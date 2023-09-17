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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 23. Стадион: . Зрители: 26747
Хаммарбю
1:3
Конец матча
Мальмё
0'
0:1
19' Гол
Берг Оливер
0:2
40' Гол
Веккья Стефано
41' Желтая карточка
Рикс Сёрен
44' Желтая карточка
Веккья Стефано
0:3
74' Гол
Otto Rosengren
1:3
83' Гол
Джуканович Виктор
90'+5

Ход матча

19'
0:1
Берг Оливер
40'
0:2
Веккья Стефано
41'
 
Рикс Сёрен
44'
 
Веккья Стефано
46'
Джуканович Виктор
Садику Лорет
 
60'
 
Otto Rosengren
Рикс Сёрен
60'
Пинас Шакилль
Marc Llinares
 
60'
Маркус Карлссон
Nathaniel Adjei
 
60'
Миккельсен Эугуст
Налич Ади
 
72'
 
Йоргенсен Себастьян Винтер
Веккья Стефано
74'
0:3
Otto Rosengren
(Нанаси Себастьян)
78'
Marcus Rafferty
Странд Симон
 
83'
Джуканович Виктор
(Marcus Rafferty)
1:3
88'
 
Сисей Йозеф
Али Таха Абди
88'
 
Левицки Оскар
Телин Исаак

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
1
Довин
Оливер
4
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
32
Nathaniel
Adjei
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
33
Хаммар
Фредрик
2
Marc
Llinares
19
Jusef
Erabi
9
Налич
Ади
27
Далин
Юхан
13
Ольссон
Мартин
18
Янссон
Понтус
19
Корнелиус
Дерек
22
Али
Таха
Абди
20
Берг
Оливер
23
Йонсен
Лассер
Берг
5
Рикс
Сёрен
21
Веккья
Стефано
9
Телин
Исаак
11
Нанаси
Себастьян
Хаммарбю
3-5-2
Мальмё
3-4-3

История личных встреч

Хаммарбю
Мальмё

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

23 матча

26.1%
17.4%
56.5%
6 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

17.4%
34.8%
47.8%
4 победы 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

А
4:2
А
0:0
А
0:0
А
2:1
А
3:2
А
2:2
А
3:0
А
2:0
А
4:1
А
2:1
А
3:2
А
4:0
А
1:1
А
3:0
А
2:3
А
0:1
А
3:1
КШ
3:2
А
3:1
А
1:0
А
3:6
А
2:4
ШК
2:3

Голы

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.6
1.31

Среднее время на гол

56
68

Всего голов

36
16

Голов в среднем за матч

2.77
1.6

Среднее время на гол

32
56

Всего голов

52
33

Голов в среднем за матч

2.26
1.43

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

39
62

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуканович Виктор 9 0.39
Бесара Нахир 6 (2) 0.26
Jusef Erabi 5 0.22
Налич Ади 3 0.13
Теки Тесфальдет 2 0.09
Садику Лорет 1 0.04
Хаммар Фредрик 1 0.04
Маркус Карлссон 1 0.04
Нильссон Джоэл 1 0.04
Миккельсен Эугуст 1 0.04
Маджед Монтадер 1 0.04
Nathaniel Adjei 1 0.04
Странд Симон 0 0
Саиди Абдельрахман 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Куртулус Эдвин 0 0
Marcus Rafferty 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 13 (3) 0.57
Нанаси Себастьян 9 (1) 0.39
Веккья Стефано 6 0.26
Али Таха Абди 5 0.22
Рикс Сёрен 3 0.13
Ларссон Хуго 2 0.09
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0.04
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.04
Ольссон Мартин 1 0.04
Кристиансен Андерс 1 0.04
Сейдиу Патриот 1 0.04
Янссон Понтус 1 0.04
Корнелиус Дерек 1 0.04
Otto Rosengren 1 0.04
Пенья Серхио 0 0
Далин Юхан 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Болин Уго 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 6 1
Куртулус Эдвин 4 1
Хаммар Фредрик 5 0
Nathaniel Adjei 3 1
Пинас Шакилль 3 0
Джуканович Виктор 3 0
Бесара Нахир 2 0
Садику Лорет 2 0
Jusef Erabi 2 0
Маркус Карлссон 1 0
Фенгер Мадс 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Marcus Rafferty 1 0
Marti Cifuentes 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 7 0
Пенья Серхио 4 0
Рикс Сёрен 4 0
Корнелиус Дерек 4 0
Ларссон Хуго 3 0
Нильсен Лассе 2 0
Кристиансен Андерс 2 0
Янссон Понтус 2 0
Левицки Оскар 2 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Веккья Стефано 1 0
Otto Rosengren 1 0
Болин Уго 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Мальмё
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

