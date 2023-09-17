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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 22.
ГАИС
2:1
Второй тайм: 65'
Хельсинборг
0'
11' Желтая карточка
Вилар Бернардо
1:0
12' Пенальти
Линдберг Юлиус
15' Желтая карточка
Simon Bengtsson
22' Желтая карточка
Cole Alexander
22' Желтая карточка
Gustav Lundgren
2:0
28' Гол
Chovanie Amatkarijo
2:1
47' Гол
Benjamin Acquah
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
22
Anes
Cardaklija
12
Robin
Frej
9
Gustav
Lundgren
7
Оберг
Йоаким
21
Axel
Henriksson
26
Chovanie
Amatkarijo
11
Линдберг
Юлиус
10
Селик
Мерван
1
Йоэльссон
Калле
2
Биркфельдт
Йон
21
Веберг
Чарли
3
Вилар
Бернардо
22
Simon
Bengtsson
27
Benjamin
Acquah
25
Хелльборг
Адам
5
Cole
Alexander
13
Лупер
Вильгельм
33
Amar
Muhsin
15
Amin
Al-Hamawi
ГАИС
4-3-3
Хельсинборг
4-3-3

История личных встреч

ГАИС
Хельсинборг

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

20 матчей

20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

5%
55%
40%
1 победа 11 ничьих 8 побед

История матчей

С
2:1
ТМК
1:0
С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
0:0
К
3:1
КШ
2:1
А
1:3
А
1:1
А
1:3
А
1:1
А
0:1
А
0:0
А
0:1
А
1:4
А
0:3
А
1:0

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.56
0.82

Среднее время на гол

162
110

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.18
1.67

Среднее время на гол

76
54

Всего голов

18
24

Голов в среднем за матч

0.9
1.2

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

100
75

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 8 (2) 0.36
Селик Мерван 7 0.32
Хольмстрём Александр Аль 7 (1) 0.32
Фрайди Ричард 4 0.18
Axel Henriksson 3 0.14
Gustav Lundgren 2 0.09
Вангберг Август 1 0.05
Салихович Дино 1 0.05
Robin Frej 1 0.05
Anes Cardaklija 1 0.05
Filip Beckman 1 0.05
Линдберг Йонас 0 0
Оберг Йоаким 0 0
Бинаку Эгзон 0 0
Александерссон Виктор 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 6 (1) 0.27
Amin Al-Hamawi 4 0.18
Ринг Эрик 3 0.14
Лупер Вильгельм 2 0.09
Benjamin Acquah 2 0.09
Simon Bengtsson 1 0.05
Стоянович-Фредин Оливер 1 0.05
Лима Лукас 1 0.05
Веберг Чарли 1 0.05
Хелльборг Адам 1 0.05
Рогне Томас 1 0.05
Cole Alexander 0 0
Альмаджед Сумар 0 0
Хеллман Эмиль 0 0
Ervin Gigovac 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норен Аксель 6 0
Фрайди Ричард 3 1
Хольмстрём Александр Аль 4 0
Селик Мерван 3 0
Бинаку Эгзон 3 0
Вангберг Август 3 0
Салихович Дино 3 0
Gustav Lundgren 3 0
Андерсен Никлас II 1 1
Линдберг Юлиус 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Axel Henriksson 2 0
Robin Frej 2 0
Anes Cardaklija 2 0
Filip Beckman 2 0
Линдберг Йонас 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 6 0
Вагич Павле 3 1
Philip Reinhold 4 0
Benjamin Acquah 4 0
Хольст Фредерик 3 0
Ринг Эрик 3 0
Cole Alexander 2 0
Стоянович-Фредин Оливер 2 0
Лупер Вильгельм 2 0
Веберг Чарли 2 0
Альмаджед Сумар 2 0
Виделль Каспер 2 0
Хеллман Эмиль 2 0
Вилар Бернардо 2 0
Amin Al-Hamawi 2 0
Lukas Kjellnaes 2 0
Стюарт Бакстер 0 1
Рогне Томас 1 0
Йоэльссон Калле 1 0
Лима Лукас 1 0
Amar Muhsin 1 0
Simon Bengtsson 1 0
Ervin Gigovac 1 0
Victor Blixt 1 0

Результаты матчей

ГАИС
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Хельсинборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
8
ГАИС
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Хельсинборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
11

Упущенные победы

12
7
ГАИС
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Хельсинборг
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

4
12

Упущенные победы

16
15

Голы по времени матча

Забито

22
11
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
2
9%
1
9%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
5
23%
3
27%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
9%
3
27%
61-75
6
27%
4
36%
76-90

Пропущено

9
13
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
11%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
3
33%
3
23%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
3
33%
3
23%
76-90

Забито

15
11
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
4
27%
1
9%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
3
20%
5
45%
76-90

