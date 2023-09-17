Тур: 23. Стадион: Melloes Stadion. Зрители: 2775
Ход матча
29'
67'
2:0
82'
21
Ian
Hoffmann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Кубр ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
12 Elias Bachke
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Hayder AltaiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Туре УсманЗащитник
-
22 Аас СайверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Арне Эрландсен
История личных встреч
Мосс
Скейд
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
12
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.5
3.33
Среднее время на гол
60
27
Всего голов
15
22
Голов в среднем за матч
1.67
2.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
36
Бомбардиры внутри турнира
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Claudio Braga
|9 (2)
|0.39
|Sebastian Pedersen II
|7
|0.3
|Marius Andresen2
|2
|0.09
|Anas Farah Ali
|2
|0.09
|Александерссон Ноа
|2
|0.09
|Aksel Baran Potur
|1
|0.04
|Гйесдал Хенрик
|1
|0.04
|Faites Makosso
|1
|0.04
|Sivert Haugli
|1
|0.04
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0.04
|Ian Hoffmann
|0
|0
|Alexander Haapnes
|0
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|0
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|0
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristoffer Hoven
|5
|0.22
|Будусон Джонни
|4 (1)
|0.17
|Ulrich Ness
|2
|0.09
|Мельхиор Маркус
|2
|0.09
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.04
|David Hickson
|1
|0.04
|Erik Nordengen
|1
|0.04
|Эффьом Максвелл
|1
|0.04
|Уильямс Ноа
|1
|0.04
|Bendik Rise
|1
|0.04
|Simen Kvia-Egeskog
|1
|0.04
|Боянг Сулайман
|0
|0
|Фло Фредрик
|0
|0
|Henning Toensberg Andresen
|0
|0
Карточки
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|8
|0
|Faites Makosso
|3
|1
|Claudio Braga
|4
|0
|Sivert Haugli
|3
|0
|Ilir Kukleci
|3
|0
|Ian Hoffmann
|3
|0
|Aksel Baran Potur
|3
|0
|Александерссон Ноа
|2
|0
|Marius Andresen2
|2
|0
|Alexander Haapnes
|2
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|1
|Гйесдал Хенрик
|1
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|1
|0
|Sander Wold
|1
|0
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мельхиор Маркус
|4
|0
|Torje Naustdal
|2
|1
|Стейринг Пер-Магнус
|3
|0
|Henning Toensberg Andresen
|3
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|3
|0
|Ulrich Ness
|1
|0
|Фло Фредрик
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Bendik Rise
|1
|0
|Erik Nordengen
|1
|0
|Лёкай Флёринд
|1
|0
|Туре Усман
|1
|0
|Арне Эрландсен
|1
|0
Результаты матчей
Мосс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Скейд
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
5
Мосс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Скейд
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
15
22
Упущенные победы
8
5
Мосс
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (13)
30% (7)
13% (3)
Скейд
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
19
22
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 19
1
7%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
4
29%
2
22%
76-90
Пропущено
11
25
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
9%
4
16%
1-15
4
36%
4
16%
16-30
2
18%
3
12%
31-45
3
27%
1
4%
46-60
1
9%
5
20%
61-75
0
0%
8
32%
76-90
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
1
8%
2
18%
1-15
4
31%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
4
31%
1
9%
76-90
Пропущено
22
25
5 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
9%
1
4%
1-15
1
5%
6
24%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
4
18%
3
12%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
10
45%
10
40%
76-90
Забито
27
20
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
6 Не забивали 11
2
7%
3
15%
1-15
5
19%
3
15%
16-30
4
15%
4
20%
31-45
5
19%
3
15%
46-60
3
11%
4
20%
61-75
8
30%
30%
3
15%
76-90
Пропущено
33
50
12 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 19
3
9%
5
10%
1-15
5
15%
10
20%
16-30
4
12%
6
12%
31-45
7
21%
4
8%
46-60
4
12%
7
14%
61-75
10
30%
18
36%
76-90
Результаты последних матчей
Мосс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Рёуфосс - Мосс 1:1 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 Брюне - Мосс 3:1 Мосс - Мьёндален 4:1
Санднес - Мосс 2:0 Мосс - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - Мосс 1:1 Мосс - Брюне 2:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - Конгсвингер 0:1 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ Осло - Мосс 4:2 Мосс - Осане 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Мосс - Санднес 1:0
Скейд
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Скейд - Осане 1:3 Согндаль - Скейд 2:0 Скейд - Ранхейм 0:1 Хёдд - Скейд 2:0
Скейд - Рёуфосс 1:2 ИК Старт - Скейд 3:0 Скейд - Фредрикстад 1:2 Осане - Скейд 0:0 Скейд - Согндаль 2:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ Осло 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - ИК Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2
Результаты матчей
Мосс
Скейд
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
0
8 раз 67%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
11 раз 48%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мосс
Скейд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
83
48
38
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
48
38
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
1211
716
617
221
122
122
122
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (4)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7
|Санднес
|Matias Belli Moldskred
|6