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Китай: Суперлига
2023

Тур: 25. Стадион: .
Наньтун Чжиюнь
0:1
Второй тайм: 71'
Ченду Беттер Сити
0'
0:1
39' Гол
Andrigo

Ход матча

18'
 
Мяо Тан
Тан Синь
39'
0:1
Andrigo
(Фелипе)
46'
Wei Liu2
Брессан Матеус
 
61'
Haoqian Zheng
Ruan Yang
 
61'
Ming Yang Yang
Jie Wang
 
61'
 
Yanfeng Dong
Виндбихлер Рихард
62'
 
Chuang Tang
Элкесон Кардосо

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 0 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наньтун Чжиюнь
Ничья
Ченду Беттер Сити
40.00
5.90
2.12
Все Коэффициенты
32
Qinghao
Xue
2
Lai
Wei
14
Брессан
Матеус
3
Jie
Wang
19
Лю
Хуань
25
Kang
Cao
44
Ruan
Yang
16
Пуцлин
Давид
8
Морелатто
Лукас
11
Балде
Ромарио
28
Hong
Gui
16
Tao
Jian
23
Yiming
Yang
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
3
Тан
Синь
39
Ган
Чао
8
Чоу
Тим
11
Ким
Мин-У
18
Andrigo
21
Фелипе
9
Элкесон
Кардосо
Наньтун Чжиюнь
4-1-4-1
Ченду Беттер Сити
3-4-3

История личных встреч

Наньтун Чжиюнь
Ченду Беттер Сити

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

С
1:0
ЛКПЭ
1:0
ЛКПЭ
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильо Роман 7 0.28
Балде Ромарио 4 0.16
Пуцлин Давид 3 0.12
Kang Cao 2 0.08
Морелатто Лукас 1 0.04
Haoqian Zheng 1 0.04
Song Wang 1 0.04
Ruan Yang 1 0.04
Ming Yang Yang 0 0
Yeljan Shinar 0 0
Junmin Xu 0 0
Sheng Ma 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 9 0.36
Ким Мин-У 6 0.24
Элкесон Кардосо 5 (1) 0.2
Ромуло 3 0.12
Andrigo 3 0.12
Мяо Тан 2 0.08
Чоу Тим 2 0.08
Тан Синь 1 0.04
Zhuoyi Feng 1 0.04
Ruibao Hu 1 0.04
Лю Тао 1 0.04
Chuang Tang 1 0.04
Паласиос Мануэль 0 0
Жуй Ган 0 0
Ган Чао 0 0
Gong Zhang 0 0
Mutellip Iminqari 0 0

Карточки

Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ming Yang Yang 6 0
Yeljan Shinar 6 0
Балде Ромарио 5 0
Брессан Матеус 5 0
Кастильо Роман 4 0
Kang Cao 3 0
Морелатто Лукас 3 0
Xiangbin Li 3 0
Haoqian Zheng 3 0
Junmin Xu 2 0
Xiaodong Shi 2 0
Лю Хуань 2 0
Sheng Ma 2 0
Пуцлин Давид 1 0
Hong Gui 1 0
Jie Wang 1 0
Lai Wei 1 0
Zilei Jiang 1 0
Wei Liu2 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 6 0
Тан Синь 4 0
Yiming Yang 4 0
Чжан Янь 2 1
Фелипе 2 1
Zhuoyi Feng 0 2
Ган Чао 3 0
Ruibao Hu 3 0
Yanfeng Dong 3 0
Мяо Тан 2 0
Gong Zhang 2 0
Элкесон Кардосо 1 0
Паласиос Мануэль 1 0
Ромуло 1 0
Лю2 Бин 1 0
Ху Хетао 1 0
Mutellip Iminqari 1 0
Tao Jian 1 0

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Ченду Беттер Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
10
Наньтун Чжиюнь
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Ченду Беттер Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

7
18
Наньтун Чжиюнь
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Ченду Беттер Сити
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

14
28

Голы по времени матча

Забито

9
16
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
3
33%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
44%
5
31%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
3
21%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
5
31%
3
21%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
3
21%
76-90

Забито

11
19
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
2
18%
4
21%
1-15
2
18%
5
26%
16-30
2
18%
1
5%
31-45
3
27%
4
21%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Пропущено

17
13
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
3
18%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
5
29%
29%
3
23%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
4
24%
2
15%
61-75
2
12%
3
23%
76-90

Забито

20
35
8 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 12
6 Не забивали 6
2
10%
5
14%
1-15
2
10%
9
26%
16-30
4
20%
3
9%
31-45
6
30%
7
20%
46-60
2
10%
4
11%
61-75
4
20%
7
20%
76-90

Пропущено

33
27
17 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 17
3
9%
4
15%
1-15
6
18%
2
7%
16-30
8
24%
7
26%
31-45
6
18%
6
22%
46-60
6
18%
2
7%
61-75
4
12%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:3 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 4:2 Шэньчжэнь - Наньтун Чжиюнь 0:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Гоань 0:1
Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чанчунь Ятай - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 0:1 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 1:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1
Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
Ченду Беттер Сити