Пропущено

6
17
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
0
0%
3
18%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
33%
8
47%
76-90

Забито

37
22
20 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
6
16%
2
9%
1-15
7
19%
2
9%
16-30
7
19%
4
18%
31-45
4
11%
1
5%
46-60
4
11%
4
18%
61-75
9
24%
9
41%
76-90

Пропущено

15
30
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 19
1
7%
5
17%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
4
27%
3
10%
31-45
3
20%
5
17%
46-60
1
7%
4
13%
61-75
5
33%
11
37%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ландскруна - ГАИС 2:1 ГАИС - Сковде АИК 3:1 Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0
Браге - ГАИС 0:4 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2
Хельсинборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Русенгор - Хельсинборг 0:3 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2
Вестерос - Хельсинборг 3:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1

Результаты матчей

ГАИС
Хельсинборг

Точный счет

0:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

2:1
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 29%
3
5 раз 24%
1
4 раза 19%
2
4 раза 19%
4
2 раза 10%
1
8 раз 38%
0
6 раз 29%
2
6 раз 29%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
7
4
1.5
4
7
5
6
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
3
7
2
8
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
15
6
11
10
1.5
7
14
7
14
2.5
1
20
2
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 21 14 4 3 41 - 16 46
2.
Вестерос
 21 13 5 3 33 - 16 44
3.
Эстер
 22 13 3 6 45 - 28 42
4.
ГАИС
 2:1 22 11 6 5 37 - 18 39
5.
Гефле
 22 9 5 8 29 - 29 32
6.
Ландскруна
 21 9 3 9 27 - 30 30
7.
Эстерсунд
 22 6 11 5 31 - 26 29
8.
Треллеборг
 22 7 6 9 30 - 37 27
9.
Браге
 22 7 5 10 24 - 33 26
10.
Йёнчёпинг
 21 6 7 8 33 - 38 25
11.
Эребру
 21 5 10 6 24 - 24 25
12.
Сирианска Эскильстуна
 22 6 7 9 20 - 30 25
13.
Сундсвалль
 22 6 5 11 30 - 44 23
14.
Эргрюте
 22 5 7 10 25 - 35 22
15.
Хельсинборг
 1:2 22 5 6 11 24 - 31 21
16.
Сковде АИК
 21 4 4 13 18 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 27 - 8 26
2.
Гефле
 11 7 2 2 19 - 13 23
3.
ГАИС
 2:1 12 7 2 3 23 - 11 23
4.
Вестерос
 10 6 4 0 14 - 3 22
5.
Браге
 11 6 2 3 18 - 13 20
6.
Ландскруна
 11 6 2 3 17 - 12 20
7.
Эстер
 10 6 0 4 20 - 10 18
8.
Йёнчёпинг
 10 5 2 3 18 - 14 17
9.
Треллеборг
 11 5 1 5 15 - 18 16
10.
Сирианска Эскильстуна
 11 4 4 3 12 - 10 16
11.
Эребру
 11 3 7 1 11 - 5 16
12.
Эстерсунд
 11 3 6 2 20 - 17 15
13.
Сковде АИК
 10 3 3 4 12 - 12 12
14.
Сундсвалль
 11 3 3 5 16 - 22 12
15.
Хельсинборг
 1:2 11 3 2 6 12 - 16 11
16.
Эргрюте
 11 2 5 4 15 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 12 7 3 2 25 - 18 24
2.
Вестерос
 11 7 1 3 19 - 13 22
3.
Утсиктенс
 10 6 2 2 14 - 8 20
4.
ГАИС
 2:1 10 4 4 2 14 - 7 16
5.
Эстерсунд
 11 3 5 3 11 - 9 14
6.
Эргрюте
 11 3 2 6 10 - 17 11
7.
Сундсвалль
 11 3 2 6 14 - 22 11
8.
Треллеборг
 11 2 5 4 15 - 19 11
9.
Ландскруна
 10 3 1 6 10 - 18 10
10.
Хельсинборг
 1:2 11 2 4 5 12 - 15 10
11.
Эребру
 10 2 3 5 13 - 19 9
12.
Гефле
 11 2 3 6 10 - 16 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 11 2 3 6 8 - 20 9
14.
Йёнчёпинг
 11 1 5 5 15 - 24 8
15.
Браге
 11 1 3 7 6 - 20 6
16.
Сковде АИК
 11 1 1 9 6 - 24 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 15 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Гефле Энглунд Лео 9 (2)
ГАИС Линдберг Юлиус 8 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Утсиктенс Lucas Hedlund 1 6
Эргрюте Дротт Джонатан 7
Эргрюте Erion Sadiku 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    ГАИС
    Ничья
    Хельсинборг
    6.20
    6.00
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