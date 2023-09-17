  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес
2:1
Перерыв
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
7' Желтая карточка
Санчес Илье
13' Желтая карточка
Паласиос Диего
1:0
24' Гол
Буанга Денис
1:1
25' Гол
Шарп Билли
2:1
33' Гол
Холлингсхед Райан
43' Желтая карточка
Mauricio Cuevas
16
Крепо
Максим
24
Холлингсхед
Райан
33
Лонг
Аарон
14
Кьеллини
Джорджо
12
Паласиос
Диего
23
Акоста
Келлин
6
Санчес
Илье
19
Богуш
Матеуш
25
Оливера
Кристиан
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
1
Бонд
Джонатан
19
Mauricio
Cuevas
4
Ёсида
Мая
17
Мавинга
Крис
44
Эдвардс
Рахим
8
Дельгадо
Марко
16
Росель
Ориоль
6
Пуч
Рикард
11
Бойд
Тайлер
27
Шарп
Билли
21
Фагундес
Диего
Лос-Анджелес
4-3-3
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3

История личных встреч

Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

20 матчей

30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

М
2:1
ОК
0:2
М
2:3
М
3:2
М
3:2
ОК
3:1
М
2:1
М
1:1
М
3:3
М
2:1
М
2:0
М
3:0
М
0:2
М
6:2
М
5:3
М
3:3
М
3:2
М
1:1
М
2:2
М
4:3

Голы

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

2.7
1.4

Среднее время на гол

33
64

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

2.3
2.1

Среднее время на гол

39
42

Всего голов

50
35

Голов в среднем за матч

2.5
1.75

Тотал матчей

2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

36
51

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 13 (2) 0.46
Вела Карлос 9 (3) 0.32
Богуш Матеуш 3 (1) 0.11
Бюк Стипе 3 0.11
Холлингсхед Райан 3 0.11
Опоку Квадво 2 0.07
Тильман Тимоти 2 0.07
Сифуэнтес Хосе 1 0.04
Санчес Илье 1 0.04
Кьеллини Джорджо 1 0.04
Гонсалес Марио 1 0.04
Оливера Кристиан 1 0.04
Мальдонадо Дениль 1 0.04
Лонг Аарон 0 0
Паленсия Серги 0 0
Паласиос Диего 0 0
Ордаз Натан 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуч Рикард 6 (1) 0.22
Бойд Тайлер 6 0.22
Йовелич Деян 3 (1) 0.11
Preston Judd 3 0.11
Шарп Билли 3 (1) 0.11
Дельгадо Марко 2 0.07
Бругман Гастон 2 (1) 0.07
Касерес Мартин 2 0.07
Леердам Келвин 1 0.04
Чичарито 1 0.04
Родригес Мемо 1 0.04
Эдвардс Рахим 1 0.04
Нил Джален 1 0.04
Daniel Aguirre 1 0.04
Коста Дуглас 0 0
Ёсида Мая 0 0
Фагундес Диего 0 0
Росель Ориоль 0 0
Серрильо Эдвин 0 0
Calegari 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Диего 8 0
Санчес Илье 5 0
Мальдонадо Дениль 5 0
Холлингсхед Райан 4 0
Тильман Тимоти 4 0
Мурильо Хесус 4 0
Богуш Матеуш 4 0
Сифуэнтес Хосе 4 0
Акоста Келлин 3 0
Опоку Квадво 1 1
Лонг Аарон 2 0
Буанга Денис 2 0
Паленсия Серги 2 0
Крисостомо Даниэль 2 0
Дуэньяс Эрик 2 0
Бюк Стипе 2 0
Кьеллини Джорджо 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 7 0
Эдвардс Рахим 6 0
Julian Aude 6 0
Чичарито 3 1
Дельгадо Марко 4 0
Касерес Мартин 2 1
Коста Дуглас 2 1
Мавинга Крис 2 1
Бругман Гастон 3 0
Йовелич Деян 3 0
Нил Джален 3 0
Бойд Тайлер 2 0
Родригес Мемо 2 0
Calegari 2 0
Daniel Aguirre 2 0
Preston Judd 2 0
Леердам Келвин 1 0
Завалета Эрик 1 0
Mauricio Cuevas 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Лос-Анджелес Гэлакси
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
6
Лос-Анджелес
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Лос-Анджелес Гэлакси
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

10
16
Лос-Анджелес
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (13)
37% (10)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Лос-Анджелес Гэлакси
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

15
22

Голы по времени матча

Забито

27
13
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
5
19%
0
0%
1-15
3
11%
2
15%
16-30
5
19%
3
23%
31-45
2
7%
2
15%
46-60
4
15%
5
38%
61-75
8
30%
30%
1
8%
76-90

