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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 23. Стадион: .
Мосс
1:0
Второй тайм: 54'
Скейд
0'
1:0
29' Гол
Claudio Braga

Ход матча

29'
Claudio Braga
(Marius Andresen2)
1:0
46'
 
Emil Tjoestheim
David Hickson
46'
 
Эффьом Максвелл
Simen Kvia-Egeskog
46'
 
Torje Naustdal
Ulrich Ness
Лучшие коэффициенты
Мосс
Ничья
Скейд
1.53
7.40
5.80
Все Коэффициенты
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
3
Странде
Кристиан
5
Ilir
Kukleci
21
Ian
Hoffmann
23
Александерссон
Ноа
6
Faites
Makosso
15
Alexander
Haapnes
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
29
Abel
William
Stensrud
14
Claudio
Braga
12
Видтун-Нильсен
Симен
17
Hayder
Altai
4
Стейринг
Пер-Магнус
3
Фло
Фредрик
24
Tage
Johansen
7
Ulrich
Ness
39
Bendik
Rise
27
Simen
Kvia-Egeskog
11
David
Hickson
9
Будусон
Джонни
18
Суннгот
Оле-Себастьян
Мосс
4-3-3
Скейд
3-5-2

История личных встреч

Мосс
Скейд

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
2:2
ТМК
1:0
ВД
2:5
2ЙД
1:3
2ЙД
2:3
ТМС
1:4
А
2:1
А
2:2
А
2:2

Голы

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.5
3.33

Среднее время на гол

60
27

Всего голов

15
22

Голов в среднем за матч

1.67
2.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
36

Бомбардиры внутри турнира

Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Claudio Braga 9 (2) 0.39
Sebastian Pedersen II 6 0.26
Anas Farah Ali 2 0.09
Александерссон Ноа 2 0.09
Marius Andresen2 1 0.04
Aksel Baran Potur 1 0.04
Гйесдал Хенрик 1 0.04
Faites Makosso 1 0.04
Sivert Haugli 1 0.04
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0.04
Ian Hoffmann 0 0
Alexander Haapnes 0 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 0 0
Хуссейн Адан Абадала 0 0
Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristoffer Hoven 5 0.22
Будусон Джонни 4 (1) 0.17
Ulrich Ness 2 0.09
Мельхиор Маркус 2 0.09
Стейринг Пер-Магнус 1 0.04
David Hickson 1 0.04
Erik Nordengen 1 0.04
Эффьом Максвелл 1 0.04
Уильямс Ноа 1 0.04
Bendik Rise 1 0.04
Simen Kvia-Egeskog 1 0.04
Боянг Сулайман 0 0
Фло Фредрик 0 0
Henning Toensberg Andresen 0 0

Карточки

Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 8 0
Faites Makosso 3 1
Claudio Braga 4 0
Sivert Haugli 3 0
Ilir Kukleci 3 0
Ian Hoffmann 3 0
Aksel Baran Potur 3 0
Александерссон Ноа 2 0
Marius Andresen2 2 0
Alexander Haapnes 2 0
Хуссейн Адан Абадала 0 1
Гйесдал Хенрик 1 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 1 0
Sander Wold 1 0
Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мельхиор Маркус 4 0
Torje Naustdal 2 1
Стейринг Пер-Магнус 3 0
Henning Toensberg Andresen 3 0
Видтун-Нильсен Симен 3 0
Ulrich Ness 1 0
Фло Фредрик 1 0
David Hickson 1 0
Будусон Джонни 1 0
Bendik Rise 1 0
Erik Nordengen 1 0
Лёкай Флёринд 1 0
Туре Усман 1 0
Арне Эрландсен 1 0

Результаты матчей

Мосс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Скейд
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
5
Мосс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Скейд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

15
22

Упущенные победы

8
5
Мосс
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
32% (7)
14% (3)
Скейд
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

19
22

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
1
9%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Пропущено

11
22
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
9%
4
18%
1-15
4
36%
3
14%
16-30
2
18%
3
14%
31-45
3
27%
1
5%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
0
0%
7
32%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
1
8%
2
18%
1-15
4
31%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
4
31%
1
9%
76-90

Пропущено

22
25
5 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
9%
1
4%
1-15
1
5%
6
24%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
4
18%
3
12%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
10
45%
10
40%
76-90

Забито

24
20
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
6 Не забивали 10
2
8%
3
15%
1-15
4
17%
3
15%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
5
21%
3
15%
46-60
2
8%
4
20%
61-75
7
29%
29%
3
15%
76-90

Пропущено

33
47
12 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 18
3
9%
5
11%
1-15
5
15%
9
19%
16-30
4
12%
6
13%
31-45
7
21%
4
9%
46-60
4
12%
6
13%
61-75
10
30%
17
36%
76-90

