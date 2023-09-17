Тур: 25. Стадион: Rugao Olympic Sports Center.
0:1
Второй тайм: 71'
Ход матча
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
0 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
32
Qinghao
Xue
2
Lai
Wei
3
Jie
Wang
19
Лю
Хуань
25
Kang
Cao
44
Ruan
Yang
16
Пуцлин
Давид
28
Hong
Gui
16
Tao
Jian
23
Yiming
Yang
3
Тан
Синь
39
Ган
Чао
8
Чоу
Тим
11
Ким
Мин-У
18
Andrigo
21
Фелипе
- Основной состав
-
32 Qinghao XueВратарь
-
2 Lai WeiЗащитник
- Защитник
-
3 Jie WangЗащитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
25 Kang CaoПолузащитник
-
44 Ruan YangПолузащитник
-
16 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Hong GuiНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
33 Song WangПолузащитник
-
34 Zhiyun ZhengНападающий
-
21 Jiahao Wang
-
-
-
36 Zhongyi Qiu
-
30 Xiangbin Li
-
-
5 Sheng Ma
-
15 Wei Liu2
-
42 Tian Li
-
Главный тренер: Gabri
- Основной состав
-
16 Tao JianВратарь
-
23 Yiming YangЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Тан СиньПолузащитник
-
39 Ган ЧаоПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
-
18 AndrigoНападающий
-
21 ФелипеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Мяо ТанЗащитник
-
22 Chu WangПолузащитник
- Полузащитник
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
-
17 Жуй ГанПолузащитник
-
24 Chuang Tang
-
36 Гоу Чжунчен
-
27 Лю2 Бин
-
26 Лиу Йинтао
-
19 Yanfeng Dong
-
2 Ху Хетао
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
История личных встреч
Наньтун Чжиюнь
Ченду Беттер Сити
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастильо Роман
|7
|0.28
|Балде Ромарио
|4
|0.16
|Пуцлин Давид
|3
|0.12
|Kang Cao
|2
|0.08
|Морелатто Лукас
|1
|0.04
|Haoqian Zheng
|1
|0.04
|Song Wang
|1
|0.04
|Ruan Yang
|1
|0.04
|Ming Yang Yang
|0
|0
|Yeljan Shinar
|0
|0
|Junmin Xu
|0
|0
|Sheng Ma
|0
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелипе
|9
|0.36
|Ким Мин-У
|6
|0.24
|Элкесон Кардосо
|5 (1)
|0.2
|Ромуло
|3
|0.12
|Andrigo
|3
|0.12
|Мяо Тан
|2
|0.08
|Чоу Тим
|2
|0.08
|Тан Синь
|1
|0.04
|Zhuoyi Feng
|1
|0.04
|Ruibao Hu
|1
|0.04
|Лю Тао
|1
|0.04
|Chuang Tang
|1
|0.04
|Паласиос Мануэль
|0
|0
|Жуй Ган
|0
|0
|Ган Чао
|0
|0
|Gong Zhang
|0
|0
|Mutellip Iminqari
|0
|0
Карточки
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ming Yang Yang
|6
|0
|Yeljan Shinar
|6
|0
|Балде Ромарио
|5
|0
|Брессан Матеус
|5
|0
|Кастильо Роман
|4
|0
|Kang Cao
|3
|0
|Морелатто Лукас
|3
|0
|Xiangbin Li
|3
|0
|Haoqian Zheng
|3
|0
|Junmin Xu
|2
|0
|Xiaodong Shi
|2
|0
|Лю Хуань
|2
|0
|Sheng Ma
|2
|0
|Пуцлин Давид
|1
|0
|Hong Gui
|1
|0
|Jie Wang
|1
|0
|Lai Wei
|1
|0
|Zilei Jiang
|1
|0
|Wei Liu2
|1
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|6
|0
|Тан Синь
|4
|0
|Yiming Yang
|4
|0
|Чжан Янь
|2
|1
|Фелипе
|2
|1
|Zhuoyi Feng
|0
|2
|Ган Чао
|3
|0
|Ruibao Hu
|3
|0
|Yanfeng Dong
|3
|0
|Мяо Тан
|2
|0
|Gong Zhang
|2
|0
|Элкесон Кардосо
|1
|0
|Паласиос Мануэль
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Лю2 Бин
|1
|0
|Ху Хетао
|1
|0
|Mutellip Iminqari
|1
|0
|Tao Jian
|1
|0
Результаты матчей
Наньтун Чжиюнь
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Ченду Беттер Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
10
Наньтун Чжиюнь
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Ченду Беттер Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
7
18
Наньтун Чжиюнь
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Ченду Беттер Сити
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
14
28
Голы по времени матча
Забито
9
16
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
3
33%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
44%
5
31%
76-90
Пропущено
16
14
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
3
21%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
5
31%
3
21%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
