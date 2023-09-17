Тур: 22.
4:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаВилар Бернардо
1:0
12' ПенальтиЛиндберг Юлиус
15' Желтая карточкаSimon Bengtsson
22' Желтая карточкаCole Alexander
22' Желтая карточкаGustav Lundgren
2:0
28' ГолChovanie Amatkarijo
2:1
47' ГолBenjamin Acquah
74' Желтая карточкаAxel Henriksson
78' Желтая карточкаBenjamin Acquah
3:1
85' ГолНорен Аксель
4:1
90' ГолViktor Krueger
90'+5
Ход матча
11'
12'
1:0
15'
22'
22'
28'
47'
2:1
74'
78'
85'
3:1
90'
4:1
12
Robin
Frej
10
Селик
Мерван
21
Веберг
Чарли
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Erik Krantz
-
-
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Вагич ПавлеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ринг ЭрикПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Бакстер Стюарт
История личных встреч
ГАИС
Хельсинборг
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
20 матчей
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
5%
55%
40%
1 победа 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.56
0.82
Среднее время на гол
162
110
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.18
1.67
Среднее время на гол
76
54
Всего голов
18
24
Голов в среднем за матч
0.9
1.2
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
100
75
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдберг Юлиус
|8 (2)
|0.36
|Селик Мерван
|7
|0.32
|Хольмстрём Александр Аль
|7 (1)
|0.32
|Фрайди Ричард
|4
|0.18
|Axel Henriksson
|3
|0.14
|Gustav Lundgren
|2
|0.09
|Вангберг Август
|1
|0.05
|Салихович Дино
|1
|0.05
|Норен Аксель
|1
|0.05
|Viktor Krueger
|1
|0.05
|Robin Frej
|1
|0.05
|Anes Cardaklija
|1
|0.05
|Filip Beckman
|1
|0.05
|Линдберг Йонас
|0
|0
|Оберг Йоаким
|0
|0
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|6 (1)
|0.27
|Amin Al-Hamawi
|4
|0.18
|Ринг Эрик
|3
|0.14
|Лупер Вильгельм
|2
|0.09
|Benjamin Acquah
|2
|0.09
|Simon Bengtsson
|1
|0.05
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0.05
|Лима Лукас
|1
|0.05
|Веберг Чарли
|1
|0.05
|Хелльборг Адам
|1
|0.05
|Рогне Томас
|1
|0.05
|Cole Alexander
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
|Хеллман Эмиль
|0
|0
|Ervin Gigovac
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норен Аксель
|6
|0
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0
|Селик Мерван
|3
|0
|Бинаку Эгзон
|3
|0
|Вангберг Август
|3
|0
|Салихович Дино
|3
|0
|Axel Henriksson
|3
|0
|Gustav Lundgren
|3
|0
|Андерсен Никлас II
|1
|1
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Robin Frej
|2
|0
|Anes Cardaklija
|2
|0
|Filip Beckman
|2
|0
|Линдберг Йонас
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|6
|0
|Benjamin Acquah
|5
|0
|Вагич Павле
|3
|1
|Philip Reinhold
|4
|0
|Хольст Фредерик
|3
|0
|Ринг Эрик
|3
|0
|Cole Alexander
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|2
|0
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|Веберг Чарли
|2
|0
|Альмаджед Сумар
|2
|0
|Виделль Каспер
|2
|0
|Хеллман Эмиль
|2
|0
|Вилар Бернардо
|2
|0
|Amin Al-Hamawi
|2
|0
|Lukas Kjellnaes
|2
|0
|Стюарт Бакстер
|0
|1
|Рогне Томас
|1
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Simon Bengtsson
|1
|0
|Ervin Gigovac
|1
|0
|Victor Blixt
|1
|0
Результаты матчей
ГАИС
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Хельсинборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
9
ГАИС
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Хельсинборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
11
Упущенные победы
12
7
ГАИС
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Хельсинборг
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
5
12
Упущенные победы
16
16
Голы по времени матча
Забито
26
12
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
3
12%
1
8%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
5
19%
3
25%
31-45
3
12%
1
8%
46-60
2
8%
3
25%
61-75
8
31%
4
33%
76-90
Пропущено
10
17
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
