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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 22.
Сундсвалль
1:0
Конец матча
Утсиктенс
0'
11' Желтая карточка
Wilhelm Nilsson
17' Вторая желтая карточка
Wilhelm Nilsson
19' Желтая карточка
Ludvig Svanberg
1:0
58' Гол
Лундстрём Роберт
62' Желтая карточка
Лундстрём Роберт
80' Желтая карточка
Мартинссон Фредрик
80' Желтая карточка
Пичках Пайя
90'+7
1
Йонссон
Оскар
15
Лундстрём
Роберт
4
Блумквист
Александр
12
Ludvig
Svanberg
6
Линдквист
Расмус
13
Пичках
Пайя
7
Андерссон
Эрик
14
Бенгтссон
Йохан
20
Дурмаз
Элиас
16
Бурман
Маркус
21
Энгблум
Понтус
30
Хадая
Элиас
3
Брандт
Йеспер
13
Erik
Gunnarsson2
2
Wilhelm
Nilsson
21
Мартинссон
Фредрик
8
Фальцетас
Александр
23
Пекальски
Иво
22
Predrag
Randjelovic
II
6
Erik
Westermark
7
Бом
Карл
10
Albin
Skoglund
Сундсвалль
4-2-3-1
Утсиктенс
3-5-2

История личных встреч

Сундсвалль
Утсиктенс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
5:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пичках Пайя 5 0.22
Андерссон Эрик 4 0.17
Бенгтссон Йохан 4 0.17
Энгблум Понтус 3 0.13
Симба Мунга 3 0.13
Бурман Маркус 3 0.13
Лундстрём Роберт 2 0.09
Карстрем Йеспер 2 0.09
Блумквист Александр 2 0.09
Халлениус Линус 1 0.04
Стенсхаген Теодор 1 0.04
Дурмаз Элиас 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Hedlund 11 0.5
Albin Skoglund 6 0.27
Erik Westermark 3 0.14
Мартинссон Фредрик 2 0.09
Wilhelm Nilsson 2 0.09
Allan Mohideen 2 0.09
Erik Gunnarsson2 2 0.09
Бом Карл 1 0.05
Sebastian Lagerlund 1 0.05
Ландстен Карл 1 0.05
Милованович Вилльям 1 0.05
Emir Bosnic 1 0.05
Predrag Randjelovic II 0 0
Edin Hamidovic 0 0
Брандт Йеспер 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лундстрём Роберт 7 0
Пичках Пайя 6 0
Андерссон Эрик 5 0
Лундгрен Фредрик 4 0
Блумквист Александр 3 0
Стенсхаген Теодор 3 0
Симба Мунга 1 1
Линдквист Расмус 2 0
Йонссон Оскар 1 0
Бурман Маркус 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Ludvig Naavik 1 0
Ludvig Svanberg 1 0
Alexander Larsson 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wilhelm Nilsson 6 2
Lucas Hedlund 6 1
Albin Skoglund 6 0
Брандт Йеспер 4 0
Predrag Randjelovic II 4 0
Мартинссон Фредрик 4 0
Erik Westermark 2 1
Фальцетас Александр 3 0
Erik Gunnarsson2 3 0
Yoann Fellrath 3 0
Хадая Элиас 2 0
Emir Bosnic 2 0
Sebastian Lagerlund 2 0
Пекальски Иво 1 0
Бом Карл 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Allan Mohideen 1 0
Mark Gorgos 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Утсиктенс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
2
Сундсвалль
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Утсиктенс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

12
20
Сундсвалль
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
13% (3)
35% (8)
Утсиктенс
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (3)
59% (13)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
9% (2)
55% (12)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

20
22

Голы по времени матча

Забито

16
13
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
4
25%
6
46%
46-60
6
38%
1
8%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Пропущено

22
10
10 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
6
27%
1
10%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
4
40%
46-60
6
27%
4
40%
61-75
3
14%
1
10%
76-90

Забито

14
21
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 13
3
21%
2
10%
1-15
2
14%
5
24%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
21%
5
24%
61-75
3
21%
4
19%
76-90

Пропущено

22
8
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
9%
2
25%
1-15
4
18%
2
25%
16-30
3
14%
1
13%
31-45
6
27%
0
0%
46-60
4
18%
1
13%
61-75
3
14%
2
25%
76-90

Забито

30
34
11 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
3
10%
2
6%
1-15
6
20%
6
18%
16-30
2
7%
4
12%
31-45
5
17%
9
26%
46-60
9
30%
6
18%
61-75
5
17%
7
21%
76-90

