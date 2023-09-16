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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Атланта Юнайтед
 
Позже
Интер Майами
Прогнозы 132
Атланта Юнайтед 18.9% (25)
X 11.4% (15)
Интер Майами 69.7% (92)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Интер Майами
3.50
4.33
3.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
12
Робинсон
Майлз
4
Абрам
Луис
26
Уайли
Калеб
8
Муюмба
Тристан
20
Россетто
Матеус
21
Москера
Эдвин
10
Альмада
Тьяго
16
Силва
Алешандре
7
Якумакис
Георгиос
1
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
6
Авилес
Томас
31
Миллер
Камаль
32
Аллен
Ноа
5
Бускетс
Серхио
3
Арройо
Диксон
30
Кремаски
Бенджамин
16
Тейлор
Роберт
9
Кампана
Леонардо
11
Фариас
Факундо
Атланта Юнайтед
4-2-3-1
Интер Майами
4-3-3

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Интер Майами

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

М
2:1
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
0:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Среднее время на гол

56
150

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 13 0.46
Альмада Тьяго 9 (1) 0.32
Уайли Калеб 4 0.14
Вольф Тайлер 4 0.14
Леннон Брукс 3 0.11
Гутман Эндрю 3 0.11
Араужо Луис 3 0.11
Лобжанидзе Саба 2 0.07
Чол Мачоп 2 0.07
Силва Алешандре 1 0.04
Россетто Матеус 1 0.04
Робинсон Майлз 1 0.04
Фирмино Николас 1 0.04
Пурата Хуан Хосе 1 0.04
Москера Эдвин 1 0.04
Берри Мигель 1 0.04
Этьенн Дерик 0 0
Соса Сантьяго 0 0
Фортьюн Аджани 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 7 (1) 0.27
Мартинес Хосеф 6 (2) 0.23
Тейлор Роберт 2 0.08
Фариас Факундо 2 0.08
Кремаски Бенджамин 1 0.04
Месси Лионель 1 0.04
Негри Франко 1 0.04
Руис Давид 1 0.04
Аллен Ноа 1 0.04
Альба Жорди 1 0.04
Гомес Диего 1 0.04
Кривцов Сергей 1 0.04
Арройо Диксон 1 0.04
Жан Корентен 1 0.04
Стефанелли Николас 1 0.04
Боргелин Шанидер 1 0.04
Фрэй Ян 1 0.04
Мота Жеан 0 0
Йедлин Деандре 0 0
Бускетс Серхио 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0
Авилес Томас 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 8 1
Якумакис Георгиос 7 0
Гутман Эндрю 3 1
Россетто Матеус 4 0
Альмада Тьяго 4 0
Пурата Хуан Хосе 4 0
Араужо Луис 2 1
Леннон Брукс 3 0
Соса Сантьяго 3 0
Вольф Тайлер 3 0
Гузан Брэд 2 0
Муюмба Тристан 2 0
Сейдич Амар 2 0
Москера Эдвин 2 0
Фортьюн Аджани 2 0
Чол Мачоп 2 0
Алонсо Освальдо 1 0
Эрнандес Рональд 1 0
Этьенн Дерик 1 0
Диоп Клемент 1 0
Робинсон Майлз 1 0
Берри Мигель 1 0
Уайли Калеб 1 0
Кобб Ноа 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Давид 5 1
Йедлин Деандре 6 0
Тейлор Роберт 6 0
Негри Франко 3 1
Кривцов Сергей 4 0
Кампана Леонардо 4 0
Фрэй Ян 4 0
Кремаски Бенджамин 4 0
Миллер Камаль 2 1
Маквей Кристофер 3 0
Авилес Томас 3 0
Гомес Диего 2 0
Арройо Диксон 2 0
Жан Корентен 2 0
Аллен Ноа 2 0
Альба Жорди 1 0
Бускетс Серхио 1 0
Мартинес Хосеф 1 0
Мота Жеан 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Фариас Факундо 1 0
Дюк Брайс 1 0
Робинсон Робби 1 0
Невилл Харви 1 0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Интер Майами
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

9
7
Атланта Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Интер Майами
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

16
14
Атланта Юнайтед
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Интер Майами
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

22
12

Упущенные победы

25
21

Голы по времени матча

Забито

31
14
11 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
6
19%
2
14%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
1
3%
3
21%
31-45
6
19%
3
21%
46-60
3
10%
2
14%
61-75
11
35%
4
29%
76-90

Пропущено

18
20
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
17%
2
10%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
1
6%
6
30%
31-45
5
28%
4
20%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
5
28%
3
15%
76-90

Забито

20
18
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
4
20%
1
6%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
15%
5
28%
31-45
3
15%
5
28%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
4
20%
5
28%
76-90

Пропущено

25
17
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
16%
1
6%
1-15
1
4%
5
29%
29%
16-30
4
16%
1
6%
31-45
5
20%
2
12%
46-60
5
20%
2
12%
61-75
6
24%
6
35%
76-90

