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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Jonas Hansen
Видовре
0:0
Первый тайм: 7'
Люнгбю
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Видовре
Ничья
Люнгбю
3.52
3.63
2.20
Все Коэффициенты
1
Filip
Djukic
15
Ильязовски
Ахмед
5
Matti
Olsen
2
Стендеруп
Даниэль
3
Philip
Reinhold
14
Якобсен
Кристиан
II
6
Геммер
Йонас
11
Линдберг
Маркус
7
Камили
Лирим
24
Макиенок
Симон
22
Andreas
Smed
1
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
12
Йенсен
Магнус
7
William
Kumado
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
20
Финнссон
Кольбейн
26
Гюткьяер
Фредерик
22
Гудьонсен
Андри
Видовре
4-3-3
Люнгбю
3-5-2

История личных встреч

Видовре
Люнгбю

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

18 матчей

11.1%
16.7%
72.2%
2 победы 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
2 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
1:0
ТМК
3:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
3:1
ТМС
3:0
ТМК
3:1
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
3:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
3:2
ПД
4:1
ПД
3:1

Голы

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.67
0.83

Среднее время на гол

135
108

Всего голов

28
5

Голов в среднем за матч

2.33
0.83

Среднее время на гол

38
108

Всего голов

32
15

Голов в среднем за матч

1.78
0.83

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14

Среднее время на гол

50
108

Бомбардиры внутри турнира

Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобсен Кристиан II 2 0.25
Andreas Smed 1 0.13
Камили Лирим 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнбогасон Альфред 2 0.25
Гюткьяер Фредерик 2 (1) 0.25
Гудьонсен Андри 1 0.13
Грегор Паскаль 1 0.13
Финнссон Кольбейн 1 0.13
Чуквуани Точи 1 0.13
William Kumado 0 0
Ромер Марсель 0 0
Магнуссон Сайвар-Атли 0 0

Карточки

Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геертсен Николай 2 0
Геммер Йонас 2 0
Matti Olsen 2 0
Magnus Fredslund 2 0
Томсен Тобиас 1 0
Philip Reinhold 1 0
Камили Лирим 1 0
Ильязовски Ахмед 1 0
Пер Франдсен 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 3 1
Ромер Марсель 2 0
William Kumado 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Бьеллан Андреас 1 0
Грегор Паскаль 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Чуквуани Точи 1 0
Винтер Каспер 1 0
Freyr Alexandersson 1 0

Результаты матчей

Видовре
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Люнгбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Видовре
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Люнгбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
5
Видовре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Люнгбю
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
23%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Видовре
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0 Видовре - Оденсе 1:5 Видовре - Копенгаген 0:2
Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3 Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2 Хельсингёр - Видовре 0:1 Видовре - Вайле 0:1 Сённерйюск - Видовре 0:3 Видовре - Венсюссель 0:0 Вайле - Видовре 0:0 Видовре - Хельсингёр 3:2
Люнгбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0
Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 2:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1

Результаты матчей

Видовре
Люнгбю

Точный счет

0:2
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Видовре
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 8 6 1 1 18 - 9 19
2.
Норшелланн
 8 5 2 1 21 - 8 17
3.
Брондбю
 7 5 0 2 12 - 7 15
4.
Силькеборг
 7 4 1 2 11 - 8 13
5.
АГФ Орхус
 7 3 3 1 9 - 7 12
6.
Мидтьюлланн
 8 3 2 3 9 - 12 11
7.
Люнгбю
 0:0 8 2 3 3 9 - 10 9
8.
Виборг
 8 2 3 3 9 - 13 9
9.
Оденсе
 7 2 2 3 13 - 11 8
10.
Раннерс
 8 2 2 4 8 - 18 8
11.
Вайле
 8 1 0 7 8 - 14 3
12.
Видовре
 0:0 8 0 3 5 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 4 3 1 0 12 - 4 10
2.
Копенгаген
 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Силькеборг
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Люнгбю
 0:0 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 2 7
6.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Брондбю
 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Виборг
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Раннерс
 3 1 1 1 3 - 7 4
10.
Оденсе
 4 0 2 2 5 - 7 2
11.
Видовре
 0:0 4 0 1 3 1 - 9 1
12.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 4 3 1 0 9 - 5 10
2.
Брондбю
 4 3 0 1 5 - 4 9
3.
Норшелланн
 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Оденсе
 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
АГФ Орхус
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Силькеборг
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Мидтьюлланн
 4 1 1 2 5 - 10 4
8.
Раннерс
 5 1 1 3 5 - 11 4
9.
Вайле
 4 1 0 3 4 - 6 3
10.
Виборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
11.
Видовре
 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
12.
Люнгбю
 0:0 4 0 2 2 2 - 6 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 5
Брондбю Валлис Николай 5
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 4 (2)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 4 (2)
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
АГФ Орхус Поульсен Николай 3
АГФ Орхус Беихмо Феликс 3
Оденсе Манне Аласана 3
Весь список
  • 3'
    Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 2'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 1'
    Матч остановлен
  • 1'
    Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Люнгбю начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
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    Лучшие коэффициенты
    Видовре
    Ничья
    Люнгбю
    3.52
    3.63
    2.20
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