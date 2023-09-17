Тур: 23. Стадион: Consto Arena.
Ход матча
2'
0:1
40'
1:1
24
Jens
Huseboe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
14 Keerat Singh
-
-
-
18 Simon Appiah
-
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Jens HuseboeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
История личных встреч
Мьёндален
Брюне
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.56
1.22
Среднее время на гол
57
73
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.56
Среднее время на гол
54
57
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
1.61
1.39
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
55
64
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|10
|0.43
|Брингакер Матиас
|5 (2)
|0.22
|Скистад Эрик Ставас
|3
|0.13
|Овенстад Мартин
|2
|0.09
|Токстад Кристоффер
|1
|0.04
|Сольберг Йоаким
|1
|0.04
|Эверби Сиверт
|1
|0.04
|Sondre Granaas
|1
|0.04
|Mats Pedersen
|1
|0.04
|Янсен Квинт
|1
|0.04
|Скоген Сондре
|1
|0.04
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.04
|Sander Bratvold
|1
|0.04
|Свеен Оле
|0
|0
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
Брюне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Dybevik
|4 (3)
|0.17
|Duarte Moreira
|4
|0.17
|Abel William Stensrud
|4
|0.17
|Диа Мамаду
|4
|0.17
|Sjur Jonassen
|3
|0.13
|Robert Undheim
|2
|0.09
|Sigurd Groenli
|2
|0.09
|Christian Landu Landu
|2
|0.09
|Содаль Ларс-Эрик
|2
|0.09
|Daniel Hermansson
|1
|0.04
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.04
|Мненей Ноа
|1
|0.04
|Tobias Guddal
|1
|0.04
|Axel Kryger
|0
|0
|Хатлехоль Йёрген
|0
|0
|Paal Aamodt
|0
|0
|Eirik Saunes
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свеен Оле
|4
|0
|Сольберг Йоаким
|3
|0
|Янсен Квинт
|3
|0
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Скоген Сондре
|3
|0
|Овенстад Мартин
|2
|0
|Love Reuterswaerd
|2
|0
|Хансен Адриан Александер
|2
|0
|Sondre Granaas
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Брингакер Матиас
|1
|0
|Kristian Lien
|1
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0
|Mats Pedersen
|1
|0
|Brinder Singh
|1
|0
|Холтен Расмус
|1
|0
Брюне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диа Мамаду
|6
|0
|Axel Kryger
|5
|0
|Sigurd Groenli
|4
|0
|Christian Landu Landu
|3
|0
|Хатлехоль Йёрген
|3
|0
|Abel William Stensrud
|3
|0
|Содаль Ларс-Эрик
|3
|0
|Балдвинссон Рогви
|2
|0
|Andreas Dybevik
|2
|0
|Tobias Guddal
|2
|0
|Robert Undheim
|1
|0
|Sondre Norheim I
|1
|0
|Ротихеуг Оливер
|1
|0
|Jens Huseboe
|1
|0
|Мненей Ноа
|1
|0
|Ole Kevin Knappen
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Брюне
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
7
Мьёндален
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Брюне
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
11
19
Мьёндален
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Брюне
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
19
26
Голы по времени матча
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
1
7%
2
17%
1-15
3
21%
3
25%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
4
33%
76-90
Пропущено
15
17
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
20%
2
12%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
3
20%
4
24%
61-75
2
13%
2
12%
76-90
Забито
16
20
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
6%
3
15%
1-15
3
19%
2
10%
16-30
1
6%
5
25%
31-45
5
31%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
6
38%
6
30%
76-90
Пропущено
18
10
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
17%
2
20%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
5
28%
1
10%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
4
22%
1
10%
61-75
3
17%
2
20%
76-90
Забито
30
32
