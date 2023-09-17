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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 23. Стадион: .
Мьёндален
1:1
Второй тайм: 50'
Брюне
0'
0:1
2' Гол
Duarte Moreira
4' Желтая карточка
Сольберг Йоаким
1:1
40' Гол
Брингакер Матиас

Ход матча

2'
0:1
Duarte Moreira
4'
Сольберг Йоаким
 
40'
Брингакер Матиас
1:1
46'
 
Christian Landu Landu
Sjur Jonassen
Лучшие коэффициенты
Мьёндален
Ничья
Брюне
4.05
3.70
3.65
Все Коэффициенты
1
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
23
Холтен
Расмус
3
Скоген
Сондре
5
Эверби
Сиверт
38
Sondre
Granaas
6
Сольберг
Йоаким
8
Свеен
Оле
7
Овенстад
Мартин
9
Брингакер
Матиас
15
Love
Reuterswaerd
99
Igor
Spiridonov
24
Jens
Huseboe
19
Tobias
Guddal
20
Sondre
Norheim
I
3
Paal
Aamodt
7
Sigurd
Groenli
9
Содаль
Ларс-Эрик
8
Andreas
Dybevik
10
Robert
Undheim
18
Duarte
Moreira
32
Sjur
Jonassen
Мьёндален
4-3-3
Брюне
4-4-2

История личных встреч

Мьёндален
Брюне

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
0:5
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
0:3
ПД
2:2
ПД
1:1
А
0:0
А
0:0
А
3:1
А
5:1
А
1:0
А
2:1
ТМС
0:6

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.56
1.22

Среднее время на гол

57
73

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.56

Среднее время на гол

54
57

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.61
1.39

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

55
64

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Lien 10 0.43
Брингакер Матиас 5 (2) 0.22
Скистад Эрик Ставас 3 0.13
Овенстад Мартин 2 0.09
Токстад Кристоффер 1 0.04
Сольберг Йоаким 1 0.04
Эверби Сиверт 1 0.04
Sondre Granaas 1 0.04
Mats Pedersen 1 0.04
Янсен Квинт 1 0.04
Скоген Сондре 1 0.04
Хансен Адриан Александер 1 0.04
Sander Bratvold 1 0.04
Свеен Оле 0 0
Love Reuterswaerd 0 0
Эриксен Сивер Скаар 0 0
Brinder Singh 0 0
Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Dybevik 4 (3) 0.17
Duarte Moreira 4 0.17
Abel William Stensrud 4 0.17
Диа Мамаду 4 0.17
Sjur Jonassen 3 0.13
Robert Undheim 2 0.09
Sigurd Groenli 2 0.09
Christian Landu Landu 2 0.09
Содаль Ларс-Эрик 2 0.09
Daniel Hermansson 1 0.04
Ротихеуг Оливер 1 0.04
Мненей Ноа 1 0.04
Tobias Guddal 1 0.04
Axel Kryger 0 0
Хатлехоль Йёрген 0 0
Paal Aamodt 0 0
Eirik Saunes 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свеен Оле 4 0
Сольберг Йоаким 3 0
Янсен Квинт 3 0
Ольсен Мейнхард 3 0
Скоген Сондре 3 0
Овенстад Мартин 2 0
Love Reuterswaerd 2 0
Хансен Адриан Александер 2 0
Sondre Granaas 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Брингакер Матиас 1 0
Kristian Lien 1 0
Эриксен Сивер Скаар 1 0
Mats Pedersen 1 0
Brinder Singh 1 0
Холтен Расмус 1 0
Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диа Мамаду 6 0
Axel Kryger 5 0
Sigurd Groenli 4 0
Christian Landu Landu 3 0
Хатлехоль Йёрген 3 0
Abel William Stensrud 3 0
Содаль Ларс-Эрик 3 0
Балдвинссон Рогви 2 0
Andreas Dybevik 2 0
Tobias Guddal 2 0
Robert Undheim 1 0
Sondre Norheim I 1 0
Ротихеуг Оливер 1 0
Jens Huseboe 1 0
Мненей Ноа 1 0
Ole Kevin Knappen 1 0

Результаты матчей

Мьёндален
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Брюне
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
7
Мьёндален
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Брюне
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

11
19
Мьёндален
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Брюне
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

19
26

Голы по времени матча

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
1
7%
2
17%
1-15
3
21%
3
25%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
4
33%
76-90

Пропущено

15
17
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
20%
2
12%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
3
20%
4
24%
61-75
2
13%
2
12%
76-90

Забито

16
20
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
6%
3
15%
1-15
3
19%
2
10%
16-30
1
6%
5
25%
31-45
5
31%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
6
38%
6
30%
76-90

Пропущено

18
10
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
17%
2
20%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
5
28%
1
10%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
4
22%
1
10%
61-75
3
17%
2
20%
76-90

Забито

30
32
11 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
2
7%
5
16%
1-15
6
20%
5
16%
16-30
3
10%
5
16%
31-45
7
23%
4
13%
46-60
3
10%
3
9%
61-75
9
30%
10
31%
76-90

