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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сан-Хосе Эрткуэйкс
2:1
Конец матча
Реал Солт-Лейк
0'
1:0
2' Гол
Эбобисс Жереми
13' Желтая карточка
Вера Брайан
2:0
15' Гол
Tonhao
2:1
44' Гол
Аранго Кристиан
69' Желтая карточка
Аранго Кристиан
90'+8
42
Daniel
Fusato1
4
Менса
Джонатан
26
Tonhao
21
Трауко
Мигель
29
Акапо
Карлос
35
Монтейру
Жамиру
30
Цакирис
Нико
14
Юилл
Джексон
44
Кауэлл
Кейд
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
18
Макмат
Зак
2
Броди
Эндрю
15
Глэд
Джастин
4
Вера
Брайан
3
Овьедо
Брайан
10
Саварино
Джефферсон
6
Охеда
Брайан
13
Nelson
Palacio
26
Луна
Диего
9
Аранго
Кристиан
14
Рубин
Рубио
Сан-Хосе Эрткуэйкс
3-4-1-2
Реал Солт-Лейк
4-4-2

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Реал Солт-Лейк

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
81.3%
7 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед

36 матчей

33.3%
27.8%
38.9%
12 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

19.4%
55.6%
25%
7 побед 20 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.8%
36.1%
36.1%
10 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

М
3:1
М
2:2
М
2:0
М
3:4
М
3:4
М
1:2
М
2:0
ЧМ
5:2
М
1:0
М
1:0
М
0:0
М
1:1
М
4:0
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:0
М
1:1
М
0:1
М
2:0
М
1:1
М
3:3
М
1:2
М
3:0
М
0:2
М
5:0
М
2:1
М
4:0
М
0:1
М
0:0
М
0:3
М
1:1
М
2:1
М
2:3
М
0:0
М
3:1

Голы

Всего голов

33
14

Голов в среднем за матч

1.74
0.82

Среднее время на гол

51
109

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.82
1.37

Среднее время на гол

49
65

Всего голов

64
40

Голов в среднем за матч

1.78
1.11

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
33

Среднее время на гол

50
81

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспиноса Кристиан 12 (4) 0.41
Эбобисс Жереми 9 (1) 0.31
Трауко Мигель 3 0.1
Акапо Карлос 2 0.07
Монтейру Жамиру 1 0.03
Юилл Джексон 1 0.03
Кауэлл Кейд 1 0.03
Tonhao 1 0.03
Скахен Джек 1 0.03
Киканович Бенджамин 1 0.03
Ousseni Bouda 1 0.03
Груэсо Карлос 0 0
Марье Поль 0 0
Бисон Таннер 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 6 0.21
Мусовски Дэниел 5 0.18
Руис Пабло 4 0.14
Крейлах Дамир 4 0.14
Аранго Кристиан 4 0.14
Глэд Джастин 4 0.14
Джулио Андерсон 4 0.14
Луна Диего 3 0.11
Рубин Рубио 2 0.07
Carlos Gomez 1 0.04
Вера Брайан 1 0.04
Jasper Loeffelsend 1 0.04
Чанг Майкель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Броди Эндрю 0 0
Мерам Джастин 0 0
Tomas Gomez 0 0
Дэвис Боде 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Груэсо Карлос 7 0
Марье Поль 7 0
Жудсон 5 1
Tonhao 6 0
Юилл Джексон 6 0
Монтейру Жамиру 4 1
Менса Джонатан 3 0
Акапо Карлос 3 0
Эспиноса Кристиан 3 0
Цакирис Нико 3 0
Daniel Fusato1 1 1
Бисон Таннер 1 1
Трауко Мигель 2 0
Эбобисс Жереми 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Томпсон Томми 1 0
Марцинковски Джеймс 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Скахен Джек 1 0
Daniel Munie 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 9 0
Руис Пабло 6 1
Глэд Джастин 7 0
Охеда Брайан 7 0
Emeka Eneli 4 0
Овьедо Брайан 3 0
Крейлах Дамир 2 0
Рубин Рубио 2 0
Аранго Кристиан 2 0
Броди Эндрю 2 0
Джулио Андерсон 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Дэвис Боде 2 0
Jasper Loeffelsend 2 0
Пабло Мастроени 1 0
Сильва Марсело 1 0
Carlos Gomez 1 0
Мерам Джастин 1 0
Макмат Зак 1 0
Чанг Майкель 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Луна Диего 1 0
Nelson Palacio 1 0
Gavin Beavers 1 0
Ilijah Paul 1 0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Реал Солт-Лейк
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

