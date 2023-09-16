Тур: 1. Стадион: Mercedes-Benz Stadium.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
11
Леннон
Брукс
26
Уайли
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Уайли КалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Берри МигельНападающий
-
Главный тренер: Пинеда Гонсало
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Аллен НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Руис ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартино Херардо
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Интер Майами
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.6
Среднее время на гол
56
150
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|13
|0.46
|Альмада Тьяго
|9 (1)
|0.32
|Уайли Калеб
|4
|0.14
|Вольф Тайлер
|4
|0.14
|Леннон Брукс
|3
|0.11
|Гутман Эндрю
|3
|0.11
|Араужо Луис
|3
|0.11
|Лобжанидзе Саба
|2
|0.07
|Чол Мачоп
|2
|0.07
|Силва Алешандре
|1
|0.04
|Россетто Матеус
|1
|0.04
|Робинсон Майлз
|1
|0.04
|Фирмино Николас
|1
|0.04
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0.04
|Москера Эдвин
|1
|0.04
|Берри Мигель
|1
|0.04
|Этьенн Дерик
|0
|0
|Соса Сантьяго
|0
|0
|Фортьюн Аджани
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|7 (1)
|0.27
|Мартинес Хосеф
|6 (2)
|0.23
|Тейлор Роберт
|2
|0.08
|Фариас Факундо
|2
|0.08
|Кремаски Бенджамин
|1
|0.04
|Месси Лионель
|1
|0.04
|Негри Франко
|1
|0.04
|Руис Давид
|1
|0.04
|Аллен Ноа
|1
|0.04
|Альба Жорди
|1
|0.04
|Гомес Диего
|1
|0.04
|Кривцов Сергей
|1
|0.04
|Арройо Диксон
|1
|0.04
|Жан Корентен
|1
|0.04
|Стефанелли Николас
|1
|0.04
|Боргелин Шанидер
|1
|0.04
|Фрэй Ян
|1
|0.04
|Мота Жеан
|0
|0
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Бускетс Серхио
|0
|0
|Писарро Родольфо
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Авилес Томас
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|8
|1
|Якумакис Георгиос
|7
|0
|Гутман Эндрю
|3
|1
|Россетто Матеус
|4
|0
|Альмада Тьяго
|4
|0
|Пурата Хуан Хосе
|4
|0
|Араужо Луис
|2
|1
|Леннон Брукс
|3
|0
|Соса Сантьяго
|3
|0
|Вольф Тайлер
|3
|0
|Гузан Брэд
|2
|0
|Муюмба Тристан
|2
|0
|Сейдич Амар
|2
|0
|Москера Эдвин
|2
|0
|Фортьюн Аджани
|2
|0
|Чол Мачоп
|2
|0
|Алонсо Освальдо
|1
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Уайли Калеб
|1
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Давид
|5
|1
|Йедлин Деандре
|6
|0
|Тейлор Роберт
|6
|0
|Негри Франко
|3
|1
|Кривцов Сергей
|4
|0
|Кампана Леонардо
|4
|0
|Фрэй Ян
|4
|0
|Кремаски Бенджамин
|4
|0
|Миллер Камаль
|2
|1
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Авилес Томас
|3
|0
|Гомес Диего
|2
|0
|Арройо Диксон
|2
|0
|Жан Корентен
|2
|0
|Аллен Ноа
|2
|0
|Альба Жорди
|1
|0
|Бускетс Серхио
|1
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Мота Жеан
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Стефанелли Николас
|1
|0
|Фариас Факундо
|1
|0
|Дюк Брайс
|1
|0
|Робинсон Робби
|1
|0
|Невилл Харви
|1
|0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Интер Майами
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
9
7
Атланта Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Интер Майами
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
16
14
Атланта Юнайтед
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Интер Майами
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
22
12
Упущенные победы
25
21
Голы по времени матча
Забито
31
14
11 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
6
19%
2
14%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
1
3%
3
21%
31-45
6
19%
3
21%
46-60
3
10%
2
14%
61-75
11
35%
4
29%
76-90
Пропущено
18
20
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
17%
2
10%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
1
6%
6
30%
31-45
5
28%
4
20%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
5
28%
3
15%
76-90
Забито
20
18
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
4
20%
1
6%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
15%
5
28%
31-45
3
15%
5
28%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
4
20%
5
28%
76-90
Пропущено
25
17
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
16%
1
6%
1-15
1
4%
5
29%
29%
16-30
4
16%
1
6%
31-45
5
20%
2
12%
46-60
5
20%
2
12%
61-75
6
24%
6
35%
76-90
Забито
51
32
19 В 1-м тайме 12
32 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 10
2 Не забивали 8
10
20%
3
9%
1-15
5
10%
1
3%
16-30
4
8%
8
25%
31-45
9
18%
8
25%
46-60
8
16%
3
9%
61-75
15
29%
29%
9
28%
76-90
Пропущено
43
37
16 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 21
7
16%
3
8%
1-15
4
9%
7
19%
16-30
5
12%
7
19%
31-45
10
23%
6
16%
46-60
6
14%
5
14%
61-75
11
26%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2
Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2
Интер Майами
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2
Цинциннати - Интер Майами 3:3 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
