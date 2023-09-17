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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
1:0
Первый тайм: 45+'
Сент-Луис Сити
0'
8' Желтая карточка
Святченко Эрик
22' Желтая карточка
Эскобар Франко
25' Желтая карточка
Эррера Эктор
34' Желтая карточка
Блом Нджабуло
1:0
42' Гол
Бэрд Кори
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
2
Эскобар
Франко
6
Artur
Moraes
III
16
Эррера
Эктор
20
Карраскилья
Адальберто
8
Басси
Амине
21
Nelson
Quinones
11
Бэрд
Кори
1
Бюрки
Роман
2
Нервински
Джейк
26
Паркер
Тим
4
Нильссон
Йоаким
13
Anthony
Markanich
8
Страуд
Джаред
6
Блом
Нджабуло
10
Лёвен
Эдуард
25
Джексон
Азиэл
12
Помпеу
Селио
9
Клаусс
Жоао
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Сент-Луис Сити
4-4-1-1

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Сент-Луис Сити

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 9 (6) 0.32
Бэрд Кори 7 0.25
Эррера Эктор 3 0.11
Thor Ulfarsson 3 0.11
Карраскилья Адальберто 2 0.07
Стирс Дэниэл 2 0.07
Алию Ибрахим 2 0.07
Франко Иван 2 0.07
Nelson Quinones 2 0.07
Эскобар Франко 2 0.07
Смит Брэд 1 0.04
Микаэль 1 0.04
Шмитт Тейт 1 0.04
Кларк Стив 0 0
Дорси Гриффин 0 0
Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джоаккини Николас 10 (1) 0.34
Адениран Сэмюэл 7 (1) 0.24
Лёвен Эдуард 6 (3) 0.21
Клаусс Жоао 6 0.21
Страуд Джаред 4 0.14
Паркер Тим 4 0.14
Альм Расмус 3 0.1
Острак Томаш 3 0.1
Вассилев Индиана 2 0.07
Хайберт Кайл 2 0.07
Джексон Азиэл 1 0.03
Noekkvi Thorisson 1 0.03
Перес Мигель 1 0.03
Anthony Markanich 1 0.03
Помпеу Селио 1 0.03
Нервински Джейк 0 0
Уоттс Акил 0 0
Бартлетт Лукас 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Эктор 6 2
Эскобар Франко 8 0
Микаэль 5 1
Святченко Эрик 6 0
Artur Moraes III 6 0
Nelson Quinones 4 1
Карраскилья Адальберто 5 0
Luis Caicedo III 5 0
Кларк Стив 4 0
Дорси Гриффин 4 0
Бартлоу Итан 3 0
Басси Амине 1 1
Стирс Дэниэл 2 0
Франко Иван 2 0
Бэрд Кори 2 0
Carlos Ferreira III 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Алию Ибрахим 1 0
Thor Ulfarsson 1 0
Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркер Тим 8 0
Страуд Джаред 8 0
Острак Томаш 7 0
Нервински Джейк 5 1
Хайберт Кайл 5 1
Блом Нджабуло 6 0
Альм Расмус 4 0
Бартлетт Лукас 4 0
Адениран Сэмюэл 2 1
Джоаккини Николас 3 0
Джексон Азиэл 3 0
Нельсон Джон 1 1
Перес Мигель 2 0
Лёвен Эдуард 2 0
Вассилев Индиана 2 0
Anthony Markanich 2 0
Помпеу Селио 2 0
Нильссон Йоаким 1 0
Яро Джошуа 1 0
Клаусс Жоао 1 0
Белл Джон 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Сент-Луис Сити
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

2
7
Хьюстон Динамо
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Сент-Луис Сити
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

6
32
Хьюстон Динамо
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (9)
56% (15)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (16)
30% (8)
11% (3)
Сент-Луис Сити
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
7% (2)
54% (15)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
25% (7)
50% (14)

Сухие победы

12
3

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

8
39

Голы по времени матча

Забито

26
19
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
7
27%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
4
15%
3
16%
31-45
2
8%
4
21%
46-60
6
23%
3
16%
61-75
7
27%
5
26%
76-90

Пропущено

8
22
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 12
1
13%
2
9%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
4
18%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
13%
6
27%
61-75
2
25%
7
32%
76-90

Забито

10
34
7 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
2
20%
5
15%
1-15
3
30%
5
15%
16-30
2
20%
7
21%
31-45
0
0%
4
12%
46-60
2
20%
5
15%
61-75
1
10%
8
24%
76-90

Пропущено

23
17
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
17%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
2
9%
2
12%
31-45
7
30%
2
12%
46-60
3
13%
4
24%
61-75
4
17%
7
41%
76-90

