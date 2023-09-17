Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
2:0
Второй тайм: 87'
0'
7' Желтая карточкаГонсалес Омар
41' Желтая карточкаНаварро Рафа
45' Желтая карточкаКабрал Кевин
1:0
48' ГолБассетт Коул
49' Желтая карточкаХиль Карлес
59' Желтая карточкаХаркс Иэн
2:0
61' ГолХаррис Кельвин
72' Желтая карточкаРубио Диего
84' Желтая карточкаНиколсон Сэм
Ход матча
41'
45'
48'
1:0
49'
59'
61'
2:0
71'
72'
84'
Прогноз на матч от Liveresult
64
Бомбито
Мойс
13
Гутман
Эндрю
20
Ронен
Коннор
23
Бассетт
Коул
91
Кабрал
Кевин
36
Эдвардс
Эрл
24
Джонс
Дехуан
14
Харкс
Иэн
23
Хиль
Начо
10
Хиль
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
64 Бомбито МойсЗащитник
- Защитник
-
13 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Лейва ДэнниПолузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Chris Little
- Основной состав
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хиль НачоПолузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Свит БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Бак НоуэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Richie Williams
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Нью-Инглэнд Революшн
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.38
0.63
Среднее время на гол
65
144
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.25
1.13
Среднее время на гол
72
80
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.31
0.88
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
68
102
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бассетт Коул
|3
|0.11
|Барриос Майкл
|2
|0.07
|Абубакар Лалас
|2
|0.07
|Кабрал Кевин
|2
|0.07
|Ронен Коннор
|1 (1)
|0.04
|Рубио Диего
|1
|0.04
|Уилсон Дэнни
|1
|0.04
|Николсон Сэм
|1
|0.04
|Харрис Кельвин
|1
|0.04
|Махсо Андреас
|1
|0.04
|Льюис Джонатан
|1
|0.04
|Max Alves
|1
|0.04
|Гальван Бриан
|1 (1)
|0.04
|Наварро Рафа
|0
|0
|Япи Даррен
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|8 (2)
|0.29
|Вуд Бобби
|7
|0.25
|Вриони Джакомо
|6
|0.21
|Боу Густаво
|5
|0.18
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.07
|Полстер Мэтт
|2
|0.07
|Харкс Иэн
|2
|0.07
|Бай Брэндон
|2
|0.07
|Бак Ноуэл
|2
|0.07
|Чанкалай Томас
|2
|0.07
|Борреро Дилан
|2
|0.07
|Джонс Дехуан
|1
|0.04
|Алтидор Жози
|1
|0.04
|Кесслер Генри
|1
|0.04
|Хиль Начо
|0
|0
|Кэй Марк-Энтони
|0
|0
|Блессинг Латиф
|0
|0
|Макоун Кристиан
|0
|0
|Петрович Джордже
|0
|0
|Ромни Дейв
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абубакар Лалас
|8
|1
|Кабрал Кевин
|8
|0
|Акоста Бриан
|6
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|6
|0
|Уилсон Дэнни
|5
|0
|Николсон Сэм
|5
|0
|Бомбито Мойс
|3
|1
|Гальван Бриан
|1
|2
|Барриос Майкл
|3
|0
|Ронен Коннор
|3
|0
|Бассетт Коул
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Рубио Диего
|2
|0
|Махсо Андреас
|2
|0
|Наварро Рафа
|2
|0
|Розенберри Киган
|2
|0
|Таварес Сидней
|2
|0
|Япи Даррен
|2
|0
|Прайс Джек
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|7
|0
|Блессинг Латиф
|4
|1
|Вуд Бобби
|4
|0
|Хиль Карлес
|4
|0
|Бак Ноуэл
|4
|0
|Гонсалес Омар
|3
|0
|Джонс Дехуан
|3
|0
|Борреро Дилан
|1
|1
|Эдвардс Эрл
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Фаррелл Эндрю
|1
|0
|Кэй Марк-Энтони
|1
|0
|Хиль Начо
|1
|0
|Харкс Иэн
|1
|0
|Чанкалай Томас
|1
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Ромни Дейв
|1
|0
|Панайоту Джек
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (10)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
7
Колорадо Рэпидс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Нью-Инглэнд Революшн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
25
0
Упущенные победы
7
32
Колорадо Рэпидс
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (7)
62% (16)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
Нью-Инглэнд Революшн
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
26
1
Упущенные победы
12
39
Голы по времени матча
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
21 Не забивали 19
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
43%
2
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
1
14%
4
33%
76-90
Пропущено
10
22
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
10%
4
18%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
9%
31-45
3
30%
5
23%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
1
10%
8
36%
76-90
Забито
9
32
2 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 10
21 Не забивали 13
2
22%
2
6%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
0
0%
11
34%
31-45
1
11%
8
25%
46-60
2
22%
3
9%
61-75
4
44%
3
9%
76-90
Пропущено
29
12
14 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
3
10%
2
17%
1-15
7
24%
1
8%
16-30
4
14%
1
8%
31-45
3
10%
1
8%
46-60
4
14%
1
8%
61-75
8
28%
6
50%
76-90
Забито
16
44
5 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 14
16 Не забивали 5
2
13%
3
7%
1-15
0
0%
8
18%
16-30
3
19%
13
30%
30%
31-45
2
13%
8
18%
46-60
4
25%
5
11%
61-75
5
31%
7
16%
