Тур: 23. Стадион: Фредрикстад. Зрители: 4414
2:1
Конец матча
0'
0:1
8' Гол в свои воротаPhilip Sandvik Aukland
1:1
30' ГолАга Оскар
57' Желтая карточкаХовен Андреас
2:1
61' ГолPhilip Sandvik Aukland
87' Желтая карточкаБьярталид Йоаннес
90' Желтая карточкаHaavar Jenssen
90'+10
Ход матча
8'
30'
1:1
57'
61'
90'
29
Ага
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ага ОскарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ludvig BegbyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Riki AlbaНападающий
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
Фредрикстад
Согндаль
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
14 матчей
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
2.43
0.86
Среднее время на гол
37
105
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.86
1.14
Среднее время на гол
105
78
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.64
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьярталид Йоаннес
|6 (3)
|0.26
|Riki Alba
|5
|0.22
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|3
|0.13
|Stian Stray Molde
|3
|0.13
|Sondre Soerloekk
|3
|0.13
|Ага Оскар
|3
|0.13
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0.09
|Simen Rafn
|1
|0.04
|Меткалф Патрик
|1
|0.04
|Ludvig Begby
|1
|0.04
|Конте Абубакар
|1
|0.04
|Haavard Aasheim
|1
|0.04
|Лима Лукас
|1
|0.04
|Mads Nielsen II
|1
|0.04
|Ольсен Брандур
|0
|0
|Уильямс Ноа
|0
|0
|Tage Johansen
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингимюндарсон Вальдимар
|5
|0.23
|Kristoffer Nessoe
|5
|0.23
|Sondre Oerjasaeter
|5
|0.23
|Йоунссон Йоунатан
|4
|0.18
|Флатакер Эрик
|3
|0.14
|Ховен Андреас
|2
|0.09
|Oskar Borgthorsson
|2
|0.09
|Erik Groenner
|2
|0.09
|Сконес Каспер
|1
|0.05
|Тум Исаак
|1
|0.05
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.05
|Daniel Arrocha
|1 (1)
|0.05
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Юлиус
|4
|0
|Haavar Jenssen
|3
|0
|Конте Абубакар
|3
|0
|Haavard Aasheim
|2
|0
|Mads Nielsen II
|2
|0
|Stian Stray Molde
|2
|0
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0
|Бьярталид Йоаннес
|2
|0
|Скарет Браге
|2
|0
|Tage Johansen
|2
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|Riki Alba
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Воледзи Максвелл
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Arrocha
|5
|0
|Тум Исаак
|5
|0
|Фло Пер-Эгиль
|3
|0
|Ховен Андреас
|3
|0
|Фей Рензе
|2
|0
|Kristoffer Nessoe
|2
|0
|Сконес Каспер
|1
|0
|Йоунссон Йоунатан
|1
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0
|Andreas van der Spa
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
|Erik Groenner
|1
|0
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0
Результаты матчей
Фредрикстад
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Согндаль
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
2
2
Фредрикстад
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Согндаль
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
10
18
Фредрикстад
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (7)
61% (14)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Согндаль
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (4)
27% (6)
55% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
12
20
Голы по времени матча
Забито
23
13
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
3
13%
1
8%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
4
17%
2
15%
31-45
4
17%
3
23%
46-60
5
22%
4
31%
61-75
3
13%
2
15%
76-90
Пропущено
5
20
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
1
20%
6
30%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
1
20%
3
15%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
3
60%
4
20%
76-90
Забито
11
19
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
0
0%
1
5%
1-15
3
27%
2
11%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
3
27%
4
21%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
3
27%
3
16%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
2
18%
4
36%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
Забито
34
32
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 11
5 Не забивали 7
3
9%
2
6%
1-15
7
21%
3
9%
16-30
4
12%
8
25%
31-45
7
21%
7
22%
46-60
7
21%
7
22%
61-75
6
18%
5
16%
76-90
Пропущено
16
31
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 18
1
6%
3
10%
1-15
2
13%
7
23%
16-30
2
13%
2
6%
31-45
3
19%
4
13%
46-60
2
13%
8
26%
61-75
6
38%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
ИК Старт - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Хёдд 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1
КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1 Скейд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0
Согндаль
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Согндаль - Ранхейм 1:2 Согндаль - Скейд 2:0 Рёуфосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Конгсвингер 3:3
ИК Старт - Согндаль 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Согндаль - Дьерв 5:1 Скейд - Согндаль 2:4 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1
Результаты матчей
Фредрикстад
Согндаль
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
2
6 раз 26%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
0
6 раз 27%
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Фредрикстад
Согндаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
91
66
64
39
28
210
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
75
38
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
166
914
1012
320
418
221
220
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (4)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7
|Санднес
|Matias Belli Moldskred
|6