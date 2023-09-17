Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Хорошую попытку сделал Омойджуфано Охи . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Это был отличный перфоманс от команды Брондбю , есть о чем петь фанатам в перерыве.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Фредерик Алвес Ибсен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

47' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Г О О О О Л - Омойджуфано Охи забивает с правой ноги!

40' Радошевич Йосип из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Мортенсен Патрик пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем

37' Дивкович Марко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Оооо... вот это был удар! Клейбер Шон должен был забить с этой позиции.

35' Клейбер Шон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Андерсон Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Дивкович Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Васс Даниэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

28' Дивкович Марко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Г О О О О О Л - Васс Даниэль из команды Брондбю забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но [goalkeeper] прыгнул вправо!

23' Удар от ворот произведет Брондбю

21' Андерсон Микаэль пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем

20' Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Брондбю

18' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

17' Удар от ворот произведет Брондбю

17' Ох, нехорошо это выглядит. Греве Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Матч возобновлен

16' Греве Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Каль Эрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Андерсон Микаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

14' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Квистгарден Матиас нанес удар головой, но Бэйли Пикок-Фаррелл спокойно отбил мяч.

13' Валлис Николай из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Дуэлунд Миккель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Беихмо Феликс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Дивкович Марко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Матч возобновлен

10' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

8' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Брондбю

7' Дуэлунд Миккель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

6' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

6' Каль Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

3' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Фредерик Алвес Ибсен выиграл воздушное противоборство у Андерсон Микаэль

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Брондбю начинает с центра поля