль
|5
|0
|Флэк Леон
|5
|0
|Буэно Хесус
|1
|2
|Вагнер Кай
|4
|0
|Уре Микаэль
|3
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Лоу Дэмион
|3
|0
|Харриэль Натан
|3
|0
|Мбезо Оливье
|2
|0
|Барибо Тай
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|МакГлинн Джек
|1
|0
|Донован Крис
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|9
|0
|Москера Йерсон
|7
|1
|Миазга Мэтт
|7
|0
|Мерфи Ян
|3
|2
|Акоста Лусиано
|6
|0
|Барреаль Альваро
|5
|0
|Сантос Сержио II
|5
|0
|Васкес Брэндон
|3
|0
|Хагглунд Ник
|1
|1
|Кубо Юя
|2
|0
|Ариас Сантьяго
|2
|0
|Гэддис Рэймон
|2
|0
|Бреннер
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Ангуло Марко
|2
|0
|Челентано Роман
|2
|0
|Пинту Малик
|2
|0
|Хэлси Бретт
|1
|0
|Ордоньес Аркимидес
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Цинциннати
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
3
11
Филадельфия Юнион
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Цинциннати
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
1
Упущенные победы
16
27
Филадельфия Юнион
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
Цинциннати
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
14% (4)
36% (10)
50% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
23
4
Упущенные победы
19
38
Голы по времени матча
Забито
27
20
14 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
2
7%
1
5%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
6
22%
3
15%
31-45
5
19%
5
25%
46-60
3
11%
4
20%
61-75
5
19%
7
35%
76-90
Пропущено
12
22
4 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
3
25%
5
23%
1-15
1
8%
5
23%
16-30
0
0%
7
32%
31-45
2
17%
2
9%
46-60
3
25%
1
5%
61-75
3
25%
2
9%
76-90
Забито
22
27
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 11
16 Не забивали 15
2
9%
3
11%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
9
41%
4
15%
31-45
6
27%
7
26%
46-60
2
9%
7
26%
61-75
2
9%
2
7%
76-90
Пропущено
21
9
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
5
24%
1
11%
1-15
3
14%
1
11%
16-30
2
10%
4
44%
31-45
3
14%
2
22%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
29%
1
11%
76-90
Забито
49
47
26 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 32
10 Забивали первыми 17
6 Не забивали 4
4
8%
4
9%
1-15
7
14%
4
9%
16-30
15
31%
7
15%
31-45
11
22%
12
26%
46-60
5
10%
11
23%
61-75
7
14%
9
19%
76-90
Пропущено
33
31
14 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 8
15 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 19
8
24%
6
19%
1-15
4
12%
6
19%
16-30
2
6%
11
35%
31-45
5
15%
4
13%
46-60
5
15%
1
3%
61-75
9
27%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Монтеррей 3:0
Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Филадельфия Юнион - Керетаро 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Филадельфия Юнион - Керетаро 5:1 Филадельфия Юнион - Тихуана 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3
Цинциннати
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Цинциннати - Интер Майами 3:3
Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
Цинциннати
Точный счет
4:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
4
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:0
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 26%
1
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
3
7 раз 25%
0
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
Цинциннати
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
131
85
95
67
59
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
77
68
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
244
1512
1513
819
721
423
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|56 - 38
|49
|2.
|2:1 Заявка
|28
|12
|7
|9
|42 - 33
|43
|3.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|35 - 30
|42
|4.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|45 - 37
|41
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|37 - 32
|40
|6.
|1:2 Заявка
|28
|11
|7
|10
|39 - 41
|40
|7.
|2:1 Заявка
|29
|10
|10
|9
|34 - 37
|40
|8.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|34 - 34
|37
|9.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|30 - 31
|35
|10.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|39 - 40
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 43
|33
|12.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 44
|33
|13.
|1:2 Заявка
|27
|7
|9
|11
|34 - 43
|30
|14.
|2:0 Заявка
|27
|4
|10
|13
|18 - 39
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|17
|7
|4
|46 - 32
|58
|2.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|45 - 34
|50
|3.
|0:2 Заявка
|28
|13
|9
|6
|46 - 34
|48
|4.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|49 - 33
|47
|5.
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|57 - 41
|45
|6.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|56 - 45
|45
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|Заявка
|28
|11
|3
|14
|28 - 40
|36
|9.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|37 - 38
|35
|10.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|32 - 42
|33
|11.
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|34 - 43
|32
|12.
|Заявка
|29
|6
|13
|10
|28 - 36
|31
|13.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|24 - 33
|30
|14.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|32 - 44
|28
|15.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|24 - 41
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|27 - 9
|30
|3.
|2:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 14
|30
|4.
|2:1 Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 16
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|11.
|1:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|12.
|1:2 Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|13.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|17 - 15
|17
|14.
|2:0 Заявка
|13
|2
|7
|4
|9 - 10
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|0:2 Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|37 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|17 - 16
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 17
|20
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|14.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|2.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 20
|19
|4.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|5.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 21
|16
|6.
|2:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 30
|12
|8.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|9.
|2:1 Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|10.
|1:2 Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 26
|11
|11.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|12.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|13.
|2:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 28
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|2.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 23
|21
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 26
|15
|5.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|6.
|0:2 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 22
|14
|7.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 25
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|12.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 18
|8
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|14
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Пулидо Алан
|13 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8