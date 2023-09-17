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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 8. Стадион: . Зрители: 4022 Главный судья: Jonas Hansen
Видовре
0:1
Конец матча
Люнгбю
0'
47' Желтая карточка
Philip Reinhold
53' Желтая карточка
Якобсен Кристиан
55' Желтая карточка
Геммер Йонас
0:1
59' Гол
Гудьонсен Андри
90'+5

Ход матча

47'
Philip Reinhold
 
53'
Якобсен Кристиан
 
55'
Геммер Йонас
 
56'
 
Муньеса Марк
Бьеллан Андреас
59'
0:1
Гудьонсен Андри
67'
Спельманн Мартин
Якобсен Кристиан
 
67'
Герт Матиас
Andreas Smed
 
75'
Томсен Тобиас
Геммер Йонас
 
79'
 
Винтер Каспер
Чуквуани Точи
79'
 
Tobias Storm
William Kumado
82'
Jeffrey Papa
Камили Лирим
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 8
  • 0 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 487 Количество передач 369
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

1
Filip
Djukic
15
Ильязовски
Ахмед
5
Matti
Olsen
2
Стендеруп
Даниэль
3
Philip
Reinhold
14
Якобсен
Кристиан
II
6
Геммер
Йонас
11
Линдберг
Маркус
7
Камили
Лирим
24
Макиенок
Симон
22
Andreas
Smed
1
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
12
Йенсен
Магнус
7
William
Kumado
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
20
Финнссон
Кольбейн
26
Гюткьяер
Фредерик
22
Гудьонсен
Андри
Видовре
4-3-3
Люнгбю
3-5-2

История личных встреч

Видовре
Люнгбю

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

18 матчей

11.1%
16.7%
72.2%
2 победы 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
2 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
1:0
ТМК
3:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
3:1
ТМС
3:0
ТМК
3:1
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
3:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
3:2
ПД
4:1
ПД
3:1

Голы

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.67
0.83

Среднее время на гол

135
108

Всего голов

28
5

Голов в среднем за матч

2.33
0.83

Среднее время на гол

38
108

Всего голов

32
15

Голов в среднем за матч

1.78
0.83

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14

Среднее время на гол

50
108

Бомбардиры внутри турнира

Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобсен Кристиан II 2 0.25
Andreas Smed 1 0.13
Камили Лирим 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнбогасон Альфред 2 0.25
Гюткьяер Фредерик 2 (1) 0.25
Гудьонсен Андри 2 0.25
Грегор Паскаль 1 0.13
Финнссон Кольбейн 1 0.13
Чуквуани Точи 1 0.13
William Kumado 0 0
Ромер Марсель 0 0
Магнуссон Сайвар-Атли 0 0

Карточки

Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 3 0
Геертсен Николай 2 0
Matti Olsen 2 0
Magnus Fredslund 2 0
Philip Reinhold 2 0
Якобсен Кристиан II 1 0
Томсен Тобиас 1 0
Камили Лирим 1 0
Ильязовски Ахмед 1 0
Пер Франдсен 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 3 1
Ромер Марсель 2 0
William Kumado 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Бьеллан Андреас 1 0
Грегор Паскаль 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Чуквуани Точи 1 0
Винтер Каспер 1 0
Freyr Alexandersson 1 0

Результаты матчей

Видовре
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Люнгбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Видовре
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Люнгбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
5
Видовре
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Люнгбю
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
40%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 5
6 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
21%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
4
29%
2
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Видовре
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0 Видовре - Оденсе 1:5 Видовре - Копенгаген 0:2
Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3 Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2 Хельсингёр - Видовре 0:1 Видовре - Вайле 0:1 Сённерйюск - Видовре 0:3 Видовре - Венсюссель 0:0 Вайле - Видовре 0:0 Видовре - Хельсингёр 3:2
Люнгбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0
Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 2:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1

Результаты матчей

Видовре
Люнгбю

Точный счет

0:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Видовре
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 8 6 1 1 18 - 9 19
2.
Брондбю
 3:0 8 6 0 2 15 - 7 18
3.
Норшелланн
 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Силькеборг
 7 4 1 2 11 - 8 13
5.
АГФ Орхус
 0:3 8 3 3 2 9 - 10 12
6.
Люнгбю
 8 3 2 3 10 - 10 11
7.
Мидтьюлланн
 8 3 2 3 9 - 12 11
8.
Виборг
 8 2 3 3 9 - 13 9
9.
Оденсе
 7 2 2 3 13 - 11 8
10.
Раннерс
 8 2 2 4 8 - 18 8
11.
Вайле
 8 1 0 7 8 - 14 3
12.
Видовре
 8 0 2 6 3 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 4 3 1 0 12 - 4 10
2.
Копенгаген
 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Силькеборг
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Люнгбю
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 2 7
6.
АГФ Орхус
 0:3 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Брондбю
 3:0 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Виборг
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Раннерс
 3 1 1 1 3 - 7 4
10.
Оденсе
 4 0 2 2 5 - 7 2
11.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
12.
Видовре
 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 3:0 5 4 0 1 8 - 4 12
2.
Копенгаген
 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Норшелланн
 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Оденсе
 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
АГФ Орхус
 0:3 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Силькеборг
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Люнгбю
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Мидтьюлланн
 4 1 1 2 5 - 10 4
9.
Раннерс
 5 1 1 3 5 - 11 4
10.
Вайле
 4 1 0 3 4 - 6 3
11.
Виборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
12.
Видовре
 4 0 2 2 2 - 4 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 6
Силькеборг Линд Александр 5
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 4 (2)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 4 (2)
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Видовре Геммер Йонас 3
АГФ Орхус Беихмо Феликс 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Люнгбю вырывает победу
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4022 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Видовре: 57%, Люнгбю: 43%.
  • 95'
    Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Удар от ворот произведет Люнгбю
  • 93'
    Удар от ворот произведет Видовре
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