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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 23. Стадион: .
Хаммарбю
0:2
Перерыв
Мальмё
0'
0:1
19' Гол
Берг Оливер
0:2
40' Гол
Веккья Стефано
41' Желтая карточка
Рикс Сёрен
44' Желтая карточка
Веккья Стефано

Ход матча

19'
0:1
Берг Оливер
40'
0:2
Веккья Стефано
41'
 
Рикс Сёрен
44'
 
Веккья Стефано

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
Мальмё
3.00
8.70
2.86
Все Коэффициенты
1
Довин
Оливер
4
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
32
Nathaniel
Adjei
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
33
Хаммар
Фредрик
2
Marc
Llinares
19
Jusef
Erabi
9
Налич
Ади
27
Далин
Юхан
13
Ольссон
Мартин
18
Янссон
Понтус
19
Корнелиус
Дерек
22
Али
Таха
Абди
20
Берг
Оливер
23
Йонсен
Лассер
Берг
5
Рикс
Сёрен
21
Веккья
Стефано
9
Телин
Исаак
11
Нанаси
Себастьян
Хаммарбю
3-5-2
Мальмё
3-4-3

История личных встреч

Хаммарбю
Мальмё

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

23 матча

26.1%
17.4%
56.5%
6 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

17.4%
34.8%
47.8%
4 победы 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

А
4:2
А
0:0
А
0:0
А
2:1
А
3:2
А
2:2
А
3:0
А
2:0
А
4:1
А
2:1
А
3:2
А
4:0
А
1:1
А
3:0
А
2:3
А
0:1
А
3:1
КШ
3:2
А
3:1
А
1:0
А
3:6
А
2:4
ШК
2:3

Голы

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.6
1.31

Среднее время на гол

56
68

Всего голов

36
16

Голов в среднем за матч

2.77
1.6

Среднее время на гол

32
56

Всего голов

52
33

Голов в среднем за матч

2.26
1.43

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

39
62

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуканович Виктор 8 0.35
Бесара Нахир 6 (2) 0.26
Jusef Erabi 5 0.22
Налич Ади 3 0.13
Теки Тесфальдет 2 0.09
Садику Лорет 1 0.04
Хаммар Фредрик 1 0.04
Маркус Карлссон 1 0.04
Нильссон Джоэл 1 0.04
Миккельсен Эугуст 1 0.04
Маджед Монтадер 1 0.04
Nathaniel Adjei 1 0.04
Странд Симон 0 0
Саиди Абдельрахман 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Куртулус Эдвин 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 13 (3) 0.57
Нанаси Себастьян 9 (1) 0.39
Веккья Стефано 6 0.26
Али Таха Абди 5 0.22
Рикс Сёрен 3 0.13
Ларссон Хуго 2 0.09
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0.04
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.04
Ольссон Мартин 1 0.04
Кристиансен Андерс 1 0.04
Сейдиу Патриот 1 0.04
Янссон Понтус 1 0.04
Корнелиус Дерек 1 0.04
Пенья Серхио 0 0
Далин Юхан 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Болин Уго 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 6 1
Куртулус Эдвин 4 1
Хаммар Фредрик 5 0
Nathaniel Adjei 3 1
Пинас Шакилль 3 0
Джуканович Виктор 3 0
Бесара Нахир 2 0
Садику Лорет 2 0
Jusef Erabi 2 0
Маркус Карлссон 1 0
Фенгер Мадс 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Marcus Rafferty 1 0
Marti Cifuentes 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 7 0
Пенья Серхио 4 0
Рикс Сёрен 4 0
Корнелиус Дерек 4 0
Ларссон Хуго 3 0
Нильсен Лассе 2 0
Кристиансен Андерс 2 0
Янссон Понтус 2 0
Левицки Оскар 2 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Веккья Стефано 1 0
Otto Rosengren 1 0
Болин Уго 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Мальмё
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

0
0
Хаммарбю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Мальмё
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

8
28
Хаммарбю
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (9)
50% (11)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
Мальмё
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

23
5

Упущенные победы

8
28

Голы по времени матча

Забито

21
16
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
2
10%
4
25%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
4
19%
1
6%
31-45
6
29%
2
13%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
5
24%
5
31%
76-90

Пропущено

11
9
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
4
44%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
1
11%
76-90

