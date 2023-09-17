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Китай: Суперлига
2023

Тур: 25. Стадион: .
Тяньцзинь Тайгер
1:0
Конец матча
Далянь Профешнл
0'
1:0
5' Гол
Hao Guo
16' Желтая карточка
Yumiao Qian
23' Желтая карточка
Yin Shang
25' Желтая карточка
Hao Guo
30' Желтая карточка
Cesar Manzoki
73' Желтая карточка
Zhu Ting
89' Красная карточка
Vas Nunez
90' Желтая карточка
Мерида Фран
90'+7

Ход матча

5'
Hao Guo
1:0
16'
Yumiao Qian
 
23'
 
Yin Shang
25'
Hao Guo
 
30'
 
Cesar Manzoki
46'
Qiuming Wang
Yinong Tian
 
46'
 
Ян Ксиангчуанг
Yu Wang
60'
Мерида Фран
Витанов Петар
 
60'
Weijun Xie
Feiya Chang
 
70'
Fan Yang1
Yumiao Qian
 
73'
 
Zhu Ting
82'
 
Zhuoyi Lu
Wei Wu III
82'
 
Huanhuan Shan
Cesar Manzoki
86'
Фарлей Роса
Берич Роберт
 
89'
 
Vas Nunez
90'
 
Jianbo Zhao
Yin Shang
90'
Мерида Фран
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 12
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 376 Количество передач 361
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
22
Jingqi
Fang
6
Pengfei
Han
2
Давид
Андухар
16
Zihao
Yang
23
Yumiao
Qian
31
Yinong
Tian
29
Ба
Дунь
36
Hao
Guo
34
Витанов
Петар
19
Feiya
Chang
9
Берич
Роберт
30
Yan
Wu
11
Мамба
Стрели
4
Vas
Nunez
13
Yaopeng
Wang
8
Zhu
Ting
10
Цонев
Борислав
5
Wei
Wu
III
35
Yu
Wang
31
Пен
Лю
23
Yin
Shang
17
Cesar
Manzoki
Тяньцзинь Тайгер
5-4-1
Далянь Профешнл
4-5-1

История личных встреч

Тяньцзинь Тайгер
Далянь Профешнл

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

К
2:0
С
0:1
С
0:3
С
0:2
К
2:0
С
1:3
С
1:0
С
1:2
С
0:2
С
3:3
С
1:2
С
3:1
С
2:3
С
2:1
С
2:0
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.63
1.11

Среднее время на гол

55
81

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.29
1.41

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

69
63

Бомбардиры внутри турнира

Тяньцзинь Тайгер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берич Роберт 7 0.28
Фарлей Роса 5 0.2
Qiuming Wang 5 0.2
Ба Дунь 4 0.16
Weijun Xie 4 0.16
Мерида Фран 1 (1) 0.04
Hao Guo 1 0.04
Мин Тянь 0 0
Jingqi Fang 0 0
Pengfei Han 0 0
Yingjie Zhao 0 0
Yuanjie Su 0 0
Далянь Профешнл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cesar Manzoki 6 0.24
Линь Лянмин 5 0.2
Ян Ксиангчуанг 4 0.16
Мамба Стрели 3 0.12
Цонев Борислав 2 0.08
Zhu Ting 0 0
Longchang Lin 0 0
Zhenao Wang 0 0
Yupeng He 0 0
Yin Shang 0 0
Босанчич Неманья 0 0

Карточки

Тяньцзинь Тайгер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин Тянь 5 1
Мерида Фран 6 0
Берич Роберт 4 0
Yuanjie Su 4 0
Давид Андухар 4 0
Weijun Xie 4 0
Yang Yu1 2 1
Fan Yang1 2 1
Jiamin Xu 3 0
Hao Guo 3 0
Pengfei Han 3 0
Yinong Tian 3 0
Qiuming Wang 2 0
Feiya Chang 1 0
Ба Дунь 1 0
Yumiao Qian 1 0
Yan Shi 1 0
Далянь Профешнл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цонев Борислав 7 0
Vas Nunez 3 2
Cesar Manzoki 4 1
Yan Wu 4 0
Zhenao Wang 4 0
Yupeng He 4 0
Yu Wang 4 0
Мамба Стрели 2 1
Xianjun Wang 2 1
Линь Лянмин 3 0
Босанчич Неманья 3 0
Zhu Ting 2 0
Wei Wu III 2 0
Yin Shang 2 0
Хие Хуи 1 0
Пен Лю 1 0
Longchang Lin 1 0
Yu Fei 1 0
Yaopeng Wang 1 0
Jiahui Huang 1 0

Результаты матчей

Тяньцзинь Тайгер
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
69% (9)
0% (0)
Далянь Профешнл
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

8
8
Тяньцзинь Тайгер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Далянь Профешнл
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

7
12
Тяньцзинь Тайгер
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
56% (14)
12% (3)
Далянь Профешнл
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
8% (2)
48% (12)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
64% (16)
24% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

15
20

Голы по времени матча

Забито

18
8
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
4
22%
3
38%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
1
13%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
5
28%
3
38%
76-90

Пропущено

14
23
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
3
21%
5
22%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
4
29%
7
30%
31-45
3
21%
2
9%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
1
7%
6
26%
76-90

Забито

9
14
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
4
44%
2
14%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
1
11%
4
29%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
5
42%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
4
31%
2
17%
76-90

Забито

27
22
16 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 9
7 Не забивали 9
8
30%
30%
5
23%
1-15
3
11%
3
14%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
6
22%
7
32%
76-90