1
0
Хаммарбю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Мальмё
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

8
28
Хаммарбю
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Мальмё
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

23
6

Упущенные победы

9
28

Голы по времени матча

Забито

22
19
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
2
9%
4
21%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
6
27%
2
11%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
6
27%
5
26%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
2
14%
4
40%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
2
20%
76-90

Забито

11
29
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 12
0
0%
5
17%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
3
27%
4
14%
31-45
4
36%
6
21%
46-60
3
27%
6
21%
61-75
1
9%
5
17%
76-90

Пропущено

18
11
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
17%
3
27%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
5
28%
2
18%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
4
22%
2
18%
76-90

Забито

33
48
11 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
2
6%
9
19%
1-15
2
6%
6
13%
16-30
7
21%
6
13%
31-45
10
30%
8
17%
46-60
5
15%
9
19%
61-75
7
21%
10
21%
76-90

Пропущено

32
21
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 13
3
9%
5
24%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
7
22%
6
29%
31-45
5
16%
3
14%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
9
28%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хаммарбю - АИК 4:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Худиксвалль - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0
Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0
Мальмё
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мальмё - Гётеборг 2:2 Сириус - Мальмё 1:3 Смедби Аис - Мальмё 0:2 Мальмё - Юргорден 0:0
Мьельбю - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 3:0 Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2

Результаты матчей

Хаммарбю
Мальмё

Точный счет

3:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
3:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
5 раз 42%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:3
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
3:0
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 35%
2
6 раз 26%
1
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%
3
8 раз 35%
0
5 раз 22%
1
4 раза 17%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
11
1
7
4
1.5
9
3
4
7
2.5
7
5
2
9
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
4
4
8
1.5
5
6
1
11
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
18
5
11
12
1.5
14
9
5
18
2.5
11
12
2
21
3.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 23 15 4 4 49 - 20 49
2.
Эльфсборг
 0:0 23 15 4 4 46 - 18 49
3.
Хеккен
 0:0 23 14 3 6 52 - 27 45
4.
Юргорден
 23 12 4 7 34 - 27 40
5.
Хаммарбю
 23 10 5 8 33 - 32 35
6.
ИФК Норрчепинг
 22 10 4 8 36 - 29 34
7.
Вернаму
 23 10 2 11 25 - 25 32
8.
Мьельбю
 22 9 4 9 22 - 24 31
9.
Кальмар
 0:0 23 8 7 8 24 - 31 31
10.
Хальмстад
 0:0 23 8 6 9 21 - 35 30
11.
Броммапойкарна
 23 8 2 13 30 - 39 26
12.
Гётеборг
 23 6 8 9 26 - 28 26
13.
Дегерфорс
 22 7 2 13 22 - 47 23
14.
Сириус
 23 6 5 12 35 - 36 23
15.
АИК
 22 5 7 10 24 - 30 22
16.
Варберг БоИС
 23 3 5 15 20 - 51 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 0:0 12 10 1 1 36 - 13 31
2.
Юргорден
 12 9 1 2 22 - 11 28
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 0:0 12 8 3 1 26 - 7 27
5.
Хаммарбю
 11 8 1 2 22 - 14 25
6.
Кальмар
 0:0 11 5 3 3 13 - 14 18
7.
Гётеборг
 12 5 3 4 18 - 10 18
8.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 16 - 13 17
9.
Дегерфорс
 12 5 2 5 15 - 17 17
10.
Хальмстад
 0:0 11 4 3 4 10 - 15 15
11.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 13 - 15 13
12.
Вернаму
 11 4 1 6 8 - 10 13
13.
Сириус
 12 4 1 7 23 - 19 13
14.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
15.
АИК
 10 2 5 3 12 - 12 11
16.
Варберг БоИС
 11 1 3 7 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:0 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Мальмё
 11 7 1 3 19 - 10 22
3.
Мьельбю
 11 6 1 4 12 - 12 19
4.
Вернаму
 12 6 1 5 17 - 15 19
5.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 20 - 16 17
6.
Хальмстад
 0:0 12 4 3 5 11 - 20 15
7.
Хеккен
 0:0 11 4 2 5 16 - 14 14
8.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
9.
Кальмар
 0:0 12 3 4 5 11 - 17 13
10.
Юргорден
 11 3 3 5 12 - 16 12
11.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
12.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
13.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
Гётеборг
 11 1 5 5 8 - 18 8
15.
Варберг БоИС
 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 10 2 0 8 7 - 30 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (6)
Хаммарбю Джуканович Виктор 9
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Юргорден Шуллер Расмус 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Веккья Стефано получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Рикс Сёрен получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Г О О О О Л - Веккья Стефано бьет в цель!
    • 19'
      Г О О О О Л - Берг Оливер бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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