Забито

11
29
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 11
0
0%
5
17%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
3
27%
4
14%
31-45
4
36%
6
21%
46-60
3
27%
6
21%
61-75
1
9%
5
17%
76-90

Пропущено

18
11
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
17%
3
27%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
5
28%
2
18%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
4
22%
2
18%
76-90

Забито

32
45
11 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
2
6%
9
20%
1-15
2
6%
5
11%
16-30
7
22%
5
11%
31-45
10
31%
8
18%
46-60
5
16%
8
18%
61-75
6
19%
10
22%
76-90

Пропущено

29
20
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 12
3
10%
5
25%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
6
21%
6
30%
31-45
5
17%
3
15%
46-60
3
10%
1
5%
61-75
9
31%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хаммарбю - АИК 4:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Худиксвалль - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0
Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0
Мальмё
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мальмё - Гётеборг 2:2 Сириус - Мальмё 1:3 Смедби Аис - Мальмё 0:2 Мальмё - Юргорден 0:0
Мьельбю - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 3:0 Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2

Результаты матчей

Хаммарбю
Мальмё

Точный счет

2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
3:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
5 раз 42%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Точный счет

2:0
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
3:0
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:6
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
2
6 раз 27%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
2 раза 9%
3
7 раз 32%
0
5 раз 23%
1
4 раза 18%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
11
1
7
3
1.5
9
3
4
6
2.5
7
5
2
8
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
6
4
4
8
1.5
4
6
1
11
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
17
5
11
11
1.5
13
9
5
17
2.5
10
12
2
20
3.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:0 23 15 4 4 48 - 19 49
2.
Эльфсборг
 22 15 3 4 46 - 18 48
3.
Хеккен
 22 14 2 6 52 - 27 44
4.
Юргорден
 23 12 4 7 34 - 27 40
5.
Хаммарбю
 0:2 23 10 5 8 32 - 31 35
6.
ИФК Норрчепинг
 22 10 4 8 36 - 29 34
7.
Вернаму
 23 10 2 11 25 - 25 32
8.
Мьельбю
 22 9 4 9 22 - 24 31
9.
Кальмар
 22 8 6 8 24 - 31 30
10.
Хальмстад
 22 8 5 9 21 - 35 29
11.
Броммапойкарна
 23 8 2 13 30 - 39 26
12.
Гётеборг
 23 6 8 9 26 - 28 26
13.
Дегерфорс
 22 7 2 13 22 - 47 23
14.
Сириус
 23 6 5 12 35 - 36 23
15.
АИК
 22 5 7 10 24 - 30 22
16.
Варберг БоИС
 23 3 5 15 20 - 51 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 11 10 0 1 36 - 13 30
2.
Юргорден
 12 9 1 2 22 - 11 28
3.
Мальмё
 2:0 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 11 8 2 1 26 - 7 26
5.
Хаммарбю
 0:2 11 8 1 2 21 - 13 25
6.
Кальмар
 11 5 3 3 13 - 14 18
7.
Гётеборг
 12 5 3 4 18 - 10 18
8.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 16 - 13 17
9.
Дегерфорс
 12 5 2 5 15 - 17 17
10.
Хальмстад
 11 4 3 4 10 - 15 15
11.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 13 - 15 13
12.
Вернаму
 11 4 1 6 8 - 10 13
13.
Сириус
 12 4 1 7 23 - 19 13
14.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
15.
АИК
 10 2 5 3 12 - 12 11
16.
Варберг БоИС
 11 1 3 7 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Мальмё
 2:0 11 7 1 3 18 - 9 22
3.
Мьельбю
 11 6 1 4 12 - 12 19
4.
Вернаму
 12 6 1 5 17 - 15 19
5.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 20 - 16 17
6.
Хеккен
 11 4 2 5 16 - 14 14
7.
Хальмстад
 11 4 2 5 11 - 20 14
8.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
9.
Юргорден
 11 3 3 5 12 - 16 12
10.
Кальмар
 11 3 3 5 11 - 17 12
11.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
12.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
13.
Хаммарбю
 0:2 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
Гётеборг
 11 1 5 5 8 - 18 8
15.
Варберг БоИС
 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 10 2 0 8 7 - 30 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (5)
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Юргорден Шуллер Расмус 7
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
Мальмё
3.00
8.70
2.86
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хаммарбю 0:2 Мальмё онлайн

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Хаммарбю
Мальмё
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