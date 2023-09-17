Тур: 23. Стадион: Гьемселунд.
0:1
Второй тайм: 51'
Ход матча
10
Герсон
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
26 Elias Myrlid
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Брусет ХейнеПолузащитник
-
-
-
-
13 Marius Olsen
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
История личных встреч
Конгсвингер
ФК Кристиансунн
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
0.67
Среднее время на гол
30
135
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
75
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joacim Holtan
|10
|0.43
|Adem Gueven
|7
|0.3
|Ludvig Langrekken
|4
|0.17
|Jesper Grundt
|3
|0.13
|Моберг Вегар
|3
|0.13
|Хокенстад Матс
|2
|0.09
|Martin Hoel Andersen
|2
|0.09
|Martin Tangen Vinjor
|2
|0.09
|Martin Hellan
|1
|0.04
|Герсон Ларс
|1 (1)
|0.04
|Elias Myrlid
|1
|0.04
|Victor Grodaas
|1
|0.04
|Eric Taylor
|1
|0.04
|Harald Holter
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|0.5
|Mikkel Rakneberg
|4
|0.18
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|4 (1)
|0.18
|Leander Alvheim
|4
|0.18
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.14
|Ульвестад Дан Петер
|3
|0.14
|Брохолм Мариус
|3
|0.14
|Ертсен Торгиль
|2
|0.09
|Мава Мозес
|2
|0.09
|Нилсен Снорре
|1
|0.05
|Хопмарк Андреас
|1
|0.05
|Сивертсен Оскар
|0
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|6
|0
|Victor Grodaas
|3
|0
|Joacim Holtan
|3
|0
|Холме Фредрик
|3
|0
|Martin Hellan
|3
|0
|Моберг Вегар
|2
|0
|Adem Gueven
|2
|0
|Martin Tangen Vinjor
|2
|0
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|Солнёрдал Оскар
|2
|0
|Brage Pedersen
|0
|1
|Vegard Hansen
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Хокенстад Матс
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Aamodt Eriksen
|1
|0
|Eric Taylor
|1
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Картум Сандер Эрик
|5
|0
|Нилсен Снорре
|3
|1
|Конрадсен-Сейде Миккель
|2
|1
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0
|Ярл Себастиан
|1
|1
|Исаксен Йеспер
|2
|0
|Сивертсен Оскар
|2
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Кристиан Михельсен
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Стокке Беньямин
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
|Leander Alvheim
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
ФК Кристиансунн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
8
Конгсвингер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
ФК Кристиансунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
15
24
Конгсвингер
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
ФК Кристиансунн
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
19
32
Голы по времени матча
Забито
23
14
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
4
29%
16-30
2
9%
3
21%
31-45
4
17%
4
29%
46-60
4
17%
2
14%
61-75
7
30%
1
7%
76-90
Пропущено
10
17
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
10%
2
12%
1-15
2
20%
2
12%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
4
24%
46-60
2
20%
3
18%
61-75
1
10%
6
35%
76-90
Забито
17
24
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
1
6%
2
8%
1-15
4
24%
2
8%
16-30
2
12%
5
21%
31-45
2
12%
4
17%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
5
29%
29%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
16
11
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
13%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
31%
3
27%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
25%
2
18%
76-90
Забито
40
38
15 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 11
3 Не забивали 5
3
8%
2
5%
1-15
8
20%
6
16%
16-30
4
10%
8
21%
31-45
6
15%
8
21%
46-60
7
18%
6
16%
61-75
12
30%
8
21%
76-90
Пропущено
26
28
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 17
3
12%
3
11%
1-15
2
8%
3
11%
16-30
6
23%
3
11%
31-45
6
23%
6
21%
46-60
4
15%
5
18%
61-75
5
19%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хёдд - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Согндаль - Конгсвингер 3:3
Конгсвингер - Осане 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ Осло - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1
ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1
Результаты матчей
Конгсвингер
ФК Кристиансунн
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
3:1
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
2:1
4 раза 18%
1:2
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
2
6 раз 27%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
5 раз 24%
1
4 раза 19%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
ФК Кристиансунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
93
65
84
38
57
110
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
72
56
45
29
27
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
165
1111
129
517
714
220
219
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|23
|12
|10
|1
|33 - 16
|46
|2.
|23
|12
|5
|6
|42 - 30
|41
|3.
|0:1
|23
|12
|3
|8
|38 - 29
|39
|4.
|23
|10
|8
|5
|43 - 29
|38
|5.
|1:0
|22
|10
|6
|6
|38 - 29
|36
|6.
|1:1
|22
|10
|5
|7
|33 - 29
|35
|7.
|23
|10
|3
|10
|28 - 41
|33
|8.
|23
|9
|5
|9
|32 - 29
|32
|9.
|1:1
|23
|9
|5
|9
|32 - 29
|32
|10.
|1:0
|23
|8
|6
|9
|26 - 32
|30
|11.
|22
|8
|5
|9
|34 - 29
|29
|12.
|23
|7
|5
|11
|34 - 47
|26
|13.
|1:0
|23
|6
|8
|9
|32 - 34
|26
|14.
|1:1
|23
|6
|6
|11
|29 - 36
|24
|15.
|0:1
|22
|6
|5
|11
|21 - 28
|23
|16.
|0:1
|23
|2
|5
|16
|20 - 48
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|2.
|1:1
|12
|7
|5
|0
|20 - 7
|26
|3.
|1:0
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|4.
|1:1
|12
|7
|3
|2
|20 - 10
|24
|5.
|11
|7
|2
|2
|24 - 12
|23
|6.
|0:1
|12
|7
|1
|4
|21 - 13
|22
|7.
|1:0
|12
|7
|1
|4
|13 - 10
|22
|8.
|1:1
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|9.
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|10.
|11
|5
|1
|5
|17 - 25
|16
|11.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|12.
|12
|4
|3
|5
|19 - 17
|15
|13.
|12
|4
|3
|5
|17 - 20
|15
|14.
|0:1
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|15.
|1:1
|12
|2
|5
|5
|15 - 16
|11
|16.
|0:1
|11
|1
|2
|8
|11 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|11
|5
|5
|1
|13 - 9
|20
|2.
|12
|5
|3
|4
|18 - 18
|18
|3.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|4.
|12
|5
|2
|5
|11 - 16
|17
|5.
|1:1
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|6.
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|7.
|1:1
|11
|4
|1
|6
|14 - 20
|13
|8.
|12
|4
|1
|7
|14 - 19
|13
|9.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|10.
|12
|2
|6
|4
|16 - 17
|12
|11.
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|12.
|0:1
|12
|3
|1
|8
|12 - 20
|10
|13.
|1:0
|12
|2
|4
|6
|14 - 18
|10
|14.
|1:1
|11
|2
|2
|7
|12 - 19
|8
|15.
|1:0
|11
|1
|5
|5
|13 - 22
|8
|16.
|0:1
|12
|1
|3
|8
|9 - 23
|6
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (4)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|6
|Санднес
|Matias Belli Moldskred
|6