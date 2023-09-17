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Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Mikkel Redder
АГФ Орхус
0:3
Второй тайм: 59'
Брондбю
0'
23' Красная карточка
Пикок-Фаррелл Бэйли
0:1
25' Пенальти
Васс Даниэль
28' Желтая карточка
Васс Даниэль
0:2
40' Гол
Омойджуфано Охи
45' Желтая карточка
Алвес Фредерик
52' Желтая карточка
Поульсен Николай
0:3
53' Гол
Валлис Николай

Ход матча

17'
 
Радошевич Йосип
Греве Матиас
23'
Пикок-Фаррелл Бэйли
 
25'
Хансен Йеспер
Дуэлунд Миккель
 
25'
0:1
Васс Даниэль
28'
 
Васс Даниэль
40'
0:2
Омойджуфано Охи
(Радошевич Йосип)
45'
 
Алвес Фредерик
46'
Линкс Гифт
Каль Эрик
 
46'
Бех Тобиас
Беихмо Феликс
 
52'
Поульсен Николай
 
53'
0:3
Валлис Николай
(Квистгарден Матиас)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 99 Количество передач 278
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
АГФ Орхус
Ничья
Брондбю
41.00
3.27
3.25
Все Коэффициенты
45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
3
Кнустер
Матс
2
Беихмо
Феликс
19
Каль
Эрик
15
Кнудсен
Магнус
6
Поульсен
Николай
20
Дуэлунд
Миккель
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
1
Пенц
Патрик
18
Шиембе
Кевин
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
31
Клейбер
Шон
24
Дивкович
Марко
8
Греве
Матиас
10
Васс
Даниэль
7
Валлис
Николай
9
Омойджуфано
Охи
36
Квистгарден
Матиас
АГФ Орхус
3-4-2-1
Брондбю
3-4-1-2

История личных встреч

АГФ Орхус
Брондбю

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
47.4%
5.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед

41 матч

31.7%
26.8%
41.5%
13 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

22%
43.9%
34.1%
9 побед 18 ничьих 14 побед

Второй тайм

34.1%
26.8%
39.1%
14 побед 11 ничьих 16 побед

История матчей

СД
3:3
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:0
ТМК
1:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
2:2
СД
1:1
ТМК
2:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
0:3
СД
2:0
СД
3:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:0
СД
0:7
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
3:0
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:3
СД
3:1
СД
5:1
СЛ
0:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

37
15

Голов в среднем за матч

1.61
0.83

Среднее время на гол

55
108

Всего голов

26
35

Голов в среднем за матч

1.44
1.52

Среднее время на гол

62
59

Всего голов

63
50

Голов в среднем за матч

1.54
1.22

Тотал матчей

2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 76%
Меньше 24%
10
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

58
73

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 4 0.5
Бех Тобиас 2 0.25
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.13
Поульсен Николай 1 0.13
Кнудсен Магнус 1 0.13
Беихмо Феликс 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 6 0.75
Омойджуфано Охи 3 (1) 0.38
Квистгарден Матиас 2 0.25
Эвьен Хэкон 1 0.13
Васс Даниэль 1 (1) 0.13
Расмуссен Якоб 1 0.13
Дивкович Марко 0 0
Менса Кевин 0 0
Радошевич Йосип 0 0
Риверос Блас 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 4 0
Беихмо Феликс 3 0
Кристенсен Томас 2 0
Андерсон Микаэль 2 0
Кнудсен Магнус 2 0
Бех Тобиас 2 0
Каль Эрик 2 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 0 1
Уве Реслер 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Греве Матиас 2 0
Хеггхейм Хенрик 2 0
Алвес Фредерик 2 0
Васс Даниэль 1 0
Расмуссен Якоб 1 0
Омойджуфано Охи 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Риверос Блас 1 0
Валлис Николай 1 0
Квистгарден Матиас 1 0
Салех Юсеф 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Брондбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
АГФ Орхус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Брондбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
5
АГФ Орхус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Брондбю
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
2
22%
1
9%
1-15
2
22%
3
27%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
43%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2
Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Норшелланн - АГФ Орхус 0:1
Брондбю
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брондбю - Раннерс 3:1 Вайле - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0
Норшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Норшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - АГФ Орхус 1:0

Результаты матчей

АГФ Орхус
Брондбю

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 8 6 1 1 18 - 9 19
2.
Брондбю
 3:0 8 6 0 2 15 - 7 18
3.
Норшелланн
 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Силькеборг
 7 4 1 2 11 - 8 13
5.
АГФ Орхус
 0:3 8 3 3 2 9 - 10 12
6.
Люнгбю
 8 3 2 3 10 - 10 11
7.
Мидтьюлланн
 8 3 2 3 9 - 12 11
8.
Виборг
 8 2 3 3 9 - 13 9
9.
Оденсе
 7 2 2 3 13 - 11 8
10.
Раннерс
 8 2 2 4 8 - 18 8
11.
Вайле
 8 1 0 7 8 - 14 3
12.
Видовре
 8 0 2 6 3 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 4 3 1 0 12 - 4 10
2.
Копенгаген
 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Силькеборг
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Люнгбю
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 2 7
6.
АГФ Орхус
 0:3 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Брондбю
 3:0 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Виборг
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Раннерс
 3 1 1 1 3 - 7 4
10.
Оденсе
 4 0 2 2 5 - 7 2
11.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
12.
Видовре
 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 3:0 5 4 0 1 8 - 4 12
2.
Копенгаген
 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Норшелланн
 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Оденсе
 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
АГФ Орхус
 0:3 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Силькеборг
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Люнгбю
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Мидтьюлланн
 4 1 1 2 5 - 10 4
9.
Раннерс
 5 1 1 3 5 - 11 4
10.
Вайле
 4 1 0 3 4 - 6 3
11.
Виборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
12.
Видовре
 4 0 2 2 2 - 4 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 6
Силькеборг Линд Александр 5
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 4 (2)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 4 (2)
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Видовре Геммер Йонас 3
АГФ Орхус Беихмо Феликс 3
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Шанс! Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю пробил головой, но мимо
    • 48'
      Дивкович Марко из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Кнудсен Магнус наказан за толчок Васс Даниэль
    • 46'
      Тактическая замена. Беихмо Феликс уходит с поля и его заменяет Тобиас Бех
    • 46'
      Тактическая замена. Каль Эрик уходит с поля и его заменяет Линкс Гифт
    • 46'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    АГФ Орхус
    Ничья
    Брондбю
    41.00
    3.27
    3.25
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