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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 23. Стадион: .
Осане
1:0
Конец матча
Хёдд
0'
28' Желтая карточка
Sander Sundnes
1:0
29' Пенальти
Бармен Кристоффер
36' Желтая карточка
Didrik Fredriksen
68' Желтая карточка
Сколевик Стеффен
82' Желтая карточка
Бармен Кристоффер
90'+6
30
Лисгард
Идар
5
Sindre
Austevoll
3
Eirik
Wollen
Steen
40
Кольскоген
Оле
22
Haakon
Sjaatil
10
Бармен
Кристоффер
18
Ole
Kallevaag
16
Didrik
Fredriksen
8
Emil
Sildnes
11
Сколевик
Стеффен
28
Mame
Mor
Ndiaye
1
Ole-Monrad
Alme
18
Bernardo
Morgado
77
Marius
Svanberg
Alm
32
Sander
Sundnes
24
Erlend
Hellevik
Larsen
11
Torbjoern
Kallevaag
17
Холланд-Тёссе
Кьетил
14
Halvard
Urnes
28
Зико
Ренато
21
Gustav
Mogensen
9
Скривен
Альфред
Осане
3-5-2
Хёдд
3-5-2

История личных встреч

Осане
Хёдд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
4:0
КН
0:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2.67
0.67

Среднее время на гол

33
135

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.83
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
180

Бомбардиры внутри турнира

Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mame Mor Ndiaye 9 0.39
Emil Sildnes 4 0.17
Stian Nygaard I 4 0.17
Sander Eng Strand 2 (1) 0.09
Мюклебуст Эрлинг 2 0.09
Didrik Fredriksen 2 0.09
Бармен Кристоффер 2 (2) 0.09
Haakon Sjaatil 1 0.04
Ларсен Кристоффер 1 0.04
Ola Heltne Nilsen 1 0.04
Йортесет Исак 1 0.04
Стефенсен Кристоффер Нессе 0 0
Кольскоген Оле 0 0
Ole Kallevaag 0 0
Хёдд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скривен Альфред 5 0.23
Gustav Mogensen 3 0.14
Isak Gabriel Skotheim 2 0.09
Erlend Hellevik Larsen 2 0.09
Sander Sundnes 1 0.05
Torbjoern Kallevaag 1 (1) 0.05
Peder Neersveen 1 0.05
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0.05
Halvard Urnes 1 0.05
Simen Kvia-Egeskog 1 0.05
Syver Skundberg Skeide 1 0.05
Thomas Lillo 1 0.05
Rasmus Bonde 0 0

Карточки

Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Ueland 7 0
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 4 0
Didrik Fredriksen 4 0
Sander Eng Strand 4 0
Стефенсен Кристоффер Нессе 3 0
Лисгард Идар 3 0
Sindre Austevoll 3 0
Бармен Кристоффер 2 0
Knut Haga 2 0
Mame Mor Ndiaye 2 0
Emil Sildnes 1 0
Сколевик Стеффен 1 0
Мюклебуст Эрлинг 1 0
Stian Nygaard I 1 0
Кольскоген Оле 1 0
Ole Kallevaag 1 0
Haakon Sjaatil 1 0
Mats Selmer Thornes 1 0
Ola Heltne Nilsen 1 0
Хёдд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Halvard Urnes 3 1
Скривен Альфред 4 0
Sander Sundnes 4 0
Sverre Oekland 3 0
Torbjoern Kallevaag 3 0
Erlend Hellevik Larsen 3 0
Marius Svanberg Alm 3 0
Syver Skundberg Skeide 3 0
Зико Ренато 2 0
Bernardo Morgado 2 0
Thomas Lillo 2 0
Robin Hjelmeseth 1 0
Peder Neersveen 1 0
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0
Gustav Mogensen 1 0

Результаты матчей

Осане
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Хёдд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

10
5
Осане
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Хёдд
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

9
8
Осане
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Хёдд
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

19
13

Голы по времени матча

Забито

17
12
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
2
12%
2
17%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
4
24%
3
25%
61-75
3
18%
2
17%
76-90

Пропущено

17
20
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
12%
1
5%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
3
18%
3
15%
31-45
3
18%
4
20%
46-60
3
18%
4
20%
61-75
3
18%
6
30%
76-90

Забито

15
9
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
2
13%
3
33%
1-15
4
27%
1
11%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
20%
3
33%
76-90

Пропущено

17
8
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
4
24%
1
13%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
4
24%
1
13%
31-45
2
12%
2
25%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
3
18%
2
25%
76-90

Забито

32
21
16 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 9
4
13%
5
24%
1-15
8
25%
2
10%
16-30
4
13%
4
19%
31-45
6
19%
2
10%
46-60
4
13%
3
14%
61-75
6
19%
5
24%
76-90