Забито

36
53
18 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 17
10 Не забивали 4
9
25%
6
11%
1-15
3
8%
8
15%
16-30
6
17%
10
19%
31-45
2
6%
8
15%
46-60
8
22%
8
15%
61-75
8
22%
13
25%
76-90

Пропущено

31
39
14 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 21
5
16%
3
8%
1-15
6
19%
1
3%
16-30
3
10%
6
15%
31-45
7
23%
5
13%
46-60
4
13%
10
26%
61-75
6
19%
14
36%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1
Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1
Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Америка Мехико - Сент-Луис Сити 4:0 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Сент-Луис Сити

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

3:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
3:0
5 раз 18%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 37%
1
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
8 раз 29%
3
6 раз 21%
0
5 раз 18%
2
5 раз 18%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Сент-Луис Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
13
1
8
5
1.5
10
4
4
9
2.5
8
6
3
10
3.5
3
11
1
12
4.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
10
4
2
12
1.5
5
9
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
23
5
10
17
1.5
15
13
5
22
2.5
10
18
3
24
3.5
4
24
1
26
4.5
2
26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 29 15 3 11 55 - 38 48
2.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 28 12 6 10 37 - 31 42
3.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 27 11 8 8 45 - 37 41
4.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 29 11 8 10 34 - 30 41
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 27 11 7 9 40 - 32 40
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 27 11 7 9 38 - 39 40
7.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 28 9 11 8 34 - 33 38
8.
Даллас
 1:0 Заявка 27 10 7 10 30 - 30 37
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 28 9 10 9 32 - 36 37
10.
Остин
 Заявка 27 9 6 12 38 - 43 33
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 28 8 9 11 34 - 44 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 29 8 9 12 38 - 40 33
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 26 7 9 10 33 - 41 30
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 3 10 13 16 - 39 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 28 17 7 4 46 - 32 58
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 27 13 9 5 46 - 32 48
3.
Коламбус Крю
 3:2 Заявка 28 14 6 8 57 - 39 48
4.
Филадельфия Юнион
 2:2 Заявка 27 14 5 8 49 - 33 47
5.
Орландо Сити
 2:3 Заявка 28 13 8 7 43 - 34 47
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 29 12 9 8 56 - 45 45
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 28 11 3 14 28 - 40 36
9.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 29 9 8 12 37 - 38 35
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 28 8 9 11 32 - 42 33
11.
Шарлотт
 0:0 Заявка 27 7 11 9 34 - 43 32
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 29 6 13 10 28 - 36 31
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 28 7 9 12 24 - 33 30
14.
Интер Майами
 Заявка 27 8 4 15 32 - 44 28
15.
Торонто
 1:2 Заявка 28 4 10 14 24 - 41 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 14 10 2 2 27 - 8 32
2.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 8 3 3 27 - 13 27
4.
Даллас
 1:0 Заявка 14 8 3 3 20 - 12 27
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 7 5 2 21 - 13 26
6.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 7 3 4 23 - 16 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
9.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 21 - 17 19
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
13.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 14 3 9 2 17 - 14 18
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
3.
Коламбус Крю
 3:2 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
Филадельфия Юнион
 2:2 Заявка 13 9 3 1 29 - 10 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 9 3 3 37 - 19 30
6.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 2:3 Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 5 6 3 17 - 16 21
12.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 14 5 5 4 25 - 17 20
13.
Шарлотт
 0:0 Заявка 14 4 7 3 18 - 19 19
14.
Интер Майами
 Заявка 13 5 3 5 18 - 17 18
15.
Торонто
 1:2 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 6 3 4 18 - 19 21
2.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 14 5 3 6 17 - 20 18
4.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 15 5 2 8 18 - 24 17
5.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 13 4 4 5 16 - 21 16
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
7.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 19 - 30 12
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
10.
Даллас
 1:0 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
11.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 15 1 7 7 13 - 24 10
13.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 1 6 7 11 - 28 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 2:3 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 2:2 Заявка 14 5 6 3 19 - 23 21
3.
Филадельфия Юнион
 2:2 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Коламбус Крю
 3:2 Заявка 14 4 3 7 22 - 27 15
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 6 5 19 - 26 15
6.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
8.
Шарлотт
 0:0 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
9.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 14 3 3 8 12 - 25 12
11.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 1 5 8 7 - 18 8
15.
Торонто
 1:2 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 14
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Спортинг Канзас-Сити Пулидо Алан 13 (1)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Сент-Луис Сити
2.18
3.90
4.10
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Где смотреть матч Хьюстон Динамо 1:0 Сент-Луис Сити онлайн

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