Тур: 8. Стадион: Ceres Park. Главный судья: Mikkel Redder
0'
23' Красная карточкаПикок-Фаррелл Бэйли
0:1
25' ПенальтиВасс Даниэль
28' Желтая карточкаВасс Даниэль
0:2
40' ГолОмойджуфано Охи
45' Желтая карточкаАлвес Фредерик
52' Желтая карточкаПоульсен Николай
0:3
53' ГолВаллис Николай
Ход матча
25'
0:1
28'
40'
45'
46'
52'
53'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
99 Количество передач 278
-
27 Владение мячом, % 73
Владение мячом
19
Каль
Эрик
18
Шиембе
Кевин
31
Клейбер
Шон
10
Васс
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Бех ТобиасПолузащитник
-
13 Серра ЯнниНападающий
-
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Менса КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
-
11 Эвьен ХэконНападающий
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
История личных встреч
АГФ Орхус
Брондбю
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
47.4%
5.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед
41 матч
31.7%
26.8%
41.5%
13 побед 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
22%
43.9%
34.1%
9 побед 18 ничьих 14 побед
Второй тайм
34.1%
26.8%
39.1%
14 побед 11 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
15
Голов в среднем за матч
1.61
0.83
Среднее время на гол
55
108
Всего голов
26
35
Голов в среднем за матч
1.44
1.52
Среднее время на гол
62
59
Всего голов
63
50
Голов в среднем за матч
1.54
1.22
Тотал матчей
2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 76%
Меньше 24%
10
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
58
73
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|4
|0.5
|Бех Тобиас
|2
|0.25
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.13
|Поульсен Николай
|1
|0.13
|Кнудсен Магнус
|1
|0.13
|Беихмо Феликс
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|6
|0.75
|Омойджуфано Охи
|3 (1)
|0.38
|Квистгарден Матиас
|2
|0.25
|Эвьен Хэкон
|1
|0.13
|Васс Даниэль
|1 (1)
|0.13
|Расмуссен Якоб
|1
|0.13
|Дивкович Марко
|0
|0
|Менса Кевин
|0
|0
|Радошевич Йосип
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|4
|0
|Беихмо Феликс
|3
|0
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Андерсон Микаэль
|2
|0
|Кнудсен Магнус
|2
|0
|Бех Тобиас
|2
|0
|Каль Эрик
|2
|0
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|0
|1
|Уве Реслер
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Греве Матиас
|2
|0
|Хеггхейм Хенрик
|2
|0
|Алвес Фредерик
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Квистгарден Матиас
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Брондбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
АГФ Орхус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Брондбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
5
АГФ Орхус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Брондбю
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
1
25%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
2
22%
1
9%
1-15
2
22%
3
27%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
43%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2
Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Норшелланн - АГФ Орхус 0:1
Брондбю
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брондбю - Раннерс 3:1 Вайле - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0
Норшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Норшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - АГФ Орхус 1:0
Результаты матчей
АГФ Орхус
Брондбю
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|18 - 9
|19
|2.
|3:0
|8
|6
|0
|2
|15 - 7
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|4.
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|5.
|0:3
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|9 - 12
|11
|8.
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|13 - 11
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|8 - 18
|8
|11.
|8
|1
|0
|7
|8 - 14
|3
|12.
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|0:3
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|3:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|10.
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|11.
|4
|0
|0
|4
|4 - 8
|0
|12.
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|0:3
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|6
|Силькеборг
|Линд Александр
|5
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|4 (2)
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|4 (2)
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|4
|Видовре
|Геммер Йонас
|3
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|3