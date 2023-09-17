Тур: 22.
0:0
Второй тайм: 47'
0'
11' Желтая карточкаWilhelm Nilsson
17' Вторая желтая карточкаWilhelm Nilsson
19' Желтая карточкаLudvig Svanberg
Ход матча
11'
17'
19'
13
Пичках
Пайя
20
Дурмаз
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бом КарлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Ihab Naser
-
-
99 Emir Bosnic
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Сундсвалль
Утсиктенс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пичках Пайя
|5
|0.22
|Андерссон Эрик
|4
|0.17
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.17
|Энгблум Понтус
|3
|0.13
|Симба Мунга
|3
|0.13
|Бурман Маркус
|3
|0.13
|Карстрем Йеспер
|2
|0.09
|Блумквист Александр
|2
|0.09
|Лундстрём Роберт
|1
|0.04
|Халлениус Линус
|1
|0.04
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.04
|Дурмаз Элиас
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Hedlund
|11
|0.5
|Albin Skoglund
|6
|0.27
|Erik Westermark
|3
|0.14
|Мартинссон Фредрик
|2
|0.09
|Wilhelm Nilsson
|2
|0.09
|Allan Mohideen
|2
|0.09
|Erik Gunnarsson2
|2
|0.09
|Бом Карл
|1
|0.05
|Sebastian Lagerlund
|1
|0.05
|Ландстен Карл
|1
|0.05
|Милованович Вилльям
|1
|0.05
|Emir Bosnic
|1
|0.05
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Edin Hamidovic
|0
|0
|Брандт Йеспер
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лундстрём Роберт
|6
|0
|Андерссон Эрик
|5
|0
|Пичках Пайя
|5
|0
|Лундгрен Фредрик
|4
|0
|Блумквист Александр
|3
|0
|Стенсхаген Теодор
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Йонссон Оскар
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
|Ludvig Naavik
|1
|0
|Ludvig Svanberg
|1
|0
|Alexander Larsson
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wilhelm Nilsson
|6
|2
|Lucas Hedlund
|6
|1
|Albin Skoglund
|6
|0
|Брандт Йеспер
|4
|0
|Predrag Randjelovic II
|4
|0
|Erik Westermark
|2
|1
|Фальцетас Александр
|3
|0
|Erik Gunnarsson2
|3
|0
|Мартинссон Фредрик
|3
|0
|Yoann Fellrath
|3
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Emir Bosnic
|2
|0
|Sebastian Lagerlund
|2
|0
|Пекальски Иво
|1
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Allan Mohideen
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Утсиктенс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
2
Сундсвалль
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Утсиктенс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
12
20
Сундсвалль
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
14% (3)
36% (8)
Утсиктенс
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
57% (12)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
10% (2)
52% (11)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
20
22
Голы по времени матча
Забито
15
13
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
20%
6
46%
46-60
6
40%
1
8%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Пропущено
22
9
10 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
5%
0
0%
1-15
6
27%
1
11%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
3
33%
46-60
6
27%
4
44%
61-75
3
14%
1
11%
76-90
Забито
14
21
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 12
3
21%
2
10%
1-15
2
14%
5
24%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
21%
5
24%
61-75
3
21%
4
19%
76-90
Пропущено
22
8
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
9%
2
25%
1-15
4
18%
2
25%
16-30
3
14%
1
13%
31-45
6
27%
0
0%
46-60
4
18%
1
13%
61-75
3
14%
2
25%
76-90
Забито
29
34
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 12
8 Не забивали 4
3
10%
2
6%
1-15
6
21%
6
18%
16-30
2
7%
4
12%
31-45
4
14%
9
26%
46-60
9
31%
6
18%
61-75
5
17%
7
21%
76-90
Пропущено
44
17
19 В 1-м тайме 6
25 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 14
3
7%
2
12%
1-15
10
23%
3
18%
16-30
6
14%
1
6%
31-45
9
20%
3
18%
46-60
10
23%
5
29%
29%
61-75
6
14%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Стоксунд - Сундсвалль 0:2 Сковде АИК - Сундсвалль 2:0
Сундсвалль - Треллеборг 1:1 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3
Утсиктенс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Дальсторпс - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Вестерос 4:0
Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1
Результаты матчей
Сундсвалль
Утсиктенс
Точный счет
0:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
2:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 32%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
101
65
74
110
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
82
47
46
38
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
183
1012
1110
418
615
121
417
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|22
|14
|5
|3
|41 - 16
|47
|2.
|21
|13
|5
|3
|33 - 16
|44
|3.
|22
|13
|3
|6
|45 - 28
|42
|4.
|22
|11
|6
|5
|39 - 18
|39
|5.
|22
|9
|5
|8
|29 - 29
|32
|6.
|21
|9
|3
|9
|27 - 30
|30
|7.
|22
|6
|11
|5
|31 - 26
|29
|8.
|22
|7
|6
|9
|30 - 37
|27
|9.
|22
|7
|5
|10
|24 - 33
|26
|10.
|21
|6
|7
|8
|33 - 38
|25
|11.
|21
|5
|10
|6
|24 - 24
|25
|12.
|22
|6
|7
|9
|20 - 30
|25
|13.
|0:0
|23
|6
|6
|11
|30 - 44
|24
|14.
|22
|5
|7
|10
|25 - 35
|22
|15.
|22
|5
|6
|11
|24 - 33
|21
|16.
|21
|4
|4
|13
|18 - 36
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|8
|2
|1
|27 - 8
|26
|2.
|11
|7
|2
|2
|19 - 13
|23
|3.
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|4.
|10
|6
|4
|0
|14 - 3
|22
|5.
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|6.
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|7.
|10
|6
|0
|4
|20 - 10
|18
|8.
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|9.
|11
|5
|1
|5
|15 - 18
|16
|10.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|11.
|11
|3
|7
|1
|11 - 5
|16
|12.
|11
|3
|6
|2
|20 - 17
|15
|13.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|16 - 22
|13
|14.
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|15.
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|16.
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|25 - 18
|24
|2.
|11
|7
|1
|3
|19 - 13
|22
|3.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|14 - 8
|21
|4.
|10
|4
|4
|2
|14 - 7
|16
|5.
|11
|3
|5
|3
|11 - 9
|14
|6.
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|7.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|14 - 22
|11
|8.
|11
|2
|5
|4
|15 - 19
|11
|9.
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|10.
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|12.
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|13.
|11
|2
|3
|6
|8 - 20
|9
|14.
|11
|1
|5
|5
|15 - 24
|8
|15.
|11
|1
|3
|7
|6 - 20
|6
|16.
|11
|1
|1
|9
|6 - 24
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|15 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Гефле
|Энглунд Лео
|9 (2)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|8 (6)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|1 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7