Пропущено

33
27
19 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 16
6
18%
4
15%
1-15
6
18%
3
11%
16-30
7
21%
5
19%
31-45
2
6%
6
22%
46-60
7
21%
5
19%
61-75
5
15%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Санднес - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Дьерв 2:2 Мосс - Мьёндален 4:1
Мьёндален - Ранхейм 1:2 Осане - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ Осло 2:2
Брюне
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Брюне - Санднес 3:0 Дьерв - Брюне 1:3 Брюне - Мосс 3:1 Осане - Брюне 2:1
Брюне - Хёдд 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1 Брюне - Ранхейм 1:0 Брюне - ИК Старт 5:1 Мосс - Брюне 2:1 Брюне - Рёуфосс 4:1 Хёдд - Брюне 0:1 Брюне - Осане 1:2 Скейд - Брюне 2:0 Вард Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - КФУМ Осло 0:1 Rosseland - Брюне 1:3 Санднес - Брюне 2:0 Брюне - Дьерв 0:0 Брюне - Мьёндален 2:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1

Результаты матчей

Мьёндален
Брюне

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
4 раза 40%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
7 раз 32%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 32%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
1
8 раз 36%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мьёндален
Брюне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
3
4
7
1.5
7
5
2
9
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
2
5
6
1.5
2
8
2
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
17
5
9
13
1.5
9
13
4
18
2.5
4
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:1 23 12 10 1 33 - 16 46
2.
КФУМ Осло
 23 12 5 6 42 - 30 41
3.
Конгсвингер
 0:1 23 12 3 8 38 - 29 39
4.
ИК Старт
 23 10 8 5 43 - 29 38
5.
ФК Кристиансунн
 1:0 22 10 6 6 38 - 29 36
6.
Согндаль
 1:1 22 10 5 7 33 - 29 35
7.
Ранхейм
 23 10 3 10 28 - 41 33
8.
Рёуфосс
 23 9 5 9 32 - 29 32
9.
Брюне
 1:1 23 9 5 9 32 - 29 32
10.
Мосс
 1:0 23 8 6 9 26 - 32 30
11.
Санднес
 22 8 5 9 34 - 29 29
12.
Дьерв
 23 7 5 11 34 - 47 26
13.
Осане
 1:0 23 6 8 9 32 - 34 26
14.
Мьёндален
 1:1 23 6 6 11 29 - 36 24
15.
Хёдд
 0:1 22 6 5 11 21 - 28 23
16.
Скейд
 0:1 23 2 5 16 20 - 48 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 11 8 2 1 27 - 12 26
2.
Фредрикстад
 1:1 12 7 5 0 20 - 7 26
3.
ФК Кристиансунн
 1:0 12 7 3 2 24 - 11 24
4.
Брюне
 1:1 12 7 3 2 20 - 10 24
5.
КФУМ Осло
 11 7 2 2 24 - 12 23
6.
Конгсвингер
 0:1 12 7 1 4 21 - 13 22
7.
Мосс
 1:0 12 7 1 4 13 - 10 22
8.
Согндаль
 1:1 10 6 2 2 19 - 11 20
9.
Рёуфосс
 11 5 4 2 18 - 10 19
10.
Ранхейм
 11 5 1 5 17 - 25 16
11.
Осане
 1:0 11 4 4 3 18 - 16 16
12.
Санднес
 12 4 3 5 19 - 17 15
13.
Дьерв
 12 4 3 5 17 - 20 15
14.
Хёдд
 0:1 10 3 4 3 9 - 8 13
15.
Мьёндален
 1:1 12 2 5 5 15 - 16 11
16.
Скейд
 0:1 11 1 2 8 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:1 11 5 5 1 13 - 9 20
2.
КФУМ Осло
 12 5 3 4 18 - 18 18
3.
Конгсвингер
 0:1 11 5 2 4 17 - 16 17
4.
Ранхейм
 12 5 2 5 11 - 16 17
5.
Согндаль
 1:1 12 4 3 5 14 - 18 15
6.
Санднес
 10 4 2 4 15 - 12 14
7.
Мьёндален
 1:1 11 4 1 6 14 - 20 13
8.
Рёуфосс
 12 4 1 7 14 - 19 13
9.
ФК Кристиансунн
 1:0 10 3 3 4 14 - 18 12
10.
ИК Старт
 12 2 6 4 16 - 17 12
11.
Дьерв
 11 3 2 6 17 - 27 11
12.
Хёдд
 0:1 12 3 1 8 12 - 20 10
13.
Осане
 1:0 12 2 4 6 14 - 18 10
14.
Брюне
 1:1 11 2 2 7 12 - 19 8
15.
Мосс
 1:0 11 1 5 5 13 - 22 8
16.
Скейд
 0:1 12 1 3 8 9 - 23 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (4)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 6
Санднес Matias Belli Moldskred 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Sjur Jonassen уходит с поля. Кристиан Ланду Ланду выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Г О О О О Л - Брингакер Матиас бьет в цель!
  • 4'
    Сольберг Йоаким получил желтую карточку от судьи
  • 2'
    Г О О О О Л - Duarte Moreira бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мьёндален
Ничья
Брюне
4.05
3.70
3.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мьёндален 1:1 Брюне онлайн

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