Интер Майами
Точный счет
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 31%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
2
7 раз 25%
3
4 раза 14%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
9 раз 35%
2
9 раз 35%
1
6 раз 23%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Атланта Юнайтед
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
76
59
112
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
76
59
49
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
262
Больше Меньше
179
1414
1115
721
224
325
127
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|15
|3
|10
|55 - 37
|48
|2.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|34 - 29
|41
|3.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|40 - 32
|40
|4.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|38 - 39
|40
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|36 - 31
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|43 - 36
|38
|7.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|34 - 33
|37
|8.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|32 - 36
|37
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|29 - 30
|34
|10.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 43
|33
|11.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 44
|33
|12.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|38 - 40
|32
|13.
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|33 - 41
|30
|14.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|16 - 39
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|44 - 30
|57
|2.
|Заявка
|27
|13
|9
|5
|46 - 32
|48
|3.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|41 - 31
|47
|4.
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|47 - 31
|46
|5.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|54 - 37
|45
|6.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|51 - 43
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|Заявка
|27
|11
|2
|14
|28 - 40
|35
|9.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|37 - 38
|34
|10.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|32 - 42
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|34 - 43
|31
|12.
|0:0 Заявка
|29
|6
|13
|10
|28 - 36
|31
|13.
|0:0 Заявка
|28
|7
|9
|12
|24 - 33
|30
|14.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|30 - 39
|28
|15.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|23 - 39
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|26 - 8
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 13
|27
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 16
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|13.
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|17 - 14
|17
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|27 - 8
|29
|5.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|20 - 9
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|0:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|17 - 16
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 17
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 19
|21
|2.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|4.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|6.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 30
|12
|8.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|9.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|10.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|11.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|12.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
|13.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|13 - 24
|9
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 28
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|2.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 21
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 26
|15
|5.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|6.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|7.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|19 - 25
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 25
|11
|11.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 22
|10
|12.
|0:0 Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 18
|8
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Спортинг Канзас-Сити
|Пулидо Алан
|13 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|13
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атланта Юнайтед - Интер Майами
Исход игры
Атланта Юнайтед
18.5% (25)
Ничья
11.1% (15)
Интер Майами
70.4% (95)
Тотал 2.5
Больше
75% (84)
Меньше
25% (28)
Обе команды забьют
Да
84.82% (95)
Нет
15.18% (17)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
39.3% (53)
2:1 Атланта Юнайтед
11.1% (15)
1:1 Ничья
8.1% (11)
1:3 Интер Майами
7.4% (10)
0:1 Интер Майами
4.4% (6)
1:0 Атланта Юнайтед
3.7% (5)
0:2 Интер Майами
2.2% (3)
2:0 Атланта Юнайтед
2.2% (3)
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