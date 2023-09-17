Тур: 1. Стадион: PayPal Park.
2:1
Конец матча
0'
1:0
2' ГолЭбобисс Жереми
13' Желтая карточкаВера Брайан
2:0
15' ГолTonhao
2:1
44' ГолАранго Кристиан
69' Желтая карточкаАранго Кристиан
90'+8
Ход матча
2'
13'
15'
2:0
44'
2:1
69'
78'
26
Tonhao
29
Акапо
Карлос
30
Цакирис
Нико
14
Юилл
Джексон
44
Кауэлл
Кейд
18
Макмат
Зак
15
Глэд
Джастин
26
Луна
Диего
14
Рубин
Рубио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
- Защитник
-
29 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Хопп МэттьюНападающий
-
24 Daniel Munie
-
23 Oskar Aagren
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Луна ДиегоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Запасные игроки
-
19 Дэвис БодеЗащитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
11 Carlos GomezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
25 Emeka Eneli
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Реал Солт-Лейк
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
81.3%
7 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед
36 матчей
33.3%
27.8%
38.9%
12 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
19.4%
55.6%
25%
7 побед 20 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.8%
36.1%
36.1%
10 побед 13 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
14
Голов в среднем за матч
1.74
0.82
Среднее время на гол
51
109
Всего голов
31
26
Голов в среднем за матч
1.82
1.37
Среднее время на гол
49
65
Всего голов
64
40
Голов в среднем за матч
1.78
1.11
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
Среднее время на гол
50
81
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспиноса Кристиан
|12 (4)
|0.41
|Эбобисс Жереми
|9 (1)
|0.31
|Трауко Мигель
|3
|0.1
|Акапо Карлос
|2
|0.07
|Монтейру Жамиру
|1
|0.03
|Юилл Джексон
|1
|0.03
|Кауэлл Кейд
|1
|0.03
|Tonhao
|1
|0.03
|Скахен Джек
|1
|0.03
|Киканович Бенджамин
|1
|0.03
|Ousseni Bouda
|1
|0.03
|Груэсо Карлос
|0
|0
|Марье Поль
|0
|0
|Бисон Таннер
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|6
|0.21
|Мусовски Дэниел
|5
|0.18
|Руис Пабло
|4
|0.14
|Крейлах Дамир
|4
|0.14
|Аранго Кристиан
|4
|0.14
|Глэд Джастин
|4
|0.14
|Джулио Андерсон
|4
|0.14
|Луна Диего
|3
|0.11
|Рубин Рубио
|2
|0.07
|Carlos Gomez
|1
|0.04
|Вера Брайан
|1
|0.04
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.04
|Чанг Майкель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Мерам Джастин
|0
|0
|Tomas Gomez
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Груэсо Карлос
|7
|0
|Марье Поль
|7
|0
|Жудсон
|5
|1
|Tonhao
|6
|0
|Юилл Джексон
|6
|0
|Монтейру Жамиру
|4
|1
|Менса Джонатан
|3
|0
|Акапо Карлос
|3
|0
|Эспиноса Кристиан
|3
|0
|Цакирис Нико
|3
|0
|Daniel Fusato1
|1
|1
|Бисон Таннер
|1
|1
|Трауко Мигель
|2
|0
|Эбобисс Жереми
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Марцинковски Джеймс
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Скахен Джек
|1
|0
|Daniel Munie
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|9
|0
|Руис Пабло
|6
|1
|Глэд Джастин
|7
|0
|Охеда Брайан
|7
|0
|Emeka Eneli
|4
|0
|Овьедо Брайан
|3
|0
|Крейлах Дамир
|2
|0
|Рубин Рубио
|2
|0
|Аранго Кристиан
|2
|0
|Броди Эндрю
|2
|0
|Джулио Андерсон
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Jasper Loeffelsend
|2
|0
|Пабло Мастроени
|1
|0
|Сильва Марсело
|1
|0
|Carlos Gomez
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Макмат Зак
|1
|0
|Чанг Майкель
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
|Nelson Palacio
|1
|0
|Gavin Beavers
|1
|0
|Ilijah Paul
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Реал Солт-Лейк
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
6
7
Сан-Хосе Эрткуэйкс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Реал Солт-Лейк
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
19
15
Упущенные победы
6
17
Сан-Хосе Эрткуэйкс
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (9)
55% (16)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
48% (14)
7% (2)
Реал Солт-Лейк
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
24
21
Упущенные победы
12
24
Голы по времени матча
Забито
22
20
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
6
27%
3
15%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
4
18%
5
25%
61-75
4
18%
3
15%
76-90
Пропущено
15
20
10 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
7%
5
25%
1-15
5
33%
3
15%
16-30
4
27%
4
20%
31-45
3
20%
3
15%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
1
7%
3
15%
76-90
Забито
11
20
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
1
9%
1
5%
1-15
2
18%
3
15%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
3
27%
6
30%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
2
18%
6
30%
76-90
Пропущено
23
20
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
17%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
6
26%
4
20%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
2
9%
5
25%
61-75
9
39%
3
15%
76-90
Забито
33
40
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
7
21%
4
10%
1-15
4
12%
5
13%
16-30
5
15%
6
15%
31-45
6
18%
9
23%
46-60
5
15%
7
18%
61-75
6
18%
9
23%
76-90
Пропущено
38
40
20 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
5
13%
8
20%
1-15
5
13%
6
15%
16-30
10
26%
8
20%
31-45
5
13%
5
13%
46-60
3
8%
7
18%
61-75
10
26%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Леон - Реал Солт-Лейк 1:3 Монтеррей - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Реал Солт-Лейк
Точный счет
2:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 53%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:1
8 раз 28%
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
2
9 раз 31%
0
6 раз 21%
3
1 раз 3%
0
9 раз 32%
2
7 раз 25%
1
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
86
96
77
114
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
113
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
199
1019
1315
128
622
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|56 - 38
|49
|2.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|44 - 34
|43
|3.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|35 - 30
|42
|4.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|45 - 37
|41
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|37 - 32
|40
|6.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|39 - 41
|40
|7.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|34 - 37
|40
|8.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|34 - 34
|37
|9.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|30 - 31
|35
|10.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|39 - 40
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 43
|33
|12.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 44
|33
|13.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|35 - 45
|30
|14.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|18 - 40
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|17
|7
|4
|46 - 32
|58
|2.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|45 - 34
|50
|3.
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|47 - 34
|48
|4.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|49 - 33
|47
|5.
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|57 - 41
|45
|6.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|56 - 45
|45
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|Заявка
|28
|11
|3
|14
|28 - 40
|36
|9.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|37 - 38
|35
|10.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|32 - 42
|33
|11.
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|34 - 43
|32
|12.
|Заявка
|29
|6
|13
|10
|28 - 36
|31
|13.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|24 - 33
|30
|14.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|32 - 44
|28
|15.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|24 - 41
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|27 - 9
|30
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 16
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|13.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|17 - 15
|17
|14.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|9 - 11
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|37 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|17 - 16
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 17
|20
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|14.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|2.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 20
|19
|4.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|5.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 21
|16
|6.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 30
|12
|8.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|9.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|10.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|11.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|12.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 28
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|2.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 23
|21
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 26
|15
|5.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|6.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|7.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 25
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|12.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 18
|8
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|14
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Спортинг Канзас-Сити
|Пулидо Алан
|13 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8