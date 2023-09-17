Тур: 25. Стадион: ТЕДА.
1:0
Второй тайм: 57'
0'
1:0
5' ГолHao Guo
16' Желтая карточкаYumiao Qian
23' Желтая карточкаYin Shang
25' Желтая карточкаHao Guo
30' Желтая карточкаCesar Manzoki
Ход матча
5'
1:0
16'
23'
25'
30'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
22
Jingqi
Fang
16
Zihao
Yang
23
Yumiao
Qian
31
Yinong
Tian
29
Ба
Дунь
36
Hao
Guo
19
Feiya
Chang
30
Yan
Wu
11
Мамба
Стрели
13
Yaopeng
Wang
8
Zhu
Ting
35
Yu
Wang
31
Пен
Лю
23
Yin
Shang
- Основной состав
-
22 Jingqi FangВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Zihao YangЗащитник
-
23 Yumiao QianЗащитник
-
31 Yinong TianЗащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
-
36 Hao GuoПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Feiya ChangПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Jianan WangЗащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
10 Фарлей РосаПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Taoyu Piao
-
-
40 Yan Shi
-
-
11 Weijun Xie
-
-
17 Xuelong Sun
-
Главный тренер: Ю Генвей
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
11 Мамба СтрелиЗащитник
- Защитник
-
13 Yaopeng WangЗащитник
-
8 Zhu TingЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Yu WangПолузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
-
23 Yin ShangПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Rong Chen
-
15 Jianbo Zhao
-
26 Ming'an Cui
-
16 Le Liu
-
-
-
-
38 Zhuoyi Lu
-
-
-
Главный тренер: Hui Xie
История личных встреч
Тяньцзинь Тайгер
Далянь Профешнл
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
17 матчей
47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.63
1.11
Среднее время на гол
55
81
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1
1.75
Среднее время на гол
90
51
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.29
1.41
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
69
63
Бомбардиры внутри турнира
Тяньцзинь Тайгер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берич Роберт
|7
|0.28
|Фарлей Роса
|5
|0.2
|Qiuming Wang
|5
|0.2
|Ба Дунь
|4
|0.16
|Weijun Xie
|4
|0.16
|Мерида Фран
|1 (1)
|0.04
|Hao Guo
|1
|0.04
|Мин Тянь
|0
|0
|Jingqi Fang
|0
|0
|Pengfei Han
|0
|0
|Yingjie Zhao
|0
|0
|Yuanjie Su
|0
|0
Далянь Профешнл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cesar Manzoki
|6
|0.24
|Линь Лянмин
|5
|0.2
|Ян Ксиангчуанг
|4
|0.16
|Мамба Стрели
|3
|0.12
|Цонев Борислав
|2
|0.08
|Zhu Ting
|0
|0
|Longchang Lin
|0
|0
|Zhenao Wang
|0
|0
|Yupeng He
|0
|0
|Yin Shang
|0
|0
|Босанчич Неманья
|0
|0
Карточки
Тяньцзинь Тайгер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мин Тянь
|5
|1
|Мерида Фран
|5
|0
|Берич Роберт
|4
|0
|Yuanjie Su
|4
|0
|Давид Андухар
|4
|0
|Weijun Xie
|4
|0
|Yang Yu1
|2
|1
|Fan Yang1
|2
|1
|Jiamin Xu
|3
|0
|Hao Guo
|3
|0
|Pengfei Han
|3
|0
|Yinong Tian
|3
|0
|Qiuming Wang
|2
|0
|Feiya Chang
|1
|0
|Ба Дунь
|1
|0
|Yumiao Qian
|1
|0
|Yan Shi
|1
|0
Далянь Профешнл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цонев Борислав
|7
|0
|Cesar Manzoki
|4
|1
|Vas Nunez
|3
|1
|Yan Wu
|4
|0
|Zhenao Wang
|4
|0
|Yupeng He
|4
|0
|Yu Wang
|4
|0
|Мамба Стрели
|2
|1
|Xianjun Wang
|2
|1
|Линь Лянмин
|3
|0
|Босанчич Неманья
|3
|0
|Wei Wu III
|2
|0
|Yin Shang
|2
|0
|Хие Хуи
|1
|0
|Zhu Ting
|1
|0
|Пен Лю
|1
|0
|Longchang Lin
|1
|0
|Yu Fei
|1
|0
|Yaopeng Wang
|1
|0
|Jiahui Huang
|1
|0
Результаты матчей
Тяньцзинь Тайгер
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Далянь Профешнл
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
8
8
Тяньцзинь Тайгер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Далянь Профешнл
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
7
12
Тяньцзинь Тайгер
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
54% (13)
13% (3)
Далянь Профешнл
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
8% (2)
50% (12)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
63% (15)
25% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
15
20
Голы по времени матча
Забито
17
8
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
3
18%
3
38%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
