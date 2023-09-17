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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
1:1
Конец матча
Сент-Луис Сити
0'
8' Желтая карточка
Святченко Эрик
22' Желтая карточка
Эскобар Франко
25' Желтая карточка
Эррера Эктор
34' Желтая карточка
Блом Нджабуло
1:0
42' Гол
Бэрд Кори
61' Желтая карточка
Карраскилья Адальберто
1:1
87' Гол
Клаусс Жоао
90' Желтая карточка
Паркер Тим
90'+7
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
2
Эскобар
Франко
6
Artur
Moraes
III
16
Эррера
Эктор
20
Карраскилья
Адальберто
8
Басси
Амине
21
Nelson
Quinones
11
Бэрд
Кори
1
Бюрки
Роман
2
Нервински
Джейк
26
Паркер
Тим
4
Нильссон
Йоаким
13
Anthony
Markanich
8
Страуд
Джаред
6
Блом
Нджабуло
10
Лёвен
Эдуард
25
Джексон
Азиэл
12
Помпеу
Селио
9
Клаусс
Жоао
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Сент-Луис Сити
4-4-1-1

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Сент-Луис Сити

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 9 (6) 0.32
Бэрд Кори 7 0.25
Эррера Эктор 3 0.11
Thor Ulfarsson 3 0.11
Карраскилья Адальберто 2 0.07
Стирс Дэниэл 2 0.07
Алию Ибрахим 2 0.07
Франко Иван 2 0.07
Nelson Quinones 2 0.07
Эскобар Франко 2 0.07
Смит Брэд 1 0.04
Микаэль 1 0.04
Шмитт Тейт 1 0.04
Кларк Стив 0 0
Дорси Гриффин 0 0
Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джоаккини Николас 10 (1) 0.34
Клаусс Жоао 7 0.24
Адениран Сэмюэл 7 (1) 0.24
Лёвен Эдуард 6 (3) 0.21
Страуд Джаред 4 0.14
Паркер Тим 4 0.14
Альм Расмус 3 0.1
Острак Томаш 3 0.1
Вассилев Индиана 2 0.07
Хайберт Кайл 2 0.07
Джексон Азиэл 1 0.03
Noekkvi Thorisson 1 0.03
Перес Мигель 1 0.03
Anthony Markanich 1 0.03
Помпеу Селио 1 0.03
Нервински Джейк 0 0
Уоттс Акил 0 0
Бартлетт Лукас 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Эктор 6 2
Эскобар Франко 8 0
Микаэль 5 1
Святченко Эрик 6 0
Карраскилья Адальберто 6 0
Artur Moraes III 6 0
Nelson Quinones 4 1
Luis Caicedo III 5 0
Кларк Стив 4 0
Дорси Гриффин 4 0
Бартлоу Итан 3 0
Басси Амине 1 1
Стирс Дэниэл 2 0
Франко Иван 2 0
Бэрд Кори 2 0
Carlos Ferreira III 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Алию Ибрахим 1 0
Thor Ulfarsson 1 0
Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркер Тим 9 0
Страуд Джаред 8 0
Острак Томаш 7 0
Нервински Джейк 5 1
Хайберт Кайл 5 1
Блом Нджабуло 6 0
Альм Расмус 4 0
Бартлетт Лукас 4 0
Адениран Сэмюэл 2 1
Джоаккини Николас 3 0
Джексон Азиэл 3 0
Нельсон Джон 1 1
Перес Мигель 2 0
Лёвен Эдуард 2 0
Вассилев Индиана 2 0
Anthony Markanich 2 0
Помпеу Селио 2 0
Нильссон Йоаким 1 0
Яро Джошуа 1 0
Клаусс Жоао 1 0
Белл Джон 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Сент-Луис Сити
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

3
8
Хьюстон Динамо
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Сент-Луис Сити
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

6
32
Хьюстон Динамо
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (10)
54% (15)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (16)
29% (8)
14% (4)
Сент-Луис Сити
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
7% (2)
52% (15)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
24% (7)
48% (14)

Сухие победы

12
3

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

9
40

Голы по времени матча

Забито

27
20
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
7
26%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
5
19%
3
15%
31-45
2
7%
4
20%
46-60
6
22%
3
15%
61-75
7
26%
6
30%
76-90

Пропущено

9
23
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 13
1
11%
2
9%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
5
22%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
1
11%
6
26%
61-75
3
33%
7
30%
76-90

