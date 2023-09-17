Тур: 1. Стадион: BMO Stadium.
2:1
Перерыв
0'
7' Желтая карточкаСанчес Илье
13' Желтая карточкаПаласиос Диего
1:0
24' ГолБуанга Денис
1:1
25' ГолШарп Билли
2:1
33' ГолХоллингсхед Райан
43' Желтая карточкаMauricio Cuevas
Ход матча
7'
13'
24'
1:0
25'
1:1
33'
2:1
43'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Крепо
Максим
33
Лонг
Аарон
19
Богуш
Матеуш
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
17
Мавинга
Крис
11
Бойд
Тайлер
27
Шарп
Билли
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Богуш МатеушПолузащитник
- Нападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ордаз НатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бойд ТайлерНападающий
-
27 Шарп БиллиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Защитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
20 матчей
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
2.7
1.4
Среднее время на гол
33
64
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
2.3
2.1
Среднее время на гол
39
42
Всего голов
50
35
Голов в среднем за матч
2.5
1.75
Тотал матчей
2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
36
51
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|13 (2)
|0.46
|Вела Карлос
|9 (3)
|0.32
|Богуш Матеуш
|3 (1)
|0.11
|Бюк Стипе
|3
|0.11
|Холлингсхед Райан
|3
|0.11
|Опоку Квадво
|2
|0.07
|Тильман Тимоти
|2
|0.07
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.04
|Санчес Илье
|1
|0.04
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.04
|Гонсалес Марио
|1
|0.04
|Оливера Кристиан
|1
|0.04
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.04
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
|Паласиос Диего
|0
|0
|Ордаз Натан
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуч Рикард
|6 (1)
|0.22
|Бойд Тайлер
|6
|0.22
|Йовелич Деян
|3 (1)
|0.11
|Preston Judd
|3
|0.11
|Шарп Билли
|3 (1)
|0.11
|Дельгадо Марко
|2
|0.07
|Бругман Гастон
|2 (1)
|0.07
|Касерес Мартин
|2
|0.07
|Леердам Келвин
|1
|0.04
|Чичарито
|1
|0.04
|Родригес Мемо
|1
|0.04
|Эдвардс Рахим
|1
|0.04
|Нил Джален
|1
|0.04
|Daniel Aguirre
|1
|0.04
|Коста Дуглас
|0
|0
|Ёсида Мая
|0
|0
|Фагундес Диего
|0
|0
|Росель Ориоль
|0
|0
|Серрильо Эдвин
|0
|0
|Calegari
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Диего
|8
|0
|Санчес Илье
|5
|0
|Мальдонадо Дениль
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|4
|0
|Тильман Тимоти
|4
|0
|Мурильо Хесус
|4
|0
|Богуш Матеуш
|4
|0
|Сифуэнтес Хосе
|4
|0
|Акоста Келлин
|3
|0
|Опоку Квадво
|1
|1
|Лонг Аарон
|2
|0
|Буанга Денис
|2
|0
|Паленсия Серги
|2
|0
|Крисостомо Даниэль
|2
|0
|Дуэньяс Эрик
|2
|0
|Бюк Стипе
|2
|0
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|7
|0
|Эдвардс Рахим
|6
|0
|Julian Aude
|6
|0
|Чичарито
|3
|1
|Дельгадо Марко
|4
|0
|Касерес Мартин
|2
|1
|Коста Дуглас
|2
|1
|Мавинга Крис
|2
|1
|Бругман Гастон
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Нил Джален
|3
|0
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Calegari
|2
|0
|Daniel Aguirre
|2
|0
|Preston Judd
|2
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
|Mauricio Cuevas
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Лос-Анджелес Гэлакси
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
6
Лос-Анджелес
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Лос-Анджелес Гэлакси
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
10
16
Лос-Анджелес
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (13)
37% (10)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Лос-Анджелес Гэлакси
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
15
22
Голы по времени матча
Забито
27
13
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
5
19%
0
0%
1-15
3
11%
2
15%
16-30
5
19%
3
23%
31-45
2
7%
2
15%
46-60
4
15%
5
38%
61-75
8
30%
30%
1
8%
76-90
Пропущено
13
23
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
15%
2
9%
1-15
4
31%
2
9%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
3
23%
7
30%
61-75
2
15%
3
13%
76-90
Забито
13
20
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 15
1
8%
1
5%
1-15
3
23%
3
15%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
3
23%
3
15%
46-60
3
23%
5
25%
61-75
2
15%
6
30%
76-90
Пропущено
19
18
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
11%
4
22%
1-15
5
26%
3
17%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
5
26%
3
17%
76-90
Забито
40
33
18 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 9
7 Не забивали 9
6
15%
1
3%
1-15
6
15%
5
15%
16-30
6
15%
5
15%
31-45
5
13%
5
15%
46-60
7
18%
10
30%
61-75
10
25%
7
21%
76-90
Пропущено
32
41
15 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 20
4
13%
6
15%
1-15
9
28%
5
12%
16-30
2
6%
9
22%
31-45
5
16%
4
10%
46-60
5
16%
11
27%
61-75
7
22%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0
Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Лос-Анджелес - Хуарес 7:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Леон 0:1 Леон - Лос-Анджелес 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Леон 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси
Точный счет
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
0
7 раз 26%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
4
2 раза 7%
0
9 раз 35%
2
8 раз 31%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
112
86
85
59
211
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
67
310
49
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
179
1116
1214
720
422
225
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|56 - 38
|49
|2.
|2:1 Заявка
|28
|12
|7
|9
|42 - 33
|43
|3.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|35 - 30
|42
|4.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|45 - 37
|41
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|37 - 32
|40
|6.
|1:2 Заявка
|28
|11
|7
|10
|39 - 41
|40
|7.
|2:1 Заявка
|29
|10
|10
|9
|34 - 37
|40
|8.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|34 - 34
|37
|9.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|30 - 31
|35
|10.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|39 - 40
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 43
|33
|12.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 44
|33
|13.
|1:2 Заявка
|27
|7
|9
|11
|34 - 43
|30
|14.
|2:0 Заявка
|27
|4
|10
|13
|18 - 39
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|17
|7
|4
|46 - 32
|58
|2.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|45 - 34
|50
|3.
|0:2 Заявка
|28
|13
|9
|6
|46 - 34
|48
|4.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|49 - 33
|47
|5.
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|57 - 41
|45
|6.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|56 - 45
|45
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|Заявка
|28
|11
|3
|14
|28 - 40
|36
|9.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|37 - 38
|35
|10.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|32 - 42
|33
|11.
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|34 - 43
|32
|12.
|Заявка
|29
|6
|13
|10
|28 - 36
|31
|13.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|24 - 33
|30
|14.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|32 - 44
|28
|15.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|24 - 41
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|27 - 9
|30
|3.
|2:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 14
|30
|4.
|2:1 Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 16
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|11.
|1:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|12.
|1:2 Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|13.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|17 - 15
|17
|14.
|2:0 Заявка
|13
|2
|7
|4
|9 - 10
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|0:2 Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|37 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|17 - 16
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 17
|20
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|14.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|2.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 20
|19
|4.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|5.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 21
|16
|6.
|2:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 30
|12
|8.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|9.
|2:1 Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|10.
|1:2 Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 26
|11
|11.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|12.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|13.
|2:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 28
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|2.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 23
|21
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 26
|15
|5.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|6.
|0:2 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 22
|14
|7.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 25
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|12.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 18
|8
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|14
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Пулидо Алан
|13 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8