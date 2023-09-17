Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

83' Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе

82' Удар от ворот произведет Люнгбю

79' Удар от ворот произведет Люнгбю

78' Philip Rejnhold не смог попасть в створ ударом издали

76' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Люнгбю

70' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Philip Rejnhold не смог попасть в створ ударом издали

69' Линдберг Маркус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Удар от ворот произведет Видовре

69' William Kumado из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Финнссон Кольбейн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

67' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Видовре

63' Гюткьяер Фредерик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Хорошую попытку сделал Гюткьяер Фредерик . Удар в створ, но вратарь начеку

63' William Kumado создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе

61' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Люнгбю будет все-таки засчитан.

61' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Люнгбю

61' Команда Люнгбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

59' Г О О О О Л - Гудьонсен Андри забивает ударом с левой ноги!

59' Хорошую попытку сделал Гюткьяер Фредерик . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Гудьонсен Андри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Финнссон Кольбейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Матч возобновится спорным мячом

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Геммер Йонас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

55' Хорошую попытку сделал Финнссон Кольбейн . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Финнссон Кольбейн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Ромер Марсель бьет со штрафного в створ, но Filip Djukic держит все под контролем

53' Якобсен Кристиан II совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

52' Удар от ворот произведет Люнгбю

51' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

51' ШТАНГА! Так было близко к голу - Andreas Smed нанес удар в каркас ворот!

50' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Удар от ворот произведет Люнгбю

49' Линдберг Маркус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Philip Rejnhold получил желтую карточку от судьи

46' Удар от ворот произведет Люнгбю