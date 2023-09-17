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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
2:0
Второй тайм: 87'
Нью-Инглэнд Революшн
0'
7' Желтая карточка
Гонсалес Омар
41' Желтая карточка
Наварро Рафа
45' Желтая карточка
Кабрал Кевин
1:0
48' Гол
Бассетт Коул
49' Желтая карточка
Хиль Карлес
59' Желтая карточка
Харкс Иэн
2:0
61' Гол
Харрис Кельвин
71' Желтая карточка
72' Желтая карточка
Рубио Диего
84' Желтая карточка
Николсон Сэм
1
Илич
Марко
2
Розенберри
Киган
64
Бомбито
Мойс
5
Махсо
Андреас
13
Гутман
Эндрю
10
Таварес
Сидней
20
Ронен
Коннор
14
Харрис
Кельвин
23
Бассетт
Коул
91
Кабрал
Кевин
9
Наварро
Рафа
36
Эдвардс
Эрл
88
Фаррелл
Эндрю
3
Гонсалес
Омар
2
Ромни
Дейв
24
Джонс
Дехуан
14
Харкс
Иэн
28
Кэй
Марк-Энтони
23
Хиль
Начо
10
Хиль
Карлес
5
Чанкалай
Томас
9
Вриони
Джакомо
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Нью-Инглэнд Революшн

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

М
1:0
М
1:2
М
2:1
М
1:0
М
2:0
М
0:2
М
3:0
М
2:1
М
2:2
М
0:0
М
3:0
М
1:2
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
0:1

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
0.63

Среднее время на гол

65
144

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Среднее время на гол

72
80

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.31
0.88

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

68
102

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бассетт Коул 3 0.11
Барриос Майкл 2 0.07
Абубакар Лалас 2 0.07
Кабрал Кевин 2 0.07
Ронен Коннор 1 (1) 0.04
Рубио Диего 1 0.04
Уилсон Дэнни 1 0.04
Николсон Сэм 1 0.04
Харрис Кельвин 1 0.04
Махсо Андреас 1 0.04
Льюис Джонатан 1 0.04
Max Alves 1 0.04
Гальван Бриан 1 (1) 0.04
Наварро Рафа 0 0
Япи Даррен 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 8 (2) 0.29
Вуд Бобби 7 0.25
Вриони Джакомо 6 0.21
Боу Густаво 5 0.18
Боатенг Эммануль II 2 0.07
Полстер Мэтт 2 0.07
Харкс Иэн 2 0.07
Бай Брэндон 2 0.07
Бак Ноуэл 2 0.07
Чанкалай Томас 2 0.07
Борреро Дилан 2 0.07
Джонс Дехуан 1 0.04
Алтидор Жози 1 0.04
Кесслер Генри 1 0.04
Хиль Начо 0 0
Кэй Марк-Энтони 0 0
Блессинг Латиф 0 0
Макоун Кристиан 0 0
Петрович Джордже 0 0
Ромни Дейв 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абубакар Лалас 8 1
Кабрал Кевин 8 0
Акоста Бриан 6 0
Присо-Мбонге Ральф 6 0
Уилсон Дэнни 5 0
Николсон Сэм 5 0
Бомбито Мойс 3 1
Гальван Бриан 1 2
Барриос Майкл 3 0
Ронен Коннор 3 0
Бассетт Коул 3 0
Max Alves 3 0
Рубио Диего 2 0
Махсо Андреас 2 0
Наварро Рафа 2 0
Розенберри Киган 2 0
Таварес Сидней 2 0
Япи Даррен 2 0
Прайс Джек 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 7 0
Блессинг Латиф 4 1
Вуд Бобби 4 0
Хиль Карлес 4 0
Бак Ноуэл 4 0
Гонсалес Омар 3 0
Джонс Дехуан 3 0
Борреро Дилан 1 1
Эдвардс Эрл 2 0
Алтидор Жози 1 0
Фаррелл Эндрю 1 0
Кэй Марк-Энтони 1 0
Хиль Начо 1 0
Харкс Иэн 1 0
Чанкалай Томас 1 0
Бай Брэндон 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Кесслер Генри 1 0
Ромни Дейв 1 0
Панайоту Джек 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (10)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
7
Колорадо Рэпидс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Нью-Инглэнд Революшн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

25
0

Упущенные победы

7
32
Колорадо Рэпидс
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (7)
62% (16)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
Нью-Инглэнд Революшн
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

26
1

Упущенные победы

12
39

Голы по времени матча

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
21 Не забивали 19
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
43%
2
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
1
14%
4
33%
76-90

Пропущено

10
22
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
10%
4
18%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
9%
31-45
3
30%
5
23%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
1
10%
8
36%
76-90

Забито

9
32
2 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 10
21 Не забивали 13
2
22%
2
6%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
0
0%
11
34%
31-45
1
11%
8
25%
46-60
2
22%
3
9%
61-75
4
44%
3
9%
76-90

