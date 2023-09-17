Тур: 1. Стадион: Шелл Энерджи Стэдиум.
1:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаСвятченко Эрик
22' Желтая карточкаЭскобар Франко
25' Желтая карточкаЭррера Эктор
34' Желтая карточкаБлом Нджабуло
1:0
42' ГолБэрд Кори
61' Желтая карточкаКарраскилья Адальберто
1:1
87' ГолКлаусс Жоао
90' Желтая карточкаПаркер Тим
90'+7
Ход матча
22'
25'
34'
42'
1:0
87'
1:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
11
Бэрд
Кори
26
Паркер
Тим
10
Лёвен
Эдуард
12
Помпеу
Селио
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Олсен Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Помпеу СелиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Белл ДжонЗащитник
-
22 Хайберт КайлЗащитник
-
20 Уоттс АкилЗащитник
-
15 Яро ДжошуаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Карнелл Брэдли
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Сент-Луис Сити
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|9 (6)
|0.32
|Бэрд Кори
|7
|0.25
|Эррера Эктор
|3
|0.11
|Thor Ulfarsson
|3
|0.11
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.07
|Стирс Дэниэл
|2
|0.07
|Алию Ибрахим
|2
|0.07
|Франко Иван
|2
|0.07
|Nelson Quinones
|2
|0.07
|Эскобар Франко
|2
|0.07
|Смит Брэд
|1
|0.04
|Микаэль
|1
|0.04
|Шмитт Тейт
|1
|0.04
|Кларк Стив
|0
|0
|Дорси Гриффин
|0
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джоаккини Николас
|10 (1)
|0.34
|Клаусс Жоао
|7
|0.24
|Адениран Сэмюэл
|7 (1)
|0.24
|Лёвен Эдуард
|6 (3)
|0.21
|Страуд Джаред
|4
|0.14
|Паркер Тим
|4
|0.14
|Альм Расмус
|3
|0.1
|Острак Томаш
|3
|0.1
|Вассилев Индиана
|2
|0.07
|Хайберт Кайл
|2
|0.07
|Джексон Азиэл
|1
|0.03
|Noekkvi Thorisson
|1
|0.03
|Перес Мигель
|1
|0.03
|Anthony Markanich
|1
|0.03
|Помпеу Селио
|1
|0.03
|Нервински Джейк
|0
|0
|Уоттс Акил
|0
|0
|Бартлетт Лукас
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Эктор
|6
|2
|Эскобар Франко
|8
|0
|Микаэль
|5
|1
|Святченко Эрик
|6
|0
|Карраскилья Адальберто
|6
|0
|Artur Moraes III
|6
|0
|Nelson Quinones
|4
|1
|Luis Caicedo III
|5
|0
|Кларк Стив
|4
|0
|Дорси Гриффин
|4
|0
|Бартлоу Итан
|3
|0
|Басси Амине
|1
|1
|Стирс Дэниэл
|2
|0
|Франко Иван
|2
|0
|Бэрд Кори
|2
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Алию Ибрахим
|1
|0
|Thor Ulfarsson
|1
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркер Тим
|9
|0
|Страуд Джаред
|8
|0
|Острак Томаш
|7
|0
|Нервински Джейк
|5
|1
|Хайберт Кайл
|5
|1
|Блом Нджабуло
|6
|0
|Альм Расмус
|4
|0
|Бартлетт Лукас
|4
|0
|Адениран Сэмюэл
|2
|1
|Джоаккини Николас
|3
|0
|Джексон Азиэл
|3
|0
|Нельсон Джон
|1
|1
|Перес Мигель
|2
|0
|Лёвен Эдуард
|2
|0
|Вассилев Индиана
|2
|0
|Anthony Markanich
|2
|0
|Помпеу Селио
|2
|0
|Нильссон Йоаким
|1
|0
|Яро Джошуа
|1
|0
|Клаусс Жоао
|1
|0
|Белл Джон
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Сент-Луис Сити
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
3
8
Хьюстон Динамо
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Сент-Луис Сити
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
21
6
Упущенные победы
6
32
Хьюстон Динамо
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (10)
54% (15)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (16)
29% (8)
14% (4)
Сент-Луис Сити
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
7% (2)
52% (15)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
24% (7)
48% (14)
Сухие победы
12
3
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
9
40
Голы по времени матча
Забито
27
20
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
7
26%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
5
19%
3
15%
31-45
2
7%
4
20%
46-60
6
22%
3
15%
61-75
7
26%
6
30%
76-90
Пропущено
9
23
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 13
1
11%
2
9%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
5
22%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
1
11%
6
26%
61-75
3
33%
7
30%
76-90
Забито
10
34
7 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
2
20%
5
15%
1-15
3
30%
5
15%
16-30
2
20%
7
21%
31-45
0
0%
4
12%
46-60
2
20%
5
15%
61-75
1
10%
8
24%
76-90
Пропущено
23
17
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
17%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
2
9%
2
12%
31-45
7
30%
2
12%
46-60
3
13%
4
24%
61-75
4
17%
7
41%
76-90
Забито
37
54
19 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 17
10 Не забивали 4
9
24%
6
11%
1-15
3
8%
8
15%
16-30
7
19%
10
19%
31-45
2
5%
8
15%
46-60
8
22%
8
15%
61-75
8
22%
14
26%
76-90
Пропущено
32
40
14 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 22
5
16%
3
8%
1-15
6
19%
1
3%
16-30
3
9%
7
18%
31-45
7
22%
5
13%
46-60
4
13%
10
25%
61-75
7
22%
14