1
13%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
1
13%
61-75
5
29%
29%
3
38%
76-90
Пропущено
14
22
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
21%
4
18%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
4
29%
7
32%
31-45
3
21%
2
9%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
1
7%
6
27%
76-90
Забито
9
14
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
4
44%
2
14%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
1
11%
4
29%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
5
42%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
4
31%
2
17%
76-90
Забито
26
22
15 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 8
7
27%
5
23%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
6
23%
7
32%
76-90
Пропущено
27
34
13 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
5
19%
4
12%
1-15
3
11%
6
18%
16-30
5
19%
9
26%
31-45
4
15%
3
9%
46-60
5
19%
4
12%
61-75
5
19%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Тяньцзинь Тайгер
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 2:0 Тяньцзинь Тайгер - Мэйчжоу Хакка 3:1 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Тяньцзинь Тайгер 1:0
Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тяньцзинь Тайгер 0:2 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3
Далянь Профешнл
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Профешнл 3:0 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 0:3 Далянь Профешнл - Шэньчжэнь 2:1
Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Профешнл 0:2 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0
Результаты матчей
Тяньцзинь Тайгер
Далянь Профешнл
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
3:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
7 раз 29%
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 25%
1:1
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
0
6 раз 25%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
1
10 раз 42%
0
9 раз 38%
2
5 раз 21%
Тоталы голов в матче
Тяньцзинь Тайгер
Далянь Профешнл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
57
48
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
159
717
519
420
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|17
|5
|3
|54 - 23
|56
|2.
|25
|13
|8
|4
|48 - 22
|47
|3.
|25
|12
|6
|7
|40 - 31
|42
|4.
|25
|12
|6
|7
|28 - 28
|42
|5.
|25
|11
|9
|5
|42 - 28
|42
|6.
|25
|11
|8
|6
|43 - 30
|41
|7.
|25
|11
|7
|7
|37 - 27
|40
|8.
|1:0
|25
|8
|13
|4
|30 - 24
|37
|9.
|25
|9
|7
|9
|38 - 39
|34
|10.
|25
|8
|7
|10
|30 - 31
|31
|11.
|25
|8
|6
|11
|28 - 45
|30
|12.
|25
|8
|5
|12
|40 - 46
|29
|13.
|25
|6
|5
|14
|28 - 37
|23
|14.
|25
|3
|10
|12
|20 - 35
|19
|15.
|0:1
|25
|3
|9
|13
|20 - 37
|18
|16.
|25
|3
|3
|19
|22 - 65
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|34 - 8
|32
|2.
|13
|8
|3
|2
|26 - 16
|27
|3.
|13
|7
|4
|2
|27 - 13
|25
|4.
|13
|7
|2
|4
|20 - 13
|23
|5.
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|6.
|13
|6
|5
|2
|21 - 15
|23
|7.
|1:0
|13
|5
|8
|0
|19 - 13
|23
|8.
|12
|7
|1
|4
|24 - 16
|22
|9.
|12
|6
|4
|2
|22 - 17
|22
|10.
|12
|6
|4
|2
|14 - 12
|22
|11.
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|12.
|12
|6
|2
|4
|19 - 16
|20
|13.
|13
|5
|3
|5
|15 - 19
|18
|14.
|0:1
|12
|3
|6
|3
|12 - 14
|15
|15.
|12
|3
|1
|8
|12 - 24
|10
|16.
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|28 - 7
|29
|2.
|13
|6
|2
|5
|14 - 16
|20
|3.
|12
|5
|4
|3
|21 - 13
|19
|4.
|12
|5
|4
|3
|20 - 18
|19
|5.
|13
|5
|4
|4
|18 - 14
|19
|6.
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|7.
|12
|3
|6
|3
|14 - 14
|15
|8.
|1:0
|12
|3
|5
|4
|11 - 11
|14
|9.
|12
|3
|3
|6
|13 - 26
|12
|10.
|13
|3
|3
|7
|16 - 22
|12
|11.
|13
|1
|6
|6
|11 - 17
|9
|12.
|12
|2
|2
|8
|12 - 21
|8
|13.
|13
|1
|4
|8
|16 - 30
|7
|14.
|13
|0
|3
|10
|9 - 21
|3
|15.
|0:1
|13
|0
|3
|10
|8 - 23
|3
|16.
|13
|0
|2
|11
|10 - 41
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|16 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|14 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|12
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 5
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Далянь Профешнл
|Цонев Борислав
|7