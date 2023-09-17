Тур: 8. Стадион: Pro Ventilation Arena. Главный судья: Jonas Hansen
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
22
Andreas
Smed
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Andreas SmedНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
16 Jeffrey Papa
-
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Tobias Storm
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
История личных встреч
Видовре
Люнгбю
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
18 матчей
11.1%
16.7%
72.2%
2 победы 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
2 победы 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
0.67
0.83
Среднее время на гол
135
108
Всего голов
28
5
Голов в среднем за матч
2.33
0.83
Среднее время на гол
38
108
Всего голов
32
15
Голов в среднем за матч
1.78
0.83
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
Среднее время на гол
50
108
Бомбардиры внутри турнира
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобсен Кристиан II
|2
|0.25
|Andreas Smed
|1
|0.13
|Камили Лирим
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.25
|Гюткьяер Фредерик
|2 (1)
|0.25
|Гудьонсен Андри
|1
|0.13
|Грегор Паскаль
|1
|0.13
|Финнссон Кольбейн
|1
|0.13
|Чуквуани Точи
|1
|0.13
|William Kumado
|0
|0
|Ромер Марсель
|0
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|0
|0
Карточки
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геертсен Николай
|2
|0
|Геммер Йонас
|2
|0
|Matti Olsen
|2
|0
|Magnus Fredslund
|2
|0
|Томсен Тобиас
|1
|0
|Philip Reinhold
|1
|0
|Камили Лирим
|1
|0
|Ильязовски Ахмед
|1
|0
|Пер Франдсен
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финнссон Кольбейн
|3
|1
|Ромер Марсель
|2
|0
|William Kumado
|2
|0
|Хамалайнен Брайан
|1
|0
|Бьеллан Андреас
|1
|0
|Грегор Паскаль
|1
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0
|Чуквуани Точи
|1
|0
|Винтер Каспер
|1
|0
|Freyr Alexandersson
|1
|0
Результаты матчей
Видовре
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Люнгбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Видовре
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Люнгбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
5
Видовре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Люнгбю
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
23%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Видовре
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0 Видовре - Оденсе 1:5 Видовре - Копенгаген 0:2
Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3 Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2 Хельсингёр - Видовре 0:1 Видовре - Вайле 0:1 Сённерйюск - Видовре 0:3 Видовре - Венсюссель 0:0 Вайле - Видовре 0:0 Видовре - Хельсингёр 3:2
Люнгбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0
Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 2:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1
Результаты матчей
Видовре
Люнгбю
Точный счет
0:2
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Видовре
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
52
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|18 - 9
|19
|2.
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|3.
|7
|5
|0
|2
|12 - 7
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|9 - 12
|11
|7.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|8.
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|13 - 11
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|8 - 18
|8
|11.
|8
|1
|0
|7
|8 - 14
|3
|12.
|0:0
|8
|0
|3
|5
|3 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|10.
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|11.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|12.
|4
|0
|0
|4
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|8.
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|11.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|12.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|5
|Брондбю
|Валлис Николай
|5
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|4 (2)
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|4 (2)
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|3
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|3
|Оденсе
|Манне Аласана
|3