35%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1
Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1
Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Америка Мехико - Сент-Луис Сити 4:0 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Сент-Луис Сити
Точный счет
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
3:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
3:0
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
1
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
9 раз 31%
3
6 раз 21%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Сент-Луис Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
131
86
104
410
86
311
311
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
114
212
510
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
245
1018
1514
523
1019
325
425
127
227
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|56 - 38
|49
|2.
|2:1 Заявка
|28
|12
|7
|9
|42 - 33
|43
|3.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|35 - 30
|42
|4.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|45 - 37
|41
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|37 - 32
|40
|6.
|1:2 Заявка
|28
|11
|7
|10
|39 - 41
|40
|7.
|2:1 Заявка
|29
|10
|10
|9
|34 - 37
|40
|8.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|34 - 34
|37
|9.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|30 - 31
|35
|10.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|39 - 40
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 43
|33
|12.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 44
|33
|13.
|1:2 Заявка
|27
|7
|9
|11
|34 - 43
|30
|14.
|2:0 Заявка
|27
|4
|10
|13
|18 - 39
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|17
|7
|4
|46 - 32
|58
|2.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|45 - 34
|50
|3.
|0:2 Заявка
|28
|13
|9
|6
|46 - 34
|48
|4.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|49 - 33
|47
|5.
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|57 - 41
|45
|6.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|56 - 45
|45
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|Заявка
|28
|11
|3
|14
|28 - 40
|36
|9.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|37 - 38
|35
|10.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|32 - 42
|33
|11.
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|34 - 43
|32
|12.
|Заявка
|29
|6
|13
|10
|28 - 36
|31
|13.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|24 - 33
|30
|14.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|32 - 44
|28
|15.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|24 - 41
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|27 - 9
|30
|3.
|2:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 14
|30
|4.
|2:1 Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 16
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|11.
|1:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|12.
|1:2 Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|13.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|17 - 15
|17
|14.
|2:0 Заявка
|13
|2
|7
|4
|9 - 10
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|0:2 Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|37 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|17 - 16
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 17
|20
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|14.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|2.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 20
|19
|4.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|5.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 21
|16
|6.
|2:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 30
|12
|8.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|9.
|2:1 Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|10.
|1:2 Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 26
|11
|11.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|12.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|13.
|2:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 28
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|2.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 23
|21
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 26
|15
|5.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|6.
|0:2 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 22
|14
|7.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 25
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|12.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 18
|8
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|14
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Пулидо Алан
|13 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8