Забито

10
34
7 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
2
20%
5
15%
1-15
3
30%
5
15%
16-30
2
20%
7
21%
31-45
0
0%
4
12%
46-60
2
20%
5
15%
61-75
1
10%
8
24%
76-90

Пропущено

23
17
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
17%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
2
9%
2
12%
31-45
7
30%
2
12%
46-60
3
13%
4
24%
61-75
4
17%
7
41%
76-90

Забито

37
54
19 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 17
10 Не забивали 4
9
24%
6
11%
1-15
3
8%
8
15%
16-30
7
19%
10
19%
31-45
2
5%
8
15%
46-60
8
22%
8
15%
61-75
8
22%
14
26%
76-90

Пропущено

32
40
14 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 22
5
16%
3
8%
1-15
6
19%
1
3%
16-30
3
9%
7
18%
31-45
7
22%
5
13%
46-60
4
13%
10
25%
61-75
7
22%
14
35%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1
Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1
Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Америка Мехико - Сент-Луис Сити 4:0 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Сент-Луис Сити

Точный счет

1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

3:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
3:0
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
1
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
9 раз 31%
3
6 раз 21%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Сент-Луис Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
8
6
1.5
10
4
4
10
2.5
8
6
3
11
3.5
3
11
1
13
4.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
11
4
2
12
1.5
5
10
1
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
24
5
10
18
1.5
15
14
5
23
2.5
10
19
3
25
3.5
4
25
1
27
4.5
2
27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 15 4 10 56 - 38 49
2.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 28 12 7 9 42 - 33 43
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 29 11 9 9 35 - 30 42
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 27 11 8 8 45 - 37 41
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 28 11 7 10 37 - 32 40
6.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 28 11 7 10 39 - 41 40
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:1 Заявка 29 10 10 9 34 - 37 40
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 28 9 10 9 34 - 34 37
9.
Даллас
 Заявка 27 9 8 10 30 - 31 35
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 29 9 8 12 39 - 40 35
11.
Остин
 Заявка 27 9 6 12 38 - 43 33
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 28 8 9 11 34 - 44 33
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 27 7 9 11 34 - 43 30
14.
Колорадо Рэпидс
 2:0 Заявка 27 4 10 13 18 - 39 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 28 17 7 4 46 - 32 58
2.
Орландо Сити
 Заявка 28 14 8 6 45 - 34 50
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:2 Заявка 28 13 9 6 46 - 34 48
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 27 14 5 8 49 - 33 47
5.
Коламбус Крю
 Заявка 28 13 6 9 57 - 41 45
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 29 12 9 8 56 - 45 45
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 Заявка 28 11 3 14 28 - 40 36
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 9 8 12 37 - 38 35
10.
Чикаго Файр
 Заявка 28 8 9 11 32 - 42 33
11.
Шарлотт
 Заявка 27 7 11 9 34 - 43 32
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 29 6 13 10 28 - 36 31
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 28 7 9 12 24 - 33 30
14.
Интер Майами
 Заявка 27 8 4 15 32 - 44 28
15.
Торонто
 Заявка 28 4 10 14 24 - 41 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 9 3 2 27 - 9 30
3.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 15 9 3 3 29 - 14 30
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:1 Заявка 15 8 5 2 23 - 14 29
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 14 7 4 3 20 - 13 25
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 7 3 4 23 - 16 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 13 5 4 4 21 - 17 19
12.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 3 8 3 17 - 15 17
14.
Колорадо Рэпидс
 2:0 Заявка 13 2 7 4 9 - 10 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:2 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 9 3 1 29 - 10 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 9 3 3 37 - 19 30
6.
ФК Монреаль
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 5 6 3 17 - 16 21
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 5 5 4 25 - 17 20
13.
Шарлотт
 Заявка 14 4 7 3 18 - 19 19
14.
Интер Майами
 Заявка 13 5 3 5 18 - 17 18
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 5 4 5 18 - 20 19
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 4 4 5 16 - 21 16
6.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
7.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 19 - 30 12
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:1 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 14 2 5 7 13 - 26 11
11.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
12.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
13.
Колорадо Рэпидс
 2:0 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 1 6 7 11 - 28 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 Заявка 14 5 6 3 19 - 23 21
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 6 5 19 - 26 15
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:2 Заявка 14 3 5 6 14 - 22 14
7.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
8.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 3 3 8 12 - 25 12
11.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 1 5 8 7 - 18 8
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 14
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (5)
Спортинг Канзас-Сити Пулидо Алан 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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