6
7
Сан-Хосе Эрткуэйкс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Реал Солт-Лейк
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

19
15

Упущенные победы

6
17
Сан-Хосе Эрткуэйкс
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (9)
55% (16)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
48% (14)
7% (2)
Реал Солт-Лейк
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

24
21

Упущенные победы

12
24

Голы по времени матча

Забито

22
20
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
6
27%
3
15%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
4
18%
5
25%
61-75
4
18%
3
15%
76-90

Пропущено

15
20
10 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
7%
5
25%
1-15
5
33%
3
15%
16-30
4
27%
4
20%
31-45
3
20%
3
15%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
1
7%
3
15%
76-90

Забито

11
20
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
1
9%
1
5%
1-15
2
18%
3
15%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
3
27%
6
30%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
2
18%
6
30%
76-90

Пропущено

23
20
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
17%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
6
26%
4
20%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
2
9%
5
25%
61-75
9
39%
3
15%
76-90

Забито

33
40
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
7
21%
4
10%
1-15
4
12%
5
13%
16-30
5
15%
6
15%
31-45
6
18%
9
23%
46-60
5
15%
7
18%
61-75
6
18%
9
23%
76-90

Пропущено

38
40
20 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
5
13%
8
20%
1-15
5
13%
6
15%
16-30
10
26%
8
20%
31-45
5
13%
5
13%
46-60
3
8%
7
18%
61-75
10
26%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Леон - Реал Солт-Лейк 1:3 Монтеррей - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Реал Солт-Лейк

Точный счет

2:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 53%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

2:1
8 раз 28%
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
2
9 раз 31%
0
6 раз 21%
3
1 раз 3%
0
9 раз 32%
2
7 раз 25%
1
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Реал Солт-Лейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
8
6
9
6
1.5
7
7
1
14
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
1
13
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
19
9
10
19
1.5
13
15
1
28
2.5
6
22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 15 4 10 56 - 38 49
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 28 12 7 9 44 - 34 43
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 29 11 9 9 35 - 30 42
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 27 11 8 8 45 - 37 41
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 28 11 7 10 37 - 32 40
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 28 11 7 10 39 - 41 40
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 29 10 10 9 34 - 37 40
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 28 9 10 9 34 - 34 37
9.
Даллас
 Заявка 27 9 8 10 30 - 31 35
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 29 9 8 12 39 - 40 35
11.
Остин
 Заявка 27 9 6 12 38 - 43 33
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 28 8 9 11 34 - 44 33
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 27 7 9 11 35 - 45 30
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 27 4 10 13 18 - 40 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 28 17 7 4 46 - 32 58
2.
Орландо Сити
 Заявка 28 14 8 6 45 - 34 50
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 28 13 9 6 47 - 34 48
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 27 14 5 8 49 - 33 47
5.
Коламбус Крю
 Заявка 28 13 6 9 57 - 41 45
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 29 12 9 8 56 - 45 45
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 Заявка 28 11 3 14 28 - 40 36
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 9 8 12 37 - 38 35
10.
Чикаго Файр
 Заявка 28 8 9 11 32 - 42 33
11.
Шарлотт
 Заявка 27 7 11 9 34 - 43 32
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 29 6 13 10 28 - 36 31
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 28 7 9 12 24 - 33 30
14.
Интер Майами
 Заявка 27 8 4 15 32 - 44 28
15.
Торонто
 Заявка 28 4 10 14 24 - 41 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 9 3 2 27 - 9 30
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 8 5 2 23 - 14 29
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 14 7 4 3 20 - 13 25
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 7 3 4 23 - 16 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 21 - 17 19
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 3 8 3 17 - 15 17
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 2 7 4 9 - 11 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 9 3 1 29 - 10 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 9 3 3 37 - 19 30
6.
ФК Монреаль
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 5 6 3 17 - 16 21
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 5 5 4 25 - 17 20
13.
Шарлотт
 Заявка 14 4 7 3 18 - 19 19
14.
Интер Майами
 Заявка 13 5 3 5 18 - 17 18
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 5 4 5 18 - 20 19
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 4 4 5 16 - 21 16
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
7.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 19 - 30 12
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
11.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
12.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
13.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 1 6 7 11 - 28 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 Заявка 14 5 6 3 19 - 23 21
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 6 5 19 - 26 15
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
7.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
8.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 3 3 8 12 - 25 12
11.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 1 5 8 7 - 18 8
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 14
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Спортинг Канзас-Сити Пулидо Алан 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
  • 64'
    Кейд Коуэлл уходит с поля. Марье Поль выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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