11 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
2
7%
5
16%
1-15
6
20%
5
16%
16-30
3
10%
5
16%
31-45
7
23%
4
13%
46-60
3
10%
3
9%
61-75
9
30%
10
31%
76-90
Пропущено
33
27
19 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 16
6
18%
4
15%
1-15
6
18%
3
11%
16-30
7
21%
5
19%
31-45
2
6%
6
22%
46-60
7
21%
5
19%
61-75
5
15%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Санднес - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Дьерв 2:2 Мосс - Мьёндален 4:1
Мьёндален - Ранхейм 1:2 Осане - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ Осло 2:2
Брюне
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Брюне - Санднес 3:0 Дьерв - Брюне 1:3 Брюне - Мосс 3:1 Осане - Брюне 2:1
Брюне - Хёдд 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1 Брюне - Ранхейм 1:0 Брюне - ИК Старт 5:1 Мосс - Брюне 2:1 Брюне - Рёуфосс 4:1 Хёдд - Брюне 0:1 Брюне - Осане 1:2 Скейд - Брюне 2:0 Вард Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - КФУМ Осло 0:1 Rosseland - Брюне 1:3 Санднес - Брюне 2:0 Брюне - Дьерв 0:0 Брюне - Мьёндален 2:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1
Результаты матчей
Мьёндален
Брюне
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
4 раза 40%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
7 раз 32%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 32%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
1
8 раз 36%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
Брюне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
93
47
75
29
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
82
56
28
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
175
913
913
418
418
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|23
|12
|10
|1
|33 - 16
|46
|2.
|23
|12
|5
|6
|42 - 30
|41
|3.
|0:1
|23
|12
|3
|8
|38 - 29
|39
|4.
|23
|10
|8
|5
|43 - 29
|38
|5.
|1:0
|22
|10
|6
|6
|38 - 29
|36
|6.
|1:1
|22
|10
|5
|7
|33 - 29
|35
|7.
|23
|10
|3
|10
|28 - 41
|33
|8.
|23
|9
|5
|9
|32 - 29
|32
|9.
|1:1
|23
|9
|5
|9
|32 - 29
|32
|10.
|1:0
|23
|8
|6
|9
|26 - 32
|30
|11.
|22
|8
|5
|9
|34 - 29
|29
|12.
|23
|7
|5
|11
|34 - 47
|26
|13.
|1:0
|23
|6
|8
|9
|32 - 34
|26
|14.
|1:1
|23
|6
|6
|11
|29 - 36
|24
|15.
|0:1
|22
|6
|5
|11
|21 - 28
|23
|16.
|0:1
|23
|2
|5
|16
|20 - 48
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|2.
|1:1
|12
|7
|5
|0
|20 - 7
|26
|3.
|1:0
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|4.
|1:1
|12
|7
|3
|2
|20 - 10
|24
|5.
|11
|7
|2
|2
|24 - 12
|23
|6.
|0:1
|12
|7
|1
|4
|21 - 13
|22
|7.
|1:0
|12
|7
|1
|4
|13 - 10
|22
|8.
|1:1
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|9.
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|10.
|11
|5
|1
|5
|17 - 25
|16
|11.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|12.
|12
|4
|3
|5
|19 - 17
|15
|13.
|12
|4
|3
|5
|17 - 20
|15
|14.
|0:1
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|15.
|1:1
|12
|2
|5
|5
|15 - 16
|11
|16.
|0:1
|11
|1
|2
|8
|11 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|11
|5
|5
|1
|13 - 9
|20
|2.
|12
|5
|3
|4
|18 - 18
|18
|3.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|4.
|12
|5
|2
|5
|11 - 16
|17
|5.
|1:1
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|6.
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|7.
|1:1
|11
|4
|1
|6
|14 - 20
|13
|8.
|12
|4
|1
|7
|14 - 19
|13
|9.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|10.
|12
|2
|6
|4
|16 - 17
|12
|11.
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|12.
|0:1
|12
|3
|1
|8
|12 - 20
|10
|13.
|1:0
|12
|2
|4
|6
|14 - 18
|10
|14.
|1:1
|11
|2
|2
|7
|12 - 19
|8
|15.
|1:0
|11
|1
|5
|5
|13 - 22
|8
|16.
|0:1
|12
|1
|3
|8
|9 - 23
|6
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (4)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|6
|Санднес
|Matias Belli Moldskred
|6