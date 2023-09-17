Тур: 23. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 26747
0'
0:1
19' ГолБерг Оливер
0:2
40' ГолВеккья Стефано
41' Желтая карточкаРикс Сёрен
44' Желтая карточкаВеккья Стефано
0:3
74' ГолOtto Rosengren
1:3
83' ГолДжуканович Виктор
90'+5
Ход матча
19'
0:1
40'
0:2
41'
44'
74'
83'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 6
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
13
Фенгер
Мадс
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
19
Jusef
Erabi
27
Далин
Юхан
20
Берг
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Jusef ErabiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сисей ЙозефПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Хаммарбю
Мальмё
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
23 матча
26.1%
17.4%
56.5%
6 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
17.4%
34.8%
47.8%
4 победы 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.6
1.31
Среднее время на гол
56
68
Всего голов
36
16
Голов в среднем за матч
2.77
1.6
Среднее время на гол
32
56
Всего голов
52
33
Голов в среднем за матч
2.26
1.43
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
39
62
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуканович Виктор
|9
|0.39
|Бесара Нахир
|6 (2)
|0.26
|Jusef Erabi
|5
|0.22
|Налич Ади
|3
|0.13
|Теки Тесфальдет
|2
|0.09
|Садику Лорет
|1
|0.04
|Хаммар Фредрик
|1
|0.04
|Маркус Карлссон
|1
|0.04
|Нильссон Джоэл
|1
|0.04
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.04
|Маджед Монтадер
|1
|0.04
|Nathaniel Adjei
|1
|0.04
|Странд Симон
|0
|0
|Саиди Абдельрахман
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
|Куртулус Эдвин
|0
|0
|Marcus Rafferty
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|13 (3)
|0.57
|Нанаси Себастьян
|9 (1)
|0.39
|Веккья Стефано
|6
|0.26
|Али Таха Абди
|5
|0.22
|Рикс Сёрен
|3
|0.13
|Ларссон Хуго
|2
|0.09
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0.04
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.04
|Ольссон Мартин
|1
|0.04
|Кристиансен Андерс
|1
|0.04
|Сейдиу Патриот
|1
|0.04
|Янссон Понтус
|1
|0.04
|Корнелиус Дерек
|1
|0.04
|Otto Rosengren
|1
|0.04
|Пенья Серхио
|0
|0
|Далин Юхан
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Зейдан Мустафа
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Болин Уго
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странд Симон
|6
|1
|Куртулус Эдвин
|4
|1
|Хаммар Фредрик
|5
|0
|Nathaniel Adjei
|3
|1
|Пинас Шакилль
|3
|0
|Джуканович Виктор
|3
|0
|Бесара Нахир
|2
|0
|Садику Лорет
|2
|0
|Jusef Erabi
|2
|0
|Маркус Карлссон
|1
|0
|Фенгер Мадс
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Marcus Rafferty
|1
|0
|Marti Cifuentes
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|0
|Пенья Серхио
|4
|0
|Рикс Сёрен
|4
|0
|Корнелиус Дерек
|4
|0
|Ларссон Хуго
|3
|0
|Нильсен Лассе
|2
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Янссон Понтус
|2
|0
|Левицки Оскар
|2
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Веккья Стефано
|1
|0
|Otto Rosengren
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Мальмё
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
1
0
Хаммарбю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Мальмё
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
8
28
Хаммарбю
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Мальмё
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
23
6
Упущенные победы
9
28
Голы по времени матча
Забито
22
19
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
2
9%
4
21%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
6
27%
2
11%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
6
27%
5
26%
76-90
Пропущено
14
10
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
2
14%
4
40%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
2
20%
76-90
Забито
11
29
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 12
0
0%
5
17%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
3
27%
4
14%
31-45
4
36%
6
21%
46-60
3
27%
6
21%
61-75
1
9%
5
17%
76-90
Пропущено
18
11
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
17%
3
27%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
5
28%
2
18%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
4
22%
2
18%
76-90
Забито
33
48
11 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
2
6%
9
19%
1-15
2
6%
6
13%
16-30
7
21%
6
13%
31-45
10
30%
8
17%
46-60
5
15%
9
19%
61-75
7
21%
10
21%
76-90
Пропущено
32
21
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 13
3
9%
5
24%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
7
22%
6
29%
31-45
5
16%
3
14%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
9
28%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хаммарбю - АИК 4:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Худиксвалль - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0
Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0
Мальмё
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мальмё - Гётеборг 2:2 Сириус - Мальмё 1:3 Смедби Аис - Мальмё 0:2 Мальмё - Юргорден 0:0
Мьельбю - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 3:0 Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2
Результаты матчей
Хаммарбю
Мальмё
Точный счет
3:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
3:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
5 раз 42%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:3
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
3:0
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 35%
2
6 раз 26%
1
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%
3
8 раз 35%
0
5 раз 22%
1
4 раза 17%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
111
74
93
47
75
29
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
74
48
56
111
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
185
1112
149
518
1112
221
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|15
|4
|4
|49 - 20
|49
|2.
|0:0
|23
|15
|4
|4
|46 - 18
|49
|3.
|0:0
|23
|14
|3
|6
|52 - 27
|45
|4.
|23
|12
|4
|7
|34 - 27
|40
|5.
|23
|10
|5
|8
|33 - 32
|35
|6.
|22
|10
|4
|8
|36 - 29
|34
|7.
|23
|10
|2
|11
|25 - 25
|32
|8.
|22
|9
|4
|9
|22 - 24
|31
|9.
|0:0
|23
|8
|7
|8
|24 - 31
|31
|10.
|0:0
|23
|8
|6
|9
|21 - 35
|30
|11.
|23
|8
|2
|13
|30 - 39
|26
|12.
|23
|6
|8
|9
|26 - 28
|26
|13.
|22
|7
|2
|13
|22 - 47
|23
|14.
|23
|6
|5
|12
|35 - 36
|23
|15.
|22
|5
|7
|10
|24 - 30
|22
|16.
|23
|3
|5
|15
|20 - 51
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|12
|9
|1
|2
|22 - 11
|28
|3.
|12
|8
|3
|1
|30 - 10
|27
|4.
|0:0
|12
|8
|3
|1
|26 - 7
|27
|5.
|11
|8
|1
|2
|22 - 14
|25
|6.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|13 - 14
|18
|7.
|12
|5
|3
|4
|18 - 10
|18
|8.
|11
|5
|2
|4
|16 - 13
|17
|9.
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|10.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|11.
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|12.
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|13.
|12
|4
|1
|7
|23 - 19
|13
|14.
|11
|3
|3
|5
|10 - 12
|12
|15.
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|16.
|11
|1
|3
|7
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|2.
|11
|7
|1
|3
|19 - 10
|22
|3.
|11
|6
|1
|4
|12 - 12
|19
|4.
|12
|6
|1
|5
|17 - 15
|19
|5.
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|6.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|11 - 20
|15
|7.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|16 - 14
|14
|8.
|12
|4
|1
|7
|17 - 24
|13
|9.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|11.
|12
|3
|2
|7
|12 - 18
|11
|12.
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|13.
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|14.
|11
|1
|5
|5
|8 - 18
|8
|15.
|12
|2
|2
|8
|12 - 26
|8
|16.
|10
|2
|0
|8
|7 - 30
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (6)
|Хаммарбю
|Джуканович Виктор
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|7