Пропущено

34
28
17 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
6
18%
2
7%
1-15
4
12%
3
11%
16-30
7
21%
4
14%
31-45
5
15%
6
21%
46-60
6
18%
5
18%
61-75
6
18%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Осане
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Скейд - Осане 1:3 Осане - Рёуфосс 3:1 ИК Старт - Осане 1:0 Осане - Брюне 2:1
Конгсвингер - Осане 3:1 Осане - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Осане 2:1 Осане - Скейд 0:0 Санднес - Осане 3:3 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 Брюне - Осане 1:2 КФУМ Осло - Осане 4:2 Осане - Конгсвингер 1:2 Фанна БК - Осане 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Лоддефьёрд - Осане 2:3 Осане - ИК Старт 2:2 Мосс - Осане 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Ранхейм - Осане 3:2
Хёдд
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хёдд - Конгсвингер 2:1 Фредрикстад - Хёдд 1:0 КФУМ Осло - Хёдд 0:1 Хёдд - Скейд 2:0
Брюне - Хёдд 2:1 Мьёндален - Хёдд 3:0 Хёдд - КФУМ Осло 0:1 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Хёдд - Брюне 0:1 Санднес - Хёдд 1:3 Хёдд - Мьёндален 1:2 Браттвог - Хёдд 1:0 Дьерв - Хёдд 2:1 Спьелкавик - Хёдд 0:5 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Согндаль - Хёдд 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 ИК Старт - Хёдд 4:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - Хёдд 0:3

Результаты матчей

Осане
Хёдд

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
4 раза 17%
1
9 раз 41%
0
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Осане
Хёдд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
3
6
5
1.5
2
8
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
4
8
1.5
3
9
2
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
14
8
10
13
1.5
5
17
4
19
2.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 23 13 9 1 34 - 16 48
2.
КФУМ Осло
 23 12 5 6 42 - 30 41
3.
Конгсвингер
 23 12 4 7 39 - 29 40
4.
ИК Старт
 23 10 8 5 43 - 29 38
5.
Согндаль
 22 10 4 8 33 - 30 34
6.
ФК Кристиансунн
 22 9 7 6 38 - 30 34
7.
Ранхейм
 23 10 3 10 28 - 41 33
8.
Рёуфосс
 23 9 5 9 32 - 29 32
9.
Брюне
 23 9 4 10 32 - 31 31
10.
Мосс
 23 8 6 9 28 - 32 30
11.
Санднес
 22 8 5 9 34 - 29 29
12.
Мьёндален
 23 7 5 11 31 - 36 26
13.
Дьерв
 23 7 5 11 34 - 47 26
14.
Осане
 23 6 8 9 32 - 34 26
15.
Хёдд
 22 6 5 11 21 - 28 23
16.
Скейд
 23 2 5 16 20 - 50 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 12 8 4 0 21 - 7 28
2.
ИК Старт
 11 8 2 1 27 - 12 26
3.
ФК Кристиансунн
 12 7 3 2 24 - 11 24
4.
Брюне
 12 7 3 2 20 - 10 24
5.
КФУМ Осло
 11 7 2 2 24 - 12 23
6.
Конгсвингер
 12 7 2 3 22 - 13 23
7.
Мосс
 12 7 1 4 15 - 10 22
8.
Согндаль
 10 6 2 2 19 - 11 20
9.
Рёуфосс
 11 5 4 2 18 - 10 19
10.
Ранхейм
 11 5 1 5 17 - 25 16
11.
Осане
 11 4 4 3 18 - 16 16
12.
Санднес
 12 4 3 5 19 - 17 15
13.
Дьерв
 12 4 3 5 17 - 20 15
14.
Хёдд
 10 3 4 3 9 - 8 13
15.
Мьёндален
 12 3 4 5 17 - 16 13
16.
Скейд
 11 1 2 8 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 11 5 5 1 13 - 9 20
2.
КФУМ Осло
 12 5 3 4 18 - 18 18
3.
Конгсвингер
 11 5 2 4 17 - 16 17
4.
Ранхейм
 12 5 2 5 11 - 16 17
5.
Санднес
 10 4 2 4 15 - 12 14
6.
Согндаль
 12 4 2 6 14 - 19 14
7.
Мьёндален
 11 4 1 6 14 - 20 13
8.
Рёуфосс
 12 4 1 7 14 - 19 13
9.
ИК Старт
 12 2 6 4 16 - 17 12
10.
Дьерв
 11 3 2 6 17 - 27 11
11.
ФК Кристиансунн
 10 2 4 4 14 - 19 10
12.
Хёдд
 12 3 1 8 12 - 20 10
13.
Осане
 12 2 4 6 14 - 18 10
14.
Мосс
 11 1 5 5 13 - 22 8
15.
Брюне
 11 2 1 8 12 - 21 7
16.
Скейд
 12 1 3 8 9 - 25 6
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Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (4)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 7
Санднес Matias Belli Moldskred 6
Весь список
  • 68'
    Сколевик Стеффен получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Didrik Fredriksen получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Г О О О О Л - Бармен Кристоффер из команды Осане забивает с точки!
  • 28'
    Sander Sundnes получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Осане 1:0 Хёдд онлайн

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