76-90
Пропущено
39
34
20 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
4
10%
6
18%
1-15
9
23%
1
3%
16-30
7
18%
3
9%
31-45
6
15%
6
18%
46-60
4
10%
4
12%
61-75
9
23%
14
41%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Толука - Колорадо Рэпидс 4:1
Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0
Керетаро - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атлас 2:2 Атлетико Сан-Луис - Нью-Инглэнд Революшн 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Нью-Инглэнд Революшн
Точный счет
0:0
6 раз 50%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
4
2 раза 14%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
4:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
7 раз 27%
2:0
3 раза 12%
4:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
16 раз 62%
1
5 раз 19%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Нью-Инглэнд Революшн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
210
104
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
94
311
49
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1016
Больше Меньше
234
521
1413
125
720
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|56 - 38
|49
|2.
|2:1 Заявка
|28
|12
|7
|9
|42 - 33
|43
|3.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|35 - 30
|42
|4.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|45 - 37
|41
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|37 - 32
|40
|6.
|1:2 Заявка
|28
|11
|7
|10
|39 - 41
|40
|7.
|2:1 Заявка
|29
|10
|10
|9
|34 - 37
|40
|8.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|34 - 34
|37
|9.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|30 - 31
|35
|10.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|39 - 40
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 43
|33
|12.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 44
|33
|13.
|1:2 Заявка
|27
|7
|9
|11
|34 - 43
|30
|14.
|2:0 Заявка
|27
|4
|10
|13
|18 - 39
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|17
|7
|4
|46 - 32
|58
|2.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|45 - 34
|50
|3.
|0:2 Заявка
|28
|13
|9
|6
|46 - 34
|48
|4.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|49 - 33
|47
|5.
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|57 - 41
|45
|6.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|56 - 45
|45
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|Заявка
|28
|11
|3
|14
|28 - 40
|36
|9.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|37 - 38
|35
|10.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|32 - 42
|33
|11.
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|34 - 43
|32
|12.
|Заявка
|29
|6
|13
|10
|28 - 36
|31
|13.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|24 - 33
|30
|14.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|32 - 44
|28
|15.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|24 - 41
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|27 - 9
|30
|3.
|2:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 14
|30
|4.
|2:1 Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 16
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|11.
|1:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|12.
|1:2 Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|13.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|17 - 15
|17
|14.
|2:0 Заявка
|13
|2
|7
|4
|9 - 10
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|0:2 Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|37 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|17 - 16
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 17
|20
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|14.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|2.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 20
|19
|4.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|5.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 21
|16
|6.
|2:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 30
|12
|8.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|9.
|2:1 Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|10.
|1:2 Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 26
|11
|11.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|12.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|13.
|2:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 28
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|2.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 23
|21
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 26
|15
|5.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|6.
|0:2 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 22
|14
|7.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 25
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|12.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 18
|8
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|14
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Пулидо Алан
|13 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8