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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 8. Стадион: . Зрители: 18386 Главный судья: Mikkel Redder
АГФ Орхус
0:3
Конец матча
Брондбю
0'
23' Красная карточка
Пикок-Фаррелл Бэйли
0:1
25' Пенальти
Васс Даниэль
28' Желтая карточка
Васс Даниэль
0:2
40' Гол
Омойджуфано Охи
45' Желтая карточка
Алвес Фредерик
51' Желтая карточка
Поульсен Николай
0:3
52' Гол
Валлис Николай
64' Желтая карточка
Андерсон Микаэль
90'+5

Ход матча

17'
 
Радошевич Йосип
Греве Матиас
23'
Пикок-Фаррелл Бэйли
 
25'
Хансен Йеспер
Дуэлунд Миккель
 
25'
0:1
Васс Даниэль
28'
 
Васс Даниэль
40'
0:2
Омойджуфано Охи
(Радошевич Йосип)
45'
 
Алвес Фредерик
46'
Линкс Гифт
Каль Эрик
 
46'
Бех Тобиас
Беихмо Феликс
 
51'
Поульсен Николай
 
52'
0:3
Валлис Николай
(Квистгарден Матиас)
62'
Бек Юлиус Эскелунд
Поульсен Николай
 
64'
Андерсон Микаэль
 
65'
 
Эвьен Хэкон
Васс Даниэль
75'
Mathias Sauer
Андерсон Микаэль
 
81'
 
Менса Кевин
Клейбер Шон
82'
 
Oscar Schwartau
Валлис Николай

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 203 Количество передач 660
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
3
Кнустер
Матс
2
Беихмо
Феликс
19
Каль
Эрик
15
Кнудсен
Магнус
6
Поульсен
Николай
20
Дуэлунд
Миккель
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
1
Пенц
Патрик
18
Шиембе
Кевин
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
31
Клейбер
Шон
24
Дивкович
Марко
8
Греве
Матиас
10
Васс
Даниэль
7
Валлис
Николай
9
Омойджуфано
Охи
36
Квистгарден
Матиас
АГФ Орхус
3-4-2-1
Брондбю
3-4-1-2

История личных встреч

АГФ Орхус
Брондбю

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
47.4%
5.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед

41 матч

31.7%
26.8%
41.5%
13 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

22%
43.9%
34.1%
9 побед 18 ничьих 14 побед

Второй тайм

34.1%
26.8%
39.1%
14 побед 11 ничьих 16 побед

История матчей

СД
3:3
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:0
ТМК
1:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
2:2
СД
1:1
ТМК
2:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
0:3
СД
2:0
СД
3:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:0
СД
0:7
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
3:0
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:3
СД
3:1
СД
5:1
СЛ
0:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

37
15

Голов в среднем за матч

1.61
0.83

Среднее время на гол

55
108

Всего голов

26
35

Голов в среднем за матч

1.44
1.52

Среднее время на гол

62
59

Всего голов

63
50

Голов в среднем за матч

1.54
1.22

Тотал матчей

2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 76%
Меньше 24%
10
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

58
73

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 4 0.5
Бех Тобиас 2 0.25
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.13
Поульсен Николай 1 0.13
Кнудсен Магнус 1 0.13
Беихмо Феликс 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 6 0.75
Омойджуфано Охи 3 (1) 0.38
Квистгарден Матиас 2 0.25
Эвьен Хэкон 1 0.13
Васс Даниэль 1 (1) 0.13
Расмуссен Якоб 1 0.13
Дивкович Марко 0 0
Менса Кевин 0 0
Радошевич Йосип 0 0
Риверос Блас 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 4 0
Беихмо Феликс 3 0
Андерсон Микаэль 3 0
Кристенсен Томас 2 0
Кнудсен Магнус 2 0
Бех Тобиас 2 0
Каль Эрик 2 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 0 1
Уве Реслер 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Греве Матиас 2 0
Хеггхейм Хенрик 2 0
Алвес Фредерик 2 0
Васс Даниэль 1 0
Расмуссен Якоб 1 0
Омойджуфано Охи 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Риверос Блас 1 0
Валлис Николай 1 0
Квистгарден Матиас 1 0
Салех Юсеф 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Брондбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
АГФ Орхус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Брондбю
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
5
АГФ Орхус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Брондбю
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

9
14
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
2
22%
1
7%
1-15
2
22%
4
29%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
30%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2
Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Норшелланн - АГФ Орхус 0:1
Брондбю
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брондбю - Раннерс 3:1 Вайле - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0
Норшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Норшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - АГФ Орхус 1:0

Результаты матчей

АГФ Орхус
Брондбю

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 8 6 1 1 18 - 9 19
2.
Брондбю
 8 6 0 2 15 - 7 18
3.
Норшелланн
 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Силькеборг
 7 4 1 2 11 - 8 13
5.
АГФ Орхус
 8 3 3 2 9 - 10 12
6.
Люнгбю
 8 3 2 3 10 - 10 11
7.
Мидтьюлланн
 8 3 2 3 9 - 12 11
8.
Виборг
 8 2 3 3 9 - 13 9
9.
Оденсе
 7 2 2 3 13 - 11 8
10.
Раннерс
 8 2 2 4 8 - 18 8
11.
Вайле
 8 1 0 7 8 - 14 3
12.
Видовре
 8 0 2 6 3 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 4 3 1 0 12 - 4 10
2.
Копенгаген
 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Силькеборг
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Люнгбю
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 2 7
6.
АГФ Орхус
 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Брондбю
 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Виборг
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Раннерс
 3 1 1 1 3 - 7 4
10.
Оденсе
 4 0 2 2 5 - 7 2
11.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
12.
Видовре
 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 5 4 0 1 8 - 4 12
2.
Копенгаген
 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Норшелланн
 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Оденсе
 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
АГФ Орхус
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Силькеборг
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Люнгбю
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Мидтьюлланн
 4 1 1 2 5 - 10 4
9.
Раннерс
 5 1 1 3 5 - 11 4
10.
Вайле
 4 1 0 3 4 - 6 3
11.
Виборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
12.
Видовре
 4 0 2 2 2 - 4 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 6
Силькеборг Линд Александр 5
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 4 (2)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 4 (2)
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Видовре Геммер Йонас 3
АГФ Орхус Беихмо Феликс 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 18386 болельщиков
  • 95'
    Брондбю заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: АГФ Орхус: 48%, Брондбю: 52%.
  • 94'
    Mathias Sauer наказан за толчок Эвьен Хэкон
  • 93'
    Брондбю пытается что-то создать.
  • 93'
    Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Хенриксен Тобиас ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Брондбю пытается что-то создать.
  • 91'
    Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Удар от ворот произведет АГФ Орхус
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: АГФ Орхус: 25%, Брондбю: 75%.
  • 90'
    Кнустер Матс ослабляет давление, выбив мяч.
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    • 90'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 90'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 89'
      Оооо... вот это был удар! Менса Кевин должен был забить с этой позиции.
    • 89'
      Менса Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 89'
      Дивкович Марко из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 89'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 88'
      Хенриксен Тобиас из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Игра в одни ворота сейчас. Брондбю доминирует и владеет мячом
    • 87'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Менса Кевин из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч АГФ Орхус 0:3 Брондбю онлайн

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