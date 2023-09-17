Тур: 23. Стадион: Гьемселунд. Зрители: 1802
1:1
Конец матча
0'
0:1
40' ГолЕртсен Торгиль
1:1
52' ГолMartin Tangen Vinjor
90' Желтая карточкаHarald Holter
90'+5
Ход матча
40'
52'
90'
10
Герсон
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
26 Elias Myrlid
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Брусет ХейнеПолузащитник
-
-
-
-
13 Marius Olsen
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
История личных встреч
Конгсвингер
ФК Кристиансунн
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
0.67
Среднее время на гол
30
135
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
75
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joacim Holtan
|10
|0.43
|Adem Gueven
|7
|0.3
|Ludvig Langrekken
|4
|0.17
|Jesper Grundt
|3
|0.13
|Моберг Вегар
|3
|0.13
|Martin Tangen Vinjor
|3
|0.13
|Хокенстад Матс
|2
|0.09
|Martin Hoel Andersen
|2
|0.09
|Martin Hellan
|1
|0.04
|Герсон Ларс
|1 (1)
|0.04
|Elias Myrlid
|1
|0.04
|Victor Grodaas
|1
|0.04
|Eric Taylor
|1
|0.04
|Harald Holter
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|0.5
|Mikkel Rakneberg
|4
|0.18
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|4 (1)
|0.18
|Leander Alvheim
|4
|0.18
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.14
|Ульвестад Дан Петер
|3
|0.14
|Брохолм Мариус
|3
|0.14
|Ертсен Торгиль
|2
|0.09
|Мава Мозес
|2
|0.09
|Нилсен Снорре
|1
|0.05
|Хопмарк Андреас
|1
|0.05
|Сивертсен Оскар
|0
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|7
|0
|Victor Grodaas
|3
|0
|Joacim Holtan
|3
|0
|Холме Фредрик
|3
|0
|Martin Hellan
|3
|0
|Моберг Вегар
|2
|0
|Adem Gueven
|2
|0
|Martin Tangen Vinjor
|2
|0
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|Солнёрдал Оскар
|2
|0
|Brage Pedersen
|0
|1
|Vegard Hansen
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Хокенстад Матс
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Aamodt Eriksen
|1
|0
|Eric Taylor
|1
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Картум Сандер Эрик
|5
|0
|Нилсен Снорре
|3
|1
|Конрадсен-Сейде Миккель
|2
|1
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0
|Ярл Себастиан
|1
|1
|Исаксен Йеспер
|2
|0
|Сивертсен Оскар
|2
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Кристиан Михельсен
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Стокке Беньямин
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
|Leander Alvheim
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
ФК Кристиансунн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
9
Конгсвингер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
ФК Кристиансунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
15
24
Конгсвингер
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (9)
22% (5)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
ФК Кристиансунн
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
20
33
Голы по времени матча
Забито
24
15
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
8%
0
0%
1-15
4
17%
4
27%
16-30
2
8%
4
27%
31-45
5
21%
4
27%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
7
29%
29%
1
7%
76-90
Пропущено
11
18
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
5
28%
46-60
2
18%
3
17%
61-75
1
9%
6
33%
76-90
Забито
17
24
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
1
6%
2
8%
1-15
4
24%
2
8%
16-30
2
12%
5
21%
31-45
2
12%
4
17%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
5
29%
29%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
16
11
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
13%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
31%
3
27%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
25%
2
18%
76-90
Забито
41
39
15 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
3 Не забивали 5
3
7%
2
5%
1-15
8
20%
6
15%
16-30
4
10%
9
23%
31-45
7
17%
8
21%
46-60
7
17%
6
15%
61-75
12
29%
29%
8
21%
76-90
Пропущено
27
29
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 18
3
11%
3
10%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
7
26%
3
10%
31-45
6
22%
7
24%
46-60
4
15%
5
17%
61-75
5
19%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хёдд - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Согндаль - Конгсвингер 3:3
Конгсвингер - Осане 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ Осло - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1
ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1
Результаты матчей
Конгсвингер
ФК Кристиансунн
Точный счет
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
5 раз 23%
1
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
5 раз 23%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
ФК Кристиансунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
66
84
39
57
111
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
82
56
46
29
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
175
1112
1210
518
715
221
220
122
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (4)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7
|Санднес
|Matias Belli Moldskred
|6