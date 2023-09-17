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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Даллас
1:0
Первый тайм: 45+'
Сиэтл Саундерс
0'
1:0
15' Гол
Обриан Хадер
41' Желтая карточка
Арриола Пол

Ход матча

15'
Обриан Хадер
(Арриола Пол)
1:0
41'
Арриола Пол
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Сиэтл Саундерс
2.41
4.70
8.93
Все Коэффициенты
30
Пас
Мартен
29
Джункуа
Сэм
25
Ибеага
Себастьен
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
14
Ильяраменди
Асьер
5
Факундо-Томас
Киньон
7
Арриола
Пол
19
Помикал
Пакстон
8
Обриан
Хадер
10
Феррейра
Хесус
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
21
Reed
Baker-Whiting
73
Варгас
Обед
6
Joao
Paulo
I
13
Моррис
Джордан
10
Лодейро
Николас
11
Руснак
Альберт
9
Руидиас
Рауль
Даллас
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Даллас
Сиэтл Саундерс

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
62.5%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 15 побед

39 матчей

25.6%
28.2%
46.2%
10 побед 11 ничьих 18 побед

Первый тайм

28.2%
46.2%
25.6%
11 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

20.5%
41%
38.5%
8 побед 16 ничьих 15 побед

История матчей

М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
1:1
М
1:0
М
4:3
М
0:0
М
2:1
М
2:1
М
3:0
М
4:0
М
0:0
М
2:1
М
3:0
М
2:1
М
5:0
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
3:0
М
0:0
М
0:0
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
2:3
М
2:0
М
3:0
М
4:2
М
3:1
М
1:1
М
0:2
М
0:1
М
0:1
М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
1:1

Голы

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.42
0.7

Среднее время на гол

63
128

Всего голов

42
17

Голов в среднем за матч

2.1
0.89

Среднее время на гол

42
100

Всего голов

69
31

Голов в среднем за матч

1.77
0.79

Тотал матчей

2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
20
Больше 51%
Меньше 49%
19
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

50
113

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 10 0.37
Камунго Бернард 4 0.15
Обриан Хадер 3 0.11
Берджесс Нкоси 3 0.11
Веласко Алан 2 0.07
Джункуа Сэм 2 0.07
Арриола Пол 1 0.04
Фарфан Марко 1 0.04
Факундо-Томас Киньон 1 0.04
Ибеага Себастьен 1 0.04
Мартинес Хосе VI 1 0.04
Анса Юджин 1 0.04
Нтсабеленг Тсики 0 0
Льетгет Себастьян 0 0
Хименес Хесус 0 0
Жезус Джовейн 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 10 0.34
Руидиас Рауль 5 0.17
Leo Chu 4 0.14
Руснак Альберт 3 0.1
Эбер Араужо 2 0.07
Гомес Еймар 2 0.07
Ролдан Кристиан 2 0.07
Лодейро Николас 1 (1) 0.03
Монтеро Фреди 1 0.03
Paul Rothrock 1 0.03
Атенсио Джошуа 1 0.03
Jackson Ragen 0 0
Рольдан Александер 0 0
Joao Paulo I 0 0
Варгас Обед 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обриан Хадер 6 0
Серрильо Эдвин 6 0
Фарфан Марко 5 0
Веласко Алан 5 0
Жезус Джовейн 5 0
Факундо-Томас Киньон 4 0
Помикал Пакстон 4 0
Ибеага Себастьен 3 0
Берджесс Нкоси 3 0
Нтсабеленг Тсики 3 0
Пас Мартен 1 1
Твумаси Эма 1 1
Ильяраменди Асьер 2 0
Льетгет Себастьян 2 0
Арриола Пол 2 0
Феррейра Хесус 2 0
Мартинес Хосе VI 1 0
Хименес Хесус 1 0
Мулато Хосе 1 0
Норрис Нолан 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Paulo I 7 1
Jackson Ragen 7 0
Leo Chu 4 1
Лодейро Николас 5 0
Руснак Альберт 5 0
Толо Нуху 5 0
Рольдан Александер 5 0
Гомес Еймар 4 0
Cody Baker 3 0
Атенсио Джошуа 2 0
Руидиас Рауль 1 0
Abdoulaye Cissoko 1 0

Результаты матчей

Даллас
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
85% (11)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сиэтл Саундерс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

6
7
Даллас
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Сиэтл Саундерс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

7
13
Даллас
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (6)
69% (18)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
Сиэтл Саундерс
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

13
20

Голы по времени матча

Забито

20
19
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
3
15%
1
5%
1-15
1
5%
3
16%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
5
25%
6
32%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
6
30%
5
26%
76-90

