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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 23. Стадион: .
Конгсвингер
0:1
Второй тайм: 51'
ФК Кристиансунн
0'
0:1
40' Гол
Ертсен Торгиль

Ход матча

22'
 
Wilfred George Igor
Хопмарк Андреас
36'
Martin Hoel Andersen
Joacim Holtan
 
40'
0:1
Ертсен Торгиль
(Сивертсен Оскар)
Лучшие коэффициенты
Конгсвингер
Ничья
ФК Кристиансунн
4.15
3.75
3.80
Все Коэффициенты
1
Стрёмберг
Август
16
Martin
Hellan
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
12
Хокенстад
Матс
8
Моберг
Вегар
6
Harald
Holter
20
Jesper
Grundt
22
Ludvig
Langrekken
18
Joacim
Holtan
23
Martin
Tangen
Vinjor
30
Мбайе
Серинье
2
Нилсен
Снорре
18
Ярл
Себастиан
26
Виллиамсен
Макс
15
Mikkel
Rakneberg
21
Брохолм
Мариус
6
Хопмарк
Андреас
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
37
Сивертсен
Оскар
9
Стокке
Беньямин
7
Ертсен
Торгиль
Конгсвингер
4-3-3
ФК Кристиансунн
4-3-3

История личных встреч

Конгсвингер
ФК Кристиансунн

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
1:3
ПД
5:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
0.67

Среднее время на гол

30
135

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
75

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joacim Holtan 10 0.43
Adem Gueven 7 0.3
Ludvig Langrekken 4 0.17
Jesper Grundt 3 0.13
Моберг Вегар 3 0.13
Хокенстад Матс 2 0.09
Martin Hoel Andersen 2 0.09
Martin Tangen Vinjor 2 0.09
Martin Hellan 1 0.04
Герсон Ларс 1 (1) 0.04
Elias Myrlid 1 0.04
Victor Grodaas 1 0.04
Eric Taylor 1 0.04
Harald Holter 0 0
Холме Фредрик 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стокке Беньямин 11 (1) 0.5
Mikkel Rakneberg 4 0.18
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 4 (1) 0.18
Leander Alvheim 4 0.18
Картум Сандер Эрик 3 0.14
Ульвестад Дан Петер 3 0.14
Брохолм Мариус 3 0.14
Ертсен Торгиль 2 0.09
Мава Мозес 2 0.09
Нилсен Снорре 1 0.05
Хопмарк Андреас 1 0.05
Сивертсен Оскар 0 0
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harald Holter 6 0
Victor Grodaas 3 0
Joacim Holtan 3 0
Холме Фредрик 3 0
Martin Hellan 3 0
Моберг Вегар 2 0
Adem Gueven 2 0
Martin Tangen Vinjor 2 0
Ludvig Langrekken 2 0
Солнёрдал Оскар 2 0
Brage Pedersen 0 1
Vegard Hansen 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Хокенстад Матс 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Aamodt Eriksen 1 0
Eric Taylor 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Картум Сандер Эрик 5 0
Нилсен Снорре 3 1
Конрадсен-Сейде Миккель 2 1
Ертсен Торгиль 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
Ярл Себастиан 1 1
Исаксен Йеспер 2 0
Сивертсен Оскар 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
Marius Olsen 2 0
Кристиан Михельсен 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Стокке Беньямин 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Брохолм Мариус 1 0
Leander Alvheim 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
ФК Кристиансунн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
8
Конгсвингер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
ФК Кристиансунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

15
24
Конгсвингер
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
ФК Кристиансунн
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

19
32

Голы по времени матча

Забито

23
14
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
4
29%
16-30
2
9%
3
21%
31-45
4
17%
4
29%
46-60
4
17%
2
14%
61-75
7
30%
1
7%
76-90

Пропущено

10
17
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
10%
2
12%
1-15
2
20%
2
12%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
4
24%
46-60
2
20%
3
18%
61-75
1
10%
6
35%
76-90

Забито

17
24
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
1
6%
2
8%
1-15
4
24%
2
8%
16-30
2
12%
5
21%
31-45
2
12%
4
17%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
5
29%
29%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

16
11
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
13%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
31%
3
27%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
25%
2
18%
76-90

Забито

40
38
15 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 11
3 Не забивали 5
3
8%
2
5%
1-15
8
20%
6
16%
16-30
4
10%
8
21%
31-45
6
15%
8
21%
46-60
7
18%
6
16%
61-75
12
30%
8
21%
76-90