10%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
4
40%
3
18%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
3
30%
5
29%
29%
76-90
Забито
15
11
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
4
27%
1
9%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
3
20%
5
45%
76-90
Пропущено
6
17
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
0
0%
3
18%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
33%
8
47%
76-90
Забито
41
23
22 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
7
17%
2
9%
1-15
8
20%
2
9%
16-30
7
17%
4
17%
31-45
4
10%
2
9%
46-60
4
10%
4
17%
61-75
11
27%
9
39%
76-90
Пропущено
16
34
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 20
1
6%
6
18%
1-15
1
6%
3
9%
16-30
4
25%
3
9%
31-45
4
25%
5
15%
46-60
1
6%
4
12%
61-75
5
31%
13
38%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ландскруна - ГАИС 2:1 ГАИС - Сковде АИК 3:1 Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0
Браге - ГАИС 0:4 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2
Хельсинборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Русенгор - Хельсинборг 0:3 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2
Вестерос - Хельсинборг 3:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1
Результаты матчей
ГАИС
Хельсинборг
Точный счет
0:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 27%
3
5 раз 23%
1
4 раза 18%
2
4 раза 18%
4
3 раза 14%
1
9 раз 41%
0
6 раз 27%
2
6 раз 27%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ГАИС
Хельсинборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
74
84
47
66
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
92
46
38
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
166
1210
715
814
121
319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|22
|14
|5
|3
|41 - 16
|47
|2.
|21
|13
|5
|3
|33 - 16
|44
|3.
|22
|13
|3
|6
|45 - 28
|42
|4.
|22
|11
|6
|5
|39 - 18
|39
|5.
|22
|9
|5
|8
|29 - 29
|32
|6.
|21
|9
|3
|9
|27 - 30
|30
|7.
|22
|6
|11
|5
|31 - 26
|29
|8.
|22
|7
|6
|9
|30 - 37
|27
|9.
|22
|7
|5
|10
|24 - 33
|26
|10.
|21
|6
|7
|8
|33 - 38
|25
|11.
|21
|5
|10
|6
|24 - 24
|25
|12.
|22
|6
|7
|9
|20 - 30
|25
|13.
|0:0
|23
|6
|6
|11
|30 - 44
|24
|14.
|22
|5
|7
|10
|25 - 35
|22
|15.
|22
|5
|6
|11
|24 - 33
|21
|16.
|21
|4
|4
|13
|18 - 36
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|8
|2
|1
|27 - 8
|26
|2.
|11
|7
|2
|2
|19 - 13
|23
|3.
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|4.
|10
|6
|4
|0
|14 - 3
|22
|5.
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|6.
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|7.
|10
|6
|0
|4
|20 - 10
|18
|8.
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|9.
|11
|5
|1
|5
|15 - 18
|16
|10.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|11.
|11
|3
|7
|1
|11 - 5
|16
|12.
|11
|3
|6
|2
|20 - 17
|15
|13.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|16 - 22
|13
|14.
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|15.
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|16.
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|25 - 18
|24
|2.
|11
|7
|1
|3
|19 - 13
|22
|3.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|14 - 8
|21
|4.
|10
|4
|4
|2
|14 - 7
|16
|5.
|11
|3
|5
|3
|11 - 9
|14
|6.
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|7.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|14 - 22
|11
|8.
|11
|2
|5
|4
|15 - 19
|11
|9.
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|10.
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|12.
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|13.
|11
|2
|3
|6
|8 - 20
|9
|14.
|11
|1
|5
|5
|15 - 24
|8
|15.
|11
|1
|3
|7
|6 - 20
|6
|16.
|11
|1
|1
|9
|6 - 24
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|15 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Гефле
|Энглунд Лео
|9 (2)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|8 (6)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|1 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7