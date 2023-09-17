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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 22.
Сундсвалль
0:0
Второй тайм: 47'
Утсиктенс
0'
11' Желтая карточка
Wilhelm Nilsson
17' Вторая желтая карточка
Wilhelm Nilsson
19' Желтая карточка
Ludvig Svanberg

Ход матча

11'
 
Wilhelm Nilsson
17'
 
Wilhelm Nilsson
19'
Ludvig Svanberg
 
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Утсиктенс
3.20
3.56
6.80
Все Коэффициенты
1
Йонссон
Оскар
15
Лундстрём
Роберт
4
Блумквист
Александр
12
Ludvig
Svanberg
6
Линдквист
Расмус
13
Пичках
Пайя
7
Андерссон
Эрик
14
Бенгтссон
Йохан
20
Дурмаз
Элиас
16
Бурман
Маркус
21
Энгблум
Понтус
30
Хадая
Элиас
3
Брандт
Йеспер
13
Erik
Gunnarsson2
2
Wilhelm
Nilsson
21
Мартинссон
Фредрик
8
Фальцетас
Александр
23
Пекальски
Иво
22
Predrag
Randjelovic
II
6
Erik
Westermark
7
Бом
Карл
10
Albin
Skoglund
Сундсвалль
4-2-3-1
Утсиктенс
3-5-2

История личных встреч

Сундсвалль
Утсиктенс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
5:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пичках Пайя 5 0.22
Андерссон Эрик 4 0.17
Бенгтссон Йохан 4 0.17
Энгблум Понтус 3 0.13
Симба Мунга 3 0.13
Бурман Маркус 3 0.13
Карстрем Йеспер 2 0.09
Блумквист Александр 2 0.09
Лундстрём Роберт 1 0.04
Халлениус Линус 1 0.04
Стенсхаген Теодор 1 0.04
Дурмаз Элиас 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Hedlund 11 0.5
Albin Skoglund 6 0.27
Erik Westermark 3 0.14
Мартинссон Фредрик 2 0.09
Wilhelm Nilsson 2 0.09
Allan Mohideen 2 0.09
Erik Gunnarsson2 2 0.09
Бом Карл 1 0.05
Sebastian Lagerlund 1 0.05
Ландстен Карл 1 0.05
Милованович Вилльям 1 0.05
Emir Bosnic 1 0.05
Predrag Randjelovic II 0 0
Edin Hamidovic 0 0
Брандт Йеспер 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лундстрём Роберт 6 0
Андерссон Эрик 5 0
Пичках Пайя 5 0
Лундгрен Фредрик 4 0
Блумквист Александр 3 0
Стенсхаген Теодор 3 0
Симба Мунга 1 1
Линдквист Расмус 2 0
Йонссон Оскар 1 0
Бурман Маркус 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Ludvig Naavik 1 0
Ludvig Svanberg 1 0
Alexander Larsson 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wilhelm Nilsson 6 2
Lucas Hedlund 6 1
Albin Skoglund 6 0
Брандт Йеспер 4 0
Predrag Randjelovic II 4 0
Erik Westermark 2 1
Фальцетас Александр 3 0
Erik Gunnarsson2 3 0
Мартинссон Фредрик 3 0
Yoann Fellrath 3 0
Хадая Элиас 2 0
Emir Bosnic 2 0
Sebastian Lagerlund 2 0
Пекальски Иво 1 0
Бом Карл 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Allan Mohideen 1 0
Mark Gorgos 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Утсиктенс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
2
Сундсвалль
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Утсиктенс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

12
20
Сундсвалль
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
14% (3)
36% (8)
Утсиктенс
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
57% (12)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
10% (2)
52% (11)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

20
22

Голы по времени матча

Забито

15
13
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
20%
6
46%
46-60
6
40%
1
8%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Пропущено

22
9
10 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
5%
0
0%
1-15
6
27%
1
11%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
3
33%
46-60
6
27%
4
44%
61-75
3
14%
1
11%
76-90

Забито

14
21
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 12
3
21%
2
10%
1-15
2
14%
5
24%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
21%
5
24%
61-75
3
21%
4
19%
76-90

Пропущено

22
8
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
9%
2
25%
1-15
4
18%
2
25%
16-30
3
14%
1
13%
31-45
6
27%
0
0%
46-60
4
18%
1
13%
61-75
3
14%
2
25%
76-90

Забито

29
34
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 12
8 Не забивали 4
3
10%
2
6%
1-15
6
21%
6
18%
16-30
2
7%
4
12%
31-45
4
14%
9
26%
46-60
9
31%
6
18%
61-75
5
17%
7
21%
76-90