Пропущено

27
35
13 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 21
5
19%
5
14%
1-15
3
11%
6
17%
16-30
5
19%
9
26%
31-45
4
15%
3
9%
46-60
5
19%
4
11%
61-75
5
19%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Тяньцзинь Тайгер
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 2:0 Тяньцзинь Тайгер - Мэйчжоу Хакка 3:1 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Тяньцзинь Тайгер 1:0
Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тяньцзинь Тайгер 0:2 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3
Далянь Профешнл
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Профешнл 3:0 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 0:3 Далянь Профешнл - Шэньчжэнь 2:1
Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Профешнл 0:2 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0

Результаты матчей

Тяньцзинь Тайгер
Далянь Профешнл

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
7 раз 28%
0:0
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 24%
1:1
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 48%
0
6 раз 24%
3
4 раза 16%
2
3 раза 12%
0
10 раз 40%
1
10 раз 40%
2
5 раз 20%

Тоталы голов в матче

Тяньцзинь Тайгер
Далянь Профешнл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
4
5
8
1.5
4
8
4
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
6
2
10
1.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
15
10
7
18
1.5
5
20
4
21
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 25 17 5 3 54 - 23 56
2.
Шаньдун Тайшань
 25 13 8 4 48 - 22 47
3.
Чжэцзян Профессионал
 25 12 6 7 40 - 31 42
4.
Шанхай Шеньхуа
 25 12 6 7 28 - 28 42
5.
Ухань Три Таунс
 25 11 9 5 42 - 28 42
6.
Бэйцзин Гоань
 25 11 8 6 43 - 30 41
7.
Ченду Беттер Сити
 25 11 7 7 37 - 27 40
8.
Тяньцзинь Тайгер
 25 8 13 4 30 - 24 37
9.
Чанчунь Ятай
 25 9 7 9 38 - 39 34
10.
Хэнань Суншань Лунмэн
 25 8 7 10 30 - 31 31
11.
Цанчжоу
 25 8 6 11 28 - 45 30
12.
Мэйчжоу Хакка
 25 8 5 12 40 - 46 29
13.
Циндао Чжуннэн
 25 6 5 14 28 - 37 23
14.
Наньтун Чжиюнь
 25 3 10 12 20 - 35 19
15.
Далянь Профешнл
 25 3 9 13 20 - 37 18
16.
Шэньчжэнь
 25 3 3 19 22 - 65 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 13 10 2 1 34 - 8 32
2.
Шанхай Порт
 13 8 3 2 26 - 16 27
3.
Бэйцзин Гоань
 13 7 4 2 27 - 13 25
4.
Чжэцзян Профессионал
 13 7 2 4 20 - 13 23
5.
Хэнань Суншань Лунмэн
 13 6 5 2 18 - 10 23
6.
Ухань Три Таунс
 13 6 5 2 21 - 15 23
7.
Тяньцзинь Тайгер
 13 5 8 0 19 - 13 23
8.
Мэйчжоу Хакка
 12 7 1 4 24 - 16 22
9.
Чанчунь Ятай
 12 6 4 2 22 - 17 22
10.
Шанхай Шеньхуа
 12 6 4 2 14 - 12 22
11.
Ченду Беттер Сити
 12 6 3 3 19 - 13 21
12.
Циндао Чжуннэн
 12 6 2 4 19 - 16 20
13.
Цанчжоу
 13 5 3 5 15 - 19 18
14.
Далянь Профешнл
 12 3 6 3 12 - 14 15
15.
Шэньчжэнь
 12 3 1 8 12 - 24 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 12 2 4 6 9 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 12 9 2 1 28 - 7 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 13 6 2 5 14 - 16 20
3.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 12 5 4 3 20 - 18 19
5.
Ченду Беттер Сити
 13 5 4 4 18 - 14 19
6.
Бэйцзин Гоань
 12 4 4 4 16 - 17 16
7.
Шаньдун Тайшань
 12 3 6 3 14 - 14 15
8.
Тяньцзинь Тайгер
 12 3 5 4 11 - 11 14
9.
Цанчжоу
 12 3 3 6 13 - 26 12
10.
Чанчунь Ятай
 13 3 3 7 16 - 22 12
11.
Наньтун Чжиюнь
 13 1 6 6 11 - 17 9
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 2 2 8 12 - 21 8
13.
Мэйчжоу Хакка
 13 1 4 8 16 - 30 7
14.
Циндао Чжуннэн
 13 0 3 10 9 - 21 3
15.
Далянь Профешнл
 13 0 3 10 8 - 23 3
16.
Шэньчжэнь
 13 0 2 11 10 - 41 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 16 (5)
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 14 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 14 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 12
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 5
Мэйчжоу Хакка Ximing Pan 1 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Далянь Профешнл Цонев Борислав 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Мерида Фран получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Yin Shang уходит с поля. Jianbo Zhao выходит вместо него
  • 89'
    УДАЛЕНИЕ! - Vas Nunez увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 86'
    Берич Роберт уходит с поля. Фарлей Роса выходит вместо него
  • 82'
    Cesar Manzoki уходит с поля. Huanhuan Shan выходит вместо него
  • 82'
    Wei Wu уходит с поля. Zhuoyi Lu выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 30'
      Cesar Manzoki получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Hao Guo получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Yin Shang получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Yumiao Qian получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Г О О О О Л - Hao Guo бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TEDA Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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