Тур: 23. Стадион: Aasane Arena.
0'
28' Желтая карточкаSander Sundnes
1:0
29' ПенальтиБармен Кристоффер
36' Желтая карточкаDidrik Fredriksen
68' Желтая карточкаСколевик Стеффен
82' Желтая карточкаБармен Кристоффер
90'+6
Ход матча
28'
29'
68'
30
Лисгард
Идар
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Зико РенатоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joakim Dragsten
История личных встреч
Осане
Хёдд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2.67
0.67
Среднее время на гол
33
135
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.83
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
180
Бомбардиры внутри турнира
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mame Mor Ndiaye
|9
|0.39
|Emil Sildnes
|4
|0.17
|Stian Nygaard I
|4
|0.17
|Sander Eng Strand
|2 (1)
|0.09
|Мюклебуст Эрлинг
|2
|0.09
|Didrik Fredriksen
|2
|0.09
|Бармен Кристоффер
|2 (2)
|0.09
|Haakon Sjaatil
|1
|0.04
|Ларсен Кристоффер
|1
|0.04
|Ola Heltne Nilsen
|1
|0.04
|Йортесет Исак
|1
|0.04
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|0
|0
|Кольскоген Оле
|0
|0
|Ole Kallevaag
|0
|0
Хёдд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скривен Альфред
|5
|0.23
|Gustav Mogensen
|3
|0.14
|Isak Gabriel Skotheim
|2
|0.09
|Erlend Hellevik Larsen
|2
|0.09
|Sander Sundnes
|1
|0.05
|Torbjoern Kallevaag
|1 (1)
|0.05
|Peder Neersveen
|1
|0.05
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0.05
|Halvard Urnes
|1
|0.05
|Simen Kvia-Egeskog
|1
|0.05
|Syver Skundberg Skeide
|1
|0.05
|Thomas Lillo
|1
|0.05
|Rasmus Bonde
|0
|0
Карточки
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Ueland
|7
|0
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|4
|0
|Didrik Fredriksen
|4
|0
|Sander Eng Strand
|4
|0
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|3
|0
|Лисгард Идар
|3
|0
|Sindre Austevoll
|3
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|0
|Knut Haga
|2
|0
|Mame Mor Ndiaye
|2
|0
|Emil Sildnes
|1
|0
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|Мюклебуст Эрлинг
|1
|0
|Stian Nygaard I
|1
|0
|Кольскоген Оле
|1
|0
|Ole Kallevaag
|1
|0
|Haakon Sjaatil
|1
|0
|Mats Selmer Thornes
|1
|0
|Ola Heltne Nilsen
|1
|0
Хёдд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Halvard Urnes
|3
|1
|Скривен Альфред
|4
|0
|Sander Sundnes
|4
|0
|Sverre Oekland
|3
|0
|Torbjoern Kallevaag
|3
|0
|Erlend Hellevik Larsen
|3
|0
|Marius Svanberg Alm
|3
|0
|Syver Skundberg Skeide
|3
|0
|Зико Ренато
|2
|0
|Bernardo Morgado
|2
|0
|Thomas Lillo
|2
|0
|Robin Hjelmeseth
|1
|0
|Peder Neersveen
|1
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0
|Gustav Mogensen
|1
|0
Результаты матчей
Осане
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Хёдд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
10
5
Осане
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Хёдд
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
9
8
Осане
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Хёдд
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
19
13
Голы по времени матча
Забито
17
12
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
2
12%
2
17%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
4
24%
3
25%
61-75
3
18%
2
17%
76-90
Пропущено
17
20
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
12%
1
5%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
3
18%
3
15%
31-45
3
18%
4
20%
46-60
3
18%
4
20%
61-75
3
18%
6
30%
76-90
Забито
15
9
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
2
13%
3
33%
1-15
4
27%
1
11%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
20%
3
33%
76-90
Пропущено
17
8
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
4
24%
1
13%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
4
24%
1
13%
31-45
2
12%
2
25%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
3
18%
2
25%
76-90
Забито
32
21
16 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 9
4
13%
5
24%
1-15
8
25%
2
10%
16-30
4
13%
4
19%
31-45
6
19%
2
10%
46-60
4
13%
3
14%
61-75
6
19%
5
24%
76-90
Пропущено
34
28
17 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
6
18%
2
7%
1-15
4
12%
3
11%
16-30
7
21%
4
14%
31-45
5
15%
6
21%
46-60
6
18%
5
18%
61-75
6
18%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Осане
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Скейд - Осане 1:3 Осане - Рёуфосс 3:1 ИК Старт - Осане 1:0 Осане - Брюне 2:1
Конгсвингер - Осане 3:1 Осане - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Осане 2:1 Осане - Скейд 0:0 Санднес - Осане 3:3 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 Брюне - Осане 1:2 КФУМ Осло - Осане 4:2 Осане - Конгсвингер 1:2 Фанна БК - Осане 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Лоддефьёрд - Осане 2:3 Осане - ИК Старт 2:2 Мосс - Осане 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Ранхейм - Осане 3:2
Хёдд
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хёдд - Конгсвингер 2:1 Фредрикстад - Хёдд 1:0 КФУМ Осло - Хёдд 0:1 Хёдд - Скейд 2:0
Брюне - Хёдд 2:1 Мьёндален - Хёдд 3:0 Хёдд - КФУМ Осло 0:1 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Хёдд - Брюне 0:1 Санднес - Хёдд 1:3 Хёдд - Мьёндален 1:2 Браттвог - Хёдд 1:0 Дьерв - Хёдд 2:1 Спьелкавик - Хёдд 0:5 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Согндаль - Хёдд 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 ИК Старт - Хёдд 4:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - Хёдд 0:3
Результаты матчей
Осане
Хёдд
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
4 раза 17%
1
9 раз 41%
0
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Осане
Хёдд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
73
65
28
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
48
39
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
148
1013
517
419
220
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (4)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7
|Санднес
|Matias Belli Moldskred
|6