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 46%
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
9 раз 38%
1:0
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
16 раз 67%
0
6 раз 25%
2
2 раза 8%
1
8 раз 33%
2
7 раз 29%
0
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Наньтун Чжиюнь
Ченду Беттер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
3
1
10
1.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
2
1
12
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
19
5
2
22
1.5
11
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 25 17 5 3 54 - 23 56
2.
Шаньдун Тайшань
 25 13 8 4 48 - 22 47
3.
Чжэцзян Профессионал
 25 12 6 7 40 - 31 42
4.
Шанхай Шеньхуа
 25 12 6 7 28 - 28 42
5.
Ухань Три Таунс
 25 11 9 5 42 - 28 42
6.
Бэйцзин Гоань
 25 11 8 6 43 - 30 41
7.
Ченду Беттер Сити
 1:0 25 11 7 7 36 - 27 40
8.
Тяньцзинь Тайгер
 24 7 13 4 29 - 24 34
9.
Чанчунь Ятай
 25 9 7 9 38 - 39 34
10.
Хэнань Суншань Лунмэн
 25 8 7 10 30 - 31 31
11.
Цанчжоу
 25 8 6 11 28 - 45 30
12.
Мэйчжоу Хакка
 25 8 5 12 40 - 46 29
13.
Циндао Чжуннэн
 25 6 5 14 28 - 37 23
14.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 25 3 10 12 20 - 34 19
15.
Далянь Профешнл
 24 3 9 12 20 - 36 18
16.
Шэньчжэнь
 25 3 3 19 22 - 65 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 13 10 2 1 34 - 8 32
2.
Шанхай Порт
 13 8 3 2 26 - 16 27
3.
Бэйцзин Гоань
 13 7 4 2 27 - 13 25
4.
Чжэцзян Профессионал
 13 7 2 4 20 - 13 23
5.
Хэнань Суншань Лунмэн
 13 6 5 2 18 - 10 23
6.
Ухань Три Таунс
 13 6 5 2 21 - 15 23
7.
Мэйчжоу Хакка
 12 7 1 4 24 - 16 22
8.
Чанчунь Ятай
 12 6 4 2 22 - 17 22
9.
Шанхай Шеньхуа
 12 6 4 2 14 - 12 22
10.
Ченду Беттер Сити
 1:0 12 6 3 3 19 - 13 21
11.
Циндао Чжуннэн
 12 6 2 4 19 - 16 20
12.
Тяньцзинь Тайгер
 12 4 8 0 18 - 13 20
13.
Цанчжоу
 13 5 3 5 15 - 19 18
14.
Далянь Профешнл
 12 3 6 3 12 - 14 15
15.
Шэньчжэнь
 12 3 1 8 12 - 24 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 12 2 4 6 9 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 12 9 2 1 28 - 7 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 13 6 2 5 14 - 16 20
3.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 12 5 4 3 20 - 18 19
5.
Ченду Беттер Сити
 1:0 13 5 4 4 17 - 14 19
6.
Бэйцзин Гоань
 12 4 4 4 16 - 17 16
7.
Шаньдун Тайшань
 12 3 6 3 14 - 14 15
8.
Тяньцзинь Тайгер
 12 3 5 4 11 - 11 14
9.
Цанчжоу
 12 3 3 6 13 - 26 12
10.
Чанчунь Ятай
 13 3 3 7 16 - 22 12
11.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 13 1 6 6 11 - 17 9
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 2 2 8 12 - 21 8
13.
Мэйчжоу Хакка
 13 1 4 8 16 - 30 7
14.
Далянь Профешнл
 12 0 3 9 8 - 22 3
15.
Циндао Чжуннэн
 13 0 3 10 9 - 21 3
16.
Шэньчжэнь
 13 0 2 11 10 - 41 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 16 (5)
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 14 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 14 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 12
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 5
Мэйчжоу Хакка Ximing Pan 1 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Далянь Профешнл Цонев Борислав 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 62'
    Элкесон Кардосо уходит с поля. Chuang Tang выходит вместо него
  • 61'
    Jie Wang уходит с поля. Миньян Ян выходит вместо него
  • 61'
    Ruan Yang уходит с поля. Haoqian Zheng выходит вместо него
  • 61'
    Виндбихлер Рихард уходит с поля. Yanfeng Dong выходит вместо него
  • 46'
    Брессан Матеус уходит с поля. Wei Liu выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Felipe сделал результативную передачу.
  • 39'
    Г О О О О Л - Andrigo бьет в цель!
  • 18'
    Тан Синь уходит с поля. Мяо Тан выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • До матча
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Наньтун Чжиюнь
Ничья
Ченду Беттер Сити
40.00
5.90
2.12
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