3
21%
76-90
Забито
11
19
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
2
18%
4
21%
1-15
2
18%
5
26%
16-30
2
18%
1
5%
31-45
3
27%
4
21%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
0
0%
2
11%
76-90
Пропущено
17
13
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
3
18%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
5
29%
29%
3
23%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
4
24%
2
15%
61-75
2
12%
3
23%
76-90
Забито
20
35
8 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 12
6 Не забивали 6
2
10%
5
14%
1-15
2
10%
9
26%
16-30
4
20%
3
9%
31-45
6
30%
7
20%
46-60
2
10%
4
11%
61-75
4
20%
7
20%
76-90
Пропущено
33
27
17 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 17
3
9%
4
15%
1-15
6
18%
2
7%
16-30
8
24%
7
26%
31-45
6
18%
6
22%
46-60
6
18%
2
7%
61-75
4
12%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:3 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 4:2 Шэньчжэнь - Наньтун Чжиюнь 0:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Гоань 0:1
Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чанчунь Ятай - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 0:1 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 1:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1
Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2
Результаты матчей
Наньтун Чжиюнь
Ченду Беттер Сити
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 46%
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
9 раз 38%
1:0
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
16 раз 67%
0
6 раз 25%
2
2 раза 8%
1
8 раз 33%
2
7 раз 29%
0
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Наньтун Чжиюнь
Ченду Беттер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
93
110
75
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
102
112
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
195
222
1113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|17
|5
|3
|54 - 23
|56
|2.
|25
|13
|8
|4
|48 - 22
|47
|3.
|25
|12
|6
|7
|40 - 31
|42
|4.
|25
|12
|6
|7
|28 - 28
|42
|5.
|25
|11
|9
|5
|42 - 28
|42
|6.
|25
|11
|8
|6
|43 - 30
|41
|7.
|1:0
|25
|11
|7
|7
|36 - 27
|40
|8.
|24
|7
|13
|4
|29 - 24
|34
|9.
|25
|9
|7
|9
|38 - 39
|34
|10.
|25
|8
|7
|10
|30 - 31
|31
|11.
|25
|8
|6
|11
|28 - 45
|30
|12.
|25
|8
|5
|12
|40 - 46
|29
|13.
|25
|6
|5
|14
|28 - 37
|23
|14.
|0:1
|25
|3
|10
|12
|20 - 34
|19
|15.
|24
|3
|9
|12
|20 - 36
|18
|16.
|25
|3
|3
|19
|22 - 65
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|34 - 8
|32
|2.
|13
|8
|3
|2
|26 - 16
|27
|3.
|13
|7
|4
|2
|27 - 13
|25
|4.
|13
|7
|2
|4
|20 - 13
|23
|5.
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|6.
|13
|6
|5
|2
|21 - 15
|23
|7.
|12
|7
|1
|4
|24 - 16
|22
|8.
|12
|6
|4
|2
|22 - 17
|22
|9.
|12
|6
|4
|2
|14 - 12
|22
|10.
|1:0
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|11.
|12
|6
|2
|4
|19 - 16
|20
|12.
|12
|4
|8
|0
|18 - 13
|20
|13.
|13
|5
|3
|5
|15 - 19
|18
|14.
|12
|3
|6
|3
|12 - 14
|15
|15.
|12
|3
|1
|8
|12 - 24
|10
|16.
|0:1
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|28 - 7
|29
|2.
|13
|6
|2
|5
|14 - 16
|20
|3.
|12
|5
|4
|3
|21 - 13
|19
|4.
|12
|5
|4
|3
|20 - 18
|19
|5.
|1:0
|13
|5
|4
|4
|17 - 14
|19
|6.
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|7.
|12
|3
|6
|3
|14 - 14
|15
|8.
|12
|3
|5
|4
|11 - 11
|14
|9.
|12
|3
|3
|6
|13 - 26
|12
|10.
|13
|3
|3
|7
|16 - 22
|12
|11.
|0:1
|13
|1
|6
|6
|11 - 17
|9
|12.
|12
|2
|2
|8
|12 - 21
|8
|13.
|13
|1
|4
|8
|16 - 30
|7
|14.
|12
|0
|3
|9
|8 - 22
|3
|15.
|13
|0
|3
|10
|9 - 21
|3
|16.
|13
|0
|2
|11
|10 - 41
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|16 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|14 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|12
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 5
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Далянь Профешнл
|Цонев Борислав
|7