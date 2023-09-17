Тур: 23. Стадион: Melloes Stadion.
Ход матча
29'
21
Ian
Hoffmann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Кубр ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
12 Elias Bachke
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Hayder AltaiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Туре УсманЗащитник
-
22 Аас СайверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Арне Эрландсен
История личных встреч
Мосс
Скейд
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
12
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.5
3.33
Среднее время на гол
60
27
Всего голов
15
22
Голов в среднем за матч
1.67
2.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
36
Бомбардиры внутри турнира
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Claudio Braga
|9 (2)
|0.39
|Sebastian Pedersen II
|6
|0.26
|Anas Farah Ali
|2
|0.09
|Александерссон Ноа
|2
|0.09
|Marius Andresen2
|1
|0.04
|Aksel Baran Potur
|1
|0.04
|Гйесдал Хенрик
|1
|0.04
|Faites Makosso
|1
|0.04
|Sivert Haugli
|1
|0.04
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0.04
|Ian Hoffmann
|0
|0
|Alexander Haapnes
|0
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|0
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|0
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristoffer Hoven
|5
|0.22
|Будусон Джонни
|4 (1)
|0.17
|Ulrich Ness
|2
|0.09
|Мельхиор Маркус
|2
|0.09
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.04
|David Hickson
|1
|0.04
|Erik Nordengen
|1
|0.04
|Эффьом Максвелл
|1
|0.04
|Уильямс Ноа
|1
|0.04
|Bendik Rise
|1
|0.04
|Simen Kvia-Egeskog
|1
|0.04
|Боянг Сулайман
|0
|0
|Фло Фредрик
|0
|0
|Henning Toensberg Andresen
|0
|0
Карточки
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|8
|0
|Faites Makosso
|3
|1
|Claudio Braga
|4
|0
|Sivert Haugli
|3
|0
|Ilir Kukleci
|3
|0
|Ian Hoffmann
|3
|0
|Aksel Baran Potur
|3
|0
|Александерссон Ноа
|2
|0
|Marius Andresen2
|2
|0
|Alexander Haapnes
|2
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|1
|Гйесдал Хенрик
|1
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|1
|0
|Sander Wold
|1
|0
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мельхиор Маркус
|4
|0
|Torje Naustdal
|2
|1
|Стейринг Пер-Магнус
|3
|0
|Henning Toensberg Andresen
|3
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|3
|0
|Ulrich Ness
|1
|0
|Фло Фредрик
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Bendik Rise
|1
|0
|Erik Nordengen
|1
|0
|Лёкай Флёринд
|1
|0
|Туре Усман
|1
|0
|Арне Эрландсен
|1
|0
Результаты матчей
Мосс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Скейд
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
5
Мосс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Скейд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
15
22
Упущенные победы
8
5
Мосс
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
32% (7)
14% (3)
Скейд
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
19
22
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
1
9%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
3
27%
2
22%
76-90
Пропущено
11
22
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
9%
4
18%
1-15
4
36%
3
14%
16-30
2
18%
3
14%
31-45
3
27%
1
5%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
0
0%
7
32%
76-90
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
1
8%
2
18%
1-15
4
31%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
4
31%
1
9%
76-90
Пропущено
22
25
5 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
9%
1
4%
1-15
1
5%
6
24%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
4
18%
3
12%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
10
45%
10
40%
76-90
Забито
24
20
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
6 Не забивали 10
2
8%
3
15%
1-15
4
17%
3
15%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
5
21%
3
15%
46-60
2
8%
4
20%
61-75
7
29%
29%
3
15%
76-90
Пропущено
33
47
12 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 18
3
9%
5
11%
1-15
5
15%
9
19%
16-30
4
12%
6
13%
31-45
7
21%
4
9%
46-60
4
12%
6
13%
61-75
10
30%
17
36%
76-90
Результаты последних матчей
Мосс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Рёуфосс - Мосс 1:1 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 Брюне - Мосс 3:1 Мосс - Мьёндален 4:1
Санднес - Мосс 2:0 Мосс - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - Мосс 1:1 Мосс - Брюне 2:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - Конгсвингер 0:1 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ Осло - Мосс 4:2 Мосс - Осане 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Мосс - Санднес 1:0
Скейд
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Скейд - Осане 1:3 Согндаль - Скейд 2:0 Скейд - Ранхейм 0:1 Хёдд - Скейд 2:0
Скейд - Рёуфосс 1:2 ИК Старт - Скейд 3:0 Скейд - Фредрикстад 1:2 Осане - Скейд 0:0 Скейд - Согндаль 2:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ Осло 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - ИК Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2
Результаты матчей
Мосс
Скейд
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
0
7 раз 64%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 50%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
4
1 раз 5%
0
10 раз 45%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мосс
Скейд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
38
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
47
38
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
1210
616
616
121
121
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|23
|12
|10
|1
|33 - 16
|46
|2.
|23
|12
|5
|6
|42 - 30
|41
|3.
|0:1
|23
|12
|3
|8
|38 - 29
|39
|4.
|23
|10
|8
|5
|43 - 29
|38
|5.
|1:0
|22
|10
|6
|6
|38 - 29
|36
|6.
|1:1
|22
|10
|5
|7
|33 - 29
|35
|7.
|23
|10
|3
|10
|28 - 41
|33
|8.
|23
|9
|5
|9
|32 - 29
|32
|9.
|1:1
|23
|9
|5
|9
|32 - 29
|32
|10.
|1:0
|23
|8
|6
|9
|26 - 32
|30
|11.
|22
|8
|5
|9
|34 - 29
|29
|12.
|23
|7
|5
|11
|34 - 47
|26
|13.
|1:0
|23
|6
|8
|9
|32 - 34
|26
|14.
|1:1
|23
|6
|6
|11
|29 - 36
|24
|15.
|0:1
|22
|6
|5
|11
|21 - 28
|23
|16.
|0:1
|23
|2
|5
|16
|20 - 48
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|2.
|1:1
|12
|7
|5
|0
|20 - 7
|26
|3.
|1:0
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|4.
|1:1
|12
|7
|3
|2
|20 - 10
|24
|5.
|11
|7
|2
|2
|24 - 12
|23
|6.
|0:1
|12
|7
|1
|4
|21 - 13
|22
|7.
|1:0
|12
|7
|1
|4
|13 - 10
|22
|8.
|1:1
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|9.
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|10.
|11
|5
|1
|5
|17 - 25
|16
|11.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|12.
|12
|4
|3
|5
|19 - 17
|15
|13.
|12
|4
|3
|5
|17 - 20
|15
|14.
|0:1
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|15.
|1:1
|12
|2
|5
|5
|15 - 16
|11
|16.
|0:1
|11
|1
|2
|8
|11 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|11
|5
|5
|1
|13 - 9
|20
|2.
|12
|5
|3
|4
|18 - 18
|18
|3.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|4.
|12
|5
|2
|5
|11 - 16
|17
|5.
|1:1
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|6.
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|7.
|1:1
|11
|4
|1
|6
|14 - 20
|13
|8.
|12
|4
|1
|7
|14 - 19
|13
|9.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|10.
|12
|2
|6
|4
|16 - 17
|12
|11.
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|12.
|0:1
|12
|3
|1
|8
|12 - 20
|10
|13.
|1:0
|12
|2
|4
|6
|14 - 18
|10
|14.
|1:1
|11
|2
|2
|7
|12 - 19
|8
|15.
|1:0
|11
|1
|5
|5
|13 - 22
|8
|16.
|0:1
|12
|1
|3
|8
|9 - 23
|6
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (4)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|6
|Санднес
|Matias Belli Moldskred
|6