Результаты последних матчей

Мосс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Рёуфосс - Мосс 1:1 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 Брюне - Мосс 3:1 Мосс - Мьёндален 4:1
Санднес - Мосс 2:0 Мосс - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - Мосс 1:1 Мосс - Брюне 2:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - Конгсвингер 0:1 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ Осло - Мосс 4:2 Мосс - Осане 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Мосс - Санднес 1:0
Скейд
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Скейд - Осане 1:3 Согндаль - Скейд 2:0 Скейд - Ранхейм 0:1 Хёдд - Скейд 2:0
Скейд - Рёуфосс 1:2 ИК Старт - Скейд 3:0 Скейд - Фредрикстад 1:2 Осане - Скейд 0:0 Скейд - Согндаль 2:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ Осло 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - ИК Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2

Результаты матчей

Мосс
Скейд

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
0
7 раз 64%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 50%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
4
1 раз 5%
0
10 раз 45%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мосс
Скейд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
4
7
3
8
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
12
10
6
16
1.5
6
16
1
21
2.5
1
21
1
21
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:1 23 12 10 1 33 - 16 46
2.
КФУМ Осло
 23 12 5 6 42 - 30 41
3.
Конгсвингер
 0:1 23 12 3 8 38 - 29 39
4.
ИК Старт
 23 10 8 5 43 - 29 38
5.
ФК Кристиансунн
 1:0 22 10 6 6 38 - 29 36
6.
Согндаль
 1:1 22 10 5 7 33 - 29 35
7.
Ранхейм
 23 10 3 10 28 - 41 33
8.
Рёуфосс
 23 9 5 9 32 - 29 32
9.
Брюне
 1:1 23 9 5 9 32 - 29 32
10.
Мосс
 1:0 23 8 6 9 26 - 32 30
11.
Санднес
 22 8 5 9 34 - 29 29
12.
Дьерв
 23 7 5 11 34 - 47 26
13.
Осане
 1:0 23 6 8 9 32 - 34 26
14.
Мьёндален
 1:1 23 6 6 11 29 - 36 24
15.
Хёдд
 0:1 22 6 5 11 21 - 28 23
16.
Скейд
 0:1 23 2 5 16 20 - 48 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 11 8 2 1 27 - 12 26
2.
Фредрикстад
 1:1 12 7 5 0 20 - 7 26
3.
ФК Кристиансунн
 1:0 12 7 3 2 24 - 11 24
4.
Брюне
 1:1 12 7 3 2 20 - 10 24
5.
КФУМ Осло
 11 7 2 2 24 - 12 23
6.
Конгсвингер
 0:1 12 7 1 4 21 - 13 22
7.
Мосс
 1:0 12 7 1 4 13 - 10 22
8.
Согндаль
 1:1 10 6 2 2 19 - 11 20
9.
Рёуфосс
 11 5 4 2 18 - 10 19
10.
Ранхейм
 11 5 1 5 17 - 25 16
11.
Осане
 1:0 11 4 4 3 18 - 16 16
12.
Санднес
 12 4 3 5 19 - 17 15
13.
Дьерв
 12 4 3 5 17 - 20 15
14.
Хёдд
 0:1 10 3 4 3 9 - 8 13
15.
Мьёндален
 1:1 12 2 5 5 15 - 16 11
16.
Скейд
 0:1 11 1 2 8 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:1 11 5 5 1 13 - 9 20
2.
КФУМ Осло
 12 5 3 4 18 - 18 18
3.
Конгсвингер
 0:1 11 5 2 4 17 - 16 17
4.
Ранхейм
 12 5 2 5 11 - 16 17
5.
Согндаль
 1:1 12 4 3 5 14 - 18 15
6.
Санднес
 10 4 2 4 15 - 12 14
7.
Мьёндален
 1:1 11 4 1 6 14 - 20 13
8.
Рёуфосс
 12 4 1 7 14 - 19 13
9.
ФК Кристиансунн
 1:0 10 3 3 4 14 - 18 12
10.
ИК Старт
 12 2 6 4 16 - 17 12
11.
Дьерв
 11 3 2 6 17 - 27 11
12.
Хёдд
 0:1 12 3 1 8 12 - 20 10
13.
Осане
 1:0 12 2 4 6 14 - 18 10
14.
Брюне
 1:1 11 2 2 7 12 - 19 8
15.
Мосс
 1:0 11 1 5 5 13 - 22 8
16.
Скейд
 0:1 12 1 3 8 9 - 23 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (4)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 6
Санднес Matias Belli Moldskred 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Marius Andresen сделал результативную передачу.
  • 29'
    Г О О О О Л - Claudio Braga бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мосс
Ничья
Скейд
1.53
7.40
5.80
Все Коэффициенты
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