Пропущено

11
17
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
9%
2
12%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
2
18%
6
35%
61-75
3
27%
4
24%
76-90

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
1
8%
1
7%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
5
42%
3
20%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
6%
2
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
4
33%
31-45
4
25%
2
17%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
3
19%
1
8%
76-90

Забито

32
34
12 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 13
5 Не забивали 10
4
13%
2
6%
1-15
3
9%
6
18%
16-30
5
16%
4
12%
31-45
5
16%
8
24%
46-60
4
13%
6
18%
61-75
11
34%
8
24%
76-90

Пропущено

27
29
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
2
7%
4
14%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
7
26%
5
17%
31-45
6
22%
3
10%
46-60
4
15%
9
31%
61-75
6
22%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Даллас - Остин 1:0 Даллас - Интер Майами 4:4
Даллас - Мазатлан 2:1 Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Даллас - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин - Даллас 0:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2
Монтеррей - Сиэтл Саундерс 4:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1

Результаты матчей

Даллас
Сиэтл Саундерс

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
10 раз 77%
0
3 раза 23%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
7 раз 27%
1:1
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 54%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%
0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Даллас
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
5
7
6
1.5
4
11
1
12
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
18
10
7
19
1.5
9
19
1
25
2.5
5
23

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 29 15 3 11 55 - 38 48
2.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 28 12 6 10 37 - 31 42
3.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 27 11 8 8 45 - 37 41
4.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 29 11 8 10 34 - 30 41
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 27 11 7 9 40 - 32 40
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 27 11 7 9 38 - 39 40
7.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 28 9 11 8 34 - 33 38
8.
Даллас
 1:0 Заявка 27 10 7 10 30 - 30 37
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 28 9 10 9 32 - 36 37
10.
Остин
 Заявка 27 9 6 12 38 - 43 33
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 28 8 9 11 34 - 44 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 29 8 9 12 38 - 40 33
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 26 7 9 10 33 - 41 30
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 3 10 13 16 - 39 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 28 17 7 4 46 - 32 58
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 27 13 9 5 46 - 32 48
3.
Коламбус Крю
 3:2 Заявка 28 14 6 8 57 - 39 48
4.
Филадельфия Юнион
 2:2 Заявка 27 14 5 8 49 - 33 47
5.
Орландо Сити
 2:3 Заявка 28 13 8 7 43 - 34 47
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 29 12 9 8 56 - 45 45
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 28 11 3 14 28 - 40 36
9.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 29 9 8 12 37 - 38 35
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 28 8 9 11 32 - 42 33
11.
Шарлотт
 0:0 Заявка 27 7 11 9 34 - 43 32
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 29 6 13 10 28 - 36 31
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 28 7 9 12 24 - 33 30
14.
Интер Майами
 Заявка 27 8 4 15 32 - 44 28
15.
Торонто
 1:2 Заявка 28 4 10 14 24 - 41 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 14 10 2 2 27 - 8 32
2.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 8 3 3 27 - 13 27
4.
Даллас
 1:0 Заявка 14 8 3 3 20 - 12 27
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 7 5 2 21 - 13 26
6.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 7 3 4 23 - 16 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
9.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 21 - 17 19
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
13.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 14 3 9 2 17 - 14 18
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
3.
Коламбус Крю
 3:2 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
Филадельфия Юнион
 2:2 Заявка 13 9 3 1 29 - 10 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 9 3 3 37 - 19 30
6.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 2:3 Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 5 6 3 17 - 16 21
12.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 14 5 5 4 25 - 17 20
13.
Шарлотт
 0:0 Заявка 14 4 7 3 18 - 19 19
14.
Интер Майами
 Заявка 13 5 3 5 18 - 17 18
15.
Торонто
 1:2 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 6 3 4 18 - 19 21
2.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 14 5 3 6 17 - 20 18
4.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 15 5 2 8 18 - 24 17
5.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 13 4 4 5 16 - 21 16
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
7.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 19 - 30 12
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
10.
Даллас
 1:0 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
11.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 15 1 7 7 13 - 24 10
13.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 1 6 7 11 - 28 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 2:3 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 2:2 Заявка 14 5 6 3 19 - 23 21
3.
Филадельфия Юнион
 2:2 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Коламбус Крю
 3:2 Заявка 14 4 3 7 22 - 27 15
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 6 5 19 - 26 15
6.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
8.
Шарлотт
 0:0 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
9.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 14 3 3 8 12 - 25 12
11.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 1 5 8 7 - 18 8
15.
Торонто
 1:2 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 14
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Спортинг Канзас-Сити Пулидо Алан 13 (1)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Сиэтл Саундерс
2.41
4.70
8.93
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс онлайн

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Даллас
Сиэтл Саундерс
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