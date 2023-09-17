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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 23. Стадион: .
Фредрикстад
1:1
Второй тайм: 52'
Согндаль

Ход матча

8'
0:1
Ингимюндарсон Вальдимар
30'
Ага Оскар
1:1
46'
Скарет Браге
Mads Nielsen II
 
Лучшие коэффициенты
Фредрикстад
Ничья
Согндаль
3.90
3.87
4.50
Все Коэффициенты
1
Haavar
Jenssen
22
Воледзи
Максвелл
26
Mads
Nielsen
II
6
Philip
Sandvik
Aukland
12
Меткалф
Патрик
13
Sondre
Soerloekk
19
Магнуссон
Юлиус
7
Ольсен
Брандур
4
Stian
Stray
Molde
29
Ага
Оскар
14
Бьярталид
Йоаннес
1
Фей
Рензе
11
Ховен
Андреас
4
Daniel
Arrocha
26
Andreas
van
der
Spa
17
Martin
Andre
Sjoelstad
10
Сконес
Каспер
20
Тум
Исаак
15
Kristoffer
Nessoe
7
Йоунссон
Йоунатан
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
27
Sondre
Oerjasaeter
Фредрикстад
3-5-2
Согндаль
4-3-3

История личных встреч

Фредрикстад
Согндаль

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

14 матчей

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
0:1
ПД
5:2
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:2
Э
0:1
А
2:0
А
2:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

2.43
0.86

Среднее время на гол

37
105

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.86
1.14

Среднее время на гол

105
78

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.64
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьярталид Йоаннес 6 (3) 0.26
Riki Alba 5 0.22
Хельсруд-Юхансен Хенрик 3 0.13
Stian Stray Molde 3 0.13
Sondre Soerloekk 3 0.13
Ага Оскар 3 0.13
Simen Rafn 1 0.04
Philip Sandvik Aukland 1 0.04
Меткалф Патрик 1 0.04
Ludvig Begby 1 0.04
Конте Абубакар 1 0.04
Haavard Aasheim 1 0.04
Лима Лукас 1 0.04
Mads Nielsen II 1 0.04
Уильямс Ноа 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Tage Johansen 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингимюндарсон Вальдимар 6 0.27
Kristoffer Nessoe 5 0.23
Sondre Oerjasaeter 5 0.23
Йоунссон Йоунатан 4 0.18
Флатакер Эрик 3 0.14
Ховен Андреас 2 0.09
Oskar Borgthorsson 2 0.09
Erik Groenner 2 0.09
Сконес Каспер 1 0.05
Тум Исаак 1 0.05
Фло Пер-Эгиль 1 0.05
Daniel Arrocha 1 (1) 0.05
Martin Andre Sjoelstad 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Юлиус 4 0
Конте Абубакар 3 0
Haavard Aasheim 2 0
Haavar Jenssen 2 0
Mads Nielsen II 2 0
Stian Stray Molde 2 0
Philip Sandvik Aukland 2 0
Скарет Браге 2 0
Tage Johansen 2 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0
Бьоркстрем Тим 1 0
Riki Alba 1 0
Ludvig Begby 1 0
Бьярталид Йоаннес 1 0
Воледзи Максвелл 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Arrocha 5 0
Тум Исаак 5 0
Фло Пер-Эгиль 3 0
Фей Рензе 2 0
Ховен Андреас 2 0
Kristoffer Nessoe 2 0
Сконес Каспер 1 0
Йоунссон Йоунатан 1 0
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0
Andreas van der Spa 1 0
Martin Andre Sjoelstad 1 0
Erik Groenner 1 0
Sondre Oerjasaeter 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Согндаль
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

2
2
Фредрикстад
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Согндаль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

10
18
Фредрикстад
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (7)
59% (13)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Согндаль
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
24% (5)
57% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

12
20

Голы по времени матча

Забито

20
13
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
10%
1
8%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
4
20%
2
15%
31-45
4
20%
3
23%
46-60
4
20%
4
31%
61-75
3
15%
2
15%
76-90

Пропущено

5
17
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
20%
5
29%
29%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
20%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
60%
4
24%
76-90

Забито

11
19
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
0
0%
1
5%
1-15
3
27%
2
11%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
3
27%
4
21%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
3
27%
3
16%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
2
18%
4
36%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Забито

31
32
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
2
6%
2
6%
1-15
6
19%
3
9%
16-30
4
13%
8
25%
31-45
7
23%
7
22%
46-60
6
19%
7
22%
61-75
6
19%
5
16%
76-90