Пропущено

26
28
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 17
3
12%
3
11%
1-15
2
8%
3
11%
16-30
6
23%
3
11%
31-45
6
23%
6
21%
46-60
4
15%
5
18%
61-75
5
19%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хёдд - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Согндаль - Конгсвингер 3:3
Конгсвингер - Осане 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ Осло - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1
ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1

Результаты матчей

Конгсвингер
ФК Кристиансунн

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
3:1
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
1:2
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
2
6 раз 27%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
5 раз 24%
1
4 раза 19%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
3
6
5
1.5
8
4
3
8
2.5
5
7
1
10
3.5
2
10
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
6
1.5
4
5
2
9
2.5
2
7
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
16
5
11
11
1.5
12
9
5
17
2.5
7
14
2
20
3.5
2
19
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:1 23 12 10 1 33 - 16 46
2.
КФУМ Осло
 23 12 5 6 42 - 30 41
3.
Конгсвингер
 0:1 23 12 3 8 38 - 29 39
4.
ИК Старт
 23 10 8 5 43 - 29 38
5.
ФК Кристиансунн
 1:0 22 10 6 6 38 - 29 36
6.
Согндаль
 1:1 22 10 5 7 33 - 29 35
7.
Ранхейм
 23 10 3 10 28 - 41 33
8.
Рёуфосс
 23 9 5 9 32 - 29 32
9.
Брюне
 1:1 23 9 5 9 32 - 29 32
10.
Мосс
 1:0 23 8 6 9 26 - 32 30
11.
Санднес
 22 8 5 9 34 - 29 29
12.
Дьерв
 23 7 5 11 34 - 47 26
13.
Осане
 1:0 23 6 8 9 32 - 34 26
14.
Мьёндален
 1:1 23 6 6 11 29 - 36 24
15.
Хёдд
 0:1 22 6 5 11 21 - 28 23
16.
Скейд
 0:1 23 2 5 16 20 - 48 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 11 8 2 1 27 - 12 26
2.
Фредрикстад
 1:1 12 7 5 0 20 - 7 26
3.
ФК Кристиансунн
 1:0 12 7 3 2 24 - 11 24
4.
Брюне
 1:1 12 7 3 2 20 - 10 24
5.
КФУМ Осло
 11 7 2 2 24 - 12 23
6.
Конгсвингер
 0:1 12 7 1 4 21 - 13 22
7.
Мосс
 1:0 12 7 1 4 13 - 10 22
8.
Согндаль
 1:1 10 6 2 2 19 - 11 20
9.
Рёуфосс
 11 5 4 2 18 - 10 19
10.
Ранхейм
 11 5 1 5 17 - 25 16
11.
Осане
 1:0 11 4 4 3 18 - 16 16
12.
Санднес
 12 4 3 5 19 - 17 15
13.
Дьерв
 12 4 3 5 17 - 20 15
14.
Хёдд
 0:1 10 3 4 3 9 - 8 13
15.
Мьёндален
 1:1 12 2 5 5 15 - 16 11
16.
Скейд
 0:1 11 1 2 8 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:1 11 5 5 1 13 - 9 20
2.
КФУМ Осло
 12 5 3 4 18 - 18 18
3.
Конгсвингер
 0:1 11 5 2 4 17 - 16 17
4.
Ранхейм
 12 5 2 5 11 - 16 17
5.
Согндаль
 1:1 12 4 3 5 14 - 18 15
6.
Санднес
 10 4 2 4 15 - 12 14
7.
Мьёндален
 1:1 11 4 1 6 14 - 20 13
8.
Рёуфосс
 12 4 1 7 14 - 19 13
9.
ФК Кристиансунн
 1:0 10 3 3 4 14 - 18 12
10.
ИК Старт
 12 2 6 4 16 - 17 12
11.
Дьерв
 11 3 2 6 17 - 27 11
12.
Хёдд
 0:1 12 3 1 8 12 - 20 10
13.
Осане
 1:0 12 2 4 6 14 - 18 10
14.
Брюне
 1:1 11 2 2 7 12 - 19 8
15.
Мосс
 1:0 11 1 5 5 13 - 22 8
16.
Скейд
 0:1 12 1 3 8 9 - 23 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (4)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 6
Санднес Matias Belli Moldskred 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Сивертсен Оскар сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Ертсен Торгиль бьет в цель!
  • 36'
    Joacim Holtan уходит с поля. Martin Hoel Andersen выходит вместо него
  • 22'
    Хопмарк Андреас уходит с поля. Wilfred George Igor выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Конгсвингер.
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Лучшие коэффициенты
Конгсвингер
Ничья
ФК Кристиансунн
4.15
3.75
3.80
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