Пропущено

13
23
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
15%
2
9%
1-15
4
31%
2
9%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
3
23%
7
30%
61-75
2
15%
3
13%
76-90

Забито

13
20
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 15
1
8%
1
5%
1-15
3
23%
3
15%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
3
23%
3
15%
46-60
3
23%
5
25%
61-75
2
15%
6
30%
76-90

Пропущено

19
18
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
11%
4
22%
1-15
5
26%
3
17%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
5
26%
3
17%
76-90

Забито

40
33
18 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 9
7 Не забивали 9
6
15%
1
3%
1-15
6
15%
5
15%
16-30
6
15%
5
15%
31-45
5
13%
5
15%
46-60
7
18%
10
30%
61-75
10
25%
7
21%
76-90

Пропущено

32
41
15 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 20
4
13%
6
15%
1-15
9
28%
5
12%
16-30
2
6%
9
22%
31-45
5
16%
4
10%
46-60
5
16%
11
27%
61-75
7
22%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0
Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Лос-Анджелес - Хуарес 7:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Леон 0:1 Леон - Лос-Анджелес 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Леон 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
0
7 раз 26%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
4
2 раза 7%
0
9 раз 35%
2
8 раз 31%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
2
8
6
1.5
8
5
5
9
2.5
2
11
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
6
7
3
10
1.5
4
9
2
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
17
9
11
16
1.5
12
14
7
20
2.5
4
22
2
25
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 15 4 10 56 - 38 49
2.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 28 12 7 9 42 - 33 43
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 29 11 9 9 35 - 30 42
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 27 11 8 8 45 - 37 41
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 28 11 7 10 37 - 32 40
6.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 28 11 7 10 39 - 41 40
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:1 Заявка 29 10 10 9 34 - 37 40
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 28 9 10 9 34 - 34 37
9.
Даллас
 Заявка 27 9 8 10 30 - 31 35
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 29 9 8 12 39 - 40 35
11.
Остин
 Заявка 27 9 6 12 38 - 43 33
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 28 8 9 11 34 - 44 33
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 27 7 9 11 34 - 43 30
14.
Колорадо Рэпидс
 2:0 Заявка 27 4 10 13 18 - 39 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 28 17 7 4 46 - 32 58
2.
Орландо Сити
 Заявка 28 14 8 6 45 - 34 50
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:2 Заявка 28 13 9 6 46 - 34 48
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 27 14 5 8 49 - 33 47
5.
Коламбус Крю
 Заявка 28 13 6 9 57 - 41 45
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 29 12 9 8 56 - 45 45
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 Заявка 28 11 3 14 28 - 40 36
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 9 8 12 37 - 38 35
10.
Чикаго Файр
 Заявка 28 8 9 11 32 - 42 33
11.
Шарлотт
 Заявка 27 7 11 9 34 - 43 32
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 29 6 13 10 28 - 36 31
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 28 7 9 12 24 - 33 30
14.
Интер Майами
 Заявка 27 8 4 15 32 - 44 28
15.
Торонто
 Заявка 28 4 10 14 24 - 41 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 9 3 2 27 - 9 30
3.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 15 9 3 3 29 - 14 30
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:1 Заявка 15 8 5 2 23 - 14 29
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 14 7 4 3 20 - 13 25
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 7 3 4 23 - 16 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 13 5 4 4 21 - 17 19
12.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 3 8 3 17 - 15 17
14.
Колорадо Рэпидс
 2:0 Заявка 13 2 7 4 9 - 10 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:2 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 9 3 1 29 - 10 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 9 3 3 37 - 19 30
6.
ФК Монреаль
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 5 6 3 17 - 16 21
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 5 5 4 25 - 17 20
13.
Шарлотт
 Заявка 14 4 7 3 18 - 19 19
14.
Интер Майами
 Заявка 13 5 3 5 18 - 17 18
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 5 4 5 18 - 20 19
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 4 4 5 16 - 21 16
6.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
7.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 19 - 30 12
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:1 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 14 2 5 7 13 - 26 11
11.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
12.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
13.
Колорадо Рэпидс
 2:0 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 1 6 7 11 - 28 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 Заявка 14 5 6 3 19 - 23 21
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 6 5 19 - 26 15
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:2 Заявка 14 3 5 6 14 - 22 14
7.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
8.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 3 3 8 12 - 25 12
11.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 1 5 8 7 - 18 8
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 14
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (5)
Спортинг Канзас-Сити Пулидо Алан 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
1.65
6.40
6.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 