Пропущено

16
28
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 17
1
6%
2
7%
1-15
2
13%
6
21%
16-30
2
13%
2
7%
31-45
3
19%
4
14%
46-60
2
13%
7
25%
61-75
6
38%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
ИК Старт - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Хёдд 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1
КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1 Скейд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0
Согндаль
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Согндаль - Ранхейм 1:2 Согндаль - Скейд 2:0 Рёуфосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Конгсвингер 3:3
ИК Старт - Согндаль 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Согндаль - Дьерв 5:1 Скейд - Согндаль 2:4 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1

Результаты матчей

Фредрикстад
Согндаль

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 50%
2
5 раз 23%
0
3 раза 14%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
0
6 раз 29%
2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
Согндаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
1
5
6
1.5
6
4
3
8
2.5
2
8
2
9
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
5
3
8
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
15
6
8
14
1.5
10
11
3
19
2.5
4
17
2
20
3.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:1 23 12 10 1 33 - 16 46
2.
КФУМ Осло
 23 12 5 6 42 - 30 41
3.
Конгсвингер
 0:1 23 12 3 8 38 - 29 39
4.
ИК Старт
 23 10 8 5 43 - 29 38
5.
ФК Кристиансунн
 1:0 22 10 6 6 38 - 29 36
6.
Согндаль
 1:1 22 10 5 7 33 - 29 35
7.
Ранхейм
 23 10 3 10 28 - 41 33
8.
Рёуфосс
 23 9 5 9 32 - 29 32
9.
Брюне
 1:1 23 9 5 9 32 - 29 32
10.
Мосс
 1:0 23 8 6 9 26 - 32 30
11.
Санднес
 22 8 5 9 34 - 29 29
12.
Дьерв
 23 7 5 11 34 - 47 26
13.
Осане
 1:0 23 6 8 9 32 - 34 26
14.
Мьёндален
 1:1 23 6 6 11 29 - 36 24
15.
Хёдд
 0:1 22 6 5 11 21 - 28 23
16.
Скейд
 0:1 23 2 5 16 20 - 48 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 11 8 2 1 27 - 12 26
2.
Фредрикстад
 1:1 12 7 5 0 20 - 7 26
3.
ФК Кристиансунн
 1:0 12 7 3 2 24 - 11 24
4.
Брюне
 1:1 12 7 3 2 20 - 10 24
5.
КФУМ Осло
 11 7 2 2 24 - 12 23
6.
Конгсвингер
 0:1 12 7 1 4 21 - 13 22
7.
Мосс
 1:0 12 7 1 4 13 - 10 22
8.
Согндаль
 1:1 10 6 2 2 19 - 11 20
9.
Рёуфосс
 11 5 4 2 18 - 10 19
10.
Ранхейм
 11 5 1 5 17 - 25 16
11.
Осане
 1:0 11 4 4 3 18 - 16 16
12.
Санднес
 12 4 3 5 19 - 17 15
13.
Дьерв
 12 4 3 5 17 - 20 15
14.
Хёдд
 0:1 10 3 4 3 9 - 8 13
15.
Мьёндален
 1:1 12 2 5 5 15 - 16 11
16.
Скейд
 0:1 11 1 2 8 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:1 11 5 5 1 13 - 9 20
2.
КФУМ Осло
 12 5 3 4 18 - 18 18
3.
Конгсвингер
 0:1 11 5 2 4 17 - 16 17
4.
Ранхейм
 12 5 2 5 11 - 16 17
5.
Согндаль
 1:1 12 4 3 5 14 - 18 15
6.
Санднес
 10 4 2 4 15 - 12 14
7.
Мьёндален
 1:1 11 4 1 6 14 - 20 13
8.
Рёуфосс
 12 4 1 7 14 - 19 13
9.
ФК Кристиансунн
 1:0 10 3 3 4 14 - 18 12
10.
ИК Старт
 12 2 6 4 16 - 17 12
11.
Дьерв
 11 3 2 6 17 - 27 11
12.
Хёдд
 0:1 12 3 1 8 12 - 20 10
13.
Осане
 1:0 12 2 4 6 14 - 18 10
14.
Брюне
 1:1 11 2 2 7 12 - 19 8
15.
Мосс
 1:0 11 1 5 5 13 - 22 8
16.
Скейд
 0:1 12 1 3 8 9 - 23 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (4)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 6
Санднес Matias Belli Moldskred 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Mads Nielsen уходит с поля. Brage Skaret выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Г О О О О Л - Ага Оскар бьет в цель!
  • 8'
    Г О О О О Л - Ингимюндарсон Вальдимар бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится ничьей.
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Фредрикстад
Ничья
Согндаль
3.90
3.87
4.50
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