Пропущено

44
17
19 В 1-м тайме 6
25 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 14
3
7%
2
12%
1-15
10
23%
3
18%
16-30
6
14%
1
6%
31-45
9
20%
3
18%
46-60
10
23%
5
29%
29%
61-75
6
14%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Стоксунд - Сундсвалль 0:2 Сковде АИК - Сундсвалль 2:0
Сундсвалль - Треллеборг 1:1 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3
Утсиктенс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Дальсторпс - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Вестерос 4:0
Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1

Результаты матчей

Сундсвалль
Утсиктенс

Точный счет

0:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

2:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 32%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
6
5
1.5
7
4
1
10
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
2
4
7
1.5
4
6
3
8
2.5
2
8
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
18
3
10
12
1.5
11
10
4
18
2.5
6
15
1
21
3.5
4
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 0:0 22 14 5 3 41 - 16 47
2.
Вестерос
 21 13 5 3 33 - 16 44
3.
Эстер
 22 13 3 6 45 - 28 42
4.
ГАИС
 22 11 6 5 39 - 18 39
5.
Гефле
 22 9 5 8 29 - 29 32
6.
Ландскруна
 21 9 3 9 27 - 30 30
7.
Эстерсунд
 22 6 11 5 31 - 26 29
8.
Треллеборг
 22 7 6 9 30 - 37 27
9.
Браге
 22 7 5 10 24 - 33 26
10.
Йёнчёпинг
 21 6 7 8 33 - 38 25
11.
Эребру
 21 5 10 6 24 - 24 25
12.
Сирианска Эскильстуна
 22 6 7 9 20 - 30 25
13.
Сундсвалль
 0:0 23 6 6 11 30 - 44 24
14.
Эргрюте
 22 5 7 10 25 - 35 22
15.
Хельсинборг
 22 5 6 11 24 - 33 21
16.
Сковде АИК
 21 4 4 13 18 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 0:0 11 8 2 1 27 - 8 26
2.
Гефле
 11 7 2 2 19 - 13 23
3.
ГАИС
 12 7 2 3 25 - 11 23
4.
Вестерос
 10 6 4 0 14 - 3 22
5.
Браге
 11 6 2 3 18 - 13 20
6.
Ландскруна
 11 6 2 3 17 - 12 20
7.
Эстер
 10 6 0 4 20 - 10 18
8.
Йёнчёпинг
 10 5 2 3 18 - 14 17
9.
Треллеборг
 11 5 1 5 15 - 18 16
10.
Сирианска Эскильстуна
 11 4 4 3 12 - 10 16
11.
Эребру
 11 3 7 1 11 - 5 16
12.
Эстерсунд
 11 3 6 2 20 - 17 15
13.
Сундсвалль
 0:0 12 3 4 5 16 - 22 13
14.
Сковде АИК
 10 3 3 4 12 - 12 12
15.
Хельсинборг
 11 3 2 6 12 - 16 11
16.
Эргрюте
 11 2 5 4 15 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 12 7 3 2 25 - 18 24
2.
Вестерос
 11 7 1 3 19 - 13 22
3.
Утсиктенс
 0:0 11 6 3 2 14 - 8 21
4.
ГАИС
 10 4 4 2 14 - 7 16
5.
Эстерсунд
 11 3 5 3 11 - 9 14
6.
Эргрюте
 11 3 2 6 10 - 17 11
7.
Сундсвалль
 0:0 11 3 2 6 14 - 22 11
8.
Треллеборг
 11 2 5 4 15 - 19 11
9.
Ландскруна
 10 3 1 6 10 - 18 10
10.
Хельсинборг
 11 2 4 5 12 - 17 10
11.
Эребру
 10 2 3 5 13 - 19 9
12.
Гефле
 11 2 3 6 10 - 16 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 11 2 3 6 8 - 20 9
14.
Йёнчёпинг
 11 1 5 5 15 - 24 8
15.
Браге
 11 1 3 7 6 - 20 6
16.
Сковде АИК
 11 1 1 9 6 - 24 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 15 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Гефле Энглунд Лео 9 (2)
ГАИС Линдберг Юлиус 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Утсиктенс Lucas Hedlund 1 6
Эргрюте Дротт Джонатан 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 19'
    Ludvig Svanberg получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Wilhelm Nilsson получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 11'
    Wilhelm Nilsson получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Утсиктенс
3.20
3.56
6.80
Все Коэффициенты
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