Пропущено

44
18
19 В 1-м тайме 6
25 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 15
3
7%
2
11%
1-15
10
23%
3
17%
16-30
6
14%
1
6%
31-45
9
20%
4
22%
46-60
10
23%
5
28%
61-75
6
14%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Стоксунд - Сундсвалль 0:2 Сковде АИК - Сундсвалль 2:0
Сундсвалль - Треллеборг 1:1 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3
Утсиктенс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Дальсторпс - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Вестерос 4:0
Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1

Результаты матчей

Сундсвалль
Утсиктенс

Точный счет

0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

2:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 30%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
1
6
6
1.5
7
4
1
11
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
4
7
3
8
2.5
2
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
18
4
10
13
1.5
11
11
4
19
2.5
6
16
1
22
3.5
4
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 22 14 4 4 41 - 17 46
2.
Вестерос
 21 13 5 3 33 - 16 44
3.
Эстер
 22 13 3 6 45 - 28 42
4.
ГАИС
 22 11 6 5 39 - 18 39
5.
Гефле
 22 9 5 8 29 - 29 32
6.
Ландскруна
 21 9 3 9 27 - 30 30
7.
Эстерсунд
 22 6 11 5 31 - 26 29
8.
Треллеборг
 22 7 6 9 30 - 37 27
9.
Браге
 22 7 5 10 24 - 33 26
10.
Сундсвалль
 23 7 5 11 31 - 44 26
11.
Йёнчёпинг
 21 6 7 8 33 - 38 25
12.
Сирианска Эскильстуна
 22 6 7 9 20 - 30 25
13.
Эребру
 1:3 22 5 10 7 25 - 27 25
14.
Эргрюте
 22 5 7 10 25 - 35 22
15.
Хельсинборг
 22 5 6 11 24 - 33 21
16.
Сковде АИК
 3:1 22 5 4 13 21 - 37 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 27 - 8 26
2.
Гефле
 11 7 2 2 19 - 13 23
3.
ГАИС
 12 7 2 3 25 - 11 23
4.
Вестерос
 10 6 4 0 14 - 3 22
5.
Браге
 11 6 2 3 18 - 13 20
6.
Ландскруна
 11 6 2 3 17 - 12 20
7.
Эстер
 10 6 0 4 20 - 10 18
8.
Йёнчёпинг
 10 5 2 3 18 - 14 17
9.
Треллеборг
 11 5 1 5 15 - 18 16
10.
Сирианска Эскильстуна
 11 4 4 3 12 - 10 16
11.
Эребру
 1:3 12 3 7 2 12 - 8 16
12.
Эстерсунд
 11 3 6 2 20 - 17 15
13.
Сундсвалль
 12 4 3 5 17 - 22 15
14.
Сковде АИК
 3:1 10 3 3 4 12 - 12 12
15.
Хельсинборг
 11 3 2 6 12 - 16 11
16.
Эргрюте
 11 2 5 4 15 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 12 7 3 2 25 - 18 24
2.
Вестерос
 11 7 1 3 19 - 13 22
3.
Утсиктенс
 11 6 2 3 14 - 9 20
4.
ГАИС
 10 4 4 2 14 - 7 16
5.
Эстерсунд
 11 3 5 3 11 - 9 14
6.
Эргрюте
 11 3 2 6 10 - 17 11
7.
Сундсвалль
 11 3 2 6 14 - 22 11
8.
Треллеборг
 11 2 5 4 15 - 19 11
9.
Ландскруна
 10 3 1 6 10 - 18 10
10.
Хельсинборг
 11 2 4 5 12 - 17 10
11.
Эребру
 1:3 10 2 3 5 13 - 19 9
12.
Гефле
 11 2 3 6 10 - 16 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 11 2 3 6 8 - 20 9
14.
Йёнчёпинг
 11 1 5 5 15 - 24 8
15.
Сковде АИК
 3:1 12 2 1 9 9 - 25 7
16.
Браге
 11 1 3 7 6 - 20 6
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 15 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Гефле Энглунд Лео 9 (2)
ГАИС Линдберг Юлиус 8 (6)
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Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Утсиктенс Lucas Hedlund 1 6
Эргрюте Дротт Джонатан 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 19'
      Ludvig Svanberg получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Wilhelm Nilsson получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 11'
      Wilhelm Nilsson получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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