Пропущено

29
12
14 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
3
10%
2
17%
1-15
7
24%
1
8%
16-30
4
14%
1
8%
31-45
3
10%
1
8%
46-60
4
14%
1
8%
61-75
8
28%
6
50%
76-90

Забито

16
44
5 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 14
16 Не забивали 5
2
13%
3
7%
1-15
0
0%
8
18%
16-30
3
19%
13
30%
30%
31-45
2
13%
8
18%
46-60
4
25%
5
11%
61-75
5
31%
7
16%
76-90

Пропущено

39
34
20 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
4
10%
6
18%
1-15
9
23%
1
3%
16-30
7
18%
3
9%
31-45
6
15%
6
18%
46-60
4
10%
4
12%
61-75
9
23%
14
41%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Толука - Колорадо Рэпидс 4:1
Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0
Керетаро - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атлас 2:2 Атлетико Сан-Луис - Нью-Инглэнд Революшн 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Нью-Инглэнд Революшн

Точный счет

0:0
6 раз 50%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
4
2 раза 14%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
4:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
7 раз 27%
2:0
3 раза 12%
4:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
16 раз 62%
1
5 раз 19%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Нью-Инглэнд Революшн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
2
10
1.5
10
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
9
4
3
11
1.5
4
9
1
13
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
16
0.5
Больше Меньше
23
4
5
21
1.5
14
13
1
25
2.5
7
20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 15 4 10 56 - 38 49
2.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 28 12 7 9 42 - 33 43
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 29 11 9 9 35 - 30 42
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 27 11 8 8 45 - 37 41
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 28 11 7 10 37 - 32 40
6.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 28 11 7 10 39 - 41 40
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:1 Заявка 29 10 10 9 34 - 37 40
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 28 9 10 9 34 - 34 37
9.
Даллас
 Заявка 27 9 8 10 30 - 31 35
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 29 9 8 12 39 - 40 35
11.
Остин
 Заявка 27 9 6 12 38 - 43 33
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 28 8 9 11 34 - 44 33
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 27 7 9 11 34 - 43 30
14.
Колорадо Рэпидс
 2:0 Заявка 27 4 10 13 18 - 39 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 28 17 7 4 46 - 32 58
2.
Орландо Сити
 Заявка 28 14 8 6 45 - 34 50
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:2 Заявка 28 13 9 6 46 - 34 48
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 27 14 5 8 49 - 33 47
5.
Коламбус Крю
 Заявка 28 13 6 9 57 - 41 45
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 29 12 9 8 56 - 45 45
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 Заявка 28 11 3 14 28 - 40 36
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 9 8 12 37 - 38 35
10.
Чикаго Файр
 Заявка 28 8 9 11 32 - 42 33
11.
Шарлотт
 Заявка 27 7 11 9 34 - 43 32
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 29 6 13 10 28 - 36 31
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 28 7 9 12 24 - 33 30
14.
Интер Майами
 Заявка 27 8 4 15 32 - 44 28
15.
Торонто
 Заявка 28 4 10 14 24 - 41 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 9 3 2 27 - 9 30
3.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 15 9 3 3 29 - 14 30
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:1 Заявка 15 8 5 2 23 - 14 29
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 14 7 4 3 20 - 13 25
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 7 3 4 23 - 16 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 13 5 4 4 21 - 17 19
12.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 3 8 3 17 - 15 17
14.
Колорадо Рэпидс
 2:0 Заявка 13 2 7 4 9 - 10 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:2 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 9 3 1 29 - 10 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 9 3 3 37 - 19 30
6.
ФК Монреаль
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 5 6 3 17 - 16 21
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 5 5 4 25 - 17 20
13.
Шарлотт
 Заявка 14 4 7 3 18 - 19 19
14.
Интер Майами
 Заявка 13 5 3 5 18 - 17 18
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 5 4 5 18 - 20 19
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 4 4 5 16 - 21 16
6.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
7.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 19 - 30 12
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:1 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 14 2 5 7 13 - 26 11
11.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
12.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
13.
Колорадо Рэпидс
 2:0 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 1 6 7 11 - 28 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 Заявка 14 5 6 3 19 - 23 21
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 6 5 19 - 26 15
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:2 Заявка 14 3 5 6 14 - 22 14
7.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
8.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 3 3 8 12 - 25 12
11.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 1 5 8 7 - 18 8
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 14
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (5)
Спортинг Канзас-Сити Пулидо Алан 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
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      Ронен Коннор сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Бассетт Коул бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Кабрал Кевин получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Наварро Рафа получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Сидней Тавареш уходит с поля. Присо-Мбонге Ральф выходит вместо него
    • 7'
      Гонсалес Омар получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Колорадо Рэпидс
    Ничья
    Нью-Инглэнд Революшн
    2.40
    3.86
    82.00
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