Забито

51
32
19 В 1-м тайме 12
32 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 10
2 Не забивали 8
10
20%
3
9%
1-15
5
10%
1
3%
16-30
4
8%
8
25%
31-45
9
18%
8
25%
46-60
8
16%
3
9%
61-75
15
29%
29%
9
28%
76-90

Пропущено

43
37
16 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 21
7
16%
3
8%
1-15
4
9%
7
19%
16-30
5
12%
7
19%
31-45
10
23%
6
16%
46-60
6
14%
5
14%
61-75
11
26%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2
Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2
Интер Майами
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2
Цинциннати - Интер Майами 3:3 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
Интер Майами

Точный счет

1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 31%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
2
7 раз 25%
3
4 раза 14%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
9 раз 35%
2
9 раз 35%
1
6 раз 23%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Атланта Юнайтед
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
1.5
Больше Меньше
7
6
5
9
2.5
1
12
3
11
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
6
5
9
1.5
4
9
2
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
2
0.5
Больше Меньше
17
9
14
14
1.5
11
15
7
21
2.5
2
24
3
25
3.5
1
27
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 28 15 3 10 55 - 37 48
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 28 11 8 9 34 - 29 41
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 27 11 7 9 40 - 32 40
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 27 11 7 9 38 - 39 40
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 27 11 6 10 36 - 31 39
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 26 10 8 8 43 - 36 38
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 27 9 10 8 34 - 33 37
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 28 9 10 9 32 - 36 37
9.
Даллас
 Заявка 26 9 7 10 29 - 30 34
10.
Остин
 Заявка 27 9 6 12 38 - 43 33
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 28 8 9 11 34 - 44 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 28 8 8 12 38 - 40 32
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 26 7 9 10 33 - 41 30
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 3 10 13 16 - 39 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 27 17 6 4 44 - 30 57
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 27 13 9 5 46 - 32 48
3.
Орландо Сити
 Заявка 27 13 8 6 41 - 31 47
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 26 14 4 8 47 - 31 46
5.
Коламбус Крю
 Заявка 27 13 6 8 54 - 37 45
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 28 11 9 8 51 - 43 42
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 Заявка 27 11 2 14 28 - 40 35
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 28 9 7 12 37 - 38 34
10.
Чикаго Файр
 Заявка 27 8 8 11 32 - 42 32
11.
Шарлотт
 Заявка 26 7 10 9 34 - 43 31
12.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 29 6 13 10 28 - 36 31
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 28 7 9 12 24 - 33 30
14.
Интер Майами
 Заявка 26 8 4 14 30 - 39 28
15.
Торонто
 Заявка 27 4 10 13 23 - 39 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 9 2 2 26 - 8 29
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 8 3 3 27 - 13 27
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 7 5 2 21 - 13 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 7 3 4 23 - 16 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 21 - 17 19
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 3 8 2 17 - 14 17
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 9 2 1 27 - 8 29
5.
ФК Монреаль
 Заявка 13 9 0 4 20 - 9 27
6.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 8 3 3 32 - 17 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 14 5 6 3 17 - 16 21
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 5 5 4 25 - 17 20
13.
Интер Майами
 Заявка 13 5 3 5 18 - 17 18
14.
Шарлотт
 Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
15.
Торонто
 Заявка 14 4 6 4 16 - 15 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 6 3 4 18 - 19 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 3 5 17 - 19 18
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
7.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 19 - 30 12
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
10.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
12.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 1 6 7 13 - 24 9
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 1 6 7 11 - 28 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 Заявка 13 5 5 3 17 - 21 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 6 5 19 - 26 15
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
7.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
8.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 13 3 3 7 19 - 25 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 13 3 2 8 12 - 25 11
11.
Интер Майами
 Заявка 13 3 1 9 12 - 22 10
12.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 14 1 5 8 7 - 18 8
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Спортинг Канзас-Сити Пулидо Алан 13 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 13
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
  • До матча
  • Напомним, что матч начнётся не ранее 00:10 по московскому времени. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче регулярного чемпионата MLS между "Атлантой Юнайтед" и "Интер Майами". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атланта Юнайтед - Интер Майами от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2023, осталось 7 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 84 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 132
Атланта Юнайтед 18.9% (25)
X 11.4% (15)
Интер Майами 69.7% (92)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Интер Майами
3.50
4.33
3.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Атланта Юнайтед - Интер Майами онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Атланта Юнайтед - Интер Майами

Исход игры
Атланта Юнайтед
18.5% (25)
Ничья
11.1% (15)
Интер Майами
70.4% (95)
Тотал 2.5
Больше
75% (84)
Меньше
25% (28)
Обе команды забьют
Да
84.82% (95)
Нет
15.18% (17)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
39.3% (53)
2:1 Атланта Юнайтед
11.1% (15)
1:1 Ничья
8.1% (11)
1:3 Интер Майами
7.4% (10)
0:1 Интер Майами
4.4% (6)
1:0 Атланта Юнайтед
3.7% (5)
0:2 Интер Майами
2.2% (3)
2:0 Атланта Юнайтед
2.2% (3)
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