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Китай: Суперлига
2023

Тур: 25. Стадион: .
Тяньцзинь Тайгер
1:0
Второй тайм: 57'
Далянь Профешнл
0'
1:0
5' Гол
Hao Guo
16' Желтая карточка
Yumiao Qian
23' Желтая карточка
Yin Shang
25' Желтая карточка
Hao Guo
30' Желтая карточка
Cesar Manzoki

Ход матча

5'
Hao Guo
1:0
16'
Yumiao Qian
 
23'
 
Yin Shang
25'
Hao Guo
 
30'
 
Cesar Manzoki
46'
Qiuming Wang
Yinong Tian
 
46'
 
Ян Ксиангчуанг
Yu Wang

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тяньцзинь Тайгер
Ничья
Далянь Профешнл
4.15
4.70
9.42
Все Коэффициенты
22
Jingqi
Fang
6
Pengfei
Han
2
Давид
Андухар
16
Zihao
Yang
23
Yumiao
Qian
31
Yinong
Tian
29
Ба
Дунь
36
Hao
Guo
34
Витанов
Петар
19
Feiya
Chang
9
Берич
Роберт
30
Yan
Wu
11
Мамба
Стрели
4
Vas
Nunez
13
Yaopeng
Wang
8
Zhu
Ting
10
Цонев
Борислав
5
Wei
Wu
III
35
Yu
Wang
31
Пен
Лю
23
Yin
Shang
17
Cesar
Manzoki
Тяньцзинь Тайгер
5-4-1
Далянь Профешнл
4-5-1

История личных встреч

Тяньцзинь Тайгер
Далянь Профешнл

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

К
2:0
С
0:1
С
0:3
С
0:2
К
2:0
С
1:3
С
1:0
С
1:2
С
0:2
С
3:3
С
1:2
С
3:1
С
2:3
С
2:1
С
2:0
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.63
1.11

Среднее время на гол

55
81

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.29
1.41

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

69
63

Бомбардиры внутри турнира

Тяньцзинь Тайгер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берич Роберт 7 0.28
Фарлей Роса 5 0.2
Qiuming Wang 5 0.2
Ба Дунь 4 0.16
Weijun Xie 4 0.16
Мерида Фран 1 (1) 0.04
Hao Guo 1 0.04
Мин Тянь 0 0
Jingqi Fang 0 0
Pengfei Han 0 0
Yingjie Zhao 0 0
Yuanjie Su 0 0
Далянь Профешнл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cesar Manzoki 6 0.24
Линь Лянмин 5 0.2
Ян Ксиангчуанг 4 0.16
Мамба Стрели 3 0.12
Цонев Борислав 2 0.08
Zhu Ting 0 0
Longchang Lin 0 0
Zhenao Wang 0 0
Yupeng He 0 0
Yin Shang 0 0
Босанчич Неманья 0 0

Карточки

Тяньцзинь Тайгер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин Тянь 5 1
Мерида Фран 5 0
Берич Роберт 4 0
Yuanjie Su 4 0
Давид Андухар 4 0
Weijun Xie 4 0
Yang Yu1 2 1
Fan Yang1 2 1
Jiamin Xu 3 0
Hao Guo 3 0
Pengfei Han 3 0
Yinong Tian 3 0
Qiuming Wang 2 0
Feiya Chang 1 0
Ба Дунь 1 0
Yumiao Qian 1 0
Yan Shi 1 0
Далянь Профешнл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цонев Борислав 7 0
Cesar Manzoki 4 1
Vas Nunez 3 1
Yan Wu 4 0
Zhenao Wang 4 0
Yupeng He 4 0
Yu Wang 4 0
Мамба Стрели 2 1
Xianjun Wang 2 1
Линь Лянмин 3 0
Босанчич Неманья 3 0
Wei Wu III 2 0
Yin Shang 2 0
Хие Хуи 1 0
Zhu Ting 1 0
Пен Лю 1 0
Longchang Lin 1 0
Yu Fei 1 0
Yaopeng Wang 1 0
Jiahui Huang 1 0

Результаты матчей

Тяньцзинь Тайгер
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Далянь Профешнл
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

8
8
Тяньцзинь Тайгер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Далянь Профешнл
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

7
12
Тяньцзинь Тайгер
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
54% (13)
13% (3)
Далянь Профешнл
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
8% (2)
50% (12)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
63% (15)
25% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

15
20

Голы по времени матча

Забито

17
8
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
3
18%
3
38%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
1
13%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
1
13%
61-75
5
29%
29%
3
38%
76-90

Пропущено

14
22
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
21%
4
18%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
4
29%
7
32%
31-45
3
21%
2
9%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
1
7%
6
27%
76-90

Забито

9
14
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
4
44%
2
14%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
1
11%
4
29%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
5
42%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
4
31%
2
17%
76-90

Забито

26
22
15 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 8
7
27%
5
23%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
6
23%
7
32%
76-90

Пропущено

27
34
13 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
5
19%
4
12%
1-15
3
11%
6
18%
16-30
5
19%
9
26%
31-45
4
15%
3
9%
46-60
5
19%
4
12%
61-75
5
19%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Тяньцзинь Тайгер
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 2:0 Тяньцзинь Тайгер - Мэйчжоу Хакка 3:1 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Тяньцзинь Тайгер 1:0
Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тяньцзинь Тайгер 0:2 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3
Далянь Профешнл
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Профешнл 3:0 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 0:3 Далянь Профешнл - Шэньчжэнь 2:1
Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Профешнл 0:2 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0

Результаты матчей

Тяньцзинь Тайгер
Далянь Профешнл

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
3:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
7 раз 29%
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 25%
1:1
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
0
6 раз 25%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
1
10 раз 42%
0
9 раз 38%
2
5 раз 21%

Тоталы голов в матче

Тяньцзинь Тайгер
Далянь Профешнл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
4
8
4
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
2
10
1.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
15
9
7
17
1.5
5
19
4
20
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 25 17 5 3 54 - 23 56
2.
Шаньдун Тайшань
 25 13 8 4 48 - 22 47
3.
Чжэцзян Профессионал
 25 12 6 7 40 - 31 42
4.
Шанхай Шеньхуа
 25 12 6 7 28 - 28 42
5.
Ухань Три Таунс
 25 11 9 5 42 - 28 42
6.
Бэйцзин Гоань
 25 11 8 6 43 - 30 41
7.
Ченду Беттер Сити
 25 11 7 7 37 - 27 40
8.
Тяньцзинь Тайгер
 1:0 25 8 13 4 30 - 24 37
9.
Чанчунь Ятай
 25 9 7 9 38 - 39 34
10.
Хэнань Суншань Лунмэн
 25 8 7 10 30 - 31 31
11.
Цанчжоу
 25 8 6 11 28 - 45 30
12.
Мэйчжоу Хакка
 25 8 5 12 40 - 46 29
13.
Циндао Чжуннэн
 25 6 5 14 28 - 37 23
14.
Наньтун Чжиюнь
 25 3 10 12 20 - 35 19
15.
Далянь Профешнл
 0:1 25 3 9 13 20 - 37 18
16.
Шэньчжэнь
 25 3 3 19 22 - 65 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 13 10 2 1 34 - 8 32
2.
Шанхай Порт
 13 8 3 2 26 - 16 27
3.
Бэйцзин Гоань
 13 7 4 2 27 - 13 25
4.
Чжэцзян Профессионал
 13 7 2 4 20 - 13 23
5.
Хэнань Суншань Лунмэн
 13 6 5 2 18 - 10 23
6.
Ухань Три Таунс
 13 6 5 2 21 - 15 23
7.
Тяньцзинь Тайгер
 1:0 13 5 8 0 19 - 13 23
8.
Мэйчжоу Хакка
 12 7 1 4 24 - 16 22
9.
Чанчунь Ятай
 12 6 4 2 22 - 17 22
10.
Шанхай Шеньхуа
 12 6 4 2 14 - 12 22
11.
Ченду Беттер Сити
 12 6 3 3 19 - 13 21
12.
Циндао Чжуннэн
 12 6 2 4 19 - 16 20
13.
Цанчжоу
 13 5 3 5 15 - 19 18
14.
Далянь Профешнл
 0:1 12 3 6 3 12 - 14 15
15.
Шэньчжэнь
 12 3 1 8 12 - 24 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 12 2 4 6 9 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 12 9 2 1 28 - 7 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 13 6 2 5 14 - 16 20
3.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 12 5 4 3 20 - 18 19
5.
Ченду Беттер Сити
 13 5 4 4 18 - 14 19
6.
Бэйцзин Гоань
 12 4 4 4 16 - 17 16
7.
Шаньдун Тайшань
 12 3 6 3 14 - 14 15
8.
Тяньцзинь Тайгер
 1:0 12 3 5 4 11 - 11 14
9.
Цанчжоу
 12 3 3 6 13 - 26 12
10.
Чанчунь Ятай
 13 3 3 7 16 - 22 12
11.
Наньтун Чжиюнь
 13 1 6 6 11 - 17 9
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 2 2 8 12 - 21 8
13.
Мэйчжоу Хакка
 13 1 4 8 16 - 30 7
14.
Циндао Чжуннэн
 13 0 3 10 9 - 21 3
15.
Далянь Профешнл
 0:1 13 0 3 10 8 - 23 3
16.
Шэньчжэнь
 13 0 2 11 10 - 41 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 16 (5)
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 14 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 14 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 12
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 5
Мэйчжоу Хакка Ximing Pan 1 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Далянь Профешнл Цонев Борислав 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Yu Wang уходит с поля. Ян Ксиангчуанг выходит вместо него
  • 46'
    Yinong Tian уходит с поля. Qiuming Wang выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Cesar Manzoki получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Hao Guo получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Yin Shang получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Yumiao Qian получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    Г О О О О Л - Hao Guo бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TEDA Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тяньцзинь Тайгер
Ничья
Далянь